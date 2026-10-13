Spiel Liga Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender RC Lens – Sporting Lissabon Champions League Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr Virgin Media Two (Irland),

Digi Sport 1 (Rumänien) FK Sabah – Slavia Prag Champions League Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr Digi Sport 2 (Rumänien),

İctimai TV (Aserbaidschan),

ViX (USA),

Qazaqstan TV (Kasachstan) Galatasaray Istanbul – FC Barcelona Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr SBT (Brasilien),

Digi Sport 1 (Rumänien),

TRT 1 (Türkei),

Qazaqstan TV (Kasachstan) RB Leipzig – PSV Eindhoven Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Prima Sport 2 über Orange TV (Rumänien) FC Arsenal – LOSC Lille Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Virgin Media Two (Irland) Atlético Madrid – Manchester United Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 2 (Rumänien),

İctimai TV (Aserbaidschan) FC Villarreal – SSC Neapel Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr – Viking FK – FC Bayern München Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 4 (Rumänien) Inter Mailand – FC Brügge Champions League Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien),

VTM 2 (Belgien),

RTL Play (Belgien)

Neun Partien stehen am heutigen Dienstag in der Champions League auf dem Programm. Das Topspiel aus deutscher Sicht: Viking FK gegen FC Bayern München um 21:00 Uhr in Stavanger.

Ab 18:45 Uhr treffen RC Lens auf Sporting Lissabon und FK Sabah auf Slavia Prag, ab 21:00 Uhr folgen unter anderem Galatasaray Istanbul gegen den FC Barcelona, RB Leipzig gegen die PSV Eindhoven, der FC Arsenal gegen LOSC Lille, Atlético Madrid gegen Manchester United, der FC Villarreal gegen die SSC Neapel sowie Inter Mailand gegen den FC Brügge.

Ein besonderes Geschenk gibt es von DAZN. Dort gibt es heute die Konferenzschaltung gratis. Das bedeutet fünf Stunden Fußball live und alle Highlights in Top-Qualität. Du musst lediglich einen kostenlosen Account erstellen. Die Einzelübertragungen der Spiele funktioniert aber nur mit dem DAZN-Unlimited-Abo [ab 24,99 €/Monat]. Alternative nutze ein VPN [3,89 €/Monat (NordVPN)] für den Zugriff auf Sender im Ausland.

Spiel des Tages – 13. Oktober 2026: Viking FK – FC Bayern München

Viking FK gegen den FC Bayern München ist zweifellos das Spiel des Tages.

Die Münchner haben das nötige Tempo über die Außenbahnen, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Auswärtsreisen nach Skandinavien gelten in der Königsklasse traditionell als unbequem. Aber selbst mit dem Unentschieden gegen Augsburg am vergangenen Wochenende im Nacken habe die Münchner ausreichend Reserven, um sich heute durchzusetzen. Der norwegische Gastgeber wird voraussichtlich versuchen, den Rekordmeister über eine kompakte Defensive zu ärgern. Spannend wird es allemal.

Hierzulande liegen die Rechte an der Champions League bei den Bezahlsendern, das Duell in Norwegen ist also nur kostenpflichtig zu sehen. Im Ausland sieht es anders aus: Viking FK gegen den FC Bayern München überträgt Digi Sport 4 in Rumänien gratis.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link. Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. Rumänien für Digi Sport, Irland für Virgin Media Two, die Türkei für TRT 1, Brasilien für SBT oder die USA für ViX. Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.

Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.

Kostenlose Sender Land Fußballligen Preis Digi Sport Rumänien Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 Kostenlos Fandango USA Bundesliga Kostenlos CBS Sports Golazo Network USA Serie A Kostenlos Canal GOAT Brasilien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos CazéTV Brasilien Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A Kostenlos Jovem Pan Esportes Brasilien 2. Bundesliga Kostenlos OneFootball Indien, Vietnam, Nigeria Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos Setanta Sports Philippinen Premier League Kostenlos AbemaTV Japan Bundesliga, Ligue 1, Serie A Kostenlos Sporty TV Nigeria Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League Kostenlos SRF 2 Schweiz Champions League, Europa League, Conference League Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Champions League Kostenlos ServusTV Österreich Europa League, DFB-Pokal Kostenlos Idman TV Aserbaidschan Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1 Kostenlos VTM 2 Belgien Champions League Kostenlos RTÉ 2 Irland Champions League Kostenlos Virgin Media Two Irland Champions League Kostenlos Club-RTL Belgien Champions League Kostenlos RTS 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos RSI La 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos BTV Action Bulgarien Champions League, Europa League Kostenlos HRT 2 Kroatien Champions League Kostenlos Mega TV Griechenland Champions League Kostenlos RTS Serbien Champions League Kostenlos TRT 1 Türkei Champions League, Europa League Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Bundesliga, Premier League Kostenlos TRT Sport Türkei Champions League, Europa League Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos TV8 Italien Champions League, Europa League Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Champions League, Europa League Kostenlos İctimai TV Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos RTBF Belgien Europa League Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Bundesliga Kostenlos Bundesliga (via YouTube) USA, Großbritannien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SABC Südafrika Bundesliga Kostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

