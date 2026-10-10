Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen – 10. Oktober | Spiele & Übertragungen
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Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.Mehr erfahren
|Spiel
|Liga
|Datum und Uhrzeit
|Kostenlose Sender
|1. FC Magdeburg – Hannover 96
|2. Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 13:00 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien), Digi Sport 3 (Rumänien)
|VfL Osnabrück – SG Dynamo Dresden
|2. Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 13:00 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
|SV Darmstadt 98 – FC Energie Cottbus
|2. Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 13:00 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
|1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg
|2. Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 20:30 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
|1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan)
|TSG Hoffenheim – Hamburger SV
|Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland)
|1. FC Union Berlin – SV Elversberg
|Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien)
|SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
|Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien)
|FC Augsburg – FC Bayern München
|Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr
|Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan), Digi Sport 2 (Rumänien)
|RB Leipzig – Eintracht Frankfurt
|Bundesliga
|Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr
|Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien)
|Rayo Vallecano – Athletic Club
|LaLiga
|Samstag, 10. Oktober, 14:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 1 (Rumänien)
|Deportivo Alavés – Atlético Madrid
|LaLiga
|Samstag, 10. Oktober, 16:15 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), Digi Sport 4 (Rumänien)
|FC Barcelona – FC Getafe
|LaLiga
|Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien)
|Real Madrid – FC Villarreal
|LaLiga
|Samstag, 10. Oktober, 21:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 2 (Rumänien)
|FC Arsenal – Leeds United
|Premier League
|Samstag, 10. Oktober, 13:30 Uhr
|Idman TV (Aserbaidschan), Setanta Sports (Philippinen)
|Aston Villa – FC Brentford
|Premier League
|Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), SABC Plus (Südafrika), Sporty TV via YouTube (Nigeria)
|FC Chelsea – AFC Bournemouth
|Premier League
|Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien)
|Ipswich Town – FC Fulham
|Premier League
|Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen)
|AFC Sunderland – Brighton & Hove Albion
|Premier League
|Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen)
|Manchester United – Tottenham Hotspur
|Premier League
|Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr
|Setanta Sports (Philippinen)
|FC Genua – AC Florenz
|Serie A
|Samstag, 10. Oktober, 15:00 Uhr
|–
|Inter Mailand – Parma Calcio
|Serie A
|Samstag, 10. Oktober, 18:00 Uhr
|CBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 2 (Rumänien)
|SSC Neapel – Frosinone Calcio
|Serie A
|Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr
|CBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 4 (Rumänien)
|LOSC Lille – Le Havre AC
|Ligue 1
|Samstag, 10. Oktober, 17:15 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
|FC Lorient – Paris FC
|Ligue 1
|Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
|AS Monaco – FC Toulouse
|Ligue 1
|Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
|Stade Brest – SCO Angers
|Ligue 1
|Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
|Paris Saint-Germain – Le Mans FC
|Ligue 1
|Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr
|CazéTV via YouTube (Brasilien)
Spiel des Tages – 10. Oktober 2026: FC Augsburg – FC Bayern München
Aus einem eng getakteten Fußball-Samstag mit Partien aus fünf Ligen ragt ein bayerisches Duell heraus: Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern München. Anstoß in der WWK Arena ist um 15:30 Uhr.
Der Rekordmeister reist als eine der stärksten Mannschaften der Liga an und will im Titelrennen keine Punkte liegen lassen, während Augsburg im Tabellenmittelfeld Stabilität sucht und zu Hause traditionell kompakt verteidigt. München setzt auf hohen Ballbesitz, frühes Anlaufen und Tempo über die Flügel, der FCA auf schnelles Umschalten und Standards. Das Derby hat für beide Seiten einen Wert über die drei Punkte hinaus. Schon vor dem Anstoß läuft der Spieltag mit Begegnungen der 2. Bundesliga, der Premier League, LaLiga, der Serie A und der Ligue 1, abends folgen noch Real Madrid gegen Villarreal und Manchester United gegen Tottenham.
