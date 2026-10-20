Fußball-Livestreams heute kostenlos schauen – 20. Oktober | Spiele & Übertragungen
Mit fundierten Analysen und praxisnahen VPN-Tests haben unsere Cybersecurity-Experten und unser Research-Team in den letzten Jahren über 750 Artikel verfasst.
Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.Mehr erfahren
|Spiel
|Liga
|Datum und Uhrzeit
|Kostenlose Sender
|FK Sabah – Borussia Dortmund
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr
|Virgin Media Two (Irland),
DAZN (Kanada),
Digi Sport 1 (Rumänien),
İctimai TV (Aserbaidschan),
Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien),
Qazaqstan TV (Kasachstan)
|Fenerbahçe Istanbul – Slavia Prag
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 18:45 Uhr
|TRT 1 (Türkei),
DAZN (Kanada),
Digi Sport 2 (Rumänien),
ViX (USA),
Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien)
|Paris Saint-Germain – FC Barcelona
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|Virgin Media Two (Irland),
RTL Play (Belgien),
SBT (Brasilien),
VTM 2 (Belgien),
Digi Sport 1 (Rumänien),
Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien),
Qazaqstan TV (Kasachstan)
|Manchester City – AEK Athen
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|DAZN (Kanada),
Digi Sport 2 (Rumänien),
Prima Sport 3 via OrangeTV (Rumänien)
|SSC Neapel – FK Bodø/Glimt
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|Prima Sport 4 via OrangeTV (Rumänien)
|FC Porto – PSV Eindhoven
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|–
|AS Rom – SK Slovan Bratislava
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport 4 (Rumänien)
|FC Liverpool – FC Villarreal
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|Digi Sport 3 (Rumänien),
Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien)
|VfB Stuttgart – Atlético Madrid
|Champions League
|Dienstag, 20. Oktober, 21:00 Uhr
|DAZN (Kanada),
Prima Sport 5 via OrangeTV (Rumänien)
Der Dienstag in der UEFA Champions League 2026/27 umfasst neun Begegnungen der Ligaphase.
Eröffnet wird der Abend um 18:45 Uhr mit FK Sabah gegen Borussia Dortmund sowie Fenerbahçe Istanbul gegen Slavia Prag. Ab 21:00 Uhr stehen Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona, Manchester City gegen AEK Athen, die SSC Neapel gegen FK Bodø/Glimt, der FC Porto gegen die PSV Eindhoven, die AS Rom gegen SK Slovan Bratislava, der FC Liverpool gegen den FC Villarreal und der VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid auf dem Programm.
Spiel des Tages – 20. Oktober 2026: FK Sabah – Borussia Dortmund
Aus deutscher Perspektive ist FK Sabah gegen Borussia Dortmund die Partie, die an diesem Dienstag herausragt.
Mit dem frühen Anstoß um 18:45 Uhr bekommt der BVB eine Aufgabe, die er über Tempo auf den Flügeln und Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte lösen will. Reisen nach Aserbaidschan gelten in der Königsklasse als unbequem, weil die Belastung durch die weite Anfahrt und ein ungewohntes Umfeld dazukommt. Sabah dürfte tief verteidigen und auf Konter nach Ballgewinnen setzen, um das Spiel lange offen zu halten. Dortmund verfügt über die individuelle Qualität im Kader, um sich davon nicht aufhalten zu lassen.
In Deutschland liegen die Rechte an der Champions League bei den Bezahlsendern, das Gastspiel in Baku ist hierzulande also nur im Abo zu sehen. Im Ausland sieht die Lage anders aus: FK Sabah gegen Borussia Dortmund zeigen Virgin Media Two in Irland, DAZN in Kanada, Digi Sport 1 in Rumänien, İctimai TV in Aserbaidschan, Prima Sport 1 via OrangeTV in Rumänien und Qazaqstan TV in Kasachstan gratis.
Ebenfalls einen Blick wert ist am späten Abend Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona.
So streamst du Fußball kostenlos mit VPN
- Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link.
- Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein.
- Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. Rumänien für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV, Irland für Virgin Media Two, Aserbaidschan für İctimai TV, die Türkei für TRT 1, Belgien für RTL Play und VTM 2 oder die USA für ViX.
- Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.
Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?
