Am heutigen Sonntag, dem 8. November 2026, steigt in Interlagos der Große Preis von Brasilien, offiziell der Große Preis von São Paulo. Die Ampeln gehen um 18:00 Uhr deutscher Zeit aus.

Es ist das erste Rennen nach Kimi Antonellis Titelgewinn: Der 20-jährige Mercedes-Pilot hat sich in Mexiko zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte gekrönt. Spannend bleibt es trotzdem. Mexiko-Sieger Max Verstappen will nachlegen und Gabriel Bortoleto fährt sein Heimrennen.

In Deutschland läuft der Grand Prix nur bei Sky und WOW. Ohne Abo bleibt der Bildschirm schwarz. In mehreren Nachbarländern und in Brasilien selbst zeigen frei empfangbare Sender das Rennen dagegen kostenlos im Livestream.

Wo kann ich F1 in Brasilien kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen den Brasilien-GP 2026 aus São Paulo gratis.

F1-Gratissender Land Sprache Preis ServusTV On Österreich Deutsch Kostenlos SRF Schweiz Deutsch Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Luxemburgisch Kostenlos RTBF Auvio Belgien Französisch Kostenlos RTS Schweiz Französisch Kostenlos RSI Schweiz Italienisch Kostenlos Globo Brasilien Portugiesisch Kostenlos

Ein wichtiger Hinweis: Die kostenlosen Streams sind nur in den jeweiligen Heimatländern der Sender frei verfügbar. Ein Schweizer oder österreichischer Sender ist also nicht „für Deutschland“ kostenlos.

F1-Brasilien-GP kostenlos schauen mit NordVPN

F1-Brasilien kostenlos schauen: So funktioniert der Livestream

Abonniere ein VPN mit schnellen internationalen Servern. Ich empfehle NordVPN, jetzt bis zu 78% günstiger. Installiere die VPN-App auf Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem Server in dem Land, in dem der Sender sitzt. Zeigt etwa ein österreichischer Sender das Rennen, wählst du Österreich. Öffne den Livestream des Senders und schaue das F1-Brasilien-Rennen live.

F1-Brasilien-GP mit NordVPN streamen

Die besten VPNs für den F1-Livestream heute

NordVPN : Schnell und stabil, mit vielen Servern in Österreich, Belgien und der Schweiz. Damit läuft auch ein ganzes Rennen in HD ohne Aussetzer.

: Schnell und stabil, mit vielen Servern in Österreich, Belgien und der Schweiz. Damit läuft auch ein ganzes Rennen in HD ohne Aussetzer. Surfshark : Gute Leistung beim Streaming und keine Begrenzung der Anzahl der Geräte. So können mehrere Personen im Haushalt gleichzeitig Training oder Rennen schauen.

: Gute Leistung beim Streaming und keine Begrenzung der Anzahl der Geräte. So können mehrere Personen im Haushalt gleichzeitig Training oder Rennen schauen. Proton VPN : Starker Datenschutz und eine Verbindung, die auch bei langen Live-Sportübertragungen nicht abbricht und ausreichend Performance bietet.

: Starker Datenschutz und eine Verbindung, die auch bei langen Live-Sportübertragungen nicht abbricht und ausreichend Performance bietet. IPVanish: Baut Verbindungen schnell auf und hält gleichbleibende Geschwindigkeiten. Die Apps sind auf allen gängigen Geräten zuverlässig.

Norton VPN: Hat eigene Server für Streaming und eine einfache Bedienung. Das passt gut, wenn du die Streams am Smart-TV schaust.

Warum brauche ich ein VPN für F1-Brasilien?

Viele Streams sind wegen Geoblocking nur in bestimmten Ländern abrufbar. Die Plattformen lesen deine IP-Adresse aus und sperren Zugriffe aus anderen Regionen. Aus Deutschland siehst du dann statt des Livestreams eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass der Inhalt in deinem Land nicht verfügbar ist.

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server in einem anderen Land. Für die Plattform sieht es so aus, als würdest du von dort zugreifen. Du kannst den Stream dann wie ein Zuschauer im Heimatland des Senders öffnen.

Eine Alternative ist F1 TV Pro, der offizielle Streamingdienst der Formel 1. In Deutschland ist er allerdings gesperrt. Wie du den Dienst trotzdem nutzen kannst, erklärt unser Guide, wie du F1 TV Pro in Deutschland schauen kannst.

Wie streame ich den Brasilien-GP 2026 gratis?

Hast du den passenden Sender gefunden, brauchst du nur drei Schritte:

Verbinde dein Gerät mit einem VPN-Server in Österreich. Öffne ServusTV und suche den Formel-1-Livestream. Starte den Gratisstream des Brasilien-GP.

Dasselbe Prinzip funktioniert bei jedem Sender, der das Rennen kostenlos zeigt. Es kommt nur auf das richtige Land an.

Tipp: Startet ein Livestream nicht direkt, hilft oft ein Wechsel auf einen anderen VPN-Server im selben Land. Auch ein privates Browserfenster oder das Löschen des Browser-Caches kann bei blockierten Streams weiterhelfen.

