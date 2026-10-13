Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen – 13. Oktober | Spiele & Übertragungen
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|Spiel
|Liga
|Datum und Uhrzeit
|Kostenlose Sender
|RC Lens – Sporting Lissabon
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr
|Virgin Media Two (Irland),
Digi Sport 1 (Rumänien)
|FK Sabah – Slavia Prag
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr
|Digi Sport 2 (Rumänien),
İctimai TV (Aserbaidschan),
ViX (USA),
Qazaqstan TV (Kasachstan)
|Galatasaray Istanbul – FC Barcelona
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|SBT (Brasilien),
Digi Sport 1 (Rumänien),
TRT 1 (Türkei),
Qazaqstan TV (Kasachstan)
|RB Leipzig – PSV Eindhoven
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Prima Sport 2 über Orange TV (Rumänien)
|FC Arsenal – LOSC Lille
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Virgin Media Two (Irland)
|Atlético Madrid – Manchester United
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport 2 (Rumänien),
İctimai TV (Aserbaidschan)
|FC Villarreal – SSC Neapel
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|–
|Viking FK – FC Bayern München
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport 4 (Rumänien)
|Inter Mailand – FC Brügge
|Champions League
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien),
VTM 2 (Belgien),
RTL Play (Belgien)
Neun Partien stehen am heutigen Dienstag in der Champions League auf dem Programm. Das Topspiel aus deutscher Sicht: Viking FK gegen FC Bayern München um 21:00 Uhr in Stavanger.
Ab 18:45 Uhr treffen RC Lens auf Sporting Lissabon und FK Sabah auf Slavia Prag, ab 21:00 Uhr folgen unter anderem Galatasaray Istanbul gegen den FC Barcelona, RB Leipzig gegen die PSV Eindhoven, der FC Arsenal gegen LOSC Lille, Atlético Madrid gegen Manchester United, der FC Villarreal gegen die SSC Neapel sowie Inter Mailand gegen den FC Brügge.
Ein besonderes Geschenk gibt es von DAZN. Dort gibt es heute die Konferenzschaltung gratis. Das bedeutet fünf Stunden Fußball live und alle Highlights in Top-Qualität. Du musst lediglich einen kostenlosen Account erstellen. Die Einzelübertragungen der Spiele funktioniert aber nur mit dem DAZN-Unlimited-Abo [ab 24,99 €/Monat]. Alternative nutze ein VPN [3,89 €/Monat (NordVPN)] für den Zugriff auf Sender im Ausland.
Spiel des Tages – 13. Oktober 2026: Viking FK – FC Bayern München
Viking FK gegen den FC Bayern München ist zweifellos das Spiel des Tages.
Die Münchner haben das nötige Tempo über die Außenbahnen, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Auswärtsreisen nach Skandinavien gelten in der Königsklasse traditionell als unbequem. Aber selbst mit dem Unentschieden gegen Augsburg am vergangenen Wochenende im Nacken habe die Münchner ausreichend Reserven, um sich heute durchzusetzen. Der norwegische Gastgeber wird voraussichtlich versuchen, den Rekordmeister über eine kompakte Defensive zu ärgern. Spannend wird es allemal.
Hierzulande liegen die Rechte an der Champions League bei den Bezahlsendern, das Duell in Norwegen ist also nur kostenpflichtig zu sehen. Im Ausland sieht es anders aus: Viking FK gegen den FC Bayern München überträgt Digi Sport 4 in Rumänien gratis.
So streamst du Fußball kostenlos mit VPN
- Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link.
- Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
- Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. Rumänien für Digi Sport, Irland für Virgin Media Two, die Türkei für TRT 1, Brasilien für SBT oder die USA für ViX.
- Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.
Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?
Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.
|Kostenlose Sender
|Land
|Fußballligen
|Preis
|Digi Sport
|Rumänien
|Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1
|Kostenlos
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Kostenlos
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A
|Kostenlos
|Canal GOAT
|Brasilien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|CazéTV
|Brasilien
|Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Jovem Pan Esportes
|Brasilien
|2. Bundesliga
|Kostenlos
|OneFootball
|Indien, Vietnam, Nigeria
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|Setanta Sports
|Philippinen
|Premier League
|Kostenlos
|AbemaTV
|Japan
|Bundesliga, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|Kostenlos
|SRF 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League, Conference League
|Kostenlos
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Champions League
|Kostenlos
|ServusTV
|Österreich
|Europa League, DFB-Pokal
|Kostenlos
|Idman TV
|Aserbaidschan
|Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1
|Kostenlos
|VTM 2
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTÉ 2
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Virgin Media Two
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Club-RTL
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTS 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RSI La 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|BTV Action
|Bulgarien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|HRT 2
|Kroatien
|Champions League
|Kostenlos
|Mega TV
|Griechenland
|Champions League
|Kostenlos
|RTS
|Serbien
|Champions League
|Kostenlos
|TRT 1
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Bundesliga, Premier League
|Kostenlos
|TRT Sport
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|CBC Sport
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|TV8
|Italien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|Qazaqstan TV
|Kasachstan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|İctimai TV
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RTBF
|Belgien
|Europa League
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Bundesliga
|Kostenlos
|Bundesliga (via YouTube)
|USA, Großbritannien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|SABC
|Südafrika
|Bundesliga
|Kostenlos
Die besten VPNs für Fußball-Livestreams
- NordVPN – Hohe Übertragungsraten und stabile Verbindungen, die eine komplette Champions-League-Partie in HD ohne Ruckler durchhalten
- Surfshark VPN – Gleichmäßiges Tempo bei Auslandsstreams und unbegrenzt viele Geräte parallel, praktisch bei den sieben zeitgleichen Anstößen um 21:00 Uhr
- Proton VPN – Konstante Bildraten im Livebetrieb und Serverstandorte in sämtlichen hier relevanten Sendeländern
Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?
