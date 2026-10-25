Heute, am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, trifft der SC Freiburg auf den FC Bayern. Die Begegnung steht im Programm des 7. Bundesliga-Spieltags, Anpfiff im Europa-Park Stadion in Freiburg ist um 17:30 Uhr.

Bayern reist als Rekordmeister und Titelfavorit an, Freiburg zählt traditionell zu den heimstarken Teams der Liga. Beide Mannschaften wollen ihre Position im oberen Tabellenbereich behaupten.

Hierzulande läuft die Partie ausschließlich ausschließlich bei DAZN im Abo. Kostenlos ist dieses Bundesliga-Spiel über YouTube in Irland, über Fandango in den USA, über Digi Sport 2 in Rumänien und über CazéTV auf YouTube in Brasilien verfügbar. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch aus Deutschland ab und kannst Freiburg gegen Bayern kostenlos schauen.

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Wo kann ich Freiburg gegen Bayern kostenlos schauen?

Diese ausländischen Sender übertragen das Spiel live, gratis und ohne Abo:

Sender Land Kommentarsprache Preis Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos Fandango USA Englisch Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Rumänisch Kostenlos CazéTV auf YouTube Brasilien Portugiesisch Kostenlos

Wie kann ich Freiburg gegen Bayern kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Freiburg gegen FC Bayern?

Sobald ein Livestream startet, prüft der Anbieter anhand deiner IP-Adresse, wo du dich befindest. Die Gratisübertragungen gelten nur für bestimmte Länder, deshalb blockiert dich der Sender in Deutschland mit einem Sperrhinweis.

Ohne VPN sperrt YouTube den Bundesliga-Gratisstream in Deutschland

Ein VPN verschlüsselt deinen Datenverkehr und routet ihn über einen Server im Ausland. Wählst du einen Standort in Irland, den USA, Rumänien oder Brasilien, erhält der Sender eine passende IP-Adresse und gibt den Stream frei.

Wie streame ich Freiburg gegen Bayern kostenlos auf YouTube?

Der offizielle YouTube-Kanal der Bundesliga überträgt in Irland ausgewählte Partien gratis, am 7. Spieltag auch Freiburg gegen Bayern. Abo und Konto sind nicht nötig, mit aktivem VPN funktioniert der Zugang auch von Deutschland aus.

So siehst du SC Freiburg gegen FC Bayern gratis auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland. Rufe den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube auf. Starte den Livestream von Freiburg gegen Bayern.

Mit NordVPN läuft die Bundesliga kostenlos auf YouTube

Tipp: Lädt der Stream nicht, probiere einen anderen Server in Irland. Bleibt das ohne Wirkung, logge dich bei YouTube aus oder nutze ein privates Browserfenster, denn die Standortdaten deines Google-Kontos überschreiben mitunter die VPN-Verbindung.

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Bundesliga 2026/27: Der 7. Spieltag im Überblick

Freiburg gegen Bayern ist das Sonntagabendspiel des Spieltags. Hier sind alle Partien mit kostenlosen Streams:

Spiel Kostenloser Stream Datum und Uhrzeit VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Bundesliga auf YouTube (Irland), BBC iPlayer (Großbritannien), Fandango (USA),

DAZN (Kanada),

Digi Sport 2 (Rumänien),

CazéTV auf YouTube (Brasilien), SABC Plus (Südafrika) Freitag, 23. Oktober 2026, 20:30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA),

CazéTV auf YouTube (Brasilien) Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz – SV Werder Bremen Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA),

Abema (Japan) Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA),

SportyNet auf YouTube (Brasilien) Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA) Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA),

Canal GOAT auf YouTube (Brasilien) Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt Bundesliga auf YouTube (Irland), SportyNet auf YouTube (Brasilien),

Digi Sport 4 (Rumänien) Samstag, 24. Oktober 2026, 18:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA),

DAZN (Kanada) Sonntag, 25. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München Bundesliga auf YouTube (Irland), Fandango (USA),

Digi Sport 2 (Rumänien),

CazéTV auf YouTube (Brasilien) Sonntag, 25. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN siehst du neben Freiburg gegen Bayern zahlreiche weitere Bundesliga-Livestreams kostenlos aus dem Ausland.

Analyse: Freiburg gegen Bayern – wer gewinnt?

Der SC Freiburg geht als Tabellendritter mit 13 Punkten und 15:6 Toren ins Spitzenspiel. Nach dem Conference-League-Einsatz am Donnerstag braucht die Mannschaft von Julian Schuster gegen die Bayern-Offensive eine konzentrierte Defensivleistung und saubere Konter.

Der FC Bayern reist als ungeschlagener Tabellenführer mit 14 Punkten und 22:5 Toren an. Jamal Musiala fehlt voraussichtlich noch, doch mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz hat der Rekordmeister auch nach dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal genug Durchschlagskraft.

Freiburg ist heimstark und unbequem, Bayern bleibt trotzdem Favorit. Mein Tipp: ein knapper Auswärtssieg der Münchner, bei dem Freiburg mindestens ein Tor erzielt.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Möglich ist es, ratsam aber nicht. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf. An Bundesliga-Wochenenden stoßen diese Server rasch an ihre Grenzen: Das Bild ruckelt, die Qualität fällt ab oder der Stream reißt ab, mitunter ausgerechnet vor einem Tor. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark sitzt du deutlich sicherer vor dem Stream.

Ist es legal, Freiburg gegen Bayern über ein VPN zu schauen?

VPN-Nutzung ist in Deutschland grundsätzlich nicht strafbar. Die Ländersperren der Streamingdienste folgen aus Lizenzverträgen, nicht aus einem Gesetz. Du greifst über die verschlüsselte Verbindung auf das offizielle Angebot des Rechteinhabers zu – und damit deutlich sicherer als auf dubiosen Streamingseiten.

Zusammenfassung

Der SC Freiburg empfängt zu Hause den FC Bayern, der als Favorit anreist. Für beide Teams zählen am 7. Spieltag wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze.

In Deutschland läuft die Partie nur bei DAZN im Abo. Gratis zeigen sie der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, Fandango in den USA, Digi Sport 2 in Rumänien und CazéTV via YouTube in Brasilien. Mit einem zuverlässigen VPN siehst du Freiburg gegen Bayern kostenlos.

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