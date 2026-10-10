Spiel Liga Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender 1. FC Magdeburg – Hannover 96 2. Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 13:00 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien), Digi Sport 3 (Rumänien) VfL Osnabrück – SG Dynamo Dresden 2. Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 13:00 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) SV Darmstadt 98 – FC Energie Cottbus 2. Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 13:00 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) 1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg 2. Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 20:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan) TSG Hoffenheim – Hamburger SV Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland) 1. FC Union Berlin – SV Elversberg Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien) SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien) FC Augsburg – FC Bayern München Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan), Digi Sport 2 (Rumänien) RB Leipzig – Eintracht Frankfurt Bundesliga Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien) Rayo Vallecano – Athletic Club LaLiga Samstag, 10. Oktober, 14:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 1 (Rumänien) Deportivo Alavés – Atlético Madrid LaLiga Samstag, 10. Oktober, 16:15 Uhr Setanta Sports (Philippinen), Digi Sport 4 (Rumänien) FC Barcelona – FC Getafe LaLiga Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien) Real Madrid – FC Villarreal LaLiga Samstag, 10. Oktober, 21:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 2 (Rumänien) FC Arsenal – Leeds United Premier League Samstag, 10. Oktober, 13:30 Uhr Idman TV (Aserbaidschan), Setanta Sports (Philippinen) Aston Villa – FC Brentford Premier League Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen), SABC Plus (Südafrika), Sporty TV via YouTube (Nigeria) FC Chelsea – AFC Bournemouth Premier League Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien) Ipswich Town – FC Fulham Premier League Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen) AFC Sunderland – Brighton & Hove Albion Premier League Samstag, 10. Oktober, 16:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen) Manchester United – Tottenham Hotspur Premier League Samstag, 10. Oktober, 18:30 Uhr Setanta Sports (Philippinen) FC Genua – AC Florenz Serie A Samstag, 10. Oktober, 15:00 Uhr – Inter Mailand – Parma Calcio Serie A Samstag, 10. Oktober, 18:00 Uhr CBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 2 (Rumänien) SSC Neapel – Frosinone Calcio Serie A Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr CBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 4 (Rumänien) LOSC Lille – Le Havre AC Ligue 1 Samstag, 10. Oktober, 17:15 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien) FC Lorient – Paris FC Ligue 1 Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien) AS Monaco – FC Toulouse Ligue 1 Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien) Stade Brest – SCO Angers Ligue 1 Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien) Paris Saint-Germain – Le Mans FC Ligue 1 Samstag, 10. Oktober, 20:45 Uhr CazéTV via YouTube (Brasilien)

Spiel des Tages – 10. Oktober 2026: FC Augsburg – FC Bayern München

Aus einem eng getakteten Fußball-Samstag mit Partien aus fünf Ligen ragt ein bayerisches Duell heraus: Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern München. Anstoß in der WWK Arena ist um 15:30 Uhr.

Der Rekordmeister reist als eine der stärksten Mannschaften der Liga an und will im Titelrennen keine Punkte liegen lassen, während Augsburg im Tabellenmittelfeld Stabilität sucht und zu Hause traditionell kompakt verteidigt. München setzt auf hohen Ballbesitz, frühes Anlaufen und Tempo über die Flügel, der FCA auf schnelles Umschalten und Standards. Das Derby hat für beide Seiten einen Wert über die drei Punkte hinaus. Schon vor dem Anstoß läuft der Spieltag mit Begegnungen der 2. Bundesliga, der Premier League, LaLiga, der Serie A und der Ligue 1, abends folgen noch Real Madrid gegen Villarreal und Manchester United gegen Tottenham.

Hierzulande liegen die Rechte an der Samstagskonferenz und damit auch an diesem Spiel bei Sky Deutschland, also hinter einer Bezahlschranke. Frei empfangbar ist die Partie dagegen im Ausland: FC Augsburg gegen Bayern München zeigen Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, SportyNet via YouTube in Brasilien, AbemaTV in Japan und Digi Sport 2 in Rumänien.

Nötig ist dafür lediglich ein VPN, und das gibt es schon für wenige Euro pro Monat.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link. Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. USA für Fandango, Irland für Bundesliga via YouTube, Rumänien für Digi Sport oder Brasilien für SportyNet und CazéTV. Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.

Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.