NordVPN – Hohe Übertragungsraten und stabile Verbindungen, die eine komplette Champions-League-Partie in HD ohne Ruckler durchhalten Surfshark VPN – Gleichmäßiges Tempo bei Auslandsstreams und unbegrenzt viele Geräte parallel, praktisch bei den sieben zeitgleichen Anstößen um 21:00 Uhr Proton VPN – Konstante Bildraten im Livebetrieb und Serverstandorte in sämtlichen hier relevanten Sendeländern

Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

In Deutschland steckt der komplette Champions-League-Dienstag hinter einer Bezahlschranke, auch das Gastspiel des FC Bayern München bei Viking FK. Jenseits der Grenze gibt es frei zugängliche Alternativen: Digi Sport 1 bis 4 in Rumänien, Virgin Media Two in Irland, İctimai TV in Aserbaidschan, TRT 1 in der Türkei, SBT in Brasilien, ViX in den USA, Qazaqstan TV in Kasachstan sowie VTM 2 und RTL Play in Belgien.

Nahezu alle diese Anbieter kontrollieren allerdings die IP-Adresse ihres Publikums. Wer sich von außerhalb des jeweiligen Sendelandes einwählt, sieht statt des Livebilds eine Sperrmeldung.

Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Abhilfe schafft ein VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Digi Sport 4 und damit für Viking FK gegen den FC Bayern München genügt ein Standort in Rumänien.

Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-Streams Land Preis pro Monat Ligen und Events beIN Sports Thailand 3,50 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ukraine, Moldawien 5,60 € Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga Paramount+ USA 7,99 $ Serie A, Champions League und andere Megogo Ukraine 8,87 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A beIN Sports Frankreich 15 € Ligue 1, Serie A DAZN Kanada ca. 22 € (29,99 CAD) Champions League, Europa League, Serie A DAZN Schweiz ca. 25–35 CHF Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League Vision+ Indonesien ca. 1,15 € (Rp 20.000) Bundesliga FanCode Indien ca. 1 € (₹90) Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ViX Premium Mexiko ca. 7,50 € (149 MXN) Champions League, Liga MX Caliente TV Mexiko ca. 8,77 € (175 MXN) Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, dem Monatspreis und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen. Mit ausländischem Server verbinden: Für Viking FK gegen den FC Bayern München auf Digi Sport 4 wählst du einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland, für TRT 1 einen in der Türkei, für SBT einen in Brasilien und für ViX einen in den USA. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

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Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

VPN installieren : Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.

: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server. Mit Server verbinden : Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland.

: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

Nutze Chromecast oder AirPlay : Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV. HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Der Dienstag bringt neun Begegnungen der Ligaphase, darunter Galatasaray Istanbul gegen den FC Barcelona, Atlético Madrid gegen Manchester United sowie RB Leipzig gegen die PSV Eindhoven. Im Mittelpunkt steht aus deutscher Sicht Viking FK gegen den FC Bayern München um 21:00 Uhr. Für den Rekordmeister geht es darum, in der Gesamttabelle früh Boden für die direkte Achtelfinal-Qualifikation gutzumachen, während der norwegische Gastgeber auf einen Achtungserfolg gegen einen der Turnierfavoriten zielt. Meine Prognose: 1:3 für Bayern.

Wer die Partie hierzulande sehen möchte, benötigt ein Pay-TV-Abo. Kostenlos läuft Viking FK gegen den FC Bayern München bei Digi Sport 4 in Rumänien, dieser Sender ist aus Deutschland allerdings gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit den Zugang zu sämtlichen Gratisübertragungen dieses Spieltags – von RC Lens gegen Sporting Lissabon um 18:45 Uhr bis zu den Abendspielen um 21:00 Uhr.

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