Spiel Liga Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender Como 1907 – Manchester United Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr Virgin Media Two (Irland),

Digi Sport 1 (Rumänien),

BTV Action (Bulgarien),

Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien) LOSC Lille – Galatasaray Istanbul Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 18:45 Uhr CBS Sports Golazo (USA),

Digi Sport 2 (Rumänien),

TRT 1 (Türkei),

ViX (USA),

Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien),

Qazaqstan TV (Kasachstan) Levante UD – Athletic Club LaLiga Mittwoch, 21. Oktober, 20:00 Uhr Setanta Sports (Philippinen) Sporting Lissabon – LASK Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr – Real Betis – Feyenoord Rotterdam Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr CBS Sports Golazo (USA),

Prima Sport 5 via OrangeTV (Rumänien) Inter Mailand – Schachtar Donezk Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 3 (Rumänien),

Prima Sport 3 via OrangeTV (Rumänien) FC Bayern München – FC Arsenal Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr RTL Zwee via RTL Play (Luxemburg),

RTÉ 2 (Irland),

Digi Sport 1 (Rumänien),

BTV Action (Bulgarien),

HRT 2 (Kroatien),

TV8 (Italien),

Prima Sport 2 via OrangeTV (Rumänien),

TV3 (Litauen),

TVP (Polen),

Qazaqstan TV (Kasachstan) Aston Villa – Viking FK Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr Digi Sport 4 (Rumänien),

Prima Sport 4 via OrangeTV (Rumänien) Club Brügge – RC Lens Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr VTM 2 (Belgien),

RTL Play (Belgien) Real Madrid – RB Leipzig Champions League Mittwoch, 21. Oktober, 21:00 Uhr SRF 2 via Play SRF (Schweiz),

Virgin Media Two (Irland),

RTS 2 via Play RTS (Schweiz),

RSI La 2 via Play RSI (Schweiz),

Digi Sport 2 (Rumänien),

Prima Sport 1 via OrangeTV (Rumänien)

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, stehen neun Ligaphasen-Partien der UEFA Champions League 2026/27 sowie eine Begegnung der LaLiga 2026/27 an.

Den Auftakt machen um 18:45 Uhr Como 1907 gegen Manchester United und LOSC Lille gegen Galatasaray Istanbul. Um 20:00 Uhr folgt in Spanien Levante UD gegen Athletic Club. Der Hauptblock beginnt um 21:00 Uhr mit Sporting Lissabon gegen den LASK, Real Betis gegen Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand gegen Schachtar Donezk, dem FC Bayern München gegen den FC Arsenal, Aston Villa gegen Viking FK, Club Brügge gegen RC Lens und Real Madrid gegen RB Leipzig.

Spiel des Tages – 21. Oktober 2026: FC Bayern München – FC Arsenal

Das Duell FC Bayern München gegen FC Arsenal um 21:00 Uhr ist die Begegnung, die diesen Mittwoch prägt.

Wenn zwei Mannschaften von diesem Kaliber aufeinandertreffen, wird das Spiel automatisch zum Gradmesser für die weitere Ligaphase. Zudem könnte es Einfluss auf die direkte Achtelfinalqualifikation haben. München muss sich nach einem Unentschieden gegen Stavanger erstmal rehabilitieren, Arsenal sitzt aktuell ebenfalls nur auf Platz 8 der Tabelle. Beide Mannschaften haben die nötigen Qualitäten, um die heutige Partie für sich zu entscheiden. München hat heute den Heimvorteil, die Formkurve spricht aber eher für Arsenal. So oder so erwartet und heute ein erbitterter Kampf und viel schöner Fußball.



Hierzulande läuft die Champions League ausschließlich im Pay-TV. Außerhalb Deutschlands ist die Lage besser. FC Bayern München gegen FC Arsenal übertragen RTL Zwee via RTL Play in Luxemburg, RTÉ 2 in Irland, Digi Sport 1 in Rumänien, BTV Action in Bulgarien, HRT 2 in Kroatien, TV8 in Italien, Prima Sport 2 via OrangeTV in Rumänien, TV3 in Litauen, TVP in Polen und Qazaqstan TV in Kasachstan kostenlos.

So streamst du Fußball kostenlos mit VPN

Abonniere ein gutes VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger über diesen Link. Installiere das VPN. Richte die Software auf deinem PC, Smartphone oder Smart-TV ein. Verbinde dich mit dem passenden Server, z. B. Luxemburg für RTL Zwee via RTL Play, Irland für RTÉ 2 und Virgin Media Two, Rumänien für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV, Italien für TV8, Polen für TVP, die Schweiz für Play SRF, Play RTS und Play RSI, Belgien für VTM 2 und RTL Play oder die USA für ViX und CBS Sports Golazo. Starte den Stream. Öffne die Website und schaue Fußball kostenlos.

Wo läuft Fußball 2026 kostenlos im Stream?

Welche internationalen Sender die Fußball-Livestreams in diesem Jahr offiziell und ohne Kosten ins Netz bringen, zeigt die folgende Übersicht.

