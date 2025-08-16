Heute, am 16. August 2025, 20:30 Uhr spielt der VfB Stuttgart gegen Bayern München beim Franz-Beckenbauer-Supercup. Das Spiel wird in Deutschland kostenlos bei SAT.1 und Joyn übertragen. Doch was, wenn du dich im Ausland befindest? Die Sender sind außerhalb Deutschlands online gesperrt.

Keine Sorge, mit einem einfachen Trick kannst du den Supercup trotzdem live verfolgen. Ein VPN kann Geoblocking umgehen, sodass du den Stream auf SAT.1 mit deutschem Kommentar genießt, egal wo du bist.

Ich habe mehrere VPNs getestet. In meinem Artikel erfährst du, wie du das Spiel Stuttgart gegen Bayern im Ausland anschauen kannst, ohne teures Sport-Paket.

Wo kannst du Stuttgart gegen Bayern im Ausland kostenlos streamen?

SAT.1 (Deutschland)

Joyn (Deutschland)

ran.de bzw. ran-App (Deutschland)

Wie du Stuttgart vs. Bayern kostenlos streamst - Anleitung

So kannst du den Franz Beckenbauer Supercup Stuttgart gegen Bayern im Ausland kostenlos anschauen.

Melde dich bei einem VPN an – Wähle dafür ein schnelles und zuverlässiges VPN mit vielen Servern und starker Verschlüsselung, wie NordVPN, aktuell 76% günstiger über unseren Link. Installiere die VPN-App – Lade die VPN-App herunter, z.B. auf deinen PC, Smartphone, Tablet, oder Smart-TV und richte sie ein. Verbinde dich mit einem passenden VPN-Server – Für den Franz Beckenbauer Supercup brauchst du einen zuverlässigen Server in Deutschland. Starte den Online-Stream – Öffne die Website oder App des Senders und klicke auf den Stuttgart vs. Bayern Livestream.

Die besten VPNs für Stuttgart vs. Bayern beim Franz Beckenbauer Supercup 2025

Für einen flüssigen Livestream vom Franz Beckenbauer Supercup Stuttgart gegen Bayern benötigst du ein zuverlässiges VPN. Hier eine Übersicht der besten Anbieter:

NordVPN – Sehr schnell und sicher, umgeht Geoblocking problemlos und ist daher unsere Nummer 1 für Fußballstreaming. Surfshark – Erschwinglich, zuverlässig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Proton VPN – VPN aus der Schweiz mit exzellentem Datenschutz und großem, schnellen Netzwerk, optimal für Livestreams.

Wie du Stuttgart gegen Bayern im Ausland auf SAT.1 schaust

Der Livestream auf SAT.1 ist die wahrscheinlich beste Möglichkeit, den Supercup online kostenlos zu schauen. Der Sender bietet eine hochwertige Übertragung mit deutschem Kommentar, allerdings nur für Zuschauer in Deutschland.

So schaust du SAT.1 kostenlos im Ausland:

Verbinde dich mit einem deutschen VPN-Server.

Öffne SAT.1 über Joyn oder die Joyn-App.

Gehe zum Livebereich und starte den Supercup-Stream.

Genieße das Spiel live und kostenlos.

Hier siehst du, wie der Stream zuerst gesperrt war.

Dann hab ich Joyn im Ausland mit NordVPN entsperrt.

Diese Methode funktioniert auch mit anderen Sendern aus unserer Liste. Wenn der Stream nicht lädt, versuche den Server zu wechseln, lösche deinen Browser-Cache, deaktiviere den Adblocker (VPN-Bedrohungsschutz) oder nutze den Inkognito-Modus.

Kann ich das Spiel mit einem kostenlosen VPN schauen, was funktioniert besser?

Kostenlose VPNs sind oft zu langsam, haben zu wenige Server und sind ein Datenschutz-Albtraum. Wenn du gerne Live-Fußball schaust, bieten kostenpflichtige VPNs wie NordVPN oder Surfshark viele Vorteile. Sie sind schnell, anonymisieren deine Verbindung und ermöglichen den Zugang zu kostenlosen Streams im Ausland, wie den Supercup auf SAT.1.

Und das Beste? Das VPN ist nicht nur für dieses Spiel nützlich, sondern funktioniert auch für alle Arten von Fußball-Streams sowie für Formel 1 und andere große Sportereignisse.

Testphase ohne Risiko? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst also Stuttgart gegen Bayern kostenlos schauen und bekommst dein Geld hinterher zurück, wenn du dich entscheidest, dein Abo wieder zu kündigen.

Ist es legal, den Supercup mit einem VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Es gibt keine Gesetze, die das Ändern deiner IP-Adresse verbieten, um legale Streams aus anderen Ländern anzuschauen. Ob du das VPN zum Schutz deiner Privatsphäre oder für Streaming nutzt, bleibt dir überlassen.

Obwohl einige Streaming-Dienste versuchen, VPNs zu blockieren, umgehen die hier empfohlenen VPNs solche Sperren zuverlässig. Deine Verbindung wird stabil, schnell und sicher sein – ideal, um Stuttgart gegen Bayern ohne Unterbrechungen zu streamen.

Zusammenfassung

Der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Stuttgart und Bayern ist ein Muss für jeden Fußballfan. Dank der kostenlosen Übertragung auf SAT.1 und anderen Online-Kanälen kannst du das Spiel in HD-Qualität auch im Ausland kostenlos mit einem VPN genießen. Richte dein VPN ein, verbinde dich mit dem Stream auf SAT.1 oder einem der anderen Sender aus unserer Liste und genieße einen unvergesslichen Fußballabend.

