Am heutigen Samstag, den 25. Oktober 2025, spielt Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München. Spielbeginn ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park-Stadion.

Es ist das Match des Tabellenersten gegen das Schlusslicht. Gladbach braucht nach einem schwierigen Saisonstart dringend Punkte, Bayern dominiert wie gewohnt die Liga.

In Deutschland läuft das Spiel exklusiv im Pay-TV. Mit den richtigen Sendern im Ausland, kannst du trotzdem gratis dabei sein. Du brauchst nur ein VPN, schon kannst du Mönchengladbach gegen Bayern München kostenlos schauen. Ich habe es ausprobiert und verrate, wie es geht.

Wo kannst du Gladbach vs. FC Bayern kostenlos schauen?

Diese Sender im Ausland übertragen das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen Bayern München live und gratis im Stream:

Sender Land Preis Digi Sport 3 Rumänien Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos Abema TV Japan Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos iNews Indonesien Kostenlos Bundesliga via YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Gladbach gegen Bayern kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 3, Brasilien für Canal GOAT oder Japan für Abema TV. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Gladbach gegen Bayern live und kostenlos.

Die besten VPNs für Gladbach gegen Bayern

NordVPN: Das schnellste VPN mit über 8300 Servern in aller Welt. Ideale Voraussetzungen für Fußballstreams bei Sendern im Ausland. Surfshark: Ein sehr günstiges VPN mit guter Performance. Ohne Verbindungslimit heißt, Freunde und Familien können mitschauen, jeder auf seinem Gerät. Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Wer Wert auf maximale Privatsphäre legt, ist hier richtig, und die Leistung stimmt auch. ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams wie Gladbach gegen Bayern. CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming, günstige Preise und einfache Bedienung. Insgesamt ein sehr gutes VPN für Einsteiger.

Warum du für Gladbach gegen Bayern ein VPN brauchst

Um in dieser Saison alle Bundesliga-Spiele sehen zu können, brauchst du drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland sieht's anders aus, dort laufen viele Spiele kostenlos online. Internationale Livestreams sind jedoch in Deutschland blockiert. Versuchst du, den Stream aufzurufen, siehst du eine Fehlermeldung.

Digi Sport Rumänien ohne VPN in Deutschland

Mit einem VPN kannst du deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in das jeweilige Land versetzen. So schaltest du die offiziellen Streams frei, ganz ohne Pay-TV-Abo. Wähle einfach den passenden Serverstandort und starte den Stream.

So schaust du Gladbach vs. FC Bayern kostenlos bei Digi Sport 3

Der beste Sender, um Gladbach gegen Bayern zu schauen, ist Digi Sport 3 (Rumänien). Der Sender strahlt hochwertige Bundesliga-Streams aus, ist jedoch nur für Zuschauer in Rumänien verfügbar.

So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport 3-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 3. Schau Gladbach vs. Bayern live und kostenlos.

So siehst es aus, wenn du den Stream mit NordVPN entsperrst.

Bundesliga-Stream bei Digi Sport 3 entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 8. Spieltag

Mit einem VPN kannst du Gladbach gegen Bayern kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 8. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Werder Bremen – Union Berlin Freitag, 24. Oktober, 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Bayern München Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Augsburg – RB Leipzig Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Hamburger SV – Wolfsburg Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Hoffenheim – Heidenheim Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Dortmund – Köln Samstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 26. Oktober, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Mainz Sonntag, 26. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: Gladbach gegen Bayern am 8. Spieltag

Der FC Bayern München ist in überragender Form mit offensiver Wucht und einem Kane, der jedes Spiel trifft. Auch wenn Trainer Vincent Kompany nach wie vor auf Rotation setzt, bleibt die Qualität des Kaders unantastbar.

Gladbach hingegen steckt am Ende der Tabelle fest und es riecht förmlich nach Abstieg. Die Defensive ist instabil, das Angriffsspiel oft ideenlos. Dennoch haben die Fohlen gegen Bayern immer wieder für Überraschungen gesorgt, besonders im eigenen Stadion, wo sie den Rekordmeister schon mehrfach ins Stolpern brachten.

Meine Prognose: Bayern kontrolliert das Spiel, Gladbach kämpft, kommt aber kaum zum Zug. Es endet mit einem souveränen 4:0 für den FCB.

Kann ich ein Gratis-VPN für Gladbach vs. FCB nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams meist unbrauchbar. Das Datenlimit reicht kaum für eine Partie, meist ist zur Halbzeit Schluss. Die nötigen Server fehlen und ohne den richtigen Standort funktioniert der Stream nicht. Zudem sind die Server chronisch überlastet, was zu Aussetzern und schlechtem Bild führt. Wenn das Gratis-VPN nicht ohnehin geblockt wird.

Für zuverlässiges Bundesliga-Streaming führt kein Weg an einem guten VPN vorbei. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du flexibel und schaust trotzdem kostenlos.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das ganze Bundesliga-Wochenende einschließlich Gladbach gegen Bayern kostenlos live streamen und bekommst dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Gladbach gegen Bayern mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist es aber eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden normalerweise nicht geahndet. Solange du dich auf offizielle, Sender beschränkst, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und keine illegalen Plattformen aufsuchen.

Mit einem guten VPN kannst du Gladbach gegen Bayern kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Der Bundesliga-Klassiker Gladbach gegen München steht 2025 unter klaren Vorzeichen: Bayern marschiert, Gladbach kämpft ums Überleben.

Leider gibt es in Deutschland keine Übertragung im Fernsehen. Für Fans, die das Spiel kostenlos sehen wollen, lohnt sich der Blick ins Ausland. Mit einem VPN kannst du den Livestream freischalten und Gladbach gegen München kostenlos schauen.

Einfach VPN verbinden, Stream starten und den nächsten Bayern-Sieg live miterleben. Viel Spaß!

