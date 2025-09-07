Deutschland gegen Nordirland live schauen: Free-TV & Streams im Ausland – WM-Quali 2025
Am Sonntag, 7. September 2025, um 20:45 Uhr trifft die DFB-Elf im Kölner RheinEnergieStadion auf Nordirland. Es ist das zweite Gruppenspiel der WM-Quali.
Nach dem Auftakt gegen die Slowakei gilt heute volle Konzentration, drei Punkte sind Pflicht auf dem Weg zum Gruppensieg. Gegen die robusten Nordiren dürfte Nagelsmann auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltaktionen setzen.
Gute Nachrichten für Fans in Deutschland: RTL zeigt die Partie live im Free-TV. Lies weiter für alle Infos zur Übertragung, zu den verfügbaren Streams und dazu, wie du auch aus dem Ausland einschaltest.
Wo kannst du Deutschland – Nordirland live sehen?
Das WM-Quali-Spiel wird in Deutschland und im Ausland kostenlos im Fernsehen, sowie online ausgestrahlt. Hier sind die Top-Sender für den Gratis-Livestream.
|Sender
|Land
|Preis
|RTL
|Deutschland
|Kostenlos
|Sportschau.de
|Deutschland
|Kostenlos
|ARD
|Deutschland
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|UK
|Kostenlos
Du bist im Ausland? Nutze ein VPN, um RTL, ARD oder BBC iPlayer weltweit freizuschalten und das Spiel gratis zu streamen.
Wie schaut man Deutschland gegen Nordirland im Ausland?
- Ein VPN abonnieren. Hol dir ein zuverlässiges VPN wie NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- Installiere die VPN-App auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet.
- Mit passendem Server verbinden. Klicke in der Serverliste auf Deutschland, oder UK.
- Stream starten. Öffne ARD, RTL, Sportschau.de, BBC iPlayer und streame Deutschland gegen Nordirland live und kostenlos.
Die besten VPNs für Deutschland vs. Nordirland
- NordVPN – Unser Testsieger, funktioniert zuverlässig mit ARD, RTL, BBC iPlayer
- Surfshark – Ideal für Familien und WGs, die gern Fußball schauen, ein Abo gilt für beliebig viele Geräte
- Proton VPN – Schweizer Qualität beim Datenschutz, für WM-Streams abonniere die Plus-Variante
- ExpressVPN – Top-Performance, einfache Bedienung, viele Standorte und schnell genug für Livestreams
- CyberGhost – Preiswerte Alternative mit optimierten Servern, perfekt für Fußball-Streaming
Warum du für Deutschland – Nordirland im Ausland ein VPN brauchst
In Deutschland läuft das Spiel kostenlos bei RTL, auf Sportschau.de und in der ARD. Bist du im Ausland, sind diese Dienste wegen Geoblocking gesperrt. Das Gleiche gilt für BBC iPlayer in UK, wenn du nicht im jeweiligen Land bist.
Ein VPN schafft Abhilfe, indem es dir eine IP-Adresse aus dem gewünschten Land zuweist, hier also aus Deutschland. Verbinde dich mit einem deutschen Server für RTL oder Sportschau.de und starte den offiziellen Livestream in wenigen Minuten, egal wo du gerade bist. Zusätzlich surfst du verschlüsselt und damit sicherer, zum Beispiel in Hotel- oder Flughafen-WLANs.
Kurz gesagt: Mit einem VPN schaust du Deutschland – Nordirland standortunabhängig, stabil und in Top-Qualität.
Wie du Deutschland vs. Nordirland bei RTL im Ausland schauen kannst
Das zweite Gruppenspiel der WM-Qualifikation wird in Deutschland kostenlos bei RTL übertragen. Im Ausland sind die Streams jedoch leider aufgrund Lizenzvereinbarungen gesperrt. Mit einem VPN umgehst du jegliche Sperren in wenigen Schritten.
So entsperrst du RTL im Ausland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Deutschland.
- Öffne den RTL-Stream bzw. die RTL+ App/Website.
- Gehe zum Livestream von Deutschland – Nordirland.
- Schau das Spiel gratis und in HD.
Der Stream startet nicht? Wechsle den Server, lösche Cookies und Cache oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Deaktiviere notfalls den Adblocker.
