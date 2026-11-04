Am heutigen Mittwoch, dem 4. November 2026, spielt Borussia Dortmund gegen Real Betis am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase. Angepfiffen wird um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park.

Die Spanier kommen mit voller Punktzahl: Betis gewann 3:2 in Lille, 3:2 gegen Porto und 1:0 gegen Feyenoord. Der BVB hat nach drei Spielen sechs Punkte und ist seit der Pleite in Bodø ungeschlagen. Für Dortmund ist es die Chance, nach Punkten zum Tabellennachbarn aus Sevilla aufzuschließen.

In Deutschland zeigt nur DAZN die Partie. Im Ausland laufen dafür gleich mehrere Gratisstreams, einer davon sogar mit deutschem Kommentar. Mit einem VPN erreichst du sie auch von zu Hause aus und kannst Dortmund gegen Betis kostenlos schauen.

Anstoß heute Abend um 21:00 Uhr Zur gleichen Zeit beginnen sechs weitere Champions-League-Spiele, entsprechend voll werden die Streams. Richte dein VPN am besten schon vor dem Anpfiff ein – mit NordVPN dauert das nur rund zwei Minuten. Jetzt NordVPN sichern und Dortmund gegen Betis gratis schauen

Wo läuft Dortmund gegen Betis kostenlos?

Hier siehst du Dortmund gegen Betis heute Abend gratis:

Sender Land Kommentarsprache Preis SRF zwei (Play SRF) Schweiz Deutsch Kostenlos RTS 2 (Play RTS) Schweiz Französisch Kostenlos RSI La 2 (Play RSI) Schweiz Italienisch Kostenlos Digi Sport 3 Rumänien Rumänisch Kostenlos RTS 1 Serbien Serbisch Kostenlos CBC Sport Aserbaidschan Aserbaidschanisch Kostenlos Prima Sport 3 via OrangeTV Rumänien Rumänisch Kostenlos

Wie kann ich Dortmund gegen Betis kostenlos schauen?

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Die besten VPNs für die Champions League 2026/27

NordVPN: In meinen Tests lieferte NordVPN die höchsten Geschwindigkeiten aller Anbieter. Über die Schweizer Server lief SRF zwei in Full HD ohne Ruckler. Das ist besonders wichtig, wenn um 21:00 Uhr sieben Partien gleichzeitig angepfiffen werden. Surfshark: Beim Preis schlägt Surfshark alle anderen Dienste dieser Liste, beim Tempo liegt es nur knapp hinter NordVPN. Da es kein Gerätelimit gibt, kannst du das BVB-Spiel auf dem Fernseher schauen und nebenbei die Konferenz auf dem Tablet verfolgen. Proton VPN: Der Anbieter hat seinen Sitz in der Schweiz und betreibt dort ein dichtes Servernetz. Für Play SRF, Play RTS und Play RSI ist Proton VPN deshalb eine naheliegende Wahl, zumal der Dienst beim Datenschutz zu den strengsten gehört. IPVanish: Die Ländersperre der Schweizer Mediatheken hat IPVanish in meinen Tests zuverlässig umgangen. Weil du unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig verbinden kannst, reicht ein Abo für den ganzen Fußballabend mit Freunden. Norton VPN: Wer Norton 360 nutzt, erhält das VPN zusammen mit dem Virenschutz in einem Paket. Die App ist bewusst schlicht gehalten, sodass du dich selbst wenige Minuten vor dem Anpfiff noch problemlos mit einem Schweizer Server verbindest.

Warum brauche ich ein VPN, um Dortmund gegen Betis kostenlos zu schauen?

Play SRF prüft anhand deiner IP-Adresse, von welchem Standort aus du zugreifst. Den Livestream von SRF zwei gibt die Mediathek nur für Zuschauer in der Schweiz frei. Rufst du die Seite aus Deutschland auf, siehst du statt des Spiels nur einen Hinweis auf die Ländersperre.

