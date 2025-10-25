Am heutigen Samstag, dem 25. Oktober 2025, spielt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am 8. Spieltag der Bundesliga. Gespielt wird im Westfalenstadion (Signal Iduna Park), Anstoß ist um um 18:30 Uhr.

Der BVB spielt eine starke Saison, auch Köln hat einen passablen Start hingelegt. Durchaus möglich, dass die Außenseiter den Borussen zuhause einheizen.

In Deutschland läuft das Spiel nur im Pay-TV und das ist teuer und kompliziert, da sich dieses Jahr drei Sender die Bundesliga-Rechte teilen. Doch es gibt eine Alternative! Bei Sendern im Ausland kannst du Dortmund gegen Köln kostenlos streamen. Ich habe es getestet und verrate, wie es geht.

Wo kannst du Dortmund gegen Köln kostenlos schauen?

Diese Sender im Ausland übertragen das Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Köln live und gratis im Stream:

Sender Land Preis Digi Sport 3 Rumänien Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos Sporty TV Nigeria Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos Bundesliga via YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Dortmund gegen Köln kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 3, Brasilien für Canal GOAT oder Nigeria für Sporty TV. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Dortmund gegen Köln live und kostenlos.

Die besten VPNs für Dortmund gegen Köln

NordVPN: Schnell und stabil mit Top-Servern in Rumänien, Brasilien und Nigeria. Ideale Voraussetzungen für Fußballstreams bei Sendern im Ausland. Surfshark: Starke Streamingleistung, günstige Tarife und unbegrenzte Verbindungen. Das heißt, Freunde und Familien können mitschauen, jeder auf seinem Gerät. Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Sicherheit und Transparenz. Wer Wert auf maximale Diskretion legt, ist hier richtig, und die Leistung stimmt auch. ExpressVPN: Sehr zuverlässig und schnell. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams wie Dortmund gegen Köln. CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming, günstige Preise und einfache Bedienung. Insgesamt ein sehr gutes VPN für Einsteiger.

Warum du für Dortmund gegen Köln ein VPN brauchst

Um in dieser Saison alle Bundesliga-Spiele sehen zu können, brauchst du drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland sieht's anders aus, dort laufen viele Spiele kostenlos online. Internationale Livestreams sind jedoch in Deutschland blockiert. Versuchst du, den Stream aufzurufen, siehst du eine Fehlermeldung.

Digi Sport Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN (Virtual Private Network) ändert deine virtuelle Position, sodass du dich scheinbar in Rumänien, Brasilien oder Nigeria befindest. Damit schaltest du die offiziellen Free-TV-Übertragungen frei. Sicher, diskret und in stabiler Streaming-Qualität.

So schaust du Dortmund gegen Köln kostenlos bei Digi Sport 3

Der beste Sender, um Dortmund gegen Köln zu schauen, ist Digi Sport 3 (Rumänien). Der Sender überträgt hochwertige Bundesliga-Streams online, ist jedoch nur für Zuschauer in Rumänien verfügbar.

So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport 3-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 3. Schau BVB vs. 1. FC Köln live und kostenlos.

So siehst es aus, wenn du den Stream mit NordVPN entsperrst.

Bundesliga-Stream bei Digi Sport 3 entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 8. Spieltag

Mit einem VPN kannst du BVB gegen Köln kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 8. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Werder Bremen – Union Berlin Freitag, 24. Oktober, 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Bayern München Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Augsburg – RB Leipzig Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Hamburger SV – Wolfsburg Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Hoffenheim – Heidenheim Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – 1. FC Köln Samstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 26. Oktober, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Mainz Sonntag, 26. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: Dortmund gegen Köln am 8. Spieltag - Wer gewinnt?

Dortmund spielt bisher eine solide Saison und zeigt sich zu Hause gewohnt dominant. Auch in der Champions League läuft es gut. Niko Kovač weiß, was sein Team am besten kann und setzt auf eine variable Offensive um Brandt, Guirassy und Adeyemi. Der BVB kommt regelmäßig zu Chancen und nutzt seine Laufstärke, um Spiele zu entscheiden.

Köln dagegen kämpft mit Formschwankungen und defensiven Problemen. Lukas Kwasniok und seine neue Mannschaft scheinen noch in der Eingewöhnungsphase zu. Köln hatte bisher Glück mit seinen Gegnern und liegt auf dem 6. Platz in der Tabelle. Gegen die Top-Teams der Liga wird das aber nicht reichen und dazu gehört der BVB.

Meine Prognose: Der BVB wird seiner Favoritenrolle gerecht. Köln stemmt sich dagegen, doch am Ende sprechen Qualität und Heimvorteil klar für Dortmund: 3:1 für den BVB.

Kann ich ein Gratis-VPN für Dortmund gegen Köln nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams meist unbrauchbar. Das Datenlimit reicht kaum für eine Partie, meist ist zur Halbzeit Schluss. Die nötigen Länder fehlen und ohne den richtigen Standort funktioniert der Stream nicht. Zudem sind die Server chronisch überlastet, was zu Aussetzern und schlechtem Bild führt. Wenn das Gratis-VPN nicht von vorneherein geblockt wird.

Für zuverlässiges Bundesliga-Streaming führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das ganze Bundesliga-Wochenende einschließlich Dortmund gegen Köln kostenlos live streamen und bekommst dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Dortmund gegen Köln mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist es aber eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden in aller Regel nicht geahndet. Solange du dich auf offizielle, Sender beschränkst, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und keine illegalen Plattformen aufsuchen.

Mit einem guten VPN kannst du Dortmund gegen Köln kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Dortmund gegen Köln ist ein Duell mit ungleichen Voraussetzungen: Dortmund jagt die Tabellenspitze, Köln wirkt aufgrund seiner Tabellenplatzierung stärker, als die Mannschaft in Wirklichkeit ist. Ein Sieg der Borussen ist wahrscheinlich.

In Deutschland läuft das Spiel nicht im Free-TV. Mit einem günstigen VPN kannst du die Partie trotzdem kostenlos über Sender im Ausland genießen.

Einfach VPN einschalten, Stream starten und das Top-Spiel am Samstagabend live genießen. Viel Spaß!

FAQ