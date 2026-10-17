Am heutigen Samstag, den 17. Oktober 2026, spielt der FC Bayern gegen RB Leipzig. Die Partie gehört zum 6. Spieltag der Bundesliga, Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Der Rekordmeister Bayern geht als klarer Favorit in das Topspiel. Doch auch Leipzig zählt zu den stärksten Verfolgern und reist selbstbewusst nach München.

In Deutschland zeigt nur der Pay-TV-Anbieter die Partie im Abo. Gratis läuft sie dagegen bei der Bundesliga auf YouTube in Irland, bei AbemaTV in Japan und bei Digi Sport 3 in Rumänien. Mit einem VPN erreichst du diese Streams auch von hier und kannst Bayern gegen Leipzig kostenlos schauen.

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Wo kann ich Bayern gegen Leipzig kostenlos schauen?

Live, gratis und ohne Abo läuft das Spiel heute Abend bei diesen Sendern im Ausland:

Sender Land Sprache Preis Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos AbemaTV Japan Japanisch Kostenlos Digi Sport 3 Rumänien Rumänisch Kostenlos

Wie kann ich Bayern gegen Leipzig kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für FC Bayern gegen RB Leipzig?

Beim Start eines Livestreams ermittelt der Anbieter über deine IP-Adresse deinen Standort. Die Gratisübertragungen sind nur in bestimmten Ländern freigeschaltet, aus Deutschland erscheint daher ein Sperrhinweis.

Ohne VPN sperrt YouTube den Gratisstream von Bayern gegen Leipzig

Ein VPN verschlüsselt deine Verbindung und leitet sie über einen Auslandsserver. Mit einem Standort in Irland, Japan oder Rumänien sieht der Sender eine passende IP-Adresse und schaltet den Stream frei.

Wie streame ich Bayern gegen Leipzig kostenlos auf YouTube?

In Irland zeigt die Bundesliga ausgewählte Spiele gratis auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal, am 6. Spieltag auch Bayern gegen Leipzig. Du brauchst weder Abo noch Konto, mit aktivem VPN klappt es auch aus Deutschland.

So schaust du FC Bayern gegen RB Leipzig gratis auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem irischen Server. Öffne den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube. Starte den Livestream von Bayern gegen Leipzig.

Mit NordVPN läuft Bayern gegen Leipzig kostenlos auf YouTube

Tipp: Lädt der Stream nicht, wechsle den Server in Irland. Hilft das nicht, melde dich bei YouTube ab oder öffne ein privates Browserfenster, da die Standortdaten deines Google-Kontos die VPN-Verbindung überlagern können.

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Bayern gegen Leipzig ist das Samstagabendspiel des Spieltags. Hier siehst du alle Partien im Überblick:

Spiel Datum und Uhrzeit Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln Freitag, 16. Oktober 2026, 20:30 Uhr Hamburger SV – VfB Stuttgart Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Elversberg – FC Augsburg Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – SC Paderborn 07 Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Bayern München – RB Leipzig Samstag, 17. Oktober 2026, 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 18. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 18. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN schaust du neben Bayern gegen Leipzig viele weitere Bundesliga-Livestreams gratis aus dem Ausland.

Analyse: Bayern gegen Leipzig – wer gewinnt?

Der FC Bayern dominiert den Saisonstart und steht nach sechs Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz verfügt die Offensive über enorme Durchschlagskraft – allein beim 7:0 gegen Union Berlin und beim 5:1 gegen Stuttgart zeigte sich die Torgefahr der Münchner.

RB Leipzig findet unter Neu-Trainer Martín Demichelis noch nicht die nötige Konstanz und liegt mit sechs Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Zudem spricht die jüngste Bilanz klar gegen die Sachsen: In den letzten sechs Duellen konnte Leipzig kein einziges Mal gewinnen – zuletzt setzte es im Januar 2026 ein 1:5 in der Red Bull Arena.

Bayern hat Heimvorteil, die breitere Offensive und das Momentum auf seiner Seite. Leipzigs beste Chance liegt im schnellen Umschaltspiel, doch gegen die aktuelle Münchner Form dürfte das kaum reichen. Mein Tipp: ein klarer Heimsieg der Bayern – Leipzig braucht einen Sahnetag, um hier zu punkten.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Grundsätzlich ja, aber empfehlenswert ist es nicht. Kostenlose VPNs verteilen wenige Server auf sehr viele Nutzer. Am Bundesliga-Wochenende sind diese Server schnell am Limit. Dann ruckelt das Bild, die Qualität sinkt oder der Stream bricht ab, manchmal gerade in der entscheidenden Szene. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark kommst du deutlich zuverlässiger durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Bayern gegen Leipzig über ein VPN zu schauen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland grundsätzlich nicht strafbar. Die Ländersperren der Streamingdienste beruhen auf Lizenzverträgen, nicht auf einem Gesetz. Mit dem VPN nutzt du das offizielle Angebot des Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung. Das ist deutlich sicherer als dubiose Streamingseiten.

Zusammenfassung

Der FC Bayern empfängt mit RB Leipzig einen unbequemen Gegner und geht als Favorit ins Spiel. Für beide Teams zählen am 6. Spieltag wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze.

In Deutschland zeigt nur der Pay-TV-Anbieter das Spiel im Abo. Gratis läuft es auf YouTube in Irland, bei AbemaTV in Japan und bei Digi Sport 3 in Rumänien. Mit einem zuverlässigen VPN schaust du Bayern gegen Leipzig kostenlos.

Verbinde dich mit einem Server im passenden Land, starte den Livestream und sei ab 18:30 Uhr live dabei.

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