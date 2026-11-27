Kostenlose Bundesliga-Livestreams HSV – Bayern: Bayern – Köln BVB – Leverkusen: Fandango (USA) Bestes VPN: NordVPN (jetzt mit 78 % Rabatt)

Kostenlose Bundesliga-Livestreams sind die Ausnahme, die meisten Spiele laufen exklusiv im Pay-TV. Sky zeigt die Einzelspiele am Freitag und Samstag, DAZN die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele. Sat.1 und RTL übertragen nur rund 19 Spiele im Free-TV.

Im Ausland gibt es jedoch Sender, die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos zeigen. Mit einem VPN empfängst du sie auch in Deutschland.

Wie schaue ich Bundesliga und 2. Bundesliga über VPN?

Abonniere ein schnelles, zuverlässiges VPN. Ich empfehle NordVPN, aktuell 78 % günstiger. Installiere das VPN und richte es auf deinem Gerät ein. Verbinde dich mit einem Server im gewünschten Land. Greife auf Sender im Ausland zu, die Bundesliga-Spiele kostenlos übertragen. Genieße die Bundesliga live und in hoher Qualität.

Kostenlose 1. Bundesliga-Livestreams

Die folgende Tabelle aktualisiere ich vor jedem Spieltag mit den aktuellen Gratis-Livestreams.

Spiel Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November, 20:30 Uhr BBC iPlayer (Großbritannien), Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Digi Sport 4 (Rumänien), SABC Plus (Südafrika) 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Canal GOAT via YouTube (Brasilien) SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland) 1. FSV Mainz 05 – Union Berlin Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), AbemaTV (Japan) Hamburger SV – FC Bayern München Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Digi Sport 3 (Rumänien), SportyNet via YouTube (Brasilien) VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November, 18:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), SportyNet via YouTube (Brasilien) SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland) TSG Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland) Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irland), Digi Sport 2 (Rumänien), IdmanTV (Aserbaidschan)

Ich habe alle auf dieser Seite aufgeführten Sender mit den genannten VPNs getestet.

Bundesliga-Livestream kostenlos: Die besten VPNs

Wenn du die Bundesliga über ausländische Kanäle streamen möchtest, brauchst du ein hochwertiges VPN. Wenn du ein schwaches VPN wählst, leidest du unter langen Ladezeiten und kannst nicht alle Sender entsperren. Aus diesem Grund habe ich eine Liste mit den besten VPNs für Bundesliga-Streams erstellt:

NordVPN – Sehr schnell und funktioniert zuverlässig mit fast allen Streamingdiensten Surfshark – Schnelles VPN mit günstigen Abo-Paketen Proton VPN – Benutzerfreundlich und ideal für Streaming

Wenn du eines dieser drei VPNs auswählst, kannst du jeden Bundesliga-Stream entsperren. Außerdem haben diese drei Anbieter eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn dir der Dienst nicht gefällt, kannst du einfach dein Geld zurückverlangen.

Kostenlose 2. Bundesliga-Livestreams

Wenn du 2. Bundesliga kostenlos schauen möchtest, hast du 2026/27 nicht viele Optionen. RTL und NITRO zeigen am Samstagabend abwechselnd ein Topspiel im Free-TV. Für alle anderen Begegnungen benötigst du jedoch ein kostenpflichtiges Sky- oder WOW-Abo.

Per VPN kannst du jedes Spiel schauen, denn in Portugal streamt DAZN die gesamte Saison gratis. Verbinde dein VPN mit einem portugiesischen Server, dann kannst du ein kostenloses DAZN-Portugal-Konto erstellen und loslegen.

Hier alle kostenlosen Streams der 2. Bundesliga an diesem Wochenende im Überblick:

Spiel Datum und Uhrzeit Kostenlose Sender 1. FC Heidenheim – 1. FC Nürnberg Freitag, 27. November, 18:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) VfL Bochum – SV Darmstadt 98 Freitag, 27. November, 18:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) Dynamo Dresden – FC St. Pauli Samstag, 28. November, 13:00 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) Holstein Kiel – 1. FC Kaiserslautern Samstag, 28. November, 13:00 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) Hertha BSC – Karlsruher SC Samstag, 28. November, 13:00 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) VfL Osnabrück – Hannover 96 Samstag, 28. November, 20:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) Greuther Fürth – Arminia Bielefeld Sonntag, 29. November, 13:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) 1. FC Magdeburg – Energie Cottbus Sonntag, 29. November, 13:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien) Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg Sonntag, 29. November, 13:30 Uhr Bundesliga via YouTube (Großbritannien), DAZN (Portugal), OneFootball (Indien)

Wo kann ich die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos streamen?