Fußball-WM-Qualifikation 2025/2026 Terminkalender
In der folgenden Übersicht findest du die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie einige andere interessante Begegnungen in der Fußball-WM-Qualifikation.
|Spiel
|Datum
|Luxemburg – Slowakei
|07. September 2025
|Portugal – Frankreich
|09. September 2025
|Deutschland – Luxemburg
|10. Oktober 2025
|Nordirland – Slowakei
|10. Oktober 2025
|Nordirland – Deutschland
|13. Oktober 2025
|Frankreich – Wales
|13. Oktober 2025
|Portugal – Ungarn
|14. Oktober 2025
|England – Serbien
|13. November 2025
|Slowakei – Nordirland
|14. November 2025
|Luxemburg – Deutschland
|14. November 2025
|Polen – Niederlande
|14. November 2025
|Deutschland – Slowakei
|17. November 2025
|Spanien – Türkei
|18. November 2025
Schau vor jedem Spiel kurz bei uns vorbei und wirf zusätzlich einen Blick auf die offizielle WM-Seite oder den offiziellen Twitter-Account, damit du Updates und die besten kostenlosen Livestreams nicht verpasst.
Worauf solltest du bei VPNs für die Fußball-WM achten?
- Servernetzwerk: Du brauchst Server in Deutschland und UK, damit ARD, RTL und BBC iPlayer sicher laufen.
- Streaming-Qualität: HD ohne Buffering ist Pflicht. Achte auf schnelle, stabile Server und gute App-Performance.
- Geoblocking: Nicht jedes VPN entsperrt Mediatheken zuverlässig. Erfahrungsberichte und Tests helfen bei der Auswahl.
- Kompatibilität: Apps für iOS, Android, Windows, macOS, Smart-TV und Router geben dir maximale Flexibilität.
- Sicherheit: Moderne Verschlüsselung, Kill-Switch und Schutz vor DNS-/IPv6-Leaks sorgen für eine stabile und sichere Verbindung.
Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für die WM-Quali?
Kostenlose VPNs klingen verlockend, sind fürs Fußballschauen aber selten geeignet: begrenztes Datenvolumen, überlastete Server, häufige Abbrüche und teils fragwürdiger Datenschutz.
Kostenpflichtige VPNs punkten mit schnellen, stabilen Verbindungen, großer Standortauswahl und zuverlässiger Entsperrung von Mediatheken wie RTL, ARD und BBC iPlayer. Außerdem sind sie sicherer und einfacher zu bedienen.
NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du Deutschland vs. Nordirland risikofrei streamen und danach entscheiden, ob du das Abo behalten möchtest.
Ist es legal, mit VPN die WM-Quali zu streamen?
VPNs sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und auf legale Streams zugreifen. Manche Anbieter untersagen VPNs in ihren AGB, aber das ist kein Gesetz. Wichtig ist, nur offizielle Quellen wie RTL, ARD oder BBC iPlayer zu nutzen. Ein seriöses VPN verschlüsselt deine Verbindung zusätzlich – gut für Sicherheit, besonders in öffentlichen WLANs.
Zusammenfassung
Deutschland gegen Nordirland steigt am 7. September 2025 um 20:45 Uhr im Kölner RheinEnergieStadion. In Deutschland überträgt RTL live im Free-TV, außerdem gibt es Streams über Sportschau.de von ARD.
Auch in einigen Ländern im Ausland wird WM-Quali im Free-TV übertragen. In UK schaust du dieses Spiel über BBC iPlayer. Im Ausland einfach per VPN freischalten. So verpasst du keinen Moment und genießt das Spiel in Top-Qualität.
FAQ
Wie kann ich Deutschland gegen Nordirland kostenlos schauen?
In Deutschland läuft das Spiel live bei RTL (Free-TV) sowie im Stream auf Sportschau.de. Zusätzlich senden BBC iPlayer (UK) Deutschland gegen Nordirland kostenlos. Per VPN schaltest du die Streams im Ausland frei.
Wann spielt Deutschland gegen Nordirland?
Am Sonntag, 7. September 2025, um 20:45 Uhr, im Kölner RheinEnergieStadion.
Welche Sender übertragen das Spiel?
WM-Quali Livestreams findest du auf RTL in Deutschland und BBC iPlayer im Vereinigten Königreich. Im Ausland nutze dafür ein VPN, mein Favorit für Deutschland gegen Nordirland ist NordVPN.
Brauche ich für BBC iPlayer einen Account?
Ja, in der Regel ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Mit UK-Server im VPN kannst du den Dienst im Ausland nutzen.
Welches VPN eignet sich am besten?
NordVPN und Surfshark sind schnelle, stabile Optionen mit großem Servernetz. Auch ExpressVPN, Proton VPN (Plus-Paket) und CyberGhost funktionieren zuverlässig für Fußballstreams.