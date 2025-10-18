Am heutigen Samstag, den 18. Oktober 2025, spielt der FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Allianz Stadion in München. Es ist das Spitzenspiel des 7. Bundesliga-Wochenendes und ein Termin, den sich kein Fußballfan entgehen lässt. Die Bayern stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze, Dortmund hat nur vier Punkte Rückstand.

In Deutschland läuft das Spiel exklusiv im Pay-TV. Schwierig für Gelegenheitszuschauer, denn es gibt keine Übertragung im Fernsehen. Trotzdem kannst du Bayern gegen Borussia Dortmund kostenlos schauen, wenn du ein VPN benutzt. Mit einer Verbindung ins Ausland bekommst du Zugriff auf offizielle Online-Sender.

Ich habe es ausprobiert und erkläre, welche Sender am besten funktionieren.

Wo kannst du FC Bayern gegen Borussia Dortmund kostenlos schauen?

Diese Sender im Ausland übertragen das Bundesliga-Spiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund live und gratis im Stream:

Sender Land Preis Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos Sporty TV Nigeria Kostenlos PPTV HD Thailand Kostenlos CazeTV bei YouTube Brasilien Kostenlos Bundesliga bei YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du FC Bayern gegen Borussia Dortmund kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 2 oder Nigeria für Sporty TV. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße FC Bayern gegen Borussia Dortmund live und kostenlos.

Die besten VPNs für Bayern gegen Dortmund

NordVPN: Über 8300 Server weltweit geben dir Zugriff auf Fußballstreams in aller Welt und kein anderes VPN ist schneller. Surfshark: Ein sehr günstiges VPN mit guter Leistung und ohne Verbindungslimit. Heißt: Deine Freunde und Familien können mitschauen, jeder auf seinem Gerät. Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Wer Wert auf maximale Privatsphäre legt, ist hier richtig, und die Leistung stimmt auch. ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Nicht der günstigste Anbieter, aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams wie FCB vs. BVB. CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming, günstige Preise und einfache Bedienung machen CyberGhost zur Top-Wahl für VPN-Neulinge.

Warum du für Bayern gegen Dortmund ein VPN brauchst

Das Topspiel Bayern gegen Dortmund läuft in Deutschland exklusiv im Pay-TV. Ohne das richtige Abo, keine Chance auf einen Livestream. Im Ausland sieht's anders aus, dort läuft das Spiel kostenlos online. Der Haken: Diese Streams sind blockiert. Aus Deutschland siehst du nur eine Fehlermeldung.

Digi Sport Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN löst das Problem, indem es dir eine rumänische oder nigerianische IP-Adresse gibt. Die Sender denken, du bist vor Ort und schalten den Stream frei.

So schaust du FCB vs. BVB kostenlos bei Digi Sport 2

Digi Sport ist ein Online-Sender aus Rumänien, das viele Fußballspiele kostenlos online ausstrahlt. Um den Sender in Deutschland zu entsperren, brauchst du nur ein VPN.

So entsperrst du Digi Sport 2 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 2. Schau FCB vs. BVB live und kostenlos.

Hier habe ich den Stream mit NordVPN in wenigen Sekunden entsperrt.

Digi Sport 2 in Deutschland, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 7. Spieltag

Mit einem VPN kannst du FCB vs. BVB kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 7. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Union Berlin – Mönchengladbach Freitag, 17. Oktober, 20:30 Uhr Mainz – Leverkusen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr RB Leipzig – HSV Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Köln – Augsburg Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Heidenheim – Werder Bremen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Wolfsburg – VfB Stuttgart Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr FC Bayern – Dortmund Samstag, 18. Oktober, 18:30 Uhr Freiburg – Eintracht Frankfurt Sonntag, 19. Oktober, 15:30 Uhr St. Pauli – Hoffenheim Sonntag, 19. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: FC Bayern gegen Borussia Dortmund am 7. Spieltag

Der FC Bayern marschiert souverän durch die Liga, ungeschlagen, mit der besten Offensive und einer beeindruckenden Bilanz im eigenen Stadion. Unter Trainer Vincent Kompany wirkt die Mannschaft taktisch gefestigt, flexibel und kaltschnäuzig vor dem Tor. Vor allem Harry Kane und Jamal Musiala sorgen mit ihrer Kombination aus Technik und Zielstrebigkeit für permanente Torgefahr.

Borussia Dortmund hat ebenfalls einen ordentlichen Saisonstart hingelegt und ist in Topform. Die Defensive könnte noch besser sein. Offensiv ist das Team aber gefährlich: Julian Brandt und Karim Adeyemi bringen an einem guten Tag jede Abwehr ins Wanken.

In den letzten Jahren hatte Dortmund trotz seiner Klasse in München kaum etwas zu melden: Die Bayern gewannen neun der letzten zehn Heimspiele gegen den BVB. Ein Sieg der Borussen wäre ein erfrischender Moment für die diesjährige Bundesliga. Allzu gut stehen die Chancen aber nicht. Meine Prognose: 3:1 für Bayern.

Kostenlose VPNs vs. Premium-VPNs für FC Bayern gegen BVB

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams meistens unbrauchbar. Die Datenlimits reichen kaum für eine Partie, meist ist schon zur Halbzeit Schluss. Die benötigten Server fehlen und ohne den richtigen Standort funktioniert auch der Stream nicht. Die Server sind chronisch überlastet, was zu Aussetzern und schlechter Bildqualität führt. Zudem werden Gratis-VPNs geblockt, da sie ihre Server nicht regelmäßig wechseln.

Für zuverlässiges Streaming von Bayern gegen Dortmund führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das Bundesliga-Wochenende einschließlich dem Spiel Bayern gegen Dortmund kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, FC Bayern gegen Borussia Dortmund mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar. Urheberrechtlich ist es eine Grauzone, Verstöße von Privatpersonen werden normalerweise nicht geahndet. Solange du dich auf offizielle, Sender beschränkst und keine dubiosen Seiten nutzt, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und keine illegalen Plattformen aufsuchen.

Mit einem guten VPN kannst du Bayern gegen Dortmund kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Der Klassiker Bayern gegen Dortmund ist das Spitzenspiel an diesem Wochenende. Die Bayern sind wie so oft das Maß der Dinge. Der BVB könnte dem Rekordmeister aber durchaus gefährlich werde, die Tagesform ist ausschlaggebend.

Wer das Spiel live und kostenlos sehen will, hat mit einem VPN echte Vorteile: Über Digi Sport 2 (Rumänien) oder Sporty TV (Nigeria) und weitere internationale Sender kannst du den Gratis-Livestream im Ausland freischalten. Die Übertragung läuft in solider Qualität, und du bekommst Zugang zu vielen weiteren Bundesliga-Partien der Saison 2025/26.

Tipp: Installiere das VPN schon ein paar Stunden vor dem Spiel, um Probleme zu vermeiden und streame Bayern gegen Dortmund gratis, sicher und in voller Länge.

