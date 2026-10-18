Am heutigen Sonntag, dem 18. Oktober 2026, empfängt Borussia Mönchengladbach die TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie schließt den 6. Spieltag der Bundesliga ab, Anpfiff im Borussia-Park ist um 17:30 Uhr.

Am Niederrhein ist die Lage ernst. Gladbach hat die ersten vier Ligaspiele allesamt verloren und dabei 16 Gegentore kassiert. Nach dem 0:5 in Freiburg musste Eugen Polanski gehen, nun soll Alexander Blessin die Wende schaffen. Auch Hoffenheim läuft der eigenen Form hinterher: Auf den ersten Saisonsieg gegen Stuttgart folgte ein 1:3 beim Aufsteiger Paderborn.

Hierzulande läuft die Sonntagspartie exklusiv bei DAZN. Im Ausland sieht das anders aus, dort übertragen mehrere Sender die Partie gratis online. Ein VPN gibt dir Zugriff auf internationale Streams und du kannst Gladbach gegen Hoffenheim kostenlos schauen.

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Wo kann ich Gladbach gegen Hoffenheim kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Gladbach gegen Hoffenheim?

Sobald du einen Livestream startest, prüft YouTube deine IP-Adresse und ordnet dich einem Land zu. Die kostenlosen Übertragungen der Bundesliga sind nur für bestimmte Regionen freigegeben. Aus Deutschland siehst du deshalb statt des Spiels nur einen Sperrhinweis.

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Ein VPN verschlüsselt deine Verbindung und leitet sie über einen Server im Ausland. Wählst du einen Standort in Irland, sieht YouTube eine irische IP-Adresse und gibt den Stream frei.

Wie streame ich Gladbach gegen Hoffenheim kostenlos auf YouTube?

In Irland überträgt die Bundesliga ausgewählte Spiele live und gratis auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal. Am 6. Spieltag gehört Gladbach gegen Hoffenheim dazu. Ein Abo oder Nutzerkonto brauchst du nicht und mit aktivem VPN klappt es auch aus Deutschland.

So schaust du Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim gratis auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem irischen Server. Öffne den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube. Starte den Livestream von Gladbach gegen Hoffenheim.

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Tipp: Startet der Stream nicht, probiere einen anderen Server in Irland. Bleibt das Problem, melde dich bei YouTube ab oder nutze ein privates Browserfenster. Sonst können die Standortdaten deines Google-Kontos die VPN-Verbindung überlagern.

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Gladbach gegen Hoffenheim ist das letzte Spiel des Wochenendes. Hier die Begegnungen am heutigen Sonntag:

Spiel Datum und Uhrzeit Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 18. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim Sonntag, 18. Oktober 2026, 17:30 Uhr

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Analyse: Gladbach gegen Hoffenheim – wer gewinnt?

Vier Niederlagen zum Saisonauftakt gab es bei Borussia Mönchengladbach zuletzt 2015. Auf das 0:3 in Leipzig folgten ein 3:4 gegen Elversberg, das 0:5 in Freiburg und ein weiteres 3:4 gegen Mainz. Nach vorn geht durchaus etwas: Gegen Mainz kam Gladbach unter Interimstrainer Jan-Moritz Lichte auf 21 Torschüsse. Hinten sind 16 Gegentore in vier Spielen aber ein klares Alarmsignal. Seit dem 22. September ist Alexander Blessin Cheftrainer, seine wichtigste Baustelle ist die Defensive.

Die TSG Hoffenheim spielte in der Vorsaison lange um die Champions League mit und landete am Ende auf Rang 5. Der Start in die neue Saison verlief holprig. In Köln und gegen Dortmund verspielte die Mannschaft von Christian Ilzer jeweils eine Führung und verlor beide Partien mit 2:3. Gegen Stuttgart sorgte ein Doppelpack von Adam Hložek für den ersten Sieg, danach folgte das 1:3 in Paderborn. Auch der Europa-League-Auftakt ging mit 0:2 bei OFI Kreta daneben.

Für Gladbach spricht das jüngste Duell: Am letzten Spieltag der Vorsaison gewann die Borussia im Borussia-Park mit 4:0 gegen Hoffenheim. Die Ausgangslage ist diesmal aber eine andere. Hoffenheim hat die größere spielerische Qualität und mit Hložek, Tim Lemperle und Andrej Kramarić reichlich Torgefahr. Gladbach braucht dagegen dringend Punkte und hat das Heimpublikum im Rücken. Mein Tipp ist ein knapper Auswärtssieg der TSG, ein Tor der Borussia inklusive.

Feiert Gladbach unter Blessin den ersten Heimsieg der Saison oder vergrößert Hoffenheim die Sorgen am Niederrhein? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Grundsätzlich ja, empfehlen würde ich es dir aber nicht. Kostenlose VPNs verteilen wenige Server auf sehr viele Nutzer. Am Bundesliga-Wochenende sind diese Server schnell am Limit. Dann ruckelt das Bild, die Qualität sinkt oder der Stream bricht ab, nicht selten in der entscheidenden Szene. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark kommst du deutlich zuverlässiger durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Gladbach gegen Hoffenheim über ein VPN zu schauen?

Ein VPN für Streaming zu nutzen, ist in Deutschland nicht ungesetzlich. Die Ländersperren der Streamingdienste beruhen auf Lizenzverträgen, nicht auf einem Gesetz. Mit dem VPN nutzt du das offizielle Angebot des Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung. Das ist deutlich sicherer als dubiose Streamingseiten.

Zusammenfassung

Gladbach steht nach dem Fehlstart mit dem Rücken zur Wand und braucht im Borussia-Park dringend Punkte. Hoffenheim reist mit mehr Qualität, aber ebenfalls mit Sorgen an den Niederrhein. Beide Teams suchen nach einem holprigen Start endlich Stabilität.

DAZN überträgt die Partie in Deutschland ausschließlich für Abonnenten. Gratis gibt es sie beim Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, bei Fandango in den USA, bei DAZN in Kanada, bei SportyNet auf YouTube in Brasilien und bei Digi Sport 4 in Rumänien. Ein verlässliches VPN öffnet dir diese Streams, und du schaust Gladbach gegen Hoffenheim kostenlos.

Wähle einen Server in Irland, den USA, Kanada, Brasilien oder Rumänien, starte den Livestream und sei ab 17:30 Uhr dabei, wenn im Borussia-Park der Ball rollt. Viel Spaß beim Spiel!

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