Spiel Liga Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender FK Sabah – Borussia Dortmund Champions League Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr Virgin Media Two (Irland),

DAZN (Kanada),

Digi Sport 1 (Rumänien),

İctimai TV (Aserbaidschan),

Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien),

Qazaqstan TV (Kasachstan) Fenerbahçe Istanbul – Slavia Prag Champions League Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr TRT 1 (Türkei),

DAZN (Kanada),

Digi Sport 2 (Rumänien),

ViX (USA),

Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien) Paris Saint-Germain – FC Barcelona Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Virgin Media Two (Irland),

RTL Play (Belgien),

SBT (Brasilien),

VTM 2 (Belgien),

Digi Sport 1 (Rumänien),

Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien),

Qazaqstan TV (Kasachstan) Manchester City – AEK Athen Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr DAZN (Kanada),

Digi Sport 2 (Rumänien),

Prima Sport 3 via OrangeTV (Rumänien) SSC Neapel – FK Bodø/Glimt Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Prima Sport 4 via OrangeTV (Rumänien) FC Porto – PSV Eindhoven Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr – AS Rom – SK Slovan Bratislava Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 4 (Rumänien) FC Liverpool – FC Villarreal Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien),

Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien) VfB Stuttgart – Atlético Madrid Champions League Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr DAZN (Kanada),

Prima Sport 5 via OrangeTV (Rumänien)

Der Dienstag in der UEFA Champions League 2026/27 umfasst neun Begegnungen der Ligaphase.

Eröffnet wird der Abend um 18:45 Uhr mit FK Sabah gegen Borussia Dortmund sowie Fenerbahçe Istanbul gegen Slavia Prag. Ab 21:00 Uhr stehen Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona, Manchester City gegen AEK Athen, die SSC Neapel gegen FK Bodø/Glimt, der FC Porto gegen die PSV Eindhoven, die AS Rom gegen SK Slovan Bratislava, der FC Liverpool gegen den FC Villarreal und der VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid auf dem Programm.

Spiel des Tages – 20. Oktober 2026: FK Sabah – Borussia Dortmund

Aus deutscher Perspektive ist FK Sabah gegen Borussia Dortmund die Partie, die an diesem Dienstag herausragt.

Mit dem frühen Anstoß um 18:45 Uhr bekommt der BVB eine Aufgabe, die er über Tempo auf den Flügeln und Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte lösen will. Reisen nach Aserbaidschan gelten in der Königsklasse als unbequem, weil die Belastung durch die weite Anfahrt und ein ungewohntes Umfeld dazukommt. Sabah dürfte tief verteidigen und auf Konter nach Ballgewinnen setzen, um das Spiel lange offen zu halten. Dortmund verfügt über die individuelle Qualität im Kader, um sich davon nicht aufhalten zu lassen.

In Deutschland liegen die Rechte an der Champions League bei den Bezahlsendern, das Gastspiel in Baku ist hierzulande also nur im Abo zu sehen. Im Ausland sieht die Lage anders aus: FK Sabah gegen Borussia Dortmund zeigen Virgin Media Two in Irland, DAZN in Kanada, Digi Sport 1 in Rumänien, İctimai TV in Aserbaidschan, Prima Sport 1 via OrangeTV in Rumänien und Qazaqstan TV in Kasachstan gratis.

Ebenfalls einen Blick wert ist am späten Abend Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

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Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Welche internationalen Sender die Fußball-Livestreams in diesem Jahr offiziell und ohne Kosten ins Netz bringen, zeigt die folgende Übersicht.

Kostenlose Sender Land Fußballligen Preis Digi Sport Rumänien Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 Kostenlos Fandango USA Bundesliga Kostenlos CBS Sports Golazo Network USA Serie A Kostenlos Canal GOAT Brasilien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos CazéTV Brasilien Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A Kostenlos Jovem Pan Esportes Brasilien 2. Bundesliga Kostenlos OneFootball Indien, Vietnam, Nigeria Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos Setanta Sports Philippinen Premier League Kostenlos AbemaTV Japan Bundesliga, Ligue 1, Serie A Kostenlos Sporty TV Nigeria Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League Kostenlos SRF 2 Schweiz Champions League, Europa League, Conference League Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Champions League Kostenlos ServusTV Österreich Europa League, DFB-Pokal Kostenlos Idman TV Aserbaidschan Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1 Kostenlos VTM 2 Belgien Champions League Kostenlos RTÉ 2 Irland Champions League Kostenlos Virgin Media Two Irland Champions League Kostenlos Club-RTL Belgien Champions League Kostenlos RTS 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos RSI La 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos BTV Action Bulgarien Champions League, Europa League Kostenlos HRT 2 Kroatien Champions League Kostenlos Mega TV Griechenland Champions League Kostenlos RTS Serbien Champions League Kostenlos TRT 1 Türkei Champions League, Europa League Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Bundesliga, Premier League Kostenlos TRT Sport Türkei Champions League, Europa League Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos TV8 Italien Champions League, Europa League Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Champions League, Europa League Kostenlos İctimai TV Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos RTBF Belgien Europa League Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Bundesliga Kostenlos Bundesliga (via YouTube) USA, Großbritannien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SABC Südafrika Bundesliga Kostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

