Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen – 14. Oktober | Spiele & Übertragungen
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|Spiel
|Liga
|Datum und Uhrzeit
|Kostenlose Sender
|LASK – FC Liverpool
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr
|Virgin Media Two (Irland),
Digi Sport 1 (Rumänien),
bTV Action (Bulgarien),
Qazaqstan TV (Kasachstan),
Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien)
|Feyenoord Rotterdam – Como 1907
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr
|Digi Sport 2 (Rumänien),
ViX (USA),
Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien)
|Schachtar Donezk – AEK Athen
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|MegaTV (Griechenland),
Prima Sport 5 via OrangeTV (Rumänien)
|Real Betis – FC Porto
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|–
|AS Rom – Real Madrid
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Virgin Media Two (Irland),
SRF 2 via Play SRF (Schweiz),
RTS 2 via Play RTS (Schweiz),
RSI La 2 via Play RSI (Schweiz),
Digi Sport 1 (Rumänien),
Qazaqstan TV (Kasachstan)
|SK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport Exclusiv Online (Rumänien)
|Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport 4 (Rumänien),
TRT 1 (Türkei)
|Manchester City – Paris Saint-Germain
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|RTÉ2 (Irland),
RTL Play (Belgien),
VTM 2 (Belgien),
TV8 (Italien),
HRT (Kroatien),
bTV Action (Bulgarien),
RTS (Serbien),
İctimai TV (Aserbaidschan)
|FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund
|Champions League
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Prima Sport 4 via OrangeTV (Rumänien)
Am heutigen Mittwoch stehen neun Partien der Champions League an.
Den Auftakt machen um 18:45 Uhr der LASK gegen den FC Liverpool und Feyenoord Rotterdam gegen Como 1907. Um 21:00 Uhr folgen Schachtar Donezk gegen AEK Athen, Real Betis gegen den FC Porto, die AS Rom gegen Real Madrid, SK Slovan Bratislava gegen den VfB Stuttgart, Aston Villa gegen Fenerbahçe Istanbul sowie Manchester City gegen Paris Saint-Germain.
Spiel des Tages – 14. Oktober 2026: FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund
FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund ist meiner Einschätzung nach das Spiel des Tages aus deutscher Sicht.
Der BVB hat das nötige Tempo über die Außenbahnen, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Auswärtsreisen nach Skandinavien gelten in der Königsklasse traditionell als unbequem, zumal auf dem Kunstrasen nördlich des Polarkreises. Die Norweger werden den Gast aus dem Ruhrgebiet über eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel ärgern wollen. Dortmund bringt genug Reserven mit, um das Spiel zu kontrollieren. Spannend wird es allemal.
Hierzulande liegen die Rechte an der Champions League bei den Bezahlsendern, das Duell in Norwegen ist also nur kostenpflichtig zu sehen. Im Ausland sieht es anders aus: FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund überträgt Prima Sport 4 via OrangeTV in Rumänien gratis.
Das andere Spiel, das man heute Abend vielleicht im Blick behalten sollte ist Manchester City – Paris Saint-Germain.
So streamst du Fußball kostenlos mit VPN
- Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link.
- Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
- Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. Rumänien für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV, Irland für Virgin Media Two und RTÉ2, die Türkei für TRT 1, Griechenland für MegaTV oder die USA für ViX.
- Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.
Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?
Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.
|Kostenlose Sender
|Land
|Fußballligen
|Preis
|Digi Sport
|Rumänien
|Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1
|Kostenlos
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Kostenlos
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A
|Kostenlos
|Canal GOAT
|Brasilien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|CazéTV
|Brasilien
|Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Jovem Pan Esportes
|Brasilien
|2. Bundesliga
|Kostenlos
|OneFootball
|Indien, Vietnam, Nigeria
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|Setanta Sports
|Philippinen
|Premier League
|Kostenlos
|AbemaTV
|Japan
|Bundesliga, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|Kostenlos
|SRF 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League, Conference League
|Kostenlos
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Champions League
|Kostenlos
|ServusTV
|Österreich
|Europa League, DFB-Pokal
|Kostenlos
|Idman TV
|Aserbaidschan
|Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1
|Kostenlos
|VTM 2
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTÉ 2
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Virgin Media Two
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Club-RTL
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTS 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RSI La 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|BTV Action
|Bulgarien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|HRT 2
|Kroatien
|Champions League
|Kostenlos
|Mega TV
|Griechenland
|Champions League
|Kostenlos
|RTS
|Serbien
|Champions League
|Kostenlos
|TRT 1
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Bundesliga, Premier League
|Kostenlos
|TRT Sport
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|CBC Sport
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|TV8
|Italien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|Qazaqstan TV
|Kasachstan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|İctimai TV
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RTBF
|Belgien
|Europa League
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Bundesliga
|Kostenlos
|Bundesliga (via YouTube)
|USA, Großbritannien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|SABC
|Südafrika
|Bundesliga
|Kostenlos
Die besten VPNs für Fußball-Livestreams
- NordVPN – Hohe Übertragungsraten und stabile Verbindungen, die eine komplette Champions-League-Partie in HD ohne Ruckler durchhalten
- Surfshark VPN – Gleichmäßiges Tempo bei Auslandsstreams und unbegrenzt viele Geräte parallel, praktisch bei den sieben zeitgleichen Anstößen um 21:00 Uhr
- Proton VPN – Konstante Bildraten im Livebetrieb und Serverstandorte in sämtlichen hier relevanten Sendeländern
Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?
