Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln heute kostenlos schauen: Bundesliga 2025/26
Am heutigen Samstag, dem 25. Oktober 2025, spielt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am 8. Spieltag der Bundesliga. Gespielt wird im Westfalenstadion (Signal Iduna Park), Anstoß ist um um 18:30 Uhr.
Der BVB spielt eine starke Saison, auch Köln hat einen passablen Start hingelegt. Durchaus möglich, dass die Außenseiter den Borussen zuhause einheizen.
In Deutschland läuft das Spiel nur im Pay-TV und das ist teuer und kompliziert, da sich dieses Jahr drei Sender die Bundesliga-Rechte teilen. Doch es gibt eine Alternative! Bei Sendern im Ausland kannst du Dortmund gegen Köln kostenlos streamen. Ich habe es getestet und verrate, wie es geht.
Wo kannst du Dortmund gegen Köln kostenlos schauen?
Diese Sender im Ausland übertragen das Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Köln live und gratis im Stream:
|Sender
|Land
|Preis
|Digi Sport 3
|Rumänien
|Kostenlos
|Canal GOAT via YouTube
|Brasilien
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Kostenlos
|Bundesliga via YouTube
|Myanmar
|Kostenlos
Wie schaust du Dortmund gegen Köln kostenlos?
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger.
- Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV.
- Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 3, Brasilien für Canal GOAT oder Nigeria für Sporty TV.
- Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Dortmund gegen Köln live und kostenlos.
Die besten VPNs für Dortmund gegen Köln
- NordVPN: Schnell und stabil mit Top-Servern in Rumänien, Brasilien und Nigeria. Ideale Voraussetzungen für Fußballstreams bei Sendern im Ausland.
- Surfshark: Starke Streamingleistung, günstige Tarife und unbegrenzte Verbindungen. Das heißt, Freunde und Familien können mitschauen, jeder auf seinem Gerät.
- Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Sicherheit und Transparenz. Wer Wert auf maximale Diskretion legt, ist hier richtig, und die Leistung stimmt auch.
- ExpressVPN: Sehr zuverlässig und schnell. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams wie Dortmund gegen Köln.
- CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming, günstige Preise und einfache Bedienung. Insgesamt ein sehr gutes VPN für Einsteiger.
Warum du für Dortmund gegen Köln ein VPN brauchst
Um in dieser Saison alle Bundesliga-Spiele sehen zu können, brauchst du drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland sieht's anders aus, dort laufen viele Spiele kostenlos online. Internationale Livestreams sind jedoch in Deutschland blockiert. Versuchst du, den Stream aufzurufen, siehst du eine Fehlermeldung.
Ein VPN (Virtual Private Network) ändert deine virtuelle Position, sodass du dich scheinbar in Rumänien, Brasilien oder Nigeria befindest. Damit schaltest du die offiziellen Free-TV-Übertragungen frei. Sicher, diskret und in stabiler Streaming-Qualität.
So schaust du Dortmund gegen Köln kostenlos bei Digi Sport 3
Der beste Sender, um Dortmund gegen Köln zu schauen, ist Digi Sport 3 (Rumänien). Der Sender überträgt hochwertige Bundesliga-Streams online, ist jedoch nur für Zuschauer in Rumänien verfügbar.
So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien.
- Gehe zur Digi Sport 3-Website.
- Klicke auf den Stream bei Digi Sport 3.
- Schau BVB vs. 1. FC Köln live und kostenlos.
So siehst es aus, wenn du den Stream mit NordVPN entsperrst.
Tipp: Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.
Bundesliga 2025 Spielübersicht am 8. Spieltag
Mit einem VPN kannst du BVB gegen Köln kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.
Hier die Übersicht für den 8. Spieltag.
|Bundesliga-Spiel
|Datum und Zeit
|Werder Bremen – Union Berlin
|Freitag, 24. Oktober, 20:30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli
|Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr
|Mönchengladbach – Bayern München
|Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr
|Augsburg – RB Leipzig
|Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr
|Hamburger SV – Wolfsburg
|Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr
|Hoffenheim – Heidenheim
|Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr
|Borussia Dortmund – 1. FC Köln
|Samstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr
|Leverkusen – SC Freiburg
|Sonntag, 26. Oktober, 15:30 Uhr
|VfB Stuttgart – Mainz
|Sonntag, 26. Oktober, 17:30 Uhr
Prognose: Dortmund gegen Köln am 8. Spieltag - Wer gewinnt?
