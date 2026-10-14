Spiel Liga Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender LASK – FC Liverpool Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr Virgin Media Two (Irland),

Digi Sport 1 (Rumänien),

bTV Action (Bulgarien),

Qazaqstan TV (Kasachstan),

Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien) Feyenoord Rotterdam – Como 1907 Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr Digi Sport 2 (Rumänien),

ViX (USA),

Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien) Schachtar Donezk – AEK Athen Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr MegaTV (Griechenland),

Prima Sport 5 via OrangeTV (Rumänien) Real Betis – FC Porto Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr – AS Rom – Real Madrid Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Virgin Media Two (Irland),

SRF 2 via Play SRF (Schweiz),

RTS 2 via Play RTS (Schweiz),

RSI La 2 via Play RSI (Schweiz),

Digi Sport 1 (Rumänien),

Qazaqstan TV (Kasachstan) SK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport Exclusiv Online (Rumänien) Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 4 (Rumänien),

TRT 1 (Türkei) Manchester City – Paris Saint-Germain Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr RTÉ2 (Irland),

RTL Play (Belgien),

VTM 2 (Belgien),

TV8 (Italien),

HRT (Kroatien),

bTV Action (Bulgarien),

RTS (Serbien),

İctimai TV (Aserbaidschan) FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund Champions League Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Prima Sport 4 via OrangeTV (Rumänien)

Am heutigen Mittwoch stehen neun Partien der Champions League an.

Den Auftakt machen um 18:45 Uhr der LASK gegen den FC Liverpool und Feyenoord Rotterdam gegen Como 1907. Um 21:00 Uhr folgen Schachtar Donezk gegen AEK Athen, Real Betis gegen den FC Porto, die AS Rom gegen Real Madrid, SK Slovan Bratislava gegen den VfB Stuttgart, Aston Villa gegen Fenerbahçe Istanbul sowie Manchester City gegen Paris Saint-Germain.

Spiel des Tages – 14. Oktober 2026: FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund

FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund ist meiner Einschätzung nach das Spiel des Tages aus deutscher Sicht.

Der BVB hat das nötige Tempo über die Außenbahnen, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Auswärtsreisen nach Skandinavien gelten in der Königsklasse traditionell als unbequem, zumal auf dem Kunstrasen nördlich des Polarkreises. Die Norweger werden den Gast aus dem Ruhrgebiet über eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel ärgern wollen. Dortmund bringt genug Reserven mit, um das Spiel zu kontrollieren. Spannend wird es allemal.

Hierzulande liegen die Rechte an der Champions League bei den Bezahlsendern, das Duell in Norwegen ist also nur kostenpflichtig zu sehen. Im Ausland sieht es anders aus: FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund überträgt Prima Sport 4 via OrangeTV in Rumänien gratis.

Das andere Spiel, das man heute Abend vielleicht im Blick behalten sollte ist Manchester City – Paris Saint-Germain.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link. Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. Rumänien für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV, Irland für Virgin Media Two und RTÉ2, die Türkei für TRT 1, Griechenland für MegaTV oder die USA für ViX. Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.

Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Die folgende Übersicht enthält alle internationalen Sender, die dieses Jahr kostenlose Fußball-Livestreams offiziell im Internet übertragen.

Kostenlose Sender Land Fußballligen Preis Digi Sport Rumänien Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 Kostenlos Fandango USA Bundesliga Kostenlos CBS Sports Golazo Network USA Serie A Kostenlos Canal GOAT Brasilien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos CazéTV Brasilien Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A Kostenlos Jovem Pan Esportes Brasilien 2. Bundesliga Kostenlos OneFootball Indien, Vietnam, Nigeria Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos Setanta Sports Philippinen Premier League Kostenlos AbemaTV Japan Bundesliga, Ligue 1, Serie A Kostenlos Sporty TV Nigeria Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League Kostenlos SRF 2 Schweiz Champions League, Europa League, Conference League Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Champions League Kostenlos ServusTV Österreich Europa League, DFB-Pokal Kostenlos Idman TV Aserbaidschan Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1 Kostenlos VTM 2 Belgien Champions League Kostenlos RTÉ 2 Irland Champions League Kostenlos Virgin Media Two Irland Champions League Kostenlos Club-RTL Belgien Champions League Kostenlos RTS 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos RSI La 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos BTV Action Bulgarien Champions League, Europa League Kostenlos HRT 2 Kroatien Champions League Kostenlos Mega TV Griechenland Champions League Kostenlos RTS Serbien Champions League Kostenlos TRT 1 Türkei Champions League, Europa League Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Bundesliga, Premier League Kostenlos TRT Sport Türkei Champions League, Europa League Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos TV8 Italien Champions League, Europa League Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Champions League, Europa League Kostenlos İctimai TV Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos RTBF Belgien Europa League Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Bundesliga Kostenlos Bundesliga (via YouTube) USA, Großbritannien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SABC Südafrika Bundesliga Kostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