Welche internationalen Sender die Fußball-Livestreams in diesem Jahr offiziell und ohne Kosten ins Netz bringen, zeigt die folgende Übersicht.
|Kostenlose Sender
|Land
|Fußballligen
|Preis
|Digi Sport
|Rumänien
|Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1
|Kostenlos
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Kostenlos
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A
|Kostenlos
|Canal GOAT
|Brasilien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|CazéTV
|Brasilien
|Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Jovem Pan Esportes
|Brasilien
|2. Bundesliga
|Kostenlos
|OneFootball
|Indien, Vietnam, Nigeria
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|Setanta Sports
|Philippinen
|Premier League
|Kostenlos
|AbemaTV
|Japan
|Bundesliga, Ligue 1, Serie A
|Kostenlos
|Sporty TV
|Nigeria
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|Kostenlos
|SRF 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League, Conference League
|Kostenlos
|RTL Zwee
|Luxemburg
|Champions League
|Kostenlos
|ServusTV
|Österreich
|Europa League, DFB-Pokal
|Kostenlos
|Idman TV
|Aserbaidschan
|Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1
|Kostenlos
|VTM 2
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTÉ 2
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Virgin Media Two
|Irland
|Champions League
|Kostenlos
|Club-RTL
|Belgien
|Champions League
|Kostenlos
|RTS 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RSI La 2
|Schweiz
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|BTV Action
|Bulgarien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|HRT 2
|Kroatien
|Champions League
|Kostenlos
|Mega TV
|Griechenland
|Champions League
|Kostenlos
|RTS
|Serbien
|Champions League
|Kostenlos
|TRT 1
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|PPTV HD 36
|Thailand
|Bundesliga, Premier League
|Kostenlos
|TRT Sport
|Türkei
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|CBC Sport
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|TV8
|Italien
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|Qazaqstan TV
|Kasachstan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|İctimai TV
|Aserbaidschan
|Champions League, Europa League
|Kostenlos
|RTBF
|Belgien
|Europa League
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Bundesliga
|Kostenlos
|Bundesliga (via YouTube)
|USA, Großbritannien
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|Kostenlos
|SABC
|Südafrika
|Bundesliga
|Kostenlos
Die besten VPNs für Fußball-Livestreams
- NordVPN – Schnelle Server und verlässliche Verbindungen, die 90 Minuten Champions League in HD ohne Nachladen durchhalten
- Surfshark VPN – Stabile Datenraten bei Auslandsstreams, dazu beliebig viele Geräte gleichzeitig – nützlich bei den sieben parallelen Anstößen um 21:00 Uhr
- Proton VPN – Gleichbleibende Bildraten im Liveeinsatz und Standorte in allen an diesem Spieltag relevanten Sendeländern
Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?
Hierzulande liegt der komplette Champions-League-Dienstag hinter einer Bezahlschranke. Außerhalb Deutschlands existieren frei empfangbare Alternativen, etwa Digi Sport und Prima Sport in Rumänien, Virgin Media Two in Irland, TRT 1 in der Türkei oder RTL Play und VTM 2 in Belgien.
Allerdings werten diese Anbieter die IP-Adresse jedes Zuschauers aus. Wer sich von außerhalb des Sendelandes verbindet, bekommt anstelle des Livebilds einen Sperrhinweis angezeigt.
Die Lösung heißt VPN: Dein Datenverkehr wird über einen Server im Sendeland geleitet, wodurch die Plattform eine dortige IP-Adresse sieht. Für Digi Sport 1 oder Prima Sport 1 via OrangeTV und damit für FK Sabah gegen Borussia Dortmund reicht ein Standort in Rumänien.
Obendrein verschlüsselt ein VPN die Verbindung und hält die Streaming-Qualität konstant, egal ob du auf dem Smartphone, am Laptop oder über den Smart-TV zuschaust.
Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026
Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.
|Günstige Premium-Streams
|Land
|Preis pro Monat
|Ligen und Events
|beIN Sports
|Thailand
|3,50 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League
|Setanta Sports
|Ukraine, Moldawien
|5,60 €
|Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga
|Paramount+
|USA
|7,99 $
|Serie A, Champions League und andere
|Megogo
|Ukraine
|8,87 €
|Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A
|beIN Sports
|Frankreich
|15 €
|Ligue 1, Serie A
|DAZN
|Kanada
|ca. 22 € (29,99 CAD)
|Champions League, Europa League, Serie A
|DAZN
|Schweiz
|ca. 25–35 CHF
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League
|Vision+
|Indonesien
|ca. 1,15 € (Rp 20.000)
|Bundesliga
|FanCode
|Indien
|ca. 1 € (₹90)
|Bundesliga, Serie A, Ligue 1
|ViX Premium
|Mexiko
|ca. 7,50 € (149 MXN)
|Champions League, Liga MX
|Caliente TV
|Mexiko
|ca. 8,77 € (175 MXN)
|Liga MX, Ligue 1
In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, des Monatspreises und einigen der wichtigsten Events im Programm.