Dortmund spielt bisher eine solide Saison und zeigt sich zu Hause gewohnt dominant. Auch in der Champions League läuft es gut. Niko Kovač weiß, was sein Team am besten kann und setzt auf eine variable Offensive um Brandt, Guirassy und Adeyemi. Der BVB kommt regelmäßig zu Chancen und nutzt seine Laufstärke, um Spiele zu entscheiden.
Köln dagegen kämpft mit Formschwankungen und defensiven Problemen. Lukas Kwasniok und seine neue Mannschaft scheinen noch in der Eingewöhnungsphase zu. Köln hatte bisher Glück mit seinen Gegnern und liegt auf dem 6. Platz in der Tabelle. Gegen die Top-Teams der Liga wird das aber nicht reichen und dazu gehört der BVB.
Meine Prognose: Der BVB wird seiner Favoritenrolle gerecht. Köln stemmt sich dagegen, doch am Ende sprechen Qualität und Heimvorteil klar für Dortmund: 3:1 für den BVB.
Kann ich ein Gratis-VPN für Dortmund gegen Köln nutzen?
Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams meist unbrauchbar. Das Datenlimit reicht kaum für eine Partie, meist ist zur Halbzeit Schluss. Die nötigen Länder fehlen und ohne den richtigen Standort funktioniert der Stream nicht. Zudem sind die Server chronisch überlastet, was zu Aussetzern und schlechtem Bild führt. Wenn das Gratis-VPN nicht von vorneherein geblockt wird.
Für zuverlässiges Bundesliga-Streaming führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.
NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das ganze Bundesliga-Wochenende einschließlich Dortmund gegen Köln kostenlos live streamen und bekommst dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.
Ist es legal, Dortmund gegen Köln mit VPN zu schauen?
Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist es aber eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden in aller Regel nicht geahndet. Solange du dich auf offizielle, Sender beschränkst, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und keine illegalen Plattformen aufsuchen.
Mit einem guten VPN kannst du Dortmund gegen Köln kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.
Zusammenfassung
Dortmund gegen Köln ist ein Duell mit ungleichen Voraussetzungen: Dortmund jagt die Tabellenspitze, Köln wirkt aufgrund seiner Tabellenplatzierung stärker, als die Mannschaft in Wirklichkeit ist. Ein Sieg der Borussen ist wahrscheinlich.
In Deutschland läuft das Spiel nicht im Free-TV. Mit einem günstigen VPN kannst du die Partie trotzdem kostenlos über Sender im Ausland genießen.
Einfach VPN einschalten, Stream starten und das Top-Spiel am Samstagabend live genießen. Viel Spaß!
FAQ
Wie kann ich Dortmund gegen Köln kostenlos schauen?
Das Spiel wird kostenlos bei Digi Sport 3 (Rumänien), Canal GOAT (Brasilien) und Sporty TV (Nigeria) übertragen. Falls du dich außerhalb dieser Länder befindest, kannst du die Streams trotzdem mit einem VPN freischalten. Verbinde dich einfach mit einem Server im Ausland und genieße das Spiel ohne Einschränkungen und in solider Streaming-Qualität.
Wo kann ich Dortmund vs. Köln kostenlos schauen?
Mehrere internationale Sender übertragen die Bundesliga kostenlos, darunter Digi Sport 3 (Rumänien), Canal GOAT (Brasilien) und Sporty TV (Nigeria). Diese Kanäle sind geoblockiert, aber mit einem VPN kannst du die Sperren umgehen und fast alle Bundesliga-Spiele live und kostenfrei in Deutschland streamen.
Brauche ich ein VPN, um die Streams freizuschalten?
Da die Sender über Geoblocking nur in ihren Heimatländern verfügbar sind, benötigst du ein VPN. Mit einer Verbindung nach Rumänien, Brasilien oder Nigeria kannst du die offiziellen Streams aus diesen Ländern problemlos online entsperren. Mein Favorit dafür ist NordVPN.
Welches VPN eignet sich am besten für Bundesliga-Streams?
NordVPN war das zuverlässigste VPNs in unserem Bundesliga-Test. Der Anbieter betreibt schnelle Server in über 126 Ländern, Streams laufen stabil in guter Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend.