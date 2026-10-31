Heute, am Samstag, dem 31. Oktober 2026, spielt der FC Schalke 04 gegen RB Leipzig am 8. Bundesliga-Spieltag. Anpfiff in der Veltins-Arena ist um 15:30 Uhr.

Aufsteiger Schalke steht mit sechs Punkten auf dem Relegationsplatz, Leipzig ist mit doppelt so vielen Punkten Fünfter und hat zuletzt in der Liga und im Pokal gewonnen. Auswärts wartet das Team von Martín Demichelis aber noch auf den ersten Punkt, während Schalke zu Hause erst ein Gegentor kassiert hat.

In Deutschland zeigt Sky das Spiel live, allerdings nur im Abo. Kostenlos übertragen wird die Partie von verschiedenen Sendern im Ausland. Mit einem VPN rufst du diese Streams auch von zu Hause aus auf und kannst Schalke gegen Leipzig kostenlos schauen.

Anpfiff heute um 15:30 Uhr Um halb vier rollt in Gelsenkirchen der Ball. Wer erst kurz vorher an den Stream denkt, verpasst schnell die Anfangsphase. Mit NordVPN bist du in rund zwei Minuten startklar. NordVPN sichern und Schalke gegen Leipzig gratis streamen

Wo kann ich Schalke gegen Leipzig kostenlos schauen?

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Wie kann ich Schalke gegen Leipzig kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Schalke gegen Leipzig?

Fandango, YouTube und CazéTV dürfen die Bundesliga nur in ihrem jeweiligen Lizenzgebiet zeigen. Wo du dich befindest, prüfen sie anhand deiner IP-Adresse. Rufst du einen der Streams aus Deutschland auf, bleibt der Bildschirm schwarz oder du bekommst einen Hinweis, dass der Inhalt hier nicht verfügbar ist.

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Wie streame ich Schalke gegen Leipzig kostenlos auf Fandango?

Fandango zeigt in den USA jede Woche ausgewählte Bundesliga-Partien gratis. Am 8. Spieltag gehört Schalke gegen Leipzig dazu. Mit einem US-Server funktioniert das Angebot auch in Deutschland.

So verfolgst du FC Schalke 04 gegen RB Leipzig kostenlos auf Fandango:

Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA. Rufe Fandango im Browser oder in der App auf. Starte den Livestream von Schalke gegen Leipzig.

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Neben Schalke gegen Leipzig stehen heute um 15:30 Uhr vier weitere Partien auf dem Programm. Hier ist der komplette Spieltag:

Spiel Datum und Uhrzeit SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 Freitag, 30. Oktober 2026, 20:30 Uhr FC Augsburg – SC Freiburg Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07 Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – RB Leipzig Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Bayern München – Borussia Dortmund Samstag, 31. Oktober 2026, 18:30 Uhr 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln Sonntag, 1. November 2026, 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Hamburger SV Sonntag, 1. November 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN kannst du nicht nur Schalke gegen Leipzig sehen, sondern auch zahlreiche weitere Fußballübertragungen aus dem Ausland.

Analyse: Schalke gegen Leipzig – wer gewinnt?

Schalke punktet als Aufsteiger vor allem mit seiner Defensive: Nur Bayern und Dortmund haben weniger Gegentore kassiert. Gegen den FC Bayern holte das Team von Miron Muslić zu Hause ein 0:0. Vorn hakt es dagegen gewaltig. Mit vier Treffern stellt Schalke den schwächsten Angriff der Liga, vor eigenem Publikum hat Schalke noch kein Tor erzielt. Wöber, Schallenberg und Ljubičić fallen aus; hinter Kapitän Karaman und Sylla steht ein Fragezeichen. Dazu steckt den Knappen das Pokalspiel am Mittwoch in Dresden in den Beinen.

Leipzig gewann alle vier Heimspiele mit 18:0 Toren, verlor aber alle drei Auswärtsspiele bei 2:11 Toren. Zuletzt zeigte die Formkurve mit dem 4:0 gegen Elversberg und dem 2:1 im Pokal in Essen nach oben. Guiu und Ouédraogo fehlen, Toptorschütze Nkunku ist fraglich. Da am Mittwoch Manchester City wartet, dürfte Demichelis rotieren.

Die letzten fünf Duelle gingen alle an Leipzig, insgesamt steht es nach Siegen 8:2 für die Sachsen. Trotzdem tippe ich auf ein 1:1, denn Leipzigs Auswärtsschwäche trifft auf eine Schalker Abwehr, die kaum etwas zulässt.

Gelingt Schalke die Überraschung oder findet Leipzig endlich auch auswärts in die Spur? Verfolge das Spiel live!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Das empfehle ich dir nicht. Kostenlose VPNs teilen eine überschaubare Anzahl an Servern auf eine große Nutzerschaft auf. Wenn um 15:30 Uhr fünf Bundesliga-Spiele gleichzeitig beginnen, geraten diese Server schnell an ihre Grenzen. Das Ergebnis sind Standbilder, unscharfe Übertragungen oder abgebrochene Verbindungen, oft genau in der entscheidenden Szene. Ein Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark bringt dich deutlich entspannter durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Schalke gegen Leipzig über ein VPN zu schauen?

In Deutschland ist es erlaubt, ein VPN zum Streamen zu nutzen. Geosperren beruhen auf den Lizenzverträgen der Sender, nicht auf einem Gesetz. Mit dem VPN greifst du über eine verschlüsselte Verbindung auf das offizielle Angebot eines Rechteinhabers zu. Das ist wesentlich sicherer als dubiose Streamingportale voller Werbung und Schadsoftware.

Zusammenfassung

Schalke setzt auf seine stabile Abwehr und die Stimmung in der Veltins-Arena, braucht aber endlich ein Heimtor. Leipzig kommt mit zwei Siegen im Rücken, muss jedoch seine Auswärtsschwäche ablegen und hat das Champions-League-Spiel gegen Manchester City bereits im Hinterkopf.

In Deutschland läuft die Partie im Abo bei Sky. Kostenlos übertragen das Spiel Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland und CazéTV in Brasilien. Mit einem zuverlässigen VPN erreichst du alle drei Streams und siehst Schalke gegen Leipzig gratis.

Wähle einen Server in den USA, in Irland oder in Brasilien, starte den Livestream und sei um 15:30 Uhr dabei, wenn in Gelsenkirchen angepfiffen wird. Viel Spaß beim Spiel!

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