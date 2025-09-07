Am Sonntag, 7. September 2025, um 20:45 Uhr trifft die DFB-Elf im Kölner RheinEnergieStadion auf Nordirland. Es ist das zweite Gruppenspiel der WM-Quali.

Nach dem Auftakt gegen die Slowakei gilt heute volle Konzentration, drei Punkte sind Pflicht auf dem Weg zum Gruppensieg. Gegen die robusten Nordiren dürfte Nagelsmann auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltaktionen setzen.

Gute Nachrichten für Fans in Deutschland: RTL zeigt die Partie live im Free-TV. Lies weiter für alle Infos zur Übertragung, zu den verfügbaren Streams und dazu, wie du auch aus dem Ausland einschaltest.

Wo kannst du Deutschland – Nordirland live sehen?

Das WM-Quali-Spiel wird in Deutschland und im Ausland kostenlos im Fernsehen, sowie online ausgestrahlt. Hier sind die Top-Sender für den Gratis-Livestream.

Sender Land Preis RTL Deutschland Kostenlos Sportschau.de Deutschland Kostenlos ARD Deutschland Kostenlos BBC iPlayer UK Kostenlos

Du bist im Ausland? Nutze ein VPN, um RTL, ARD oder BBC iPlayer weltweit freizuschalten und das Spiel gratis zu streamen.

Wie schaut man Deutschland gegen Nordirland im Ausland?

Ein VPN abonnieren. Hol dir ein zuverlässiges VPN wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-App auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Mit passendem Server verbinden. Klicke in der Serverliste auf Deutschland, oder UK. Stream starten. Öffne ARD, RTL, Sportschau.de, BBC iPlayer und streame Deutschland gegen Nordirland live und kostenlos.

Die besten VPNs für Deutschland vs. Nordirland

NordVPN – Unser Testsieger, funktioniert zuverlässig mit ARD, RTL, BBC iPlayer Surfshark – Ideal für Familien und WGs, die gern Fußball schauen, ein Abo gilt für beliebig viele Geräte Proton VPN – Schweizer Qualität beim Datenschutz, für WM-Streams abonniere die Plus-Variante ExpressVPN – Top-Performance, einfache Bedienung, viele Standorte und schnell genug für Livestreams CyberGhost – Preiswerte Alternative mit optimierten Servern, perfekt für Fußball-Streaming

Warum du für Deutschland – Nordirland im Ausland ein VPN brauchst

In Deutschland läuft das Spiel kostenlos bei RTL, auf Sportschau.de und in der ARD. Bist du im Ausland, sind diese Dienste wegen Geoblocking gesperrt. Das Gleiche gilt für BBC iPlayer in UK, wenn du nicht im jeweiligen Land bist.

Ein VPN schafft Abhilfe, indem es dir eine IP-Adresse aus dem gewünschten Land zuweist, hier also aus Deutschland. Verbinde dich mit einem deutschen Server für RTL oder Sportschau.de und starte den offiziellen Livestream in wenigen Minuten, egal wo du gerade bist. Zusätzlich surfst du verschlüsselt und damit sicherer, zum Beispiel in Hotel- oder Flughafen-WLANs.

Kurz gesagt: Mit einem VPN schaust du Deutschland – Nordirland standortunabhängig, stabil und in Top-Qualität.

Wie du Deutschland vs. Nordirland bei RTL im Ausland schauen kannst

Das zweite Gruppenspiel der WM-Qualifikation wird in Deutschland kostenlos bei RTL übertragen. Im Ausland sind die Streams jedoch leider aufgrund Lizenzvereinbarungen gesperrt. Mit einem VPN umgehst du jegliche Sperren in wenigen Schritten.

So entsperrst du RTL im Ausland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Deutschland. Öffne den RTL-Stream bzw. die RTL+ App/Website. Gehe zum Livestream von Deutschland – Nordirland. Schau das Spiel gratis und in HD.

Der Stream startet nicht? Wechsle den Server, lösche Cookies und Cache oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Deaktiviere notfalls den Adblocker.