In Deutschland steckt der komplette Champions-League-Dienstag hinter einer Bezahlschranke, auch das Gastspiel des FC Bayern München bei Viking FK. Jenseits der Grenze gibt es frei zugängliche Alternativen: Digi Sport 1 bis 4 in Rumänien, Virgin Media Two in Irland, İctimai TV in Aserbaidschan, TRT 1 in der Türkei, SBT in Brasilien, ViX in den USA, Qazaqstan TV in Kasachstan sowie VTM 2 und RTL Play in Belgien.
Nahezu alle diese Anbieter kontrollieren allerdings die IP-Adresse ihres Publikums. Wer sich von außerhalb des jeweiligen Sendelandes einwählt, sieht statt des Livebilds eine Sperrmeldung.
Abhilfe schafft ein VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Digi Sport 4 und damit für Viking FK gegen den FC Bayern München genügt ein Standort in Rumänien.
Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.
Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026
Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.
|Günstige Premium-Streams
|Land
|Preis pro Monat
|Ligen und Events
|beIN Sports
|Thailand
|3,50 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
|Setanta Sports
|Ukraine, Moldawien
|5,60 €
|Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga
|Paramount+
|USA
|7,99 $
|Serie A, Champions League und andere
|Megogo
|Ukraine
|8,87 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
|beIN Sports
|Frankreich
|15 €
|Ligue 1, Serie A
|DAZN
|Kanada
|ca. 22 € (29,99 CAD)
|Champions League, Europa League, Serie A
|DAZN
|Schweiz
|ca. 25–35 CHF
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League
|Vision+
|Indonesien
|ca. 1,15 € (Rp 20.000)
|Bundesliga
|FanCode
|Indien
|ca. 1 € (₹90)
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1
|ViX Premium
|Mexiko
|ca. 7,50 € (149 MXN)
|Champions League, Liga MX
|Caliente TV
|Mexiko
|ca. 8,77 € (175 MXN)
|Liga MX, Ligue 1
In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.
So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy
Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.
So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS
Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:
- VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
- Mit ausländischem Server verbinden: Für Viking FK gegen den FC Bayern München auf Digi Sport 4 wählst du einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland, für TRT 1 einen in der Türkei, für SBT einen in Brasilien und für ViX einen in den USA.
- Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
- Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.
Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?
Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.
Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.
Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.
Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?
Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:
- VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
- Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland.
- Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.
Alternative Lösungen:
- Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
- HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.
Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.
Zusammenfassung
Der Dienstag bringt neun Begegnungen der Ligaphase, darunter Galatasaray Istanbul gegen den FC Barcelona, Atlético Madrid gegen Manchester United sowie RB Leipzig gegen die PSV Eindhoven. Im Mittelpunkt steht aus deutscher Sicht Viking FK gegen den FC Bayern München um 21:00 Uhr. Für den Rekordmeister geht es darum, in der Gesamttabelle früh Boden für die direkte Achtelfinal-Qualifikation gutzumachen, während der norwegische Gastgeber auf einen Achtungserfolg gegen einen der Turnierfavoriten zielt. Meine Prognose: 1:3 für Bayern.
Wer die Partie hierzulande sehen möchte, benötigt ein Pay-TV-Abo. Kostenlos läuft Viking FK gegen den FC Bayern München bei Digi Sport 4 in Rumänien, dieser Sender ist aus Deutschland allerdings gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit den Zugang zu sämtlichen Gratisübertragungen dieses Spieltags – von RC Lens gegen Sporting Lissabon um 18:45 Uhr bis zu den Abendspielen um 21:00 Uhr.
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Das beste VPN für Fußball-Streaming
FAQ
Wo kann ich heute Fußball kostenlos im Livestream schauen?
Für den Champions-League-Dienstag führen mehrere Gratis-Wege über ausländische Sender. Viking FK – FC Bayern München zeigt Digi Sport 4 (Rumänien), Galatasaray Istanbul – FC Barcelona laufen bei TRT 1 (Türkei), SBT (Brasilien), Digi Sport 1 (Rumänien) und Qazaqstan TV (Kasachstan). Aus Deutschland gelingt der Zugriff nur mit einem VPN.
Wie entsperre ich internationale Fußball-Streams?
Richte ein VPN wie NordVPN ein, wähle einen Server im Sendeland – bei Digi Sport also Rumänien, bei Virgin Media Two Irland – und rufe danach den Livestream auf. Die Standortabfrage des Anbieters greift dann nicht mehr.
Ist ein VPN für Fußball-Streams legal?
Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland erlaubt. Die Software verschlüsselt den Datenverkehr und verändert den virtuellen Standort. Manche Streamingdienste schließen den Einsatz jedoch in ihren Nutzungsbedingungen aus.
Welches VPN eignet sich für Fußball-Livestreams?
NordVPN überzeugt durch hohe Geschwindigkeiten, ein breit aufgestelltes Servernetz und konstante Stabilität bei Liveübertragungen aus dem Ausland.
Welches Spiel steht heute besonders im Fokus?
Herausgehoben ist das Gastspiel des FC Bayern München bei Viking FK um 21:00 Uhr. Daneben stehen mit Galatasaray Istanbul – FC Barcelona und Atlético Madrid – Manchester United zwei weitere Topbegegnungen der Ligaphase auf dem Programm.