Am heutigen Freitag, den 22. August, startet die Bundesliga-Saison 2025/26 mit einem echten Kracher: FC Bayern München gegen RB Leipzig in der Allianz Arena. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Für die Münchner ist es der Auftakt zur Mission 35. Meisterschaft, während Leipzig direkt am ersten Spieltag zeigen will, dass man ein ernstzunehmender Titelanwärter ist.

In Deutschland läuft das Eröffnungsspiel im Free-TV bei Sat.1 sowie online bei Joyn und ran.de. Falls du gerade im Urlaub bist, könnte es aber schwierig sein, einen kostenlosen Stream zu finden. Ich habe es getestet und erkläre, wie du das Spiel im Ausland per VPN trotzdem kostenlos verfolgen kannst.

Wo kannst du Bayern vs. Leipzig kostenlos schauen?

Das Bundesliga-Eröffnungsspiel läuft zwar in Deutschland auf Sat.1 im Free-TV. Um im Ausland live dabei zu sein, brauchst du aber einen Trick. Mit einem VPN kannst du diesen kostenlosen Stream überall freischalten.

Sat 1/Joyn (Deutschland)

Digi Sport 2 (Rumänien)

BBC iPlayer (Vereinigtes Königreich)

CazéTV über YouTube (Brasilien)

DAZN (Kanada)

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

Mit einem VPN stellst du deinen virtuellen Standort auf Deutschland, Rumänien oder Brasilien und schaust das Spiel Bayern – Leipzig überall live und gratis.

Bayern – Leipzig gratis über VPN schauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

VPN auswählen – Am besten einen Anbieter mit schnellen Servern in Deutschland, Rumänien und Vereinigtes Königreich, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. App installieren – Lade die VPN-App auf Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV. Mit Server verbinden – Wähle einen Server in Deutschland (Sat.1/Joyn), Rumänien (Digi Sport 2) oder Vereinigtes Königreich (BBC iPlayer). Stream starten – Öffne die Website oder App des Senders und genieße Bayern gegen Leipzig live und kostenlos.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025

NordVPN: Sehr schnell, große Serverauswahl in Deutschland, Rumänien und dem Vereinigten Königreich; ideal für HD-Fußballstreams Surfshark: Preislich extrem attraktiv, schützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig Proton VPN: Mit Free-Version, für Bundesliga-Streaming aber nur in der Premium-Variante sinnvoll

Warum brauchst du ein VPN, um Bayern gegen Leipzig live zu schauen?

Die Bundesliga-Rechte sind streng aufgeteilt: In Deutschland zeigen Sat.1 und Sky das Eröffnungsspiel exklusiv. Plattformen wie Digi Sport 2 in Rumänien oder OneFootball in Indien dürfen ihre Streams nur im eigenen Land anbieten. Greifst du aus Deutschland auf diese Sender zu, wird deine IP-Adresse erkannt und der Stream blockiert.

Umgekehrt kannst du nicht auf deutsche Sender wie Sat.1 und Joyn zugreifen, wenn du dich im Ausland aufhältst. Beide Probleme kannst du mit einem VPN umgehen.

Mit einem VPN änderst du deine virtuelle IP in das jeweilige Land und täuschst so einen lokalen Zugriff vor. Statt einer Fehlermeldung läuft der Livestream reibungslos und du schaust Bayern gegen Leipzig legal und kostenlos.

Wie du Bayern – Leipzig kostenlos bei Joyn schaust

In Deutschland läuft das Bundesliga-Eröffnungsspiel Bayern gegen Leipzig live und kostenlos bei Joyn. Um im Ausland darauf zuzugreifen brauchst du jedoch ein VPN mit schnellen deutschen Servern.

So schaltest du Joyn im Ausland frei:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Deutschland. Öffne die Website Joyn.de oder lade die App herunter. Gehe zum Bereich Live TV und wähle Sat.1 aus. Genieße Bayern – Leipzig im kostenlosen Livestream.

Sollte es nicht funktioniere, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Übersicht findest du die restlichen Bundesliga-Spiele für dieses Wochenende. Schau am besten vor dem Anpfiff nochmal bei uns vorbei, so bleibst du auf dem neuesten Stand und verpasst keine neuen kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim 23. August 2025 Union Berlin vs. VfB Stuttgart 23. August 2025 SC Freiburg vs. FC Augsburg 23. August 2025 1. FC Heidenheim vs. VfL Wolfsburg 23. August 2025 Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen 23. August 2025 FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund 23. August 2025 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln 24. August 2025 Borussia Mönchengladbach vs. Hamburger SV 24. August 2025

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – Was solltest du nutzen?

Kostenlose VPNs klingen verlockend, sind für Live-Fußball aber meist unbrauchbar. Sie haben zu wenige Server, sind extrem langsam und gefährden deine Privatsphäre. Das Ergebnis: Streams brechen ab oder starten gar nicht erst. Kostenpflichtige VPNs sind die deutlich bessere Wahl. Sie sind schnell, zuverlässig, anonymisieren deine Verbindung und entsperren problemlos legale Streams im Ausland.

Übrigens funktioniert das VPN nicht nur Bundesliga-Streams, sondern auch für die Formel 1, MotoGP, Champions League und zahllose andere Gratis-Livestreams. Sportfans können mit einem VPN definitiv viel Geld sparen.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du das Bundesliga-Eröffnungsspiel Bayern – Leipzig kostenlos schauen und dein Abo anschließend problemlos wieder kündigen.

Ist es legal, das Spiel mit einem VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland ist die VPN-Nutzung vollkommen legal. Es gibt kein Gesetz, das das Ändern deiner IP-Adresse verbietet, um legale Online-Streams zu schauen. Einige Anbieter blockieren zwar aktiv VPNs, doch die hier empfohlenen Dienste umgehen diese Sperren zuverlässig. Deine Verbindung bleibt stabil, schnell und sicher, perfekt für Fußball-Livestreams.

Zusammenfassung

Das Eröffnungsspiel hat es in sich: Bayern München gegen RB Leipzig – Meister gegen Pokalsieger, Favorit gegen hungrigen Herausforderer.

Die Bayern wollen ihre beeindruckende Serie von 13 Auftakt-Siegen in Folge ausbauen, müssen aber auf wichtige Spieler wie Musiala verzichten. Leipzig hingegen reist mit viel Selbstvertrauen an und könnte mit einem Auswärtserfolg ein starkes Ausrufezeichen zum Start setzen.

In Deutschland gibt es das Spiel bei Sat.1 sogar im Free-TV, wer jedoch im Ausland ist oder lieber auf internationale Streams setzt, schaltet einfach mit einem VPN Anbieter jede Übertragung frei.

Egal ob du mit den Bayern fieberst oder auf eine Leipziger Überraschung hoffst, heute Abend steigt in München der erste große Test der Saison. Ich bin live dabei, wie steht's mit dir?