Die meisten kostenlosen Streaming-Optionen aus dem Ausland bleiben unverändert. Die größte Neuerung der Saison sind die kostenlosen Bundesliga-Streams auf der US-Plattform Fandango.

Ich habe alle Bundesliga-Livestreams über VPN getestet und konnte sie in wenigen Minuten freischalten. Mit einem zuverlässigen VPN kann ich auch DFB-Pokal, Champions League, Premier League, Formel 1, MotoGP und viele weitere Sportarten kostenlos schauen. Sobald du das VPN eingerichtet hast, kannst du auf Hunderte von Bundesliga-Übertragungen im Ausland zugreifen.

Bundesliga Sender Verfügbar in Preis 1. Bundesliga 2. Bundesliga Bundesliga-YouTube-Kanal Großbritannien, Irland, Myanmar, Indien Kostenlos Alle Spiele Ausgewählte Spiele DAZN Portugal Kostenlos – Alle Spiele DAZN kanada Kostenlos 2 Spiele/Spieltag – OneFootball Indien, Myanmar Kostenlos – Alle Spiele Digi Sport Rumänien Kostenlos Ausgewählte Spiele Ausgewählte Spiele CazéTV (via YouTube) Brasilien Kostenlos Ausgewählte Spiele – Canal GOAT (via YouTube) Brasilien Kostenlos Ausgewählte Spiele Ausgewählte Spiele BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Alle Freitagsspiele – Fandango USA Kostenlos Mehr als 250 Spiele/Saison – AbemaTV Japan Kostenlos 2 Spiele/Spieltag – Sat.1/Joyn Deutschland Kostenlos 9 Spiele/Saison – RTL/NITRO Deutschland Kostenlos – Samstagabend-Topspiel (im Wechsel) RTL via Yallo Schweiz Kostenlos 1 Spiel/Saison 1 Spiel/Spieltag (Topspiel, 20:30 Uhr) Sporty TV (via YouTube) Nigeria Kostenlos Ausgewählte Spiele – Vision+ Indonesien ~19 €/Jahr Alle Spiele – beIN Sports Philippinen ~24 €/Jahr Alle Spiele Alle Spiele Amazon Prime Video Brasilien ~3,40 €/Monat Ausgewählte Spiele – Setanta Sports Usbekistan, Aserbaidschan, Litauen, Lettland, Estland, Ukraine, Kasachstan, Moldawien, Georgien ~2,40 €/Monat Alle Spiele Alle Spiele

Eine Sache musst du aber beachten: Bei Premium-Streams im Ausland musst du teilweise mit einer lokalen Bank-/Kreditkarte zahlen. In diesem Fall kannst du den Stream nicht ohne Weiteres freischalten. Das gilt jedoch nicht für alle Premium-Streams im Ausland.

Bundesliga live streamen mit NordVPN

Fandango

Fandango ist der neue kostenlose US-Streamingpartner der Bundesliga und mittlerweile für die meisten Begegnungen der Saison zuständig, während nur eine kleinere Auswahl an Spielen exklusiv beim Pay-Sender USA Network läuft. Der Dienst ist werbefinanziert und ohne Abo nutzbar, was ihn zu einer der günstigsten Optionen macht, um Bundesliga-Spiele zu verfolgen. Zugreifen kannst du allerdings nur mit einer US-amerikanischen IP-Adresse, sonst bleibt der Player gesperrt.

Im Klartext heißt das: Ohne VPN bleibt dir der Bundesliga-Stream von Fandango verwehrt. Ich habe mehrere VPN-Anbieter mit einem Server in den USA getestet und versucht, die Plattform aufzurufen. Mit NordVPN lief der Stream gewohnt gut und ohne Verbindungsabbrüche in HD-Qualität. Erfreulich an Fandango ist auch, dass es einer der wenigen Sender ist, bei dem fast alle Spiele mit englischem Kommentar verfügbar sind.