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Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

Hierzulande liegt der komplette Champions-League-Dienstag hinter einer Bezahlschranke. Außerhalb Deutschlands existieren frei empfangbare Alternativen, etwa Digi Sport und Prima Sport in Rumänien, Virgin Media Two in Irland, TRT 1 in der Türkei oder RTL Play und VTM 2 in Belgien.

Allerdings werten diese Anbieter die IP-Adresse jedes Zuschauers aus. Wer sich von außerhalb des Sendelandes verbindet, bekommt anstelle des Livebilds einen Sperrhinweis angezeigt.

Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Die Lösung heißt VPN: Dein Datenverkehr wird über einen Server im Sendeland geleitet, wodurch die Plattform eine dortige IP-Adresse sieht. Für Digi Sport 1 oder Prima Sport 1 via OrangeTV und damit für FK Sabah gegen Borussia Dortmund reicht ein Standort in Rumänien.

Obendrein verschlüsselt ein VPN die Verbindung und hält die Streaming-Qualität konstant, egal ob du auf dem Smartphone, am Laptop oder über den Smart-TV zuschaust.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-Streams Land Preis pro Monat Ligen und Events beIN Sports Thailand 3,50 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ukraine, Moldawien 5,60 € Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga Paramount+ USA 7,99 $ Serie A, Champions League und andere Megogo Ukraine 8,87 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A beIN Sports Frankreich 15 € Ligue 1, Serie A DAZN Kanada ca. 22 € (29,99 CAD) Champions League, Europa League, Serie A DAZN Schweiz ca. 25–35 CHF Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League Vision+ Indonesien ca. 1,15 € (Rp 20.000) Bundesliga FanCode Indien ca. 1 € (₹90) Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ViX Premium Mexiko ca. 7,50 € (149 MXN) Champions League, Liga MX Caliente TV Mexiko ca. 8,77 € (175 MXN) Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, des Monatspreises und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen. Mit ausländischem Server verbinden: Für FK Sabah gegen Borussia Dortmund auf Digi Sport 1 oder Prima Sport 1 via OrangeTV nimmst du einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland, für İctimai TV einen in Aserbaidschan, für TRT 1 einen in der Türkei, für RTL Play und VTM 2 einen in Belgien und für ViX einen in den USA. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

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Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

VPN installieren : Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.

: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server. Mit Server verbinden : Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland.

: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

Nutze Chromecast oder AirPlay : Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV. HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Neun Partien der Ligaphase prägen den Dienstag, unter anderem Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona, der FC Liverpool gegen den FC Villarreal und der VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid. Im Zentrum steht aus deutscher Sicht FK Sabah gegen Borussia Dortmund um 18:45 Uhr. Für den BVB zählt jeder Punkt in der Gesamttabelle, weil nur die vorderen Plätze den direkten Weg ins Achtelfinale öffnen, während der aserbaidschanische Gastgeber auf einen Achtungserfolg gegen einen Favoriten aus ist.

In Deutschland ist für die Übertragung ein Pay-TV-Abo nötig. Gratis zeigen FK Sabah gegen Borussia Dortmund dagegen Virgin Media Two in Irland, DAZN in Kanada, Digi Sport 1 und Prima Sport 1 via OrangeTV in Rumänien, İctimai TV in Aserbaidschan sowie Qazaqstan TV in Kasachstan – allesamt aus Deutschland gesperrt. Ein VPN setzt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und schaltet so sämtliche Gratisübertragungen dieses Spieltags frei, von den Anstößen um 18:45 Uhr bis zu den sieben Abendspielen um 21:00 Uhr.

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