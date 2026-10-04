Heute, am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, findet der Formel-1-GP von Bahrain 2026 statt. Ursprünglich für April angesetzt, wurde das Rennen wegen des Iran-Kriegs verschoben. Der Ersatztermin findet auf dem Sepang Circuit nahe Kuala Lumpur, Malaysia statt. Rennbeginn ist um 9:00 Uhr deutscher Zeit.

Viele Fans in Deutschland können leider nicht live dabei sein, weil sie kein Sky- oder WOW-Abo besitzen. Zuschauer im Ausland haben da mehr Glück. In Österreich, der Schweiz oder Luxemburg wird das Rennen kostenlos im Internet übertragen.

Wenn du wissen möchtest, wie du auch in Deutschland auf diese Sender zugreifen und den F1 Bahrain kostenlos schauen kannst, lies jetzt weiter.

Wo kann ich den F1 Bahrain kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen den Bahrain-GP 2026 aus Sepang gratis. SRF und RSI übertragen nur Qualifying und Rennen, nicht die Freien Trainings.

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F1 Bahrain-GP kostenlos schauen mit NordVPN

Wie kann ich den F1 Bahrain kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für den F1 Bahrain 2026?

Sender kaufen Formel-1-Rechte nur für ihr eigenes Land und prüfen über deine IP-Adresse, von wo du zugreifst. In Deutschland bekommst du deshalb nur eine Fehlermeldung.

ORF Fehlermeldung beim Stream außerhalb Österreichs

Ein VPN gibt dir eine IP-Adresse aus dem Land des Senders. Dadurch hält dich der Sender für einen Zuschauer vor Ort und schaltet den Stream frei. Für den Bahrain-GP in Sepang eignen sich Server in Österreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz.

Wie streame ich den F1 Bahrain 2026 gratis bei ORF?

Für den Bahrain-GP ist ORF mein Favorit. Über on.orf.at läuft das ganze Rennen live. Außerhalb Österreichs ist der Stream allerdings gesperrt. Mit einer VPN-Verbindung nach Österreich kannst du ihn trotzdem weltweit abrufen.

So streamst du den F1-Bahrain-GP 2026 kostenlos im ORF:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich. Öffne den Formel-1-Livestream bei ORF. Jetzt kannst du den F1-Bahrain kostenlos schauen.

ORF-Formel-1-Livestream entsperrt mit VPN

Tipp: Lädt der Stream nicht, nimm einen anderen Server im selben Land. Hilft das nicht, leere den Browser-Cache oder öffne ein privates Fenster. Manchmal empfiehlt es sich auch, den Adblocker zu deaktivieren. Insgesamt ist die Einrichtung aber sehr schnell und sollte in wenigen Minuten erledigt sein.

Formel-1-Stand 2026 und Streckenanalyse: F1-Bahrain-GP in Sepang

Kimi Antonelli führt die Fahrerwertung souverän an. Der Mercedes-Pilot hat in der ersten Saison mit dem neuen technischen Reglement einen deutlichen Vorsprung auf Teamkollege George Russell. In der Konstrukteurswertung ist Mercedes damit die klare Nummer eins. Lewis Hamilton hält mit Ferrari die Rolle des ersten Verfolgers.

Um Platz drei wird eng gekämpft: Hamilton, Lando Norris und Charles Leclerc liegen nah beieinander, Max Verstappen folgt etwas dahinter. Im Mittelfeld streiten Alpine und Racing Bulls darum, wer das beste Team hinter den großen Vier ist. Die Tabelle zeigt den Stand vor dem Wochenende in Sepang.