Neben den Live-Übertragungen bietet Fandango auch Highlights, Spielzusammenfassungen und ergänzende Inhalte rund um die Bundesliga-Partien. Für alle, die kein zusätzliches Abo abschließen wollen, ist der Kanal aktuell eine der praktischsten Lösungen, um die Liga im Ausland zu verfolgen.

DAZN

DAZN zählt zu den wichtigsten Streamingdiensten im europäischen Fußball, in Deutschland ist der Sender aber nur als Pay-TV-Kanal bekannt. Nicht so in anderen Ländern, dort gibt es teilweise kostenlose Nutzerkonten, mit denen man auch Bundesliga-Begegnungen in Top-Bildqualität gratis schauen kann.

Für die Saison 2026/27 ist vor allem Portugal interessant, da dort alle Spiele der 2. Bundesliga kostenlos ausgestrahlt werden. Mit einer VPN-Verbindung zu einem portugiesischen Server kannst du innerhalb weniger Minuten ein kostenloses Nutzerkonto erstellen und die gesamte 2. Bundesliga-Saison miterleben, ohne ein teures Pay-TV-Abo zu buchen.

Im Test lieferte NordVPN mit Servern im entsprechenden Zielland die stabilsten Ergebnisse im Stream und auch die Erstellung eines DAZN-Nutzerkontos funktionierte ohne Probleme.

CazéTV (YouTube)

CazéTV ist ein brasilianischer YouTube-Kanal, der mehrere internationale Wettbewerbe überträgt, darunter ausgewählte Bundesliga-Partien der Saison 2026/27, LaLiga, Premier League, Ligue 1 und mehr. Der Kommentar ist auf Portugiesisch und es laufen mehrere Spiele pro Woche kostenlos in HD-Qualität.

Bedenke, dass der Kanal außerhalb Brasiliens gesperrt ist. Im Test funktionierte der Zugriff über einen brasilianischen Server am zuverlässigsten mit NordVPN, das den Stream stabil und ohne Pufferung wiedergab. Welche Partien konkret übertragen werden, wird meist erst kurzfristig bekanntgegeben.

Wird ein bestimmtes Spiel nicht bei CazéTV gezeigt, lohnt sich oft ein Blick auf Canal GOAT.

Canal GOAT (YouTube)

Ähnlich wie CazéTV ist Canal GOAT ein brasilianischer YouTube-Kanal, der regelmäßig ausgewählte Bundesliga-Partien überträgt. Auch hier läuft der Kommentar auf Portugiesisch und welche Spiele gezeigt werden, wird meist erst kurz vor Anpfiff bestätigt.

Ohne VPN-Verbindung nach Brasilien bleibt der Kanal gesperrt. Im direkten Vergleich mehrerer Anbieter lieferte NordVPN mit brasilianischen Servern die beste Performance, sodass der Stream flüssig und ohne Verbindungsabbrüche lief.

Der Vorteil bleibt der kostenlose Zugang. Wird ein Spiel deines Lieblingsteams nicht bei Canal GOAT übertragen, findest du es unter Umständen parallel bei CazéTV.

beIN Sports Philippinen

beIN Sports Philippinen ist kein kostenloser, aber ein vergleichsweise günstiger Weg, um die Bundesliga zu verfolgen. Für rund 3 Euro im Monat erhältst du Zugang zu allen Bundesliga-Partien sowie ergänzenden Prognosen und Analysen. Außerdem zeigt beIN die UEFA Champions League, Formel 1 und für alle Streams steht ein englischsprachiger Kommentar zur Verfügung.

Auch hier greift eine Ländersperre, die sich nur mit einem VPN-Server auf den Philippinen umgehen lässt. Die Plattform gilt als stabil und bietet zusätzlich Vor- und Nachberichte, Spielerinterviews sowie Expertenanalysen.

Für alle, die zusätzlich zur Bundesliga weitere Sport-Inhalte aus Asien suchen, bietet beIN Sports Philippinen ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheidend ist die Wahl eines VPN-Anbieters mit Servern auf den Philippinen. Ohne diesen Standort lässt sich beIN Sports nicht entsperren.