In Deutschland steckt der komplette Champions-League-Mittwoch hinter einer Bezahlschranke. Jenseits der Grenze gibt es frei zugängliche Alternativen, darunter Digi Sport und Prima Sport in Rumänien, Virgin Media Two und RTÉ2 in Irland oder SRF 2 in der Schweiz.
Diese Sender prüfen jedoch die IP-Adresse aller Besucher. Wer sich von außerhalb des jeweiligen Sendelandes einwählt, sieht statt des Livebilds eine Sperrmeldung.
Abhilfe schafft ein VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Prima Sport 4 via OrangeTV und damit für FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund genügt ein Standort in Rumänien.
Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.
Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026
Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.
|Günstige Premium-Streams
|Land
|Preis pro Monat
|Ligen und Events
|beIN Sports
|Thailand
|3,50 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
|Setanta Sports
|Ukraine, Moldawien
|5,60 €
|Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga
|Paramount+
|USA
|7,99 $
|Serie A, Champions League und andere
|Megogo
|Ukraine
|8,87 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
|beIN Sports
|Frankreich
|15 €
|Ligue 1, Serie A
|DAZN
|Kanada
|ca. 22 € (29,99 CAD)
|Champions League, Europa League, Serie A
|DAZN
|Schweiz
|ca. 25–35 CHF
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League
|Vision+
|Indonesien
|ca. 1,15 € (Rp 20.000)
|Bundesliga
|FanCode
|Indien
|ca. 1 € (₹90)
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1
|ViX Premium
|Mexiko
|ca. 7,50 € (149 MXN)
|Champions League, Liga MX
|Caliente TV
|Mexiko
|ca. 8,77 € (175 MXN)
|Liga MX, Ligue 1
In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, des Monatspreises und einigen der wichtigsten Events im Programm.
So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy
Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.
So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS
Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:
- VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
- Mit ausländischem Server verbinden: Für FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund auf Prima Sport 4 via OrangeTV wählst du einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two und RTÉ2 einen in Irland, für TRT 1 einen in der Türkei, für MegaTV einen in Griechenland und für ViX einen in den USA.
- Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
- Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.
Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?
Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.
Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.
Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.
Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?
Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:
- VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
- Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland.
- Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.
Alternative Lösungen:
- Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
- HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.
Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.
Zusammenfassung
Der Mittwoch bringt neun Begegnungen der Ligaphase, darunter die AS Rom gegen Real Madrid, Manchester City gegen Paris Saint-Germain sowie den LASK gegen den FC Liverpool. Im Mittelpunkt steht aus deutscher Sicht FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund um 21:00 Uhr. Für den BVB geht es darum, in der Gesamttabelle früh Boden für die direkte Achtelfinal-Qualifikation gutzumachen, während der norwegische Gastgeber auf einen Achtungserfolg gegen einen Favoriten zielt.
Wer die Partie hierzulande sehen möchte, benötigt ein Pay-TV-Abo. Kostenlos läuft FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund bei Prima Sport 4 via OrangeTV in Rumänien, dieser Sender ist aus Deutschland allerdings gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit den Zugang zu sämtlichen Gratisübertragungen dieses Spieltags – vom LASK gegen den FC Liverpool um 18:45 Uhr bis zu den Abendspielen um 21:00 Uhr.
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Das beste VPN für Fußball-Streaming
FAQ
Wo kann ich heute Fußball kostenlos im Livestream schauen?
Für den Champions-League-Mittwoch führen mehrere Gratis-Wege über ausländische Sender. FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund zeigt Prima Sport 4 via OrangeTV (Rumänien), die AS Rom gegen Real Madrid läuft bei Virgin Media Two (Irland), SRF 2 via Play SRF (Schweiz), Digi Sport 1 (Rumänien) und Qazaqstan TV (Kasachstan). Aus Deutschland gelingt der Zugriff nur mit einem VPN.
Wie entsperre ich internationale Fußball-Streams?
Richte ein VPN wie NordVPN ein, wähle einen Server im Sendeland – bei Digi Sport und Prima Sport also Rumänien, bei Virgin Media Two Irland – und rufe danach den Livestream auf. Die Standortabfrage des Anbieters greift dann nicht mehr.
Ist ein VPN für Fußball-Streams legal?
Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland erlaubt. Die Software verschlüsselt den Datenverkehr und verändert den virtuellen Standort. Manche Streamingdienste schließen den Einsatz jedoch in ihren Nutzungsbedingungen aus.
Welches VPN eignet sich für Fußball-Livestreams?
NordVPN überzeugt durch hohe Geschwindigkeiten, ein breit aufgestelltes Servernetz und konstante Stabilität bei Liveübertragungen aus dem Ausland.
Welches Spiel steht heute besonders im Fokus?
Herausgehoben ist das Gastspiel von Borussia Dortmund bei FK Bodø/Glimt um 21:00 Uhr. Daneben stehen mit AS Rom – Real Madrid und Manchester City – Paris Saint-Germain zwei weitere Topbegegnungen der Ligaphase auf dem Programm.