Kostenlose Sender Land Fußballligen Preis Digi Sport Rumänien Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 Kostenlos Fandango USA Bundesliga Kostenlos CBS Sports Golazo USA Serie A Kostenlos Canal GOAT Brasilien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SportyNet Brasilien Bundesliga Kostenlos CazéTV Brasilien Bundesliga, LaLiga, Premier League, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A Kostenlos Jovem Pan Esportes Brasilien 2. Bundesliga Kostenlos OneFootball Indien, Vietnam, Nigeria Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos DAZN Portugal 2. Bundesliga Kostenlos Setanta Sports Philippinen Premier League, LaLiga Kostenlos AbemaTV Japan Bundesliga, Ligue 1, Serie A Kostenlos Sporty TV Nigeria Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League Kostenlos SRF 2 Schweiz Champions League, Europa League, Conference League Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Champions League Kostenlos ServusTV Österreich Europa League, DFB-Pokal Kostenlos Idman TV Aserbaidschan Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1 Kostenlos VTM 2 Belgien Champions League Kostenlos RTÉ 2 Irland Champions League Kostenlos Virgin Media Two Irland Champions League Kostenlos Club-RTL Belgien Champions League Kostenlos RTS 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos RSI La 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos BTV Action Bulgarien Champions League, Europa League Kostenlos HRT 2 Kroatien Champions League Kostenlos Mega TV Griechenland Champions League Kostenlos RTS Serbien Champions League Kostenlos TRT 1 Türkei Champions League, Europa League Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Bundesliga, Premier League Kostenlos TRT Sport Türkei Champions League, Europa League Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos TV8 Italien Champions League, Europa League Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Champions League, Europa League Kostenlos İctimai TV Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos RTBF Belgien Europa League Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Bundesliga Kostenlos Bundesliga (via YouTube) Großbritannien, Irland Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SABC Plus Südafrika Bundesliga, Premier League Kostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

NordVPN – Schnelle Serververbindungen und eine stabile Leitung, sodass die 15:30-Konferenz auch in HD ohne Aussetzer läuft Surfshark VPN – Ordentliches Tempo bei Streams aus Übersee und unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, was bei parallel laufenden Partien hilft Proton VPN – Zuverlässige Bildraten bei Liveübertragungen und Standorte in allen für diesen Samstag relevanten Sendeländern

Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

An einem Samstag laufen Bundesliga, 2. Bundesliga und die großen europäischen Ligen in Deutschland praktisch durchgehend im Pay-TV – Augsburg gegen Bayern München zeigt Sky Deutschland. Jenseits der Landesgrenzen gibt es frei empfangbare Alternativen, darunter Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, Digi Sport in Rumänien, SportyNet und CazéTV in Brasilien sowie Setanta Sports auf den Philippinen.

Diese Anbieter werten allerdings die IP-Adresse jedes Zuschauers aus. Wer sich von außerhalb des Sendegebiets einwählt, landet statt beim Stream bei einer Sperrmeldung.

Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Lösen lässt sich das mit einem VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, womit die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Digi Sport 2 und damit für FC Augsburg gegen Bayern München reicht ein Standort in Rumänien, alternativ Irland für Bundesliga via YouTube.

Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-Streams Land Preis pro Monat Ligen und Events beIN Sports Thailand 3,50 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ukraine, Moldawien 5,60 € Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga Paramount+ USA 7,99 $ Serie A, Champions League und andere Megogo Ukraine 8,87 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A beIN Sports Frankreich 15 € Ligue 1, Serie A DAZN Kanada ca. 22 € (29,99 CAD) Champions League, Europa League, Serie A DAZN Schweiz ca. 25–35 CHF Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League Vision+ Indonesien ca. 1,15 € (Rp 20.000) Bundesliga FanCode Indien ca. 1 € (₹90) Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ViX Premium Mexiko ca. 7,50 € (149 MXN) Champions League, Liga MX Caliente TV Mexiko ca. 8,77 € (175 MXN) Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen. Mit ausländischem Server verbinden: Für Augsburg gegen Bayern bei Fandango wählst du einen Server in den USA, für Digi Sport einen in Rumänien, für Bundesliga via YouTube einen in Irland und für die Premier League bei Setanta Sports einen auf den Philippinen. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

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Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server. Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport brauchst du z. B. einen Server in Rumänien. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

Nutze Chromecast oder AirPlay : Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV. HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Sechs Ligen füllen den Samstag, von Mainz gegen Leverkusen über Inter Mailand gegen Parma bis zu Real Madrid gegen Villarreal am späten LaLiga-Abend und Manchester United gegen Tottenham in der Premier League. An der Spitze des Programms steht FC Augsburg gegen FC Bayern München um 15:30 Uhr in der WWK Arena. Für die Münchner zählt jeder Auswärtsdreier im Titelrennen, Augsburg wiederum kann mit einem Punktgewinn gegen den Rekordmeister sein Polster im Tabellenmittelfeld ausbauen. Meine Prognose: 1:3 für Bayern.

In Deutschland läuft das Derby ausschließlich kostenpflichtig bei Sky Deutschland, gratis dagegen bei Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, SportyNet via YouTube in Brasilien, AbemaTV in Japan und Digi Sport 2 in Rumänien. Von Deutschland aus bleiben diese Streams gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit sämtliche kostenlosen Übertragungen dieses Spieltags – von der 2. Bundesliga um 13:00 Uhr bis zum Abendspiel in Madrid.

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