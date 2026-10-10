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Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen – 10. Oktober | Spiele & Übertragungen

Warum du Cybernews vertrauen kannst

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Aktualisiert am: 10. Oktober 2026
Fußball trifft das Netz im Tor, Play Button, blau-schwarzer Hintergrund
SpielLigaDatum und UhrzeitKostenlose Sender
1. FC Magdeburg – Hannover 962. BundesligaSamstag, 10. Oktober, 13:00 UhrBundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien), Digi Sport 3 (Rumänien)
VfL Osnabrück – SG Dynamo Dresden2. BundesligaSamstag, 10. Oktober, 13:00 UhrBundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
SV Darmstadt 98 – FC Energie Cottbus2. BundesligaSamstag, 10. Oktober, 13:00 UhrBundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg2. BundesligaSamstag, 10. Oktober, 20:30 UhrBundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)
1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 LeverkusenBundesligaSamstag, 10. Oktober, 15:30 UhrFandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan)
TSG Hoffenheim – Hamburger SVBundesligaSamstag, 10. Oktober, 15:30 UhrFandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland)
1. FC Union Berlin – SV ElversbergBundesligaSamstag, 10. Oktober, 15:30 UhrFandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien)
SC Paderborn 07 – VfB StuttgartBundesligaSamstag, 10. Oktober, 15:30 UhrFandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien)
FC Augsburg – FC Bayern MünchenBundesligaSamstag, 10. Oktober, 15:30 UhrFandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan), Digi Sport 2 (Rumänien)
RB Leipzig – Eintracht FrankfurtBundesligaSamstag, 10. Oktober, 18:30 UhrBundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), Digi Sport 4 (Rumänien)
Rayo Vallecano – Athletic ClubLaLigaSamstag, 10. Oktober, 14:00 UhrSetanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 1 (Rumänien)
Deportivo Alavés – Atlético MadridLaLigaSamstag, 10. Oktober, 16:15 UhrSetanta Sports (Philippinen), Digi Sport 4 (Rumänien)
FC Barcelona – FC GetafeLaLigaSamstag, 10. Oktober, 18:30 UhrSetanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien)
Real Madrid – FC VillarrealLaLigaSamstag, 10. Oktober, 21:00 UhrSetanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien), Digi Sport 2 (Rumänien)
FC Arsenal – Leeds UnitedPremier LeagueSamstag, 10. Oktober, 13:30 UhrIdman TV (Aserbaidschan), Setanta Sports (Philippinen)
Aston Villa – FC BrentfordPremier LeagueSamstag, 10. Oktober, 16:00 UhrSetanta Sports (Philippinen), SABC Plus (Südafrika), Sporty TV via YouTube (Nigeria)
FC Chelsea – AFC BournemouthPremier LeagueSamstag, 10. Oktober, 16:00 UhrSetanta Sports (Philippinen), CazéTV via YouTube (Brasilien)
Ipswich Town – FC FulhamPremier LeagueSamstag, 10. Oktober, 16:00 UhrSetanta Sports (Philippinen)
AFC Sunderland – Brighton & Hove AlbionPremier LeagueSamstag, 10. Oktober, 16:00 UhrSetanta Sports (Philippinen)
Manchester United – Tottenham HotspurPremier LeagueSamstag, 10. Oktober, 18:30 UhrSetanta Sports (Philippinen)
FC Genua – AC FlorenzSerie ASamstag, 10. Oktober, 15:00 Uhr
Inter Mailand – Parma CalcioSerie ASamstag, 10. Oktober, 18:00 UhrCBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 2 (Rumänien)
SSC Neapel – Frosinone CalcioSerie ASamstag, 10. Oktober, 20:45 UhrCBS Sports Golazo (USA), Digi Sport 4 (Rumänien)
LOSC Lille – Le Havre ACLigue 1Samstag, 10. Oktober, 17:15 UhrCazéTV via YouTube (Brasilien)
FC Lorient – Paris FCLigue 1Samstag, 10. Oktober, 20:45 UhrCazéTV via YouTube (Brasilien)
AS Monaco – FC ToulouseLigue 1Samstag, 10. Oktober, 20:45 UhrCazéTV via YouTube (Brasilien)
Stade Brest – SCO AngersLigue 1Samstag, 10. Oktober, 20:45 UhrCazéTV via YouTube (Brasilien)
Paris Saint-Germain – Le Mans FCLigue 1Samstag, 10. Oktober, 20:45 UhrCazéTV via YouTube (Brasilien)

Spiel des Tages – 10. Oktober 2026: FC Augsburg – FC Bayern München

Aus einem eng getakteten Fußball-Samstag mit Partien aus fünf Ligen ragt ein bayerisches Duell heraus: Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern München. Anstoß in der WWK Arena ist um 15:30 Uhr.

