Am heutigen Freitag, dem 27. November 2026, spielt Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach am 11. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Angepfiffen wird um 20:30 Uhr im Weserstadion.

Zu Hause hat Werder in dieser Saison noch nicht verloren. Erstmals seit 21 Jahren sind die Bremer in ihren ersten fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen geblieben. Nach dem 0:1 in Stuttgart folgte zuletzt ein 4:0 gegen den Hamburger SV, damit steht Werder mit 18 Punkten auf Rang sechs. Gladbach ist dagegen Tabellenletzter: vier Punkte, ein Sieg aus zehn Spielen und zuletzt ein 1:3 gegen den Hamburger SV sowie ein 0:1 gegen Borussia Dortmund.

In Deutschland zeigt Sky das Spiel im Pay-TV. Mehrere Sender im Ausland übertragen es dagegen gratis, allen voran BBC iPlayer in Großbritannien. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch von zu Hause auf und kannst Werder gegen Mönchengladbach kostenlos schauen.

Wo kann ich Werder gegen Mönchengladbach kostenlos schauen?

Im Ausland läuft die Partie heute Abend bei diesen fünf Anbietern gratis:

Sender Land Preis BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Fandango USA Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Kostenlos Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos SABC Plus Südafrika Kostenlos

Freitagsspiel gratis mit NordVPN

Wie kann ich Werder gegen Mönchengladbach kostenlos schauen?

Wähle ein VPN mit schnellen Streaming-Servern: Meine Empfehlung ist NordVPN, derzeit 78 % günstiger. Installiere die App auf deinem Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem Server in Großbritannien für BBC iPlayer, in den USA für Fandango, in Irland für Bundesliga auf YouTube, in Rumänien für Digi Sport 4 oder in Südafrika für SABC Plus. Starte den Stream und verfolge Werder gegen Gladbach heute Abend gratis.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Kein Anbieter war in meinen Tests schneller. Auch wenn sich zum Freitagsspiel viele Fans gleichzeitig auf die Gratisstreams stürzen, bleibt das Bild in HD stabil. Surfshark: Der günstigste Dienst dieser Liste liegt beim Tempo nur knapp hinter NordVPN. Ohne Gerätelimit läuft Werder gegen Gladbach auf so vielen Bildschirmen, wie du willst. Proton VPN: Beim Datenschutz gehört Proton VPN zu den strengsten Anbietern. Unabhängige Prüfungen belegen das, die Apps sind quelloffen. IPVanish: Ländersperren hat IPVanish in meinen Tests zuverlässig umgangen. Der Anbieter betreibt sein Servernetz selbst und unterstützt WireGuard. Norton VPN: Die schlichte App richtest du in wenigen Minuten ein, also auch noch kurz vor dem Anpfiff. Mit Norton 360 bekommst du das VPN im Paket mit dem Virenschutz.

Warum brauche ich ein VPN für Werder gegen Mönchengladbach?

In Deutschland liegen die Rechte bei Sky. Die Gratisstreams gibt es nur im Ausland. Rufst du einen dieser Anbieter von hier aus auf, erkennt er an deiner IP-Adresse, dass du außerhalb seines Lizenzgebiets bist. Dann sperrt er den Stream.

BBC iPlayer, in Deutschland nicht erreichbar

Ein zuverlässiges VPN leitet deinen Datenverkehr über einen Server im Zielland um. Die Plattform sieht dann eine lokale IP-Adresse und gibt den kostenlosen Livestream frei.

Kann ich Werder gegen Mönchengladbach bei BBC iPlayer live schauen?

Ja. BBC iPlayer zeigt das Freitagsspiel in Großbritannien kostenlos und ist deshalb meine erste Wahl für heute Abend. Mit einem Server in Großbritannien öffnest du die Plattform auch aus Deutschland. Als Alternativen bleiben Fandango in den USA, Bundesliga auf YouTube über einen Server in Irland, Digi Sport 4 über einen Server in Rumänien und SABC Plus über einen Server in Südafrika.

So schaust du Werder gegen Mönchengladbach bei BBC iPlayer:

Verbinde NordVPN mit einem Server in Großbritannien. Rufe BBC iPlayer im Browser auf. Starte den Livestream aus dem Weserstadion.

Bundesliga im Livestream auf BBC iPlayer, entsperrt mit VPN

Tipp: Zeigt der Player nur ein schwarzes Bild, nimm einen anderen britischen Server oder öffne die Seite im Inkognito-Fenster. Hilft das nicht, schalte den Adblocker aus und lösche die Cookies, denn gespeicherte Daten können deinen echten Standort verraten.

