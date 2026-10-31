Heute, am Samstag, dem 31. Oktober 2026, spielt der FC Augsburg gegen den SC Freiburg am 8. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Der Anpfiff erfolgt um 15:30 Uhr in der WWK Arena in Augsburg.

Die Gastgeber sind nach einem starken Saisonbeginn immer weiter abgerutscht und wollen wieder den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Freiburg reist als Tabellendritter an und wird kein leichter Gegner für die Heimmannschaft.

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte exklusiv bei Sky, eine Free-TV-Ausstrahlung gibt es nicht. Fehlt dir das Abo, kannst du ausländische Sender über ein VPN nutzen und Augsburg vs. Freiburg kostenlos schauen.

Wo kann ich FC Augsburg vs. SC Freiburg kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen FC Augsburg gegen SC Freiburg heute kostenlos im Stream:

Sender Land Preis Bundesliga via YouTube Irland Kostenlos Fandango USA Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos

Bundesliga-Gratisstream mit NordVPN

Wie kann ich FC Augsburg vs. SC Freiburg kostenlos schauen?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 78% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Irland, um den Livestream auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal zu aktivieren. Starte den Stream und verfolge FC Augsburg vs. SC Freiburg heute kostenlos.

Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Unsere erste Wahl für Fußball-Livestreams. Die Server bleiben auch rund um den Anstoß schnell und du schaust Augsburg gegen Freiburg ohne Aussetzer und in guter Qualität. Surfshark: Günstiges Premium-VPN ohne Begrenzung der Geräte. Praktisch, wenn mehrere Personen im Haushalt den Samstagnachmittag parallel streamen. Proton VPN: Schweizer Dienst mit striktem Datenschutz und offengelegter Technik. Die Bandbreite trägt Livesport in voller Auflösung. IPVanish: Beim Tempo in der Spitzengruppe und deshalb bestens fürs Streaming geeignet. Für Bundesliga-Übertragungen reicht die Leistung problemlos. Norton VPN: Schlanke Lösung für Einsteiger mit kleinerem Servernetz und weniger Funktionen, dafür mit der vertrauten Norton-Oberfläche für den schnellen Start.

Warum brauche ich ein VPN für FC Augsburg gegen SC Freiburg?

Außerhalb Deutschlands zeigen lizenzierte Sender Bundesliga-Spiele häufig ohne Bezahlschranke. Diese Anbieter lesen jedoch deine IP-Adresse aus und sperren jeden, der sich außerhalb des Lizenzgebiets befindet. Anstelle des Livestreams erscheint dann nur eine Fehlermeldung.

Bundesliga-YouTube-Livestream gesperrt in Deutschland

Ein gutes VPN ersetzt deine IP-Adresse durch eine aus dem jeweiligen Land. Für den Sender wirkst du damit wie ein Zuschauer vor Ort und der Stream startet – egal, wo du dich gerade aufhältst.

Wie kann ich FCA vs. SCF auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal streamen?

Der offizielle Bundesliga-Kanal auf YouTube überträgt FC Augsburg gegen SC Freiburg in Irland kostenlos im Livestream. Für Deutschland greift eine Ländersperre, weshalb du eine VPN-Verbindung nach Irland benötigst.

So streamst du FCA vs. SC Freiburg auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal:

Wähle in deinem VPN einen Server in Irland. Öffne die Begegnung beim Bundesliga-Kanal auf YouTube. Verfolge FC Augsburg vs. SC Freiburg kostenlos.

Bundesliga via YouTube (Irland), entsperrt mit VPN

Tipp: Bleibt das Bild schwarz, wechsle den Server oder rufe die Seite in einem privaten Fenster auf. Auch ein abgeschalteter Adblocker und gelöschte Cookies helfen, da gespeicherte Daten deinen echten Standort verraten. Als Ausweichlösung stehen Fandango (USA) und AbemaTV (Japan) aus der Tabelle bereit.