So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy
Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.
So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS
Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:
- VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen.
- Mit ausländischem Server verbinden: Für FK Sabah gegen Borussia Dortmund auf Digi Sport 1 oder Prima Sport 1 via OrangeTV nimmst du einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland, für İctimai TV einen in Aserbaidschan, für TRT 1 einen in der Türkei, für RTL Play und VTM 2 einen in Belgien und für ViX einen in den USA.
- Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming.
- Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.
Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?
Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.
Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.
Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.
Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?
Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:
- VPN installieren: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.
- Mit Server verbinden: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für Virgin Media Two einen in Irland.
- Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.
Alternative Lösungen:
- Nutze Chromecast oder AirPlay: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.
- HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.
Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.
Zusammenfassung
Neun Partien der Ligaphase prägen den Dienstag, unter anderem Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona, der FC Liverpool gegen den FC Villarreal und der VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid. Im Zentrum steht aus deutscher Sicht FK Sabah gegen Borussia Dortmund um 18:45 Uhr. Für den BVB zählt jeder Punkt in der Gesamttabelle, weil nur die vorderen Plätze den direkten Weg ins Achtelfinale öffnen, während der aserbaidschanische Gastgeber auf einen Achtungserfolg gegen einen Favoriten aus ist.
In Deutschland ist für die Übertragung ein Pay-TV-Abo nötig. Gratis zeigen FK Sabah gegen Borussia Dortmund dagegen Virgin Media Two in Irland, DAZN in Kanada, Digi Sport 1 und Prima Sport 1 via OrangeTV in Rumänien, İctimai TV in Aserbaidschan sowie Qazaqstan TV in Kasachstan – allesamt aus Deutschland gesperrt. Ein VPN setzt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und schaltet so sämtliche Gratisübertragungen dieses Spieltags frei, von den Anstößen um 18:45 Uhr bis zu den sieben Abendspielen um 21:00 Uhr.
Das könnte dich auch interessieren:
Die besten kostenlosen Champions League-Livestreams
Bundesliga-Sender im Ausland gratis schauen
Das beste VPN für Fußball-Streaming
FAQ
Wo kann ich heute Fußball kostenlos im Livestream schauen?
Am Champions-League-Dienstag führen mehrere Gratis-Wege über ausländische Sender. FK Sabah – Borussia Dortmund zeigen Virgin Media Two (Irland), DAZN (Kanada), Digi Sport 1 (Rumänien), İctimai TV (Aserbaidschan), Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien) und Qazaqstan TV (Kasachstan); Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona läuft unter anderem bei RTL Play (Belgien), VTM 2 (Belgien) und SBT (Brasilien). Aus Deutschland gelingt der Zugriff nur mit einem VPN.
Wie entsperre ich internationale Fußball-Streams?
Installiere ein VPN wie NordVPN, verbinde dich mit einem Server im Sendeland – bei Digi Sport und Prima Sport also Rumänien, bei Virgin Media Two Irland, bei TRT 1 die Türkei – und rufe anschließend den Livestream auf. Die Standortprüfung des Anbieters läuft dann ins Leere.
Ist ein VPN für Fußball-Streams legal?
In Deutschland ist der Einsatz eines VPN zulässig. Das Programm verschlüsselt deinen Datenverkehr und verlegt den virtuellen Standort. Einzelne Streamingdienste untersagen die Nutzung allerdings in ihren Geschäftsbedingungen.
Welches VPN eignet sich für Fußball-Livestreams?
NordVPN punktet mit hohem Tempo, einem weit verzweigten Servernetz und stabilen Verbindungen bei Liveübertragungen aus dem Ausland.
Welches Spiel steht heute besonders im Fokus?
Im Vordergrund steht das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei FK Sabah um 18:45 Uhr. Dazu kommen mit Paris Saint-Germain – FC Barcelona und FC Liverpool – FC Villarreal zwei weitere Topbegegnungen der Ligaphase.