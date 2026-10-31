Am heutigen Samstag, dem 31. Oktober 2026, spielt Borussia Mönchengladbach gegen den SC Paderborn 07 am 8. Bundesliga-Spieltag. Anpfiff im Borussia-Park ist um 15:30 Uhr.

Für die Fohlen ist es ein Heimspiel mit Endspielcharakter, denn sie stehen mit drei Punkten am Tabellenende. Gerade jetzt kommt die Borussia unter Alexander Blessin aber in Schwung. Auf den ersten Ligasieg in Stuttgart folgte am Dienstag das Weiterkommen im DFB-Pokal. Aufsteiger Paderborn hat als Tabellendreizehnter fünf Punkte mehr auf dem Konto und schlug zuletzt den Hamburger SV mit 1:0. Mit einem Sieg im Borussia-Park würde der SCP den Abstand nach unten weiter vergrößern.

In Deutschland siehst du die Partie nur im Abo bei Sky. Kostenlos läuft sie dagegen auf Fandango in den USA, auf dem Bundesliga-Kanal bei YouTube in Irland und bei Canal GOAT auf YouTube in Brasilien. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch von Deutschland aus auf und kannst Gladbach gegen Paderborn kostenlos schauen.

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Wo kann ich Gladbach gegen Paderborn kostenlos schauen?

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Wie kann ich Gladbach gegen Paderborn kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Gladbach gegen Paderborn?

Streamingdienste prüfen beim Aufruf deine IP-Adresse und erkennen so, aus welchem Land du zugreifst. Die Übertragungsrechte gelten nur im jeweiligen Lizenzgebiet. Öffnest du Fandango oder einen der YouTube-Streams in Deutschland, siehst du deshalb statt des Spiels nur eine Fehlermeldung.

Ohne VPN sperrt Fandango den Bundesliga-Gratisstream in Deutschland

Ein VPN schickt deinen Datenverkehr über einen Server im Ausland. Fandango und YouTube sehen dann eine IP-Adresse aus den USA, aus Irland oder aus Brasilien und geben den Stream frei.

Wie streame ich Gladbach gegen Paderborn kostenlos auf Fandango?

Fandango überträgt in den USA ausgewählte Bundesliga-Spiele gratis, am 8. Spieltag gehört auch Gladbach gegen Paderborn dazu. Mit aktivem VPN funktioniert der Stream auch bei dir zu Hause.

So schaust du Borussia Mönchengladbach gegen den SC Paderborn 07 kostenlos auf Fandango:

Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA. Öffne Fandango im Browser oder in der App. Starte den Livestream von Gladbach gegen Paderborn.

Mit NordVPN und einem US-Server läuft die Bundesliga kostenlos auf Fandango

Tipp: Startet der Stream nicht, verbinde dich mit einem anderen US-Server und leere den Cache deines Browsers. Klappt es weiterhin nicht, weichst du auf einen der beiden kostenlosen YouTube-Streams aus.

Wie streame ich Gladbach gegen Paderborn kostenlos auf YouTube?

Auf YouTube hast du gleich zwei Gratisoptionen. Die Bundesliga zeigt in Irland ausgewählte Partien live auf ihrem offiziellen Kanal, kommentiert wird auf Englisch. In Brasilien überträgt Canal GOAT das Spiel mit portugiesischem Kommentar. Beide Streams sind ohne Abo und ohne Anmeldung verfügbar.

So schaust du Gladbach gegen Paderborn kostenlos auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland oder in Brasilien. Öffne den offiziellen YouTube-Kanal der Bundesliga (Irland) oder von Canal GOAT (Brasilien). Starte den Livestream von Gladbach gegen Paderborn.

Tipp: Ist dein Google-Konto mit Deutschland verknüpft, kann YouTube den Stream trotz VPN blockieren. Melde dich in diesem Fall ab oder öffne YouTube in einem privaten Browserfenster.

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Bundesliga 2026/27: Der 8. Spieltag im Überblick

Gladbach gegen Paderborn ist eines von fünf Spielen am Samstagnachmittag. So sieht der komplette Spieltag aus:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 Freitag, 30. Oktober 2026, 20:30 Uhr FC Augsburg – SC Freiburg Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07 Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – RB Leipzig Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Bayern München – Borussia Dortmund Samstag, 31. Oktober 2026, 18:30 Uhr 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln Sonntag, 1. November 2026, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Hamburger SV Sonntag, 1. November 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN erreichst du neben Gladbach gegen Paderborn auch viele weitere Fußball-Livestreams aus dem Ausland.

Analyse: Gladbach gegen Paderborn – wer gewinnt?

Borussia Mönchengladbach hat einen Fehlstart hinter sich: Nach sechs Niederlagen zum Auftakt übernahm Alexander Blessin im September für Eugen Polanski. Am vergangenen Freitag gelang in Stuttgart der Befreiungsschlag, als der 17-jährige Wael Mohya den 3:2-Sieg perfekt machte. Am Dienstag folgte im Pokal ein 2:0 gegen Karlsruhe, und das über eine Stunde in Unterzahl. Die Schwachstelle bleibt die Abwehr. Mit 22 Gegentoren ist sie die schlechteste der Liga und zu Hause wartet die Borussia noch auf den ersten Punkt. Kapitän Tim Kleindienst fällt aus, hinter Isac Lidberg und Nicolas Kühn steht ein Fragezeichen.

Der SC Paderborn 07 setzt unter Ralf Kettemann auf Kompaktheit. Neun Gegentore sind für einen Aufsteiger ein starker Wert, vorn kamen aber erst sechs Treffer zusammen. Nach dem 2:2 in Bremen schlug Paderborn zuletzt den HSV mit 1:0. Auswärts holte der SCP allerdings nur zwei Punkte aus drei Spielen. Nach dem Pokalspiel am Mittwoch bleiben dem Team außerdem nur zwei Tage zur Erholung.

Alle vier bisherigen Bundesliga-Duelle gewann Gladbach. In den Ligaspielen der Borussia fielen in dieser Saison im Schnitt fast fünf Tore, bei Paderborn nur rund zwei. Ich tippe auf einen knappen 2:1-Heimsieg der Fohlen. Damit würden sie die Rote Laterne zumindest bis Sonntag abgeben.

Feiert Gladbach endlich den ersten Heimsieg der Saison oder setzt der Aufsteiger seinen Aufwärtstrend fort? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs verteilen wenige Server auf sehr viele Nutzer. Wenn heute um 15:30 Uhr fünf Bundesliga-Spiele gleichzeitig angepfiffen werden, sind diese Server schnell am Limit. Die Folge sind Ruckler, ein pixeliges Bild oder ein Verbindungsabbruch, meist genau dann, wenn es vor dem Tor brenzlig wird. Mit einem Premium-Anbieter wie NordVPN oder Surfshark kommst du deutlich zuverlässiger durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Gladbach gegen Paderborn über ein VPN zu schauen?

Ein VPN zum Streamen zu nutzen, ist in Deutschland nicht verboten. Die Ländersperren der Streamingdienste ergeben sich aus Lizenzverträgen und nicht aus einem Gesetz. Mit einem VPN rufst du das offizielle Angebot eines Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung ab. Das ist deutlich sicherer als zwielichtige Streamingseiten.

Zusammenfassung

Gladbach will den Schwung aus Stuttgart und dem Pokal mitnehmen und endlich vor eigenem Publikum punkten. Paderborn reist mit dem Sieg gegen den HSV im Rücken an, muss aber die Belastung aus dem Pokalspiel am Mittwoch wegstecken.

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