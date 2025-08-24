Der Hamburger SV ist nach sieben langen Jahren Abstinenz zurück in der Bundesliga. Zum Auftakt wartet direkt ein echtes Traditionsduell: Heute, am Sonntag, den 24. August, spielt Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Anstoß ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park-Stadion.

Brisant: Genau gegen die Fohlen bestritten die Rothosen 2018 ihr letztes Bundesliga-Spiel.

Sky hat die Rechte für Deutschland, doch es gibt einen einfachen Weg, den Livestream gratis zu schauen. Mit einem VPN kannst du Streams aus dem Ausland entsperren, die Gladbach – HSV kostenlos übertragen. Ich hab den legalen Stream selbst getestet und erkläre genau, wie es geht.

Wo kannst du Gladbach vs. HSV kostenlos schauen?

Das Spiel läuft in Deutschland nur bei Sky. International gibt es jedoch Sender, die es gratis zeigen. Mit einem VPN kannst du dich einfach ins jeweilige Land versetzen und die Streams freischalten:

Sender Land Preis Digisport 2 Rumänien Kostenlos Canal GOAT Brasilien Kostenlos SINDOnews via IndiHome Indonesien Kostenlos

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

Mit einem VPN verbindest du dich mit Rumänien oder Brasilien, öffnest den Stream und schaust Gladbach gegen Hamburg live. Dann bezahlst du nur die günstigen Preis für dein VPN-Abo, ohne weitere Zusatzkosten.

Gladbach – HSV gratis über VPN schauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

VPN auswählen – Am besten nimmst du NordVPN oder Surfshark. Beide haben schnelle Server in Rumänien und Brasilien. NordVPN, aktuell 73% günstiger. App installieren – Lade die VPN-App auf Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Server verbinden – Wähle Rumänien für Digi Sport 2 oder Brasilien für Canal GOAT. Stream starten – Öffne den Sender online und genieße Gladbach gegen Hamburg live und gratis.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025

NordVPN: Top-Geschwindigkeit, riesiges Servernetzwerk, ideal für Sportstreams Surfshark: Sehr günstig, unbegrenzt viele Geräte, perfekt für Familien Proton VPN: Premium-Performance, besonders zuverlässig bei Live-Sport ExpressVPN: Einsteigerfreundlich, mit speziellen Streaming-Servern CyberGhost: Gute Wahl für Sicherheit, aber Bundesliga-Streaming nur mit Premium

Warum du für Gladbach – HSV ein VPN brauchst

Die TV-Rechte der Bundesliga sind in Deutschland streng aufgeteilt. Hierzulande zeigt nur Sky das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV. Einzige Ausnahme sind WOW-Abonnenten, die Sky ebenfalls in ihrem Sportpaket haben.

Sender wie Digi Sport 2 in Rumänien oder Canal GOAT in Brasilien dürfen ihre Streams nur in ihrem Land anbieten. Loggst du dich von Deutschland aus ein, erkennt der Sender deine IP-Adresse und blockiert den Zugriff.

Ein VPN gibt dir eine IP aus Rumänien oder Brasilien und täuscht damit vor, dass du wirklich vor Ort bist. So kannst du die kostenlosen Streams entsperren, ohne Fehlermeldung, ohne illegale Streaming-Seiten und ohne teures Pay-TV-Abo. Wenn du Gladbach gegen den HSV in voller Länge live genießen möchtest, ohne viel zu bezahlen, ist ein VPN die beste Lösung.

Gladbach – HSV kostenlos bei Digi Sport 2 sehen

Digi Sport 2 Rumänien ist eine der einfachsten Möglichkeiten, das Spiel kostenlos zu verfolgen. Der Sender überträgt Bundesliga-Partien regelmäßig live, darunter auch Gladbach gegen den HSV.

So schaltest du Digi Sport 2 in Deutschland frei:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Rufe die Digi Sport 2-Website auf. Starte den Live-Stream. Genieße das Spiel Gladbach vs. HSV live und kostenlos.

Sollte es nicht funktioniere, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Übersicht findest du die Bundesliga-Spiele für nächstes Wochenende. Schau am besten vor dem Anpfiff nochmal bei uns vorbei, so bleibst du auf dem neuesten Stand und verpasst keine neuen kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum HSV vs. St. Pauli 29. August 2025 Hoffenheim vs. Frankfurt 30. August 2025 RB Leipzig vs. Heidenheim 30. August 2025 Werde Bremen vs. Leverkusen 30. August 2025 Stuttgart vs. Gladbach 30. August 2025 Augsburg vs. FC Bayern 30. August 2025 Wolfsburg vs. Mainz 31. August 2025 Dortmund vs. Union Berlin 31. August 2025 Köln vs. Freiburg 31. August 2025

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was ist besser für Gladbach gegen den HSV?

Ein kostenloses VPN klingt zunächst gut, bringt beim Live-Streaming aber fast nur Nachteile. Gratis-Dienste haben meist stark eingeschränkte Server-Netzwerke, sind extrem langsam und begrenzen dein Datenvolumen. Das Resultat sind verpixelte Videos, Aussetzer und Verbindungsabbrüche. Genau das, was man während eines Bundesliga-Spiels vermeiden will.

Kostenpflichtige Anbieter sind hier besser. Sie bieten eine riesige Serverauswahl, hohe Bandbreite und stabile Verbindungen, optimal für Spiele wie Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Zusätzlich profitierst du von sicherer Verschlüsselung und Funktionen, die dich online anonym halten.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt dir eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst Gladbach gegen den HSV gratis schauen und danach immer noch entscheiden, das Abo wieder zu kündigen und dein Geld zurückzuverlangen.

Ist es legal, mit VPN Bundesliga zu streamen?

Ja. In Deutschland ist die Nutzung von VPNs völlig legal. Manche Anbieter verbieten es in ihren Nutzungsbedingungen, strafbar ist es aber nicht. Mit einem seriösen Anbieter wie NordVPN minimierst du zudem das Risiko erkannt zu werden und greifst sicher auf internationale Streams zu.

Zusammenfassung

Am 24. August 2025 empfängt Borussia Mönchengladbach den Hamburger SV zum Bundesliga-Auftakt. Für die Rothosen ist es nach sieben Jahren die große Rückkehr ins Oberhaus, und das ausgerechnet gegen die Fohlen, den Gegner ihres letzten Bundesliga-Spiels vor sechs Jahren.

In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei Sky. Doch mit einem VPN kannst du legale Auslandsstreams entsperren und Gladbach – HSV kostenlos sehen. Am einfachsten funktioniert das über Digi Sport 2 Rumänien oder Canal GOAT Brasilien, beide Sender zeigen die Partie gratis.

Also, nicht verzagen! VPN einschalten, Server wählen, Stream starten und ein kaltes Getränk öffnen. So einfach holst du dir das Traditionsduell live und kostenlos ins Wohnzimmer.