Ohne Schweizer IP-Adresse blockiert Play SRF den Livestream in Deutschland

Ein VPN schafft hier Abhilfe. Es schickt deinen Datenverkehr über einen Server in der Schweiz und gibt dir eine Schweizer IP-Adresse. Für Play SRF befindest du dich damit virtuell in Zürich und der Stream startet ganz normal. Bei den anderen Sendern aus der Tabelle funktioniert das genauso.

Wie kann ich Dortmund gegen Betis bei SRF zwei schauen?

SRF zwei ist der Sportsender des Schweizer Fernsehens und überträgt ausgewählte Champions-League-Partien frei empfangbar. Heute gehört das BVB-Spiel dazu. Der größte Vorteil gegenüber den anderen Gratissendern: Kommentiert wird auf Deutsch. Du verfolgst das Spiel also genau wie bei DAZN, nur ohne Abo.

So schaust du Dortmund gegen Betis bei SRF zwei:

Verbinde dich in deiner VPN-App mit einem Server in der Schweiz. Öffne Play SRF im Browser oder in der App und starte den Livestream von SRF zwei. Schaue Dortmund gegen Betis live und kostenlos.

Mit einem Schweizer NordVPN-Server läuft SRF zwei auch in Deutschland – samt deutschem Kommentar

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Champions League: Der 4. Spieltag im Überblick

Der 4. Spieltag der Ligaphase verteilt sich auf Dienstag, den 3. November, und Mittwoch, den 4. November. An jedem Abend stehen neun Partien an, jeweils zwei davon beginnen schon um 18:45 Uhr. Neben dem BVB sind außerdem der FC Bayern, der VfB Stuttgart und RB Leipzig im Einsatz. Hier findest du alle 18 Begegnungen mit Anstoßzeit:

Spiel Datum und Uhrzeit Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart Dienstag, 3. November, 18:45 Uhr Schachtar Donezk – Sporting Lissabon Dienstag, 3. November, 18:45 Uhr Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Bodø/Glimt – OSC Lille Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Atlético Madrid – FC Bayern München Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr FC Villarreal – Paris Saint-Germain Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr FC Barcelona – Aston Villa Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Manchester United – AS Rom Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr LASK – Slovan Bratislava Dienstag, 3. November, 21:00 Uhr Fenerbahçe Istanbul – FC Liverpool Mittwoch, 4. November, 18:45 Uhr AEK Athen – Real Madrid Mittwoch, 4. November, 18:45 Uhr RC Lens – Como 1907 Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr Borussia Dortmund – Real Betis Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr RB Leipzig – Manchester City Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr FC Porto – SSC Napoli Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr PSV Eindhoven – FC Brügge Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr Slavia Prag – FC Arsenal Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr Viking Stavanger – Sabah FK Mittwoch, 4. November, 21:00 Uhr

Mit deinem VPN kannst du also nicht nur das BVB-Spiel verfolgen. Auf die gleiche Weise siehst du kostenlose Streams vieler weiterer Partien der Königsklasse.

Analyse: Borussia Dortmund gegen Real Betis – wer gewinnt?

Borussia Dortmund hat die Krise vom Oktober hinter sich gelassen. In Baku traf Serhou Guirassy beim 2:1 doppelt, danach folgten ein 3:2 im Pokal gegen Werder Bremen, ein 1:0 gegen Frankfurt und am Samstag das späte 2:2 in München durch Joker Fábio Silva. Damit ist der BVB seit dem 0:1 in Bodø fünf Pflichtspiele ohne Niederlage und in der Bundesliga punktgleich mit den Bayern. Niko Kovač muss auf Giannis Konstantelias (Kreuzband) und Kauã Prates (Muskel) verzichten.

Real Betis ist die Überraschungsmannschaft dieses Spieltags. Erstmals in der Vereinsgeschichte hat der Klub drei Champions-League-Spiele in Folge gewonnen. Taktgeber ist Kapitän Isco, hinten organisiert Ex-Dortmunder Marc Bartra die Abwehr. Sturmspitze Cucho Hernández fällt mit einer Wadenverletzung aus. Für Trainer Manuel Pellegrini weckt dieses Duell Erinnerungen: Mit Málaga scheiterte er 2013 im Viertelfinale am BVB.