NordVPN – Hohe Übertragungsraten und stabile Verbindungen, die eine komplette Champions-League-Partie in HD ohne Ruckler durchhalten Surfshark VPN – Gleichmäßiges Tempo bei Auslandsstreams und unbegrenzt viele Geräte parallel, praktisch bei den sieben zeitgleichen Anstößen um 21:00 Uhr Proton VPN – Konstante Bildraten im Livebetrieb und Serverstandorte in sämtlichen hier relevanten Sendeländern

Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

In Deutschland steckt der komplette Champions-League-Mittwoch hinter einer Bezahlschranke. Jenseits der Grenze gibt es frei zugängliche Alternativen, darunter Digi Sport und Prima Sport in Rumänien, Virgin Media Two und RTÉ2 in Irland oder SRF 2 in der Schweiz.

Diese Sender prüfen jedoch die IP-Adresse aller Besucher. Wer sich von außerhalb des jeweiligen Sendelandes einwählt, sieht statt des Livebilds eine Sperrmeldung.

Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Abhilfe schafft ein VPN: Der Datenverkehr läuft über einen Server im Sendeland, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für Prima Sport 4 via OrangeTV und damit für FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund genügt ein Standort in Rumänien.

Zusätzlich sorgt ein VPN für eine verschlüsselte Verbindung und konstante Streaming-Qualität beim Fußballschauen auf Smartphone, Laptop oder Smart-TV.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-Streams Land Preis pro Monat Ligen und Events beIN Sports Thailand 3,50 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ukraine, Moldawien 5,60 € Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga Paramount+ USA 7,99 $ Serie A, Champions League und andere Megogo Ukraine 8,87 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A beIN Sports Frankreich 15 € Ligue 1, Serie A DAZN Kanada ca. 22 € (29,99 CAD) Champions League, Europa League, Serie A DAZN Schweiz ca. 25–35 CHF Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League Vision+ Indonesien ca. 1,15 € (Rp 20.000) Bundesliga FanCode Indien ca. 1 € (₹90) Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ViX Premium Mexiko ca. 7,50 € (149 MXN) Champions League, Liga MX Caliente TV Mexiko ca. 8,77 € (175 MXN) Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, des Monatspreises und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen. Mit ausländischem Server verbinden: Für FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund auf Prima Sport 4 via OrangeTV wählst du einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two und RTÉ2 einen in Irland, für TRT 1 einen in der Türkei, für MegaTV einen in Griechenland und für ViX einen in den USA. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

Live-Sport sicher und kostenlos streamen mit NordVPN Nutze NordVPN, ändere deine IP-Adresse und schaue kostenlose Sportstreams aus dem Ausland sicher und legal in Deutschland, Österreich und der Schweiz. cybernews® score 4.9 /5 Verbesserter Datenschutz

Extrem schnell

Riesiges Servernetzwerk Jetzt NordVPN sichern

Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

VPN installieren : Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.

: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server. Mit Server verbinden : Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland.

: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

Nutze Chromecast oder AirPlay : Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV. HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Der Mittwoch bringt neun Begegnungen der Ligaphase, darunter die AS Rom gegen Real Madrid, Manchester City gegen Paris Saint-Germain sowie den LASK gegen den FC Liverpool. Im Mittelpunkt steht aus deutscher Sicht FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund um 21:00 Uhr. Für den BVB geht es darum, in der Gesamttabelle früh Boden für die direkte Achtelfinal-Qualifikation gutzumachen, während der norwegische Gastgeber auf einen Achtungserfolg gegen einen Favoriten zielt.

Wer die Partie hierzulande sehen möchte, benötigt ein Pay-TV-Abo. Kostenlos läuft FK Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund bei Prima Sport 4 via OrangeTV in Rumänien, dieser Sender ist aus Deutschland allerdings gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit den Zugang zu sämtlichen Gratisübertragungen dieses Spieltags – vom LASK gegen den FC Liverpool um 18:45 Uhr bis zu den Abendspielen um 21:00 Uhr.

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