Fußball-WM-Qualifikation 2025/2026 Terminkalender

In der folgenden Übersicht findest du die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie einige andere interessante Begegnungen in der Fußball-WM-Qualifikation.

Spiel Datum Luxemburg – Slowakei 07. September 2025 Portugal – Frankreich 09. September 2025 Deutschland – Luxemburg 10. Oktober 2025 Nordirland – Slowakei 10. Oktober 2025 Nordirland – Deutschland 13. Oktober 2025 Frankreich – Wales 13. Oktober 2025 Portugal – Ungarn 14. Oktober 2025 England – Serbien 13. November 2025 Slowakei – Nordirland 14. November 2025 Luxemburg – Deutschland 14. November 2025 Polen – Niederlande 14. November 2025 Deutschland – Slowakei 17. November 2025 Spanien – Türkei 18. November 2025

Schau vor jedem Spiel kurz bei uns vorbei und wirf zusätzlich einen Blick auf die offizielle WM-Seite oder den offiziellen Twitter-Account, damit du Updates und die besten kostenlosen Livestreams nicht verpasst.

Worauf solltest du bei VPNs für die Fußball-WM achten?

Servernetzwerk : Du brauchst Server in Deutschland und UK, damit ARD, RTL und BBC iPlayer sicher laufen.

: Du brauchst Server in Deutschland und UK, damit ARD, RTL und BBC iPlayer sicher laufen. Streaming-Qualität : HD ohne Buffering ist Pflicht. Achte auf schnelle, stabile Server und gute App-Performance.

: HD ohne Buffering ist Pflicht. Achte auf schnelle, stabile Server und gute App-Performance. Geoblocking : Nicht jedes VPN entsperrt Mediatheken zuverlässig. Erfahrungsberichte und Tests helfen bei der Auswahl.

: Nicht jedes VPN entsperrt Mediatheken zuverlässig. Erfahrungsberichte und Tests helfen bei der Auswahl. Kompatibilität : Apps für iOS, Android, Windows, macOS, Smart-TV und Router geben dir maximale Flexibilität.

: Apps für iOS, Android, Windows, macOS, Smart-TV und Router geben dir maximale Flexibilität. Sicherheit: Moderne Verschlüsselung, Kill-Switch und Schutz vor DNS-/IPv6-Leaks sorgen für eine stabile und sichere Verbindung.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für die WM-Quali?

Kostenlose VPNs klingen verlockend, sind fürs Fußballschauen aber selten geeignet: begrenztes Datenvolumen, überlastete Server, häufige Abbrüche und teils fragwürdiger Datenschutz.

Kostenpflichtige VPNs punkten mit schnellen, stabilen Verbindungen, großer Standortauswahl und zuverlässiger Entsperrung von Mediatheken wie RTL, ARD und BBC iPlayer. Außerdem sind sie sicherer und einfacher zu bedienen.

VPN-Test ohne Risiko NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du Deutschland vs. Nordirland risikofrei streamen und danach entscheiden, ob du das Abo behalten möchtest.

Ist es legal, mit VPN die WM-Quali zu streamen?

VPNs sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und auf legale Streams zugreifen. Manche Anbieter untersagen VPNs in ihren AGB, aber das ist kein Gesetz. Wichtig ist, nur offizielle Quellen wie RTL, ARD oder BBC iPlayer zu nutzen. Ein seriöses VPN verschlüsselt deine Verbindung zusätzlich – gut für Sicherheit, besonders in öffentlichen WLANs.

Zusammenfassung

Deutschland gegen Nordirland steigt am 7. September 2025 um 20:45 Uhr im Kölner RheinEnergieStadion. In Deutschland überträgt RTL live im Free-TV, außerdem gibt es Streams über Sportschau.de von ARD.

Auch in einigen Ländern im Ausland wird WM-Quali im Free-TV übertragen. In UK schaust du dieses Spiel über BBC iPlayer. Im Ausland einfach per VPN freischalten. So verpasst du keinen Moment und genießt das Spiel in Top-Qualität.

Das könnte dich auch interessieren:

Os melhores descontos da semana: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Promoção Aproveite já 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Promoção Aproveite já 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Promoção Aproveite já

FAQ