Vision+

Vision+ ist eine indonesische Streaming-Plattform, die Bundesliga-Partien im Rahmen ihres Premium-Pakets anbietet. Das Abo ist mit umgerechnet nur wenigen Euro pro Monat eine der günstigsten Optionen, um die komplette Bundesliga-Saison zu verfolgen, allerdings mit indonesischer Kommentierung.

Auch Vision+ sperrt den Zugriff außerhalb Indonesiens per IP-Check. Wer sich mit einem VPN-Server in Indonesien verbindet, kann sich problemlos registrieren und die Bundesliga-Übertragungen freischalten – ein Vorteil für alle, die eine zusätzliche, günstige Alternative zu den etablierten Sendern suchen.

Beste VPNs, um die Bundesliga zu streamen im Detail

Um Bundesliga kostenlos bei Sendern im Ausland zu streamen, benötigst du ein vielseitiges VPN mit guten Streaming-Fähigkeiten und stabilen Verbindungen. NordVPN und Surfshark sind meine Top-Empfehlungen, was sie in erster Linie ihrer guten Geschwindigkeit, ordentlichem Datenschutz und ihren großen Servernetzwerken zu verdanken haben. Das dritte VPN auf meiner Liste ist Proton VPN.

1. NordVPN – Die erste Wahl für Bundesliga-Streams

Server/Länder:

Tausende Server an 224 Standorten

Streaming:

OneFootball, Digi Sport, Canal GOAT, beIN Sports, ESPN+ und viele mehr

Kompatibilität:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS Aktuelles Angebot:

Black Friday! 78 % Rabatt + 3 Monate extra



Jetzt NordVPN sichern

NordVPN ist mein Favorit für Fußball-Streams, und das gilt auch für die Bundesliga. Das riesige Servernetzwerk sorgt in unseren Tests immer wieder für Bestnoten. Mit Servern in Ländern wie Deutschland, Portugal, Spanien, den USA, Japan, Großbritannien oder Brasilien lässt sich nahezu jeder ausländische TV-Sender problemlos abrufen. Zusätzlich bringt die Software zahlreiche Funktionen mit, die zuverlässig vor VPN-Erkennung schützen.

Sicherheit und Datenschutz: NordVPNs Verpflichtung zur eigenen No-Logs-Policy ist vorbildlich, da der Anbieter sie regelmäßig durch unabhängige Audits bestätigen lässt. Da ausschließlich RAM-Server ohne Festspeicher zum Einsatz kommen, wäre eine dauerhafte Speicherung deiner Daten technisch gar nicht möglich. AES-256-Verschlüsselung und ein zuverlässiger Kill Switch sorgen dafür, dass deine Anonymität durchgehend gewahrt bleibt.

Geschwindigkeit: NordVPN verfügt über ein riesiges Netzwerk von Tausenden Servern an 224 Standorten, darunter auch in Indonesien, Vietnam, Thailand, Nigeria, Südafrika, Kanada, Indien, Georgien, Aserbaidschan, Myanmar, Rumänien und den Philippinen. Verantwortlich für die hohe Geschwindigkeit ist vor allem das NordLynx-Protokoll, eine firmeneigene Weiterentwicklung von WireGuard, die seit Jahren zu den schnellsten Protokollen am Markt zählt. HD-Streaming und Downloads laufen dadurch mit minimalen Wartezeiten, der unvermeidbare Geschwindigkeitsverlust fällt also kaum ins Gewicht.

Preis: Die 3-Tage-Testversion für Mobilgeräte und die 30-tägige Geld-zurück-Garantie sind zusätzliche Anreize für NordVPN. Mit einem einsteigerfreundlichen Tarif von nur 2,99 €/Monat ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ausgezeichnet.

Um mehr zu erfahren, lies unseren ausführlichen NordVPN-Test.