Hierzulande liegen die Rechte an der Samstagskonferenz und damit auch an diesem Spiel bei Sky Deutschland, also hinter einer Bezahlschranke. Frei empfangbar ist die Partie dagegen im Ausland: FC Augsburg gegen Bayern München zeigen Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, SportyNet via YouTube in Brasilien, AbemaTV in Japan und Digi Sport 2 in Rumänien.
Nötig ist dafür lediglich ein VPN, und das gibt es schon für wenige Euro pro Monat.
So streamst du Fußball kostenlos mit VPN
- Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link.
- Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
- Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. USA für Fandango, Irland für Bundesliga via YouTube, Rumänien für Digi Sport oder Brasilien für SportyNet und CazéTV.
- Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.
Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?
Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.
|Kostenlose Sender
|Land
|Fußballligen
|Preis
|Digi Sport
|Rumänien
|Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1
|Kostenlos
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Kostenlos
|CBS Sports Golazo
|USA
|Serie A
|Kostenlos
|Canal GOAT
|Brasilien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|SportyNet
|Brasilien
|Bundesliga
|Kostenlos
|CazéTV
|Brasilien
|Bundesliga, LaLiga, Premier League, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Jovem Pan Esportes
|Brasilien
|2. Bundesliga
|Kostenlos
|OneFootball
|Indien, Vietnam, Nigeria
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|DAZN
|Portugal
|2. Bundesliga
|Kostenlos
|Setanta Sports
|Philippinen
|Premier League, LaLiga
|Kostenlos
|AbemaTV
|Japan
|Bundesliga, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|Kostenlos
|SRF 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League, Conference League
|Kostenlos
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Champions League
|Kostenlos
|ServusTV
|Österreich
|Europa League, DFB-Pokal
|Kostenlos
|Idman TV
|Aserbaidschan
|Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1
|Kostenlos
|VTM 2
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTÉ 2
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Virgin Media Two
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Club-RTL
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTS 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RSI La 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|BTV Action
|Bulgarien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|HRT 2
|Kroatien
|Champions League
|Kostenlos
|Mega TV
|Griechenland
|Champions League
|Kostenlos
|RTS
|Serbien
|Champions League
|Kostenlos
|TRT 1
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Bundesliga, Premier League
|Kostenlos
|TRT Sport
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|CBC Sport
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|TV8
|Italien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|Qazaqstan TV
|Kasachstan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|İctimai TV
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RTBF
|Belgien
|Europa League
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Bundesliga
|Kostenlos
|Bundesliga (via YouTube)
|Großbritannien, Irland
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|SABC Plus
|Südafrika
|Bundesliga, Premier League
|Kostenlos
Die besten VPNs für Fußball-Livestreams
- NordVPN – Schnelle Serververbindungen und eine stabile Leitung, sodass die 15:30-Konferenz auch in HD ohne Aussetzer läuft
- Surfshark VPN – Ordentliches Tempo bei Streams aus Übersee und unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, was bei parallel laufenden Partien hilft
- Proton VPN – Zuverlässige Bildraten bei Liveübertragungen und Standorte in allen für diesen Samstag relevanten Sendeländern
Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?
An einem Samstag laufen Bundesliga, 2. Bundesliga und die großen europäischen Ligen in Deutschland praktisch durchgehend im Pay-TV – Augsburg gegen Bayern München zeigt Sky Deutschland. Jenseits der Landesgrenzen gibt es frei empfangbare Alternativen, darunter Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, Digi Sport in Rumänien, SportyNet und CazéTV in Brasilien sowie Setanta Sports auf den Philippinen.
Diese Anbieter werten allerdings die IP-Adresse jedes Zuschauers aus. Wer sich von außerhalb des Sendegebiets einwählt, landet statt beim Stream bei einer Sperrmeldung.
Lösen lässt sich das mit einem VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, womit die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Digi Sport 2 und damit für FC Augsburg gegen Bayern München reicht ein Standort in Rumänien, alternativ Irland für Bundesliga via YouTube.
Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.
Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026
Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.
|Günstige Premium-Streams
|Land
|Preis pro Monat
|Ligen und Events
|beIN Sports
|Thailand
|3,50 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
|Setanta Sports
|Ukraine, Moldawien
|5,60 €
|Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga
|Paramount+
|USA
|7,99 $
|Serie A, Champions League und andere
|Megogo
|Ukraine
|8,87 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
|beIN Sports
|Frankreich
|15 €
|Ligue 1, Serie A
|DAZN
|Kanada
|ca. 22 € (29,99 CAD)
|Champions League, Europa League, Serie A
|DAZN
|Schweiz
|ca. 25–35 CHF
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League
|Vision+
|Indonesien
|ca. 1,15 € (Rp 20.000)
|Bundesliga
|FanCode
|Indien
|ca. 1 € (₹90)
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1
|ViX Premium
|Mexiko
|ca. 7,50 € (149 MXN)
|Champions League, Liga MX
|Caliente TV
|Mexiko
|ca. 8,77 € (175 MXN)
|Liga MX, Ligue 1
In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.
So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy
Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.
So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS
Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:
- VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
- Mit ausländischem Server verbinden: Für Augsburg gegen Bayern bei Fandango wählst du einen Server in den USA, für Digi Sport einen in Rumänien, für Bundesliga via YouTube einen in Irland und für die Premier League bei Setanta Sports einen auf den Philippinen.
- Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
- Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.
Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?
Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.
Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.
Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.
Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?
Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:
- VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
- Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport brauchst du z. B. einen Server in Rumänien.
- Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.
Alternative Lösungen:
- Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
- HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.
Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.
Zusammenfassung
Sechs Ligen füllen den Samstag, von Mainz gegen Leverkusen über Inter Mailand gegen Parma bis zu Real Madrid gegen Villarreal am späten LaLiga-Abend und Manchester United gegen Tottenham in der Premier League. An der Spitze des Programms steht FC Augsburg gegen FC Bayern München um 15:30 Uhr in der WWK Arena. Für die Münchner zählt jeder Auswärtsdreier im Titelrennen, Augsburg wiederum kann mit einem Punktgewinn gegen den Rekordmeister sein Polster im Tabellenmittelfeld ausbauen. Meine Prognose: 1:3 für Bayern.
In Deutschland läuft das Derby ausschließlich kostenpflichtig bei Sky Deutschland, gratis dagegen bei Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, SportyNet via YouTube in Brasilien, AbemaTV in Japan und Digi Sport 2 in Rumänien. Von Deutschland aus bleiben diese Streams gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit sämtliche kostenlosen Übertragungen dieses Spieltags – von der 2. Bundesliga um 13:00 Uhr bis zum Abendspiel in Madrid.
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Das beste VPN für Fußball-Streaming
FAQ
Wo kann ich heute Fußball kostenlos im Livestream schauen?
Für die Partien dieses Samstags existieren mehrere Gratis-Wege im Ausland. FC Augsburg – FC Bayern München zeigen unter anderem Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan) und Digi Sport 2 (Rumänien). Aus Deutschland klappt der Zugriff nur mit einem VPN.
Wie entsperre ich internationale Fußball-Streams?
Richte ein VPN wie NordVPN ein, verbinde dich mit einem Server im Sendeland – bei Digi Sport also Rumänien, bei Fandango die USA, bei Bundesliga via YouTube Irland – und rufe anschließend den Livestream auf. Die Standortprüfung des Anbieters läuft dann ins Leere.
Ist ein VPN für Fußball-Streams legal?
Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland erlaubt. Die Software verschlüsselt den Datenverkehr und verändert den virtuellen Standort. Manche Streamingdienste schließen den Einsatz jedoch in ihren Nutzungsbedingungen aus.
Welches VPN eignet sich für Fußball-Livestreams?
NordVPN bietet hohe Geschwindigkeiten, ein weit verzweigtes Servernetz und eine konstante Verbindung bei Liveübertragungen aus dem Ausland.
Welches Spiel steht heute besonders im Fokus?
Im Mittelpunkt steht das bayerische Bundesliga-Duell zwischen FC Augsburg und FC Bayern München um 15:30 Uhr in der WWK Arena. Der Rekordmeister verteidigt seine Position an der Tabellenspitze, Augsburg will sich im Mittelfeld der Liga absichern.