Der Rekordmeister reist als eine der stärksten Mannschaften der Liga an und will im Titelrennen keine Punkte liegen lassen, während Augsburg im Tabellenmittelfeld Stabilität sucht und zu Hause traditionell kompakt verteidigt. München setzt auf hohen Ballbesitz, frühes Anlaufen und Tempo über die Flügel, der FCA auf schnelles Umschalten und Standards. Das Derby hat für beide Seiten einen Wert über die drei Punkte hinaus. Schon vor dem Anstoß läuft der Spieltag mit Begegnungen der 2. Bundesliga, der Premier League, LaLiga, der Serie A und der Ligue 1, abends folgen noch Real Madrid gegen Villarreal und Manchester United gegen Tottenham.

Hierzulande liegen die Rechte an der Samstagskonferenz und damit auch an diesem Spiel bei Sky Deutschland, also hinter einer Bezahlschranke. Frei empfangbar ist die Partie dagegen im Ausland: FC Augsburg gegen Bayern München zeigen Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, SportyNet via YouTube in Brasilien, AbemaTV in Japan und Digi Sport 2 in Rumänien.

Nötig ist dafür lediglich ein VPN, und das gibt es schon für wenige Euro pro Monat.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen
  1. Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link.
  2. Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
  3. Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. USA für Fandango, Irland für Bundesliga via YouTube, Rumänien für Digi Sport oder Brasilien für SportyNet und CazéTV.
  4. Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.

Fußball gratis streamen mit NordVPN

Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.

Kostenlose SenderLandFußballligenPreis
Digi SportRumänienBundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1Kostenlos
FandangoUSABundesligaKostenlos
CBS Sports GolazoUSASerie AKostenlos
Canal GOATBrasilienBundesliga, 2. BundesligaKostenlos
SportyNetBrasilienBundesligaKostenlos
CazéTVBrasilienBundesliga, LaLiga, Premier League, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie AKostenlos
Jovem Pan EsportesBrasilien2. BundesligaKostenlos
OneFootballIndien, Vietnam, NigeriaBundesliga, 2. BundesligaKostenlos
DAZNPortugal2. BundesligaKostenlos
Setanta SportsPhilippinenPremier League, LaLigaKostenlos
AbemaTVJapanBundesliga, Ligue 1, Serie AKostenlos
Sporty TVNigeriaBundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa LeagueKostenlos
SRF 2SchweizChampions League, Europa League, Conference LeagueKostenlos
RTL ZweeLuxemburgChampions LeagueKostenlos
ServusTVÖsterreichEuropa League, DFB-PokalKostenlos
Idman TVAserbaidschanBundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1Kostenlos
VTM 2BelgienChampions LeagueKostenlos
RTÉ 2IrlandChampions LeagueKostenlos
Virgin Media TwoIrlandChampions LeagueKostenlos
Club-RTLBelgienChampions LeagueKostenlos
RTS 2SchweizChampions League, Europa LeagueKostenlos
RSI La 2SchweizChampions League, Europa LeagueKostenlos
BTV ActionBulgarienChampions League, Europa LeagueKostenlos
HRT 2KroatienChampions LeagueKostenlos
Mega TVGriechenlandChampions LeagueKostenlos
RTSSerbienChampions LeagueKostenlos
TRT 1TürkeiChampions League, Europa LeagueKostenlos
PPTV HD 36ThailandBundesliga, Premier LeagueKostenlos
TRT SportTürkeiChampions League, Europa LeagueKostenlos
CBC SportAserbaidschanChampions League, Europa LeagueKostenlos
TV8ItalienChampions League, Europa LeagueKostenlos
Qazaqstan TVKasachstanChampions League, Europa LeagueKostenlos
İctimai TVAserbaidschanChampions League, Europa LeagueKostenlos
RTBFBelgienEuropa LeagueKostenlos
BBC iPlayerGroßbritannienBundesligaKostenlos
Bundesliga (via YouTube)Großbritannien, IrlandBundesliga, 2. BundesligaKostenlos
SABC PlusSüdafrikaBundesliga, Premier LeagueKostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

  1. NordVPN – Schnelle Serververbindungen und eine stabile Leitung, sodass die 15:30-Konferenz auch in HD ohne Aussetzer läuft
  2. Surfshark VPN – Ordentliches Tempo bei Streams aus Übersee und unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig, was bei parallel laufenden Partien hilft
  3. Proton VPN – Zuverlässige Bildraten bei Liveübertragungen und Standorte in allen für diesen Samstag relevanten Sendeländern

Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

An einem Samstag laufen Bundesliga, 2. Bundesliga und die großen europäischen Ligen in Deutschland praktisch durchgehend im Pay-TV – Augsburg gegen Bayern München zeigt Sky Deutschland. Jenseits der Landesgrenzen gibt es frei empfangbare Alternativen, darunter Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, Digi Sport in Rumänien, SportyNet und CazéTV in Brasilien sowie Setanta Sports auf den Philippinen.

