Die Bundesliga-Saison 2025/26 hat wieder einmal spannend begonnen und heute, am 19. Oktober 2025, steht das Duell zwischen SC Freiburg und Eintracht Frankfurt an.

Leider sind Bundesliga-Spiele in Deutschland oft nur über teure Abonnements verfügbar. Die gute Nachricht? Du kannst das Spiel kostenlos sehen, dank einiger internationaler Sender, die das Match streamen. Mit einem VPN ist der Zugang von überall möglich.

Ich habe hier eine einfache Anleitung zusammengestellt, wie du SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt kostenlos schauen kannst.

Wo kannst du Freiburg gegen Frankfurt kostenlos schauen?

Bevor du dein VPN einrichtest, hier die besten kostenlosen Streaming-Optionen:

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos Abema TV Japan Kostenlos PPTV HD Thailand Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos Bundesliga via YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Freiburg gegen Frankfurt kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 4, Japan für Abema TV oder Brasilien for Canal GOAT via YouTube. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Freiburg gegen Frankfurt live und kostenlos.

Freiburg – Eintracht Frankfurt Live-Ticker

Startaufstellung des SC Freiburg bekanntgegeben Hier kommt die offizielle Startaufstellung des SC Freiburg! Die ausgewählten elf Spieler stehen bereit, alles auf dem Platz zu geben. Bleiben Sie dran, um zu sehen, wie dieses Team das Spiel prägen wird! Frankfurts Startelf Enthüllt! Die Startaufstellung von Eintracht Frankfurt ist da! Diese Spieler stehen heute ab der ersten Minute auf dem Platz. Mal sehen, wie diese Auswahl die Taktik heute beeinflusst! Freiburg empfängt Frankfurt zum Bundesliga-Rückrundenstart Es ist wieder Anpfiff, denn der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt zu einem packenden Bundesliga-Duell! Freiburg will seine starke Form fortsetzen, während Frankfurt seine Abwehrprobleme in den Griff bekommen möchte. Beide Teams haben viel zu beweisen und mit Torgefahr auf beiden Seiten erwartet uns ein spannendes Aufeinandertreffen im Europa-Park-Stadion! Wir sind live dabei! Begleiten Sie uns durch die Vorberichterstattung und die actionreiche Minute-für-Minute-Berichterstattung, wenn Eintracht Frankfurt auf den SC Freiburg trifft. Bleiben Sie dran für Aufstellungen, Highlights und alles, was dazwischen passiert!

Die besten VPNs für Bundesliga-Streaming

NordVPN: Hohe Geschwindigkeit, fortschrittliche Verschlüsselung und hervorragende Performance bei Bundesliga-Streams Surfshark: Erschwinglich, zuverlässig und unterstützt unbegrenzt viele Geräte zur gleichen Zeit, es ist ein Preisknüller Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz, Privacy-fokussiert mit starken Streaming-Funktionen ExpressVPN: Eines der schnellsten VPNs, perfekt für HD-Streaming, immer eine gute Alternative für Fußballstreams CyberGhost: Benutzerfreundlich mit Streaming-optimierten Servern, eines der beliebtesten VPNs für Einsteiger

Warum du für Freiburg gegen Frankfurt ein VPN brauchst

Freiburg gegen Frankfurt läuft in Deutschland nur im Pay-TV. Ohne das richtige Abo, keine Chance auf einen Livestream. Im Ausland sieht's anders aus, dort läuft das Spiel kostenlos online. Der Haken: Der Stream ist blockiert. In Deutschland siehst du nur eine Fehlermeldung.

Digi Sport Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN löst das Problem, indem es dir eine IP-Adresse in jedem gewünschten Land gibt. Die Sender denken, du bist vor Ort und schalten den Stream frei.

So schaust du Freiburg vs. Frankfurt kostenlos auf Digi Sport 4

Eine der besten kostenlosen Möglichkeiten, SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt zu sehen, ist Digi Sport 4 (Rumänien). Der Sender bietet hochwertige Bundesliga-Übertragungen, ist jedoch nur für Zuschauer in Rumänien verfügbar.

So entsperrst du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf das Spiel Freiburg vs. Frankfurt. Genieße Bundesliga live und kostenlos.

So kannst du den Stream mit NordVPN in wenigen Sekunden entsperren.

Digi Sport 4 in Deutschland, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 7. Spieltag

Mit einem VPN kannst du FCB vs. BVB kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 7. Spieltag.

Spiel Datum und Zeit Mainz – Leverkusen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr RB Leipzig – HSV Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Köln – Augsburg Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Heidenheim – Werder Bremen Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Wolfsburg – VfB Stuttgart Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr FC Bayern – Dortmund Samstag, 18. Oktober, 18:30 Uhr Freiburg – Eintracht Frankfurt Sonntag, 19. Oktober, 15:30 Uhr St. Pauli – Hoffenheim Sonntag, 19. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt am 7. Spieltag

Freiburg zeigt sich in bestechender Form und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Die Breisgauer haben ihre Heimstärke wiedergefunden und wollen gegen Frankfurt nachlegen.

Eintracht Frankfurt reist ebenfalls selbstbewusst an, schließlich gewann man das letzte Aufeinandertreffen im Mai deutlich mit 3:1.

In der direkten Bilanz führt die Eintracht mit 16 zu 10 Siegen, aber Freiburg hat Heimvorteil. Beide Teams werden offensiv agieren und sich nichts schenken. Das typische Freiburg-Frankfurt-Spektakel eben.

Meine Prognose: 2:2-Unentschieden

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – Welche solltest du verwenden?

Während es auch kostenlose VPNs gibt, leiden diese oft unter niedrigen Geschwindigkeiten, begrenzten Servern und Sicherheitsrisiken.

Wenn du ernsthaft streamen willst, sind die oben genannten VPNs die bessere Wahl. Sie bieten höhere Geschwindigkeiten, stärkere Sicherheit und zuverlässigen Zugang zu kostenlosen Bundesliga-Streams.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass du SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt kostenlos schauen und eine Rückerstattung erhalten kannst, wenn du nicht zufrieden bist.

Ist es legal, die Bundesliga mit einem VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland nicht per Gesetz verboten. Im Ausland streamen könnte aber gegen Urheberrechte verstoßen. Einige Streaming-Plattformen versuchen dehalb, die Nutzung von VPNs zu blockieren. Ein hochwertiges VPN wie NordVPN ist jedoch schwer zu erkennen und sorgt für eine stabile Verbindung.

Mit einem guten VPN kannst du Freiburg gegen Frankfurt kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Das Duell SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt gehört zu den Top-Bundesliga-Partien an diesem Wochenende, aber du musst nicht für teure Pay-TV-Dienste zahlen. Mit einem VPN kannst du Geo-Sperren umgehen und Freiburg vs. Frankfurt kostenlos in HD-Qualität schauen.

Das Beste daran? Dein VPN hilft nicht nur bei diesem Spiel, es funktioniert auch für andere Bundesliga-Spiele und internationale Sportereignisse.

Warum also für überteuerte Streaming-Dienste zahlen? Richte dein VPN ein, verbinde dich mit einem kostenlosen Stream und genieße das Spiel!