Fahrer Team Punkte 1. Kimi Antonelli Mercedes 292 2. George Russell Mercedes 211 3. Lewis Hamilton Ferrari 191 4. Lando Norris McLaren 186 5. Charles Leclerc Ferrari 167 6. Max Verstappen Red Bull Racing 145 7. Oscar Piastri McLaren 120 8. Isack Hadjar Red Bull Racing 71 9. Liam Lawson Racing Bulls 59 10. Pierre Gasly Alpine 41 11. Arvid Lindblad Racing Bulls 31 12. Franco Colapinto Alpine 27 13. Oliver Bearman Haas 18 14. Gabriel Bortoleto Audi 10 15. Nico Hülkenberg Audi 7 16. Carlos Sainz Williams 6 17. Alex Albon Williams 5 18. Esteban Ocon Haas 3 19. Fernando Alonso Aston Martin 3 20. Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21. Lance Stroll Aston Martin 0 22. Valtteri Bottas Cadillac 0 23. Sergio Pérez Cadillac 0

Der Sepang International Circuit ist 5,543 Kilometer lang, das Rennen geht über 56 Runden. Die Strecke ist das Gegenteil eines Stadtkurses. Zwei lange Geraden rund um die Haarnadel vor Start und Ziel führen in harte Bremszonen und bieten die besten Stellen zum Überholen. Die schnellen Kurvenfolgen im ersten Sektor zeigen, wie gut ein Auto aerodynamisch ist. Unter dem neuen Reglement kommt es in Sepang besonders auf Energierückgewinnung und Energieeinsatz auf den Geraden an. Weil der Kurs seit Jahren nicht mehr im Kalender war, haben die Teams kaum aktuelle Daten. Deshalb sind alle drei Freien Trainings für die Abstimmung wichtig.

Das Rennen startet um 15:00 Uhr Ortszeit. Um diese Zeit gibt es in Malaysia oft Gewitter, daher sind Intermediates, Regenreifen, Safety Car oder sogar eine Rote Flagge möglich. Dazu belasten Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit Reifen und Fahrer stark. Mercedes ist in dieser Saison das Maß der Dinge, und Antonelli hat seine Konstanz mehrfach bewiesen. Mein Tipp: Kimi Antonelli.

Kann ich ein kostenloses VPN für Formel-1-Streams nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Live-Sport meist zu schwach. Wenig Datenvolumen, gedrosselte Geschwindigkeit und volle Server führen bei einem Rennen über fast zwei Stunden schnell zu Rucklern oder schlechtem Bild. Für ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag sind bezahlte Anbieter deutlich zuverlässiger.

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Eine weitere Alternative ist, die Formel 1 über F1 TV Pro zu schauen. Das Angebot gibt es in Deutschland offiziell nicht, mit einem VPN kommst du aber trotzdem dran. Wie das geht, steht im Guide F1 TV Pro in Deutschland schauen.

Die nächsten Formel-1-Rennen 2026

Nach dem Rennen in Sepang bleibt die Formel 1 in Übersee. Das sind die nächsten Stationen:

Datum F1-GP Veranstaltungsort 11. Oktober Großer Preis von Singapur Marina Bay Street Circuit 25. Oktober Großer Preis der USA Circuit of the Americas 1. November Großer Preis von Mexiko Autódromo Hermanos Rodríguez 8. November Großer Preis von Brasilien Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 21. November Großer Preis von Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29. November Großer Preis von Katar Lusail International Circuit 6. Dezember Großer Preis von Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Auch die restlichen Rennen der Saison kannst du mit einem VPN bei ausländischen Free-TV-Sendern schauen. Welche Sender welche Rennen zeigen, erfährst du in unserem Guide mit allen kostenlosen Formel-1-Livestreams.

Zusammenfassung

Diesen Grand Prix gibt es so wohl nur einmal: Der Große Preis von Bahrain findet 2026 in Malaysia statt, weil der April-Termin in Sakhir abgesagt wurde. Für die Formel 1 ist es eine Rückkehr nach Sepang. Für Antonelli ist es in der Schlussphase der Saison eine weitere Chance, seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auszubauen.

Wichtig werden die 5,543 Kilometer mit langen Geraden und harten Bremszonen, dazu das tropische Wetter mit möglichen Gewittern am Nachmittag. Beides kann die Strategie der Teams schnell über den Haufen werfen.

Kostenlos siehst du das Wochenende beim ORF über on.orf.at, bei RTBF Auvio und RTL Zwee. Qualifying und Rennen zeigen zusätzlich SRF und RSI. Mit einem VPN-Server im jeweiligen Land kannst du die Streams auch aus Deutschland schauen.

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