Kostenlose Sender Land Fußballligen Preis Digi Sport Rumänien Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 Kostenlos Fandango USA Bundesliga Kostenlos CBS Sports Golazo Network USA Serie A Kostenlos Canal GOAT Brasilien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos CazéTV Brasilien Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Serie A Kostenlos Jovem Pan Esportes Brasilien 2. Bundesliga Kostenlos OneFootball Indien, Vietnam, Nigeria Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos Setanta Sports Philippinen Premier League Kostenlos AbemaTV Japan Bundesliga, Ligue 1, Serie A Kostenlos Sporty TV Nigeria Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League Kostenlos SRF 2 Schweiz Champions League, Europa League, Conference League Kostenlos RTL Zwee Luxemburg Champions League Kostenlos ServusTV Österreich Europa League, DFB-Pokal Kostenlos Idman TV Aserbaidschan Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1 Kostenlos VTM 2 Belgien Champions League Kostenlos RTÉ 2 Irland Champions League Kostenlos Virgin Media Two Irland Champions League Kostenlos Club-RTL Belgien Champions League Kostenlos RTS 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos RSI La 2 Schweiz Champions League, Europa League Kostenlos BTV Action Bulgarien Champions League, Europa League Kostenlos HRT 2 Kroatien Champions League Kostenlos Mega TV Griechenland Champions League Kostenlos RTS Serbien Champions League Kostenlos TRT 1 Türkei Champions League, Europa League Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Bundesliga, Premier League Kostenlos TRT Sport Türkei Champions League, Europa League Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos TV8 Italien Champions League, Europa League Kostenlos Qazaqstan TV Kasachstan Champions League, Europa League Kostenlos İctimai TV Aserbaidschan Champions League, Europa League Kostenlos RTBF Belgien Europa League Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Bundesliga Kostenlos Bundesliga (via YouTube) USA, Großbritannien Bundesliga, 2. Bundesliga Kostenlos SABC Südafrika Bundesliga Kostenlos

Die besten VPNs für Fußball-Livestreams

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Warum brauchst du ein VPN, um kostenlos Fußball schauen zu können?

In Deutschland steckt der komplette Champions-League-Mittwoch hinter einer Bezahlschranke, ebenso das LaLiga-Spiel am Abend. Jenseits der Grenze gibt es frei zugängliche Alternativen, darunter RTL Zwee via RTL Play in Luxemburg, RTÉ 2 und Virgin Media Two in Irland, Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV in Rumänien, TV8 in Italien oder Setanta Sports auf den Philippinen.

Allerdings werten diese Anbieter die IP-Adresse jedes Zuschauers aus. Wer sich von außerhalb des Sendelandes verbindet, bekommt anstelle des Livebilds einen Sperrhinweis angezeigt.

Fehlermeldung, wenn du aus Deutschland auf Digi Sport zugreifen willst

Abhilfe schafft ein VPN: Deine Verbindung läuft über einen Server im Sendeland, sodass die Plattform eine dortige IP-Adresse registriert. Für RTL Zwee via RTL Play und damit für den FC Bayern München gegen den FC Arsenal genügt ein Standort in Luxemburg, für Digi Sport 1 oder Prima Sport 2 via OrangeTV einer in Rumänien.

Obendrein verschlüsselt ein VPN die Verbindung und hält die Streaming-Qualität konstant, egal ob du auf dem Smartphone, am Laptop oder über den Smart-TV zuschaust.

Wo du Fußball mit VPN am günstigsten schaust 2026

Mit einem VPN, das deinen virtuellen Standort ändert, kannst du dieselben Spiele wie in Deutschland zu reduzierten Preisen schauen – deine Verbindung erscheint dabei aus dem Land, in dem der jeweilige Streamingdienst verfügbar ist.

Günstige Premium-Streams Land Preis pro Monat Ligen und Events beIN Sports Thailand 3,50 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Conference League Setanta Sports Ukraine, Moldawien 5,60 € Champions League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga Paramount+ USA 7,99 $ Serie A, Champions League und andere Megogo Ukraine 8,87 € Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A beIN Sports Frankreich 15 € Ligue 1, Serie A DAZN Kanada ca. 22 € (29,99 CAD) Champions League, Europa League, Serie A DAZN Schweiz ca. 25–35 CHF Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, künftig Europa/Conference League Vision+ Indonesien ca. 1,15 € (Rp 20.000) Bundesliga FanCode Indien ca. 1 € (₹90) Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ViX Premium Mexiko ca. 7,50 € (149 MXN) Champions League, Liga MX Caliente TV Mexiko ca. 8,77 € (175 MXN) Liga MX, Ligue 1

In der Tabelle siehst du die besten Sender für günstiges Fußball-Streaming inklusive des jeweiligen Landes, des Monatspreises und einigen der wichtigsten Events im Programm.

So schaust du Fußballspiele gratis auf dem Handy

Mit den hier vorgestellten Streaming-Plattformen und einem VPN kannst du alle deine Lieblingsspiele direkt auf dem Smartphone verfolgen. Folge der Anleitung, um dein Android- oder iOS-Gerät zu konfigurieren, das Geoblocking zu umgehen und von überall auf die Streamingdienste zuzugreifen.