WM-Stand 2026 und Streckenanalyse: F1-Brasilien-GP in São Paulo

Das Autódromo José Carlos Pace in Interlagos ist 4,309 Kilometer lang, das Rennen geht über 71 Runden. Der Kurs wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren, was vor allem den Nacken der Fahrer fordert. Die beste Überholstelle ist das Senna-S direkt nach Start und Ziel, wo die Fahrer nach der langen Vollgaspassage hart anbremsen. Eine zweite Chance bietet die Gegengerade Reta Oposta. Das kurvige Infield verlangt viel mechanischen Grip und eine gute Traktion. São Paulo liegt rund 800 Meter über dem Meeresspiegel. Die dünnere Luft kostet Abtrieb und Kühlleistung und unter dem neuen Reglement wird das Energiemanagement auf den Geraden noch wichtiger.

Hinter dem Weltmeister Kimi Antonelli ist der Kampf um die Vizeweltmeisterschaft offen. Mexiko-Sieger Max Verstappen hat sich auf Platz zwei vorgeschoben, nur zwei Punkte vor Lewis Hamilton. George Russell und Charles Leclerc folgen knapp dahinter, die vier Fahrer liegen innerhalb von 16 Punkten. Im Mittelfeld hat Racing Bulls Platz fünf bei den Teams fast sicher. Dahinter kämpfen Haas und Audi um Rang sieben, nur vier Punkte trennen die beiden. Die Tabelle zeigt den Stand vor dem Wochenende in Interlagos, einschließlich der nachträglichen Strafen aus Mexiko.

Fahrer Team Punkte 1. Kimi Antonelli Mercedes 380 2. Max Verstappen Red Bull Racing 261 3. Lewis Hamilton Ferrari 259 4. George Russell Mercedes 250 5. Charles Leclerc Ferrari 245 6. Lando Norris McLaren 221 7. Oscar Piastri McLaren 144 8. Isack Hadjar Red Bull Racing 107 9. Liam Lawson Racing Bulls 83 10. Pierre Gasly Alpine 42 11. Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12. Franco Colapinto Alpine 27 13. Oliver Bearman Haas 23 14. Gabriel Bortoleto Audi 14 15. Nico Hülkenberg Audi 13 16. Esteban Ocon Haas 7 17. Fernando Alonso Aston Martin 7 18. Carlos Sainz Williams 7 19. Alex Albon Williams 5 20. Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21. Ryo Hirakawa Haas 1 22. Lance Stroll Aston Martin 0 23. Valtteri Bottas Cadillac 0 24. Sergio Pérez Cadillac 0

Ist die Nutzung eines VPNs in Deutschland legal?

Ein VPN selbst zu nutzen, ist in Deutschland nicht verboten. Viele Menschen setzen es im Alltag ein, etwa für mehr Privatsphäre in öffentlichen WLAN-Netzwerken. Davon sind die Nutzungsbedingungen der Sender zu trennen. Sie können den Zugriff aus dem Ausland oder über VPN ausschließen. Verstößt du dagegen, riskierst du vor allem, dass der Stream gesperrt wird. Eine kostenpflichtige Leistung umgehst du bei einem kostenlosen Free-TV-Stream nicht, denn er ist für die Zuschauer im Heimatland des Senders ohnehin gratis. Trotzdem solltest du die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Senders vorher lesen.

Kann ich ein kostenloses VPN für Formel-1-Streams nutzen?

Kostenlose VPNs stoßen bei Live-Sport schnell an ihre Grenzen:

Begrenzte Bandbreite : Bei HD-Streams führt das zu Unterbrechungen und Pufferzeiten.

: Bei HD-Streams führt das zu Unterbrechungen und Pufferzeiten. Ausgelastete Server : Viele Nutzer teilen sich wenige Server, was die Geschwindigkeit drückt.

: Viele Nutzer teilen sich wenige Server, was die Geschwindigkeit drückt. Datenlimits : Ein komplettes Rennwochenende kann das Datenvolumen schnell aufbrauchen.

: Ein komplettes Rennwochenende kann das Datenvolumen schnell aufbrauchen. Datenschutzrisiken: Manche Gratisdienste speichern Daten oder finanzieren sich über Werbung.

Für komplette Rennwochenenden sind etablierte Bezahlanbieter in der Regel deutlich zuverlässiger.

Ohne Risiko testen: NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Damit kannst du den Brasilien-GP kostenlos streamen und das VPN ausführlich testen.

Die nächsten Formel-1-Rennen

Nach Brasilien stehen noch drei Grands Prix bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi an. Den vollständigen Kalender mit Daten und Veranstaltungsorten findest du auf der offiziellen Formel-1-Seite. Dort siehst du auch kurzfristige Änderungen.

Datum F1-Rennen F1-Rennstrecke 8. November Großer Preis von Brasilien Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 21. November Großer Preis von Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29. November Großer Preis von Katar Lusail International Circuit 6. Dezember Großer Preis von Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Mit einem VPN kannst du nicht nur den Brasilien-GP, sondern auch weitere Rennen über internationale Free-TV-Sender verfolgen. Eine Übersicht dazu liefert unser Guide zu gratis verfügbaren Formel-1-Livestreams.

Zusammenfassung

Der Große Preis von São Paulo in Brasilien gehört zu den spannendsten Rennen im Kalender, weil das Wetter und Streckenprofil immer für Überraschungen sorgen.

Interlagos ist mit seinen Höhenunterschieden und der kompakten Linienführung anspruchsvoll. Überholen ist vor allem am Ende der Geraden möglich, Strategie und Reifenmanagement entscheiden oft über den Rennausgang.

Verbinde dich mit einem Server in Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Belgien oder Brasilien und sei heute ab 18:00 Uhr live dabei.

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