Vorteile Schnelle Server

Extern geprüfte Sicherheit

Hohe Geschwindigkeiten durch NordLynx

Eines der größten VPN-Netzwerke weltweit

Übersichtlich und benutzerfreundlich Nachteile Begrenzte Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen

2. Surfshark VPN – Unbegrenzt viele Verbindungen zum günstigen Tarif

Server/Länder:

Über 4 500 Server in 100 Ländern

Streaming:

OneFootball, Setanta Sports, Canal GOAT, beIN Sports, ESPN+ und viele mehr Kompatibilität:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS Aktuelles Angebot:

Black Friday! Jetzt bis zu 89 % Rabatt auf Surfshark + 3 Monate GRATIS



Jetzt Surfshark testen

Surfshark gehört ebenfalls zu den VPNs, die mich regelmäßig mit ihrer Performance überzeugen. In seiner Preisklasse liefert es zweifellos die besten Verbindungen. Dass es dabei keinerlei Gerätebegrenzung gibt, grenzt fast an ein Wunder. Mit Serverstandorten unter anderem in Spanien, Portugal, Großbritannien, den USA, Japan und Brasilien lässt sich der passende Zugang für Bundesliga-Streams leicht finden. Wer gleichzeitig viele Geräte mit Zugriff auf Bundesliga-Spiele versorgen möchte, kommt an Surfshark kaum vorbei.

Sicherheit und Datenschutz: Auch Surfshark setzt auf AES-256-Verschlüsselung, RAM-basierte Server und lässt seine No-Logs-Policy regelmäßig unabhängig überprüfen. In dieser Hinsicht steht Surfshark NordVPN in nichts nach. Etwas weniger Zusatzfunktionen bedeuten, dass Geosperren nicht ganz so zuverlässig umgangen werden, doch dank des großen Netzwerks mit Standorten in Ländern wie Indien, Vietnam, Thailand, Kanada, Südafrika und Nigeria findet sich stets ein funktionierender Server.

Geschwindigkeit: Auch im Speed-Test erzielt Surfshark hervorragende Ergebnisse und erreicht satte 93 % der Geschwindigkeit ohne VPN. Das ist eine solide Leistung, die problemlos für flüssiges Bundesliga-Streaming in HD ausreicht.

Preis: Da Surfshark nur 2,49 €/Monat kostet, ist das VPN wirklich sehr günstig, vor allem gemessen an seiner guten Leistung in Sachen Streaming und Sicherheit. Mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du Surfshark risikofrei testen.

Lies unseren Surfshark-Testbericht für eine gründliche Anleitung oder unseren Surfshark vs. NordVPN-Vergleich, um herauszufinden, welcher Anbieter für dich am besten geeignet ist.

Vorteile Günstiges Abo mit viel Leistung

Unbegrenzt viele gleichzeitige Verbindungen

Schnelles Streaming mit WireGuard-Protokoll

Starker Datenschutz Nachteile Geringerer Funktionsumfang

3. Proton VPN – Der Datenschutz-Testsieger aus der Schweiz

Server/Länder:

22 100+ Server in 149 Ländern

Streaming:

Sky Austria, CazéTV, Canal GOAT, beIN Sports, ESPN+ und viele mehr

Kompatibilität:

Windows, macOS, Linux, Android, iOS Aktuelles Angebot:

Black Friday! 75 % Rabatt auf Proton VPN



Jetzt zu Proton VPN

Die Proton AG aus der Schweiz wurde vor allem durch ihren sicheren E-Mail-Dienst bekannt, mischt seit einigen Jahren aber auch im VPN-Bereich ganz vorn mit. Die Software von Proton VPN basiert auf offenem Quellcode, punktet mit einem benutzerfreundlichen Design und gilt insgesamt als sehr sicher und zuverlässig. Das Netzwerk ist groß, mit Standorten unter anderem in Rumänien, Georgien, den USA, Kanada und Japan. Die Server sind schnell genug für flüssige Bundesliga-Streams.

Sicherheit und Datenschutz: Proton VPN nutzt AES-256-Verschlüsselung sowie moderne Protokolle wie WireGuard und OpenVPN und bietet zudem Secure-Core-Routing, bei dem der Datenverkehr über besonders datenschutzfreundliche Länder geleitet wird. Die No-Logs-Policy wurde mehrfach unabhängig geprüft, der Anbieter setzt konsequent auf Transparenz und den Schutz durch Schweizer Datenschutzgesetze. Ein integrierter Kill Switch schützt zuverlässig vor IP-Leaks.