Es ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Klubs. Für Dortmund spricht die Heimbilanz: Von den letzten 24 Heimspielen in der Königsklasse gingen nur zwei verloren. Ich sehe den BVB deshalb vorn. Unterschätzen sollte man Betis aber nicht, denn sechs der sieben Betis-Tore in dieser Ligaphase fielen nach der Pause – das Spiel dürfte also bis zum Schluss offenbleiben.

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Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Ob ein VPN wirklich etwas taugt, zeigt sich an einem Champions-League-Abend, wenn Hunderttausende Fans gleichzeitig auf ausländische Streams zugreifen.

Servernetzwerk : SRF 2, RTS 2 und RSI La 2 verlangen einen Schweizer Standort, Digi Sport 3 und Prima Sport 3 via OrangeTV einen rumänischen. Server in Serbien für RTS oder in Aserbaidschan für CBC Sport führen längst nicht alle Dienste im Portfolio. Je größer die Länderauswahl, desto flexibler bist du.

: SRF 2, RTS 2 und RSI La 2 verlangen einen Schweizer Standort, Digi Sport 3 und Prima Sport 3 via OrangeTV einen rumänischen. Server in Serbien für RTS oder in Aserbaidschan für CBC Sport führen längst nicht alle Dienste im Portfolio. Je größer die Länderauswahl, desto flexibler bist du. Geoblocking : Plattformen wie Play SRF, Play RTS oder Play RSI blockieren bekannte VPN-IP-Adressen immer wieder. In meinen Tests schlüpften NordVPN und Surfshark am verlässlichsten durch.

: Plattformen wie Play SRF, Play RTS oder Play RSI blockieren bekannte VPN-IP-Adressen immer wieder. In meinen Tests schlüpften NordVPN und Surfshark am verlässlichsten durch. Kompatibilität : Apps für PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zur Grundausstattung. So legst du erst kurz vor Anpfiff fest, ob du das Spiel auf dem großen Bildschirm oder mobil verfolgst.

: Apps für PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zur Grundausstattung. So legst du erst kurz vor Anpfiff fest, ob du das Spiel auf dem großen Bildschirm oder mobil verfolgst. Sicherheit: Eine starke Verschlüsselung und eine extern geprüfte No-Logs-Richtlinie liefert jeder ernsthafte Anbieter mit. Für einen offiziellen Stream bei SRF 2 oder RSI La 2 brauchst du sie nicht zwingend, sie sagen dir aber, wie vertrauenswürdig der Dienst arbeitet.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs haben meist nur eine Handvoll Standorte, die du oft nicht einmal selbst auswählen kannst. Dazu kommen Datenlimits, die bei einem HD-Stream schnell erreicht sind, und Server, die an Spieltagen völlig überlastet sind. Ein Bezahl-VPN kostet nur ein paar Euro im Monat und bietet dafür hohe Geschwindigkeiten, unbegrenztes Datenvolumen und stabile Verbindungen.

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

In Deutschland ist es nicht strafbar, ein VPN für Streaming zu nutzen. Die Nutzungsbedingungen der Sender beschränken den Zugriff allerdings auf das jeweilige Land. SRF zwei zeigt die Champions League in der Schweiz als offizieller Rechteinhaber. Und auch über den BVB-Abend hinaus lohnt sich dein VPN: Damit erreichst du zahlreiche weitere legale Gratisstreams, von der Bundesliga bis zur Formel 1.

Zusammenfassung

Borussia Dortmund will Real Betis die erste Niederlage dieser Champions-League-Saison zufügen. Mit einem Sieg zieht der BVB nach Punkten mit den Spaniern gleich, die bisher alle drei Spiele gewonnen haben.

Ein DAZN-Abo brauchst du dafür nicht. Über einen Schweizer Server zeigt dir SRF zwei die Partie kostenlos – und das sogar mit deutschem Kommentar.

So einfach geht’s: VPN installieren, Schweizer Server wählen, Play SRF öffnen und um 21:00 Uhr live im Signal Iduna Park dabei sein.

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