Bundesliga-Spielübersicht am Wochenende 2026/27

FC Augsburg gegen SC Freiburg gehört zum Samstagsprogramm der Bundesliga. Am Wochenende stehen diese Partien an:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 Freitag, 30. Oktober, 20:30 Uhr FC Augsburg – SC Freiburg Samstag, 31. Oktober, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07 Samstag, 31. Oktober, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – RB Leipzig Samstag, 31. Oktober, 15:30 Uhr Werder Bremen – TSG Hoffenheim Samstag, 31. Oktober, 15:30 Uhr Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart Samstag, 31. Oktober, 15:30 Uhr FC Bayern München – Borussia Dortmund Samstag, 31. Oktober, 18:30 Uhr 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln Sonntag, 1. November, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Hamburger SV Sonntag, 1. November, 17:30 Uhr

FC Augsburg gegen SC Freiburg ist nicht das einzige Spiel, das du über VPN entsperren kannst. Weitere Spiele findest du in unserer Übersicht mit allen Bundesliga-Gratisstreams.

Analyse und Prognose: FC Augsburg gegen SC Freiburg – Wer gewinnt?

Der FC Augsburg geht als Tabellenneunter mit neun Punkten in den Spieltag und blieb zuletzt dreimal ohne Sieg: Auf das 2:2 gegen Bayern München folgten die 3:4-Niederlage in Elversberg und ein 1:1 gegen Union Berlin. 17 eigene Treffer sprechen für die Offensive der Mannschaft von Manuel Baum, 13 Gegentore für eine Anfälligkeit, die Juma Bahs Rotsperre und der Ausfall von Calvin Brackelmann nicht kleiner machen.

Der SC Freiburg steht nach sieben Spieltagen auf Platz drei, kassierte zuletzt allerdings eine 1:3-Heimniederlage gegen den Meister. Auffällig ist die Lücke zwischen Heim- und Auswärtsauftritten: Fern des Europa-Park-Stadions holte das Team von Julian Schuster erst vier Punkte und traf dabei nur viermal.

Der direkte Vergleich spricht deutlich für die Gäste, die 21 der bislang 42 Bundesliga-Duelle zwischen den beiden Vereinen gewonnen haben. Der FCA gewann lediglich neun. Allerdings siegte Augsburg erst im August 2025 mit 3:1 auswärts im Breisgau. Zusammen mit der schwachen Auswärtsbilanz Freiburgs spricht das für eine offenere Partie, als die Tabelle vermuten lässt.

Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Für Bundesliga-Livestreams taugen Gratis-VPNs nicht. Das Datenvolumen ist meist vor der Pause aufgebraucht, Standorte in Irland, den USA oder Japan fehlen oft, und überfüllte Server sorgen für Aussetzer. Die oben genannten Premium-Anbieter liefern ausreichend Bandbreite und sichern nebenbei deine Verbindung ab.

VPN risikofrei testen NordVPN räumt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ein. Du siehst damit den kompletten Spieltag, inklusive Augsburg gegen Freiburg, und holst dir das Geld zurück, falls dich der Dienst am Ende nicht überzeugt.

Ist es legal, FC Augsburg vs. SC Freiburg über VPN zu schauen?

Der Einsatz eines VPNs ist in Deutschland erlaubt. Alle hier aufgeführten Sender senden mit gültiger Lizenz, weshalb dieser Weg klar sicherer ist als dubiose Piratenseiten. Zusätzlich verschlüsselt ein VPN deinen Datenverkehr und öffnet dir weitere Sport-Livestreams wie Formel 1, MotoGP oder Champions League.

Zusammenfassung

Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, begrüßt der FC Augsburg in der Bundesliga den SC Freiburg. Der Gastgeber will im eigenen Stadion Boden gutmachen, die Gäste ihre Auswärtsschwäche mit einem Sieg ablegen.

Hierzulande ist ein Pay-TV-Abo nötig. Über ein VPN und Bundesliga via YouTube (Irland) verfolgst du Augsburg gegen Freiburg dagegen gratis – weltweit. Als Alternativen bleiben Fandango in den USA und AbemaTV in Japan.

Also: Server in Irland wählen, den Bundesliga-Kanal auf YouTube aufrufen und ab 15:30 Uhr live dabei sein.

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