So streamst du Fußball kostenlos auf Android und iOS

Um Fußball auf Android und iOS zu schauen, befolge einfach diese Schritte:

VPN herunterladen: Wähle ein zuverlässiges VPN wie NordVPN oder Surfshark und lade die App aus den jeweiligen Stores. Nutze unseren Rabattcode, um beim Abo zu sparen. Mit ausländischem Server verbinden: Für den FC Bayern München gegen den FC Arsenal auf RTL Zwee via RTL Play wählst du Luxemburg, für RTÉ 2 Irland, für Digi Sport 1 oder Prima Sport 2 via OrangeTV Rumänien, für TV8 Italien, für TVP Polen, für BTV Action Bulgarien, für HRT 2 Kroatien, für TV3 Litauen und für Qazaqstan TV Kasachstan. Real Madrid gegen RB Leipzig erreichst du über die Schweiz, Levante UD gegen Athletic Club über die Philippinen. Auf kostenlose Plattform zugreifen: Lade die App der gewählten Plattform herunter und starte mit dem Streaming. Fußball in bester Qualität genießen: Öffne die App und schaue deine Wunschspiele.

Kann ich ein kostenloses VPN für Gratis-Fußball nutzen?

Kostenlose VPNs für Fußball-Streaming wirken oft wie die perfekte Lösung. Viele Nutzer übersehen dabei aber die zahlreichen Risiken und Nachteile.

Gratis-VPNs bieten nur wenige Server, lahme Geschwindigkeiten und oft schwache Verschlüsselung. Das Ergebnis sind Aussetzer und schlechte Qualität beim Streaming. Außerdem sammeln manche Gratis-Anbieter deine persönlichen Daten für Werbezwecke.

Für optimale Ergebnisse wähle verlässliche Optionen wie NordVPN mit kostenloser Testversion ohne Risiko auf Mobilgeräten, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie garantiert hohen Geschwindigkeiten, Sicherheit und weltweitem Zugriff.

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Kann ich mit einem VPN Fußball kostenlos auf meinem Smart-TV schauen?

Wenn du Fußball über die genannten Gratis-Streamingdienste wie Digi Sport auf deinem Smart-TV schauen willst, brauchst du ein VPN. Diese Dienste nutzen Geo-Beschränkungen. Aber funktioniert ein VPN mit einem Smart-TV? Ja! So geht's:

VPN installieren : Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server.

: Hat dein Smart-TV keine VPN-App-Unterstützung, musst du das VPN eventuell auf deinem Router installieren. So verbindet sich dein Smart-TV automatisch über das Router-WLAN mit dem VPN-Server. Mit Server verbinden : Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für RTL Zwee via RTL Play einen in Luxemburg.

: Du musst dich mit einem Server im Land des jeweiligen Streamingdienstes verbinden. Für Digi Sport und Prima Sport via OrangeTV brauchst du z. B. einen Server in Rumänien, für RTL Zwee via RTL Play einen in Luxemburg. Online-Sender aufrufen: Öffne die Sender-App oder rufe die Website in deinem Browser auf und starte den Stream.

Alternative Lösungen:

Nutze Chromecast oder AirPlay : Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV.

: Streame direkt von deinem Smartphone oder Laptop auf den TV. HDMI-Kabel anschließen: Die simple, aber zuverlässige Lösung, um das Bild vom Laptop auf deinem TV zu streamen.

Folge dieser Anleitung und schon bald kannst du Fußball-Livestreams kostenlos schauen, ganz bequem vom Sofa aus.

Zusammenfassung

Neun Ligaphasen-Spiele bestimmen den Mittwoch, darunter Real Madrid gegen RB Leipzig, Inter Mailand gegen Schachtar Donezk und Club Brügge gegen RC Lens; in Spanien trifft zusätzlich Levante UD auf Athletic Club. Den größten Stellenwert hat FC Bayern München gegen FC Arsenal um 21:00 Uhr. Für beide Klubs geht es um Zähler, die am Ende über einen Platz in den vorderen Tabellenregionen und damit über den direkten Einzug ins Achtelfinale entscheiden.

Deutsche Zuschauer benötigen für die Übertragung ein Pay-TV-Abo. Kostenlos läuft der FC Bayern München gegen den FC Arsenal dagegen bei RTL Zwee via RTL Play in Luxemburg, RTÉ 2 in Irland, Digi Sport 1 in Rumänien, BTV Action in Bulgarien, HRT 2 in Kroatien, TV8 in Italien, Prima Sport 2 via OrangeTV in Rumänien, TV3 in Litauen, TVP in Polen und Qazaqstan TV in Kasachstan – aus Deutschland sind all diese Angebote gesperrt. Ein VPN verlegt deinen virtuellen Standort in das jeweilige Sendeland und öffnet damit die Gratisübertragungen des gesamten Spieltags, von den 18:45-Uhr-Partien über LaLiga um 20:00 Uhr bis zu den sieben Spielen um 21:00 Uhr.

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