Geschwindigkeit: Die Premium-Version von Proton VPN liefert überdurchschnittlich gute Geschwindigkeitswerte, etwa über Serverstandorte in den USA, Kanada oder Japan. Auch Torrenting ist über ausgewählte Server möglich. Zwar erreicht Proton VPN nicht ganz die Bandbreite von NordVPN oder Surfshark, bleibt aber trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen performancestark und eignet sich damit gut für flüssiges Bundesliga-Streaming.

Preis: Proton VPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass Nutzer den Service risikofrei testen können. Zudem gibt es eine kostenlose Freemium-Version mit fünf Servern. Die passenden Länder für Bundesliga-Streaming sind nicht dabei, aber es reicht zum Testen oder für einfache Aufgaben. Die Vollversion gibt es ab 2,49 €/Monat.

Vorteile Sehr sicher und datenschutzfreundlich

No-Logs-Policy und sichere Verschlüsselung

Großes, schnelles Servernetzwerk Nachteile Premium-Version vergleichsweise teuer

Etwas langsamer als NordVPN und Surfshark

Warum brauche ich ein VPN, um die Bundesliga-Saison 2026/27 zu streamen?

Die Bundesliga ist eine der spannendsten Fußballligen weltweit. Sogar in Südamerika haben die Mannschaften Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig Fans.

Deshalb wird die Bundesliga nicht nur in Deutschland übertragen, sondern auch in Ländern wie Thailand, Brasilien und den USA. Das Beste daran: Diese Streams im Ausland sind häufig kostenlos. In Brasilien werden Bundesliga-Spiele beispielsweise kostenlos von CazéTV und Canal GOAT auf YouTube übertragen.

Der einzige Haken ist, dass die ausländischen Streams regional gesperrt sind. Aus diesem Grund brauchst du ein VPN, um die Bundesliga zu streamen. Ein gutes VPN wie NordVPN umgeht für dich jede regionale Sperre.

Wenn du kein Abo auf Sky hast und es für dich zu teuer ist, sind die Bundesliga-Streams im Ausland die perfekte Alternative.

Wie kann ich den Stream mit deutschem Kommentar schauen?

Wenn du Bundesliga-Spiele mit deutschem Kommentar schauen möchtest, gibt es eine Möglichkeit, den Radiokommentar über den VLC Media Player zu synchronisieren:

Installiere den VLC Media Player. Öffne Medien → Netzwerkstream öffnen und füge diesen Link ein: wdr-sportschau-liga1spiel1.icecastssl.wdr.de/wdr/sportschau/liga1spiel1/mp3/high?file=.mp3. Windows: Rechtsklick → Werkzeuge → Effekte & Filter → Synchronisierung → Audiospur-Synchronisation (Sekunden einstellen) Enter drücken. Mac: Fenster → Titel-Synchronisation → Audiospur-Synchronisation (Sekunden einstellen).

Die passenden Audiostream-Links findest du, indem du im Quellcode der entsprechenden Website nach „.mp3“ suchst.

Zusammenfassung: Bundesliga-Livestream kostenlos schauen mit VPN

Die Bundesliga-Saison 2026/27 startet am 28. August und bringt mit den Aufsteigern Schalke 04, SV Elversberg und SC Paderborn frischen Wind in die Liga. Die Übertragungssituation bleibt jedoch komplex: Sky und DAZN teilen sich die Live-Rechte, für alle 306 Spiele werden rund 65 Euro im Monat fällig. Nur das Eröffnungsspiel läuft kostenlos bei Sat.1, dazu zeigt RTL erstmals ausgewählte Partien im Free-TV.

Um die Bundesliga trotzdem komplett kostenlos zu streamen, brauchst du Zugang zu den richtigen ausländischen Streaming-Plattformen. Da diese in Deutschland gesperrt sind, ist ein zuverlässiges VPN unerlässlich.

NordVPN ist meine Top-Empfehlung, um diese Ländersperren zu umgehen und die Spiele in bester Qualität zu streamen. Es ermöglicht Livestreams ohne Unterbrechungen und bietet Server in allen Ländern mit Bundesliga-Sendern. Zusätzlich gilt eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie auf dein erstes Abo. Du kannst NordVPN also risikofrei testen und bei Nichtgefallen dein Geld zurückfordern.

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