Diese Anbieter werten allerdings die IP-Adresse jedes Zuschauers aus. Wer sich von außerhalb des Sendegebiets einwählt, landet statt beim Stream bei einer Sperrmeldung.

Digi Sport Geoblocking-Fehlermeldung
Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Lösen lässt sich das mit einem VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, womit die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Digi Sport 2 und damit für FC Augsburg gegen Bayern München reicht ein Standort in Rumänien, alternativ Irland für Bundesliga via YouTube.

Digi Sport 3 entsperrt mit NordVPN

Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-StreamsLandPreis pro MonatLigen und Events
beIN SportsThailand3,50 €Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
Setanta SportsUkraine, Moldawien5,60 €Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga
Paramount+USA7,99 $Serie A, Champions League und andere
MegogoUkraine8,87 €Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
beIN SportsFrankreich15 €Ligue 1, Serie A
DAZNKanadaca. 22 € (29,99 CAD)Champions League, Europa League, Serie A
DAZNSchweizca. 25–35 CHFBundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League
Vision+Indonesienca. 1,15 € (Rp 20.000)Bundesliga
FanCodeIndienca. 1 € (₹90)Bundesliga, Serie A, Ligue 1
ViX PremiumMexikoca. 7,50 € (149 MXN)Champions League, Liga MX
Caliente TVMexikoca. 8,77 € (175 MXN)Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

  1. VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
  2. Mit ausländischem Server verbinden: Für Augsburg gegen Bayern bei Fandango wählst du einen Server in den USA, für Digi Sport einen in Rumänien, für Bundesliga via YouTube einen in Irland und für die Premier League bei Setanta Sports einen auf den Philippinen.
  3. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
  4. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

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Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

  1. VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
  2. Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport brauchst du z. B. einen Server in Rumänien.
  3. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

  • Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
  • HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Sechs Ligen füllen den Samstag, von Mainz gegen Leverkusen über Inter Mailand gegen Parma bis zu Real Madrid gegen Villarreal am späten LaLiga-Abend und Manchester United gegen Tottenham in der Premier League. An der Spitze des Programms steht FC Augsburg gegen FC Bayern München um 15:30 Uhr in der WWK Arena. Für die Münchner zählt jeder Auswärtsdreier im Titelrennen, Augsburg wiederum kann mit einem Punktgewinn gegen den Rekordmeister sein Polster im Tabellenmittelfeld ausbauen. Meine Prognose: 1:3 für Bayern.

In Deutschland läuft das Derby ausschließlich kostenpflichtig bei Sky Deutschland, gratis dagegen bei Fandango in den USA, Bundesliga via YouTube in Irland, SportyNet via YouTube in Brasilien, AbemaTV in Japan und Digi Sport 2 in Rumänien. Von Deutschland aus bleiben diese Streams gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit sämtliche kostenlosen Übertragungen dieses Spieltags – von der 2. Bundesliga um 13:00 Uhr bis zum Abendspiel in Madrid.

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FAQ

Wo kann ich heute Fußball kostenlos im Livestream schauen?

Für die Partien dieses Samstags existieren mehrere Gratis-Wege im Ausland. FC Augsburg – FC Bayern München zeigen unter anderem Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien), AbemaTV (Japan) und Digi Sport 2 (Rumänien). Aus Deutschland klappt der Zugriff nur mit einem VPN.

Wie entsperre ich internationale Fußball-Streams?

Richte ein VPN wie NordVPN ein, verbinde dich mit einem Server im Sendeland – bei Digi Sport also Rumänien, bei Fandango die USA, bei Bundesliga via YouTube Irland – und rufe anschließend den Livestream auf. Die Standortprüfung des Anbieters läuft dann ins Leere.

Ist ein VPN für Fußball-Streams legal?

Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland erlaubt. Die Software verschlüsselt den Datenverkehr und verändert den virtuellen Standort. Manche Streamingdienste schließen den Einsatz jedoch in ihren Nutzungsbedingungen aus.

Welches VPN eignet sich für Fußball-Livestreams?

NordVPN bietet hohe Geschwindigkeiten, ein weit verzweigtes Servernetz und eine konstante Verbindung bei Liveübertragungen aus dem Ausland.

Welches Spiel steht heute besonders im Fokus?

Im Mittelpunkt steht das bayerische Bundesliga-Duell zwischen FC Augsburg und FC Bayern München um 15:30 Uhr in der WWK Arena. Der Rekordmeister verteidigt seine Position an der Tabellenspitze, Augsburg will sich im Mittelfeld der Liga absichern.

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