BBC iPlayer gratis mit NordVPN

VPN funktioniert nicht? So läuft der Livestream trotzdem

Der Stream startet nicht? Meist steckt eine Kleinigkeit dahinter, die du in wenigen Minuten beheben kannst. Diese Lösungen helfen:

Server wechseln: Streaming-Plattformen sperren gezielt IP-Adressen, die sie als VPN-Server erkannt haben. Verbinde dich mit einem anderen Server im selben Land. Oft reicht schon der Wechsel in eine andere Stadt. Cookies und Cache löschen: Dein Browser speichert Informationen aus früheren Besuchen, die Rückschlüsse auf deinen Standort ermöglichen. Leere Cookies und Cache oder öffne die Seite direkt in einem Inkognito-Fenster, damit die Plattform dich als neuen Besucher behandelt. Adblocker und Erweiterungen deaktivieren: Manche Plattformen erkennen Adblocker bei der Standortprüfung und blockieren daraufhin den Player. Schalte den Adblocker für die Seite aus und lade sie neu. Standortfreigabe abschalten: Hat dein Browser Zugriff auf deine Standortdaten, verrät er trotz VPN, wo du dich wirklich befindest. Entziehe der Seite die Standortberechtigung. Auf dem Smartphone öffnest du den Stream besser im Browser statt in der YouTube-App, da die App zusätzlich Gerätedaten abfragt. VPN-Protokoll ändern: Wechsle in den Einstellungen deines VPNs das Protokoll, etwa von OpenVPN auf WireGuard oder NordLynx. Das verbessert häufig auch die Geschwindigkeit, wenn der Stream ruckelt oder ständig puffert. IP-Adresse prüfen: Rufe eine Seite wie ipleak.net auf und kontrolliere, ob dort die IP-Adresse des gewählten Landes erscheint. Zeigt die Seite deine deutsche IP oder deinen deutschen DNS-Server, trennst du die Verbindung und baust sie neu auf. Support kontaktieren: Bleibt die Sperre bestehen, wende dich an den Kundensupport von NordVPN, um Zugriff auf funktionsfähige Server zu bekommen. Die Support-Teams wissen in der Regel, welche Server aktuell für eine bestimmte Plattform funktionieren.

Bundesliga-Spielübersicht am Wochenende 2026/27

Werder gegen Gladbach eröffnet den 11. Spieltag. Die Tabelle zeigt alle neun Partien von Freitag bis Sonntag mit Anstoßzeit:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach Freitag, 27. November, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Samstag, 28. November, 15:30 Uhr Hamburger SV – FC Bayern München Samstag, 28. November, 15:30 Uhr 1. FC Köln – SV Elversberg Samstag, 28. November, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 Samstag, 28. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt Samstag, 28. November, 18:30 Uhr SC Freiburg – RB Leipzig Sonntag, 29. November, 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg Sonntag, 29. November, 17:30 Uhr Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29. November, 19:30 Uhr

Das Cybernews-Team hat zudem weitere offizielle und kostenlose Bundesliga-Streams geprüft und bestätigt.

Analyse und Prognose: Werder gegen Mönchengladbach – Wer gewinnt?

Die Mannschaft von Daniel Thioune kommt nach zehn Spielen auf 21:15 Tore. Personell ist die Lage trotzdem angespannt: Die lange Ausfallliste umfasst unter anderem Angreifer Keke sowie Mittelfeldspieler Jens Stage. Zurück im Aufgebot ist dafür Justin Njinmah.

Bei Gladbach stehen nach zehn Spielen 12:26 Tore und acht Niederlagen zu Buche. Alexander Blessin ist erst seit sechs Bundesliga-Spielen im Amt und sucht noch nach Stabilität. Vorn fehlt Mittelstürmer Tim Kleindienst, der kurz vor seinem Comeback steht, heute aber noch nicht spielen kann. Innenverteidiger Enzo Leopold fällt mit einem Kreuzbandriss fast die gesamte Saison aus.

Das letzte Duell im Januar endete 1:1. Eine Verbindung zwischen beiden Klubs gibt es über Fabio Chiarodia, der im Sommer 2023 von Werder zur Borussia wechselte. Ich sehe Werder klar als Favoriten: Die Heimserie, die deutlich bessere Tordifferenz und Gladbachs fehlende Durchschlagskraft im Sturm sprechen für die Gastgeber. Gelingt den Gästen ein frühes Tor, kann die Partie aber kippen, denn Blessins Team braucht jeden Punkt.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich dir ab. Kostenlose VPNs begrenzen fast immer das Datenvolumen und ein HD-Stream verbraucht es schneller, als die erste Halbzeit dauert. Server in Großbritannien oder Südafrika fehlen vielen Gratisdiensten ganz und die wenigen Standorte sind an einem Freitagabend schnell überlastet. Ein Premium-VPN aus der Liste oben liefert dir genug Bandbreite für die vollen 90 Minuten.

Ist es legal, Werder gegen Mönchengladbach über ein VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs legal. Die Ländersperren stammen aus den Lizenzverträgen der Sender, nicht aus einem Gesetz. Du schaust bei offiziellen Rechteinhabern und nicht auf Piratenseiten voller Werbung und Schadsoftware. Nebenbei verschlüsselt das VPN deinen Datenverkehr und öffnet dir weitere Sportstreams aus dem Ausland.

Zusammenfassung

Werder will die Heimserie fortsetzen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Für Gladbach geht es als Schlusslicht darum, endlich wieder zu punkten.

Hierzulande läuft das Spiel nur bei Sky. Gratis zeigen es BBC iPlayer in Großbritannien, Fandango in den USA, Bundesliga auf YouTube in Irland, Digi Sport 4 in Rumänien und SABC Plus in Südafrika. Wähle einfach einen Server in einem dieser Länder und der Stream ist frei.

Parallel verfolgen wir die Partie im Liveticker. Ich wünsche dir einen guten Fußballabend!

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