Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 ist das Highlight des Jahres für alle Eishockey-Fans – und nicht nur in Deutschland steigt die Spannung. Auch im Ausland möchten Fans die WM-Spiele live verfolgen.



Eishockey-WM 2025 Livestream Zeitraum: 9. bis 25. Mai 2025 Austragungsorte: Stockholm & Herning Stream in der Deutschland: ProSieben / MAXX Stream in der Schweiz: SRF VPN: NordVPN – jetzt 77% günstiger!

In Deutschland überträgt MagentaSport alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Zusätzlich zeigt ProSieben die WM-Spiele kostenlos im Free-TV und per Livestream. Im Ausland sind diese Streams jedoch meist geogeblockt – ähnlich sieht es auch bei Anbietern in Österreich aus.

Mit einem VPN kannst du diese geografischen Sperren umgehen und die Spiele der Eishockey-WM 2025 von überall verfolgen, ohne auf Pay-TV oder illegale Streams angewiesen zu sein. In meinem Leitfaden erfährst du, welche VPNs sich besonders gut für den Livestream eignen. Außerdem habe ich getestet, ob Sender im Ausland wirklich problemlos erreichbar sind.



Wie kann ich die Eishockey-WM 2025 im Ausland streamen?

VPN-Anbieter wählen: Nutze einen hochwertigen VPN-Dienst wie NordVPN. Über unseren Link erhältst du es 77% günstiger. Mit deutschem VPN-Server verbinden: Öffne die App und verbinde dich mit einem Server in Deutschland, um Zugriff zu ProSieben zu erhalten oder Österreich für ORF. Streaming-Dienst auswählen: Rufe ProSieben auf, da werden 20 Spiele der Eishockey-WM 2025 übertragen. Stream starten: Öffne den Livestream und verfolge die Weltmeisterschaft auch im Ausland – ganz ohne Geoblocking.

Die 3 besten VPNs für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025

NordVPN – Sichere und stabile Verbindung für ruckelfreie Livestreams. Surfshark – Günstig und ohne Gerätebegrenzung, für grenzenloses Streamen. ProtonVPN – Schnell und sicher, ideal für Livestreams ohne Geoblocking.

Wo wird die Eishockey-WM 2025 übertragen?

Anbieter Land Art der Übertragung Kosten ProSieben / MAXX Deutschland 20 Spiele Kostenlos Sportdeutschland.TV Deutschland Vollständiges Turnier Kostenpflichtig MagentaSport Deutschland Vollständiges Turnier Kostenpflichtig ORF Österreich Ausgewählte Spiele Kostenlos SRF Schweiz Ausgewählte Spiele Kostenlos

Alle Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV

Dank einer Sublizenz zeigt ProSieben alle Spiele des DEB-Teams im Hauptprogramm. Weitere Begegnungen werden auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Einige Highlights aus dem Spielplan:

Eishockey-WM 2025 Spielplan

Begegnung Sender Uhrzeit Datum Schweiz – Tschechien ProSieben Maxx 15:55 09.05.2025 Deutschland – Ungarn ProSieben 15:45 10.05.2025 Dänemark – Schweiz ProSieben 19:50 10.05.2025 Deutschland – Kasachstan ProSieben 15:45 11.05.2025 USA – Schweiz ProSieben Maxx 15:55 12.05.2025 Deutschland - Norwegen ProSieben 15:45 13.05.2025 USA - Norwegen ProSieben Maxx 15:55 14.05.2025 Schweiz - Deutschland ProSieben 15:45 15.05.2025 Schweiz - Norwegen ProSieben Maxx 19:50 16.05.2025 USA - Deutschland ProSieben 11:45 17.05.2025 Ungarn - Schweiz ProSieben Maxx 19:45 18.05.2025 Deutschland - Tschechien ProSieben 15:45 19.05.2025 Tschechien - USA ProSieben Maxx 15:55 20.05.2025 Deutschland - Dänemark ProSieben 19:55 20.05.2025

Kostenloses vs. kostenpflichtiges VPN

Kostenlose VPNs sind selten frei von Problemen, teilweise sind sie sogar mit echten Risiken verbunden. Sie leiden unter zu langsamen Servern, besonders bei Livestreams während großer Events wie der EM. Die begrenzte Anzahl an Servern führt zu Überlastung und damit zu schlechter Performance.

Oft mangelt es an guter Verschlüsselung, was die Sicherheit deiner personenbezogenen Daten gefährden könnte. Ob der eigene Standort effektiv verborgen wird, ist ebenso fraglich wie die Verwendung sicherer Übertragungsprotokolle. Ein wirksamer Schutz gegen Cyberangriffe ist ein kostenloses VPN daher nicht. Manche Anbieter finanzieren sich absurderweise sogar durch den Verkauf von Nutzerdaten.

Deutschland Eishockey Nationalmannschaft – Weltmeisterschaft 2025

Position Name Verein Alter Torhüter Philipp Grubauer Seattle Kraken 32 Mathias Niederberger Eisbären Berlin 30 Verteidiger Moritz Seider Detroit Red Wings 22 Nico Sturm Colorado Avalanche 28 Maximilian Kastner Schwenninger Wild Wings 27 Matthias Plachta Adler Mannheim 33 Stürmer

Leon Gawanke Eisbären Berlin 24 Dominik Kahun ZSC Lions Zürich 28 Marcel Noebels Eisbären Berlin 32 Moritz Müller Kölner Haie 31 Angreifer Tim Stützle Ottawa Senators 21 Nico Kåber Augsburger Panther 29 Daniel Fischbuch Adler Mannheim 31 Florian Kettemer Düsseldorfer EG 27

Eishockey-WM live auf dem Smart-TV streamen

So kannst du die Eishockey-WM 2025 über ProSieben Maxx oder andere Sender auf deinem Smart-TV verfolgen, auch wenn du dich außerhalb Deutschlands aufhältst:

VPN installieren: Melde dich bei NordVPN an. Mit einem deutschen Server verbinden: Wähle einen Server in Deutschland. Installiere die App: Lade die ProSieben Maxx App herunter. Stream starten: Öffne die App und genieße das Spiel!

Zusammenfassung

Um die Eishockey-WM 2025 im Ausland zu verfolgen, benötigst du ein VPN. In Deutschland übertragen Sender wie ProSieben und ProSieben Maxx viele Spiele kostenlos, in Österreich der ORF. Doch im Ausland sind diese Streams oft gesperrt.

Mit einem schnellen VPN kannst du diese Sperren umgehen und die Spiele in bester Qualität genießen. Für das beste Streaming-Erlebnis empfehlen wir NordVPN. Es bietet nicht nur schnelle Verbindungen, sondern auch eine starke Verschlüsselung, optimal für sicheres und unterbrechungsfreies Streaming.

