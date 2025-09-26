Der MotoGP Japan am Twin Ring Motegi steigt vom 26. bis 28. September 2025 und Marc Márquez steht kurz davor, sich seinen siebten WM-Titel zu sichern. In Deutschland läuft das Rennen exklusiv bei Sky. Doch es gibt einen Trick, wie du den MotoGP Japan kostenlos in Deutschland streamen kannst.

ServusTV überträgt das Rennen gratis für Zuschauer in Österreich. Mit einem VPN für MotoGP-Livestreams umgehst du Geoblocking und erhältst Zugriff auf kostenlose MotoGP-Sender im Ausland.

In diesem Artikel verrate ich, welche Sender das MotoGP Japan-Rennen kostenlos übertragen, wie du Geoblocking sicher umgehst und welches VPN sich am besten eignet.

Wo kannst du den Großen Preis von Japan kostenlos schauen?

Hier sind die besten Sender im Ausland, die MotoGP live und kostenlos übertragen. Mit einem VPN kannst du den Japan Grand Prix auch in Deutschland schauen:

Sender Land ServusTV Österreich SRF Schweiz Digi Sport Rumänien RTL Zwee Luxemburg RTBF Belgium

MotoGP live streamen mit NordVPN

MotoGP Japan GP 2025 kostenlos schauen – Anleitung

Abonniere ein VPN: Wähle ein schnelles, zuverlässiges VPN, das den MotoGP Stream entsperren kann, NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere die VPN-Software: Lade die VPN-Software herunter und richte sie ein, egal ob auf Smartphone, Laptop, PC oder Smart-TV. Serververbindung herstellen: Für ServusTV wähle einen Server in Österreich, für SRF die Schweiz, für Digi Sport Rumänien. Stream starten: Besuche die Senderseite, z.B. ServusTV On, und schaue den die Motorrad-WM aus Japan live und kostenlos.

Das beste VPN für kostenloses MotoGP-Streaming

NordVPN – Schnell, zuverlässig und ideal für HD-MotoGP-Streams im Ausland Surfshark – Preiswert und unterstützt unbegrenzt viele Geräte Proton VPN – Open-Source VPN mit benutzerfreundlicher Anwendung ExpressVPN – Stabile, schnelle Verbindungen, perfekt für Sportstreams CyberGhost VPN – Großes Servernetzwerk mit optimierten Servern für Streaming

So schaust du dir den Japan Grand Prix kostenlos auf ServusTV an

ServusTV aus Österreich zählt zu den besten kostenlosen Sendern für MotoGP-Livestreams. Der Sender überträgt alle Rennen der Saison in hervorragender Bildqualität und mit deutschem Kommentar.

So schaltest du ServusTV Österreich frei:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich Öffne ServusTV On über die Webseite oder App Gehe zum Live-Bereich Genieße den MotoGP Japan live und kostenlos!

Ohne VPN habe ich diese Fehlermeldung erhalten:

MotoGP bei ServusTV ohne VPN

So habe ich den Livestream mit NordVPN freigeschaltet.

MotoGP bei ServusTV entsperrt mit NordVPN

Sollte der Stream nicht gleich funktionieren, deaktiviere deinen Adblocker, öffne die Seite im Inkognito-Modus, lösche deine Cookies oder versuche einen anderen VPN-Server.

MotoGP-Rennkalender 2025

Mit einem VPN kannst du alle Rennen der Motorrad-WM kostenlos sehen. Hier eine Übersicht der verbleibenden Grand Prix-Rennen in dieser Saison:

Datum Grand Prix Strecke 26. – 28. September Großer Preis von Japan Mobility Resort Motegi, Motegi 3. – 5. Oktober Großer Preis von Indonesien Mandalika International Street Circuit, Lombok 17. – 19. Oktober Großer Preis von Australien Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island 24. – 26. Oktober Großer Preis von Malaysia Sepang International Circuit, Sepang 7. – 9. November Großer Preis von Portugal Algarve International Circuit, Portimão 14. – 16. November Großer Preis von Valencia Circuit Ricardo Tormo, Valencia

Bleib mit unserem MotoGP-Streaming-Guide auf dem Laufenden, damit du kein einziges Rennen in der Saison 2025 verpasst!

Kann ich ein kostenloses VPN nutzen, um MotoGP zu schauen?

Ich habe viele kostenlose VPNs getestet, technisch gesehen sind sie fürs Streaming jedoch kaum geeignet. Sie sind zu langsam, instabil und bieten nur wenige Serverstandorte. Das ständige Laden und Buffern macht den MotoGP Japan GP Livestream problematisch.

Auch beim Datenschutz gibt es Probleme: Viele kostenlose VPNs sammeln Nutzerdaten oder blenden Werbung ein. Proton VPN ist die einzige halbwegs brauchbare Option, allerdings fehlen dort passende Server für ServusTV oder SRF.

Wenn du regelmäßig Sport streamst, lohnt sich ein günstiges Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark. Beide sind schnell, stabil und perfekt für entspanntes MotoGP-Streaming geeignet.

Ohne Risiko testen? NordVPN gibt es im Zweijahrestarif schon ab 3,09 €/Monat inklusive 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn du möchtest, kannst du den MotoGP Japan kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück.

Kannst du mit einem VPN auch andere Sportarten kostenlos schauen?

Definitiv. Mit einem VPN entsperrst du nicht nur die MotoGP, sondern auch zahlreiche andere Sportarten, die im Ausland kostenlos übertragen werden. Dazu gehören etwa die Champions League, Bundesliga, Premier League, Formel 1 und viele weitere Sport-Highlights.

Anstatt für ein teures Pay-TV-Abo Geld ausgeben, nutzt du so einfach die offiziellen Free-TV-Sender anderer Länder. Ein VPN ändert deinen virtuellen Standort, und schon kannst du internationale Livestreams ohne Einschränkungen genießen für nur wenige Euro im Monat.

Zusammenfassung

Der Große Preis von Japan verspricht Spannung pur. Marc Márquez könnte hier seinen nächsten Titel holen, ein echtes Saison-Highlight! Für deutsche MotoGP-Fans, die teure Abos umgehen möchten, ist das kostenlose Streaming des Japan-GP über ServusTV Österreich die beste Option.

Mit einem VPN umgehst du das Geoblocking und erhältst sicheren Zugriff auf die komplette Live-Berichterstattung der MotoGP. Einfach VPN starten, mit einem Server im passenden Land verbinden und schon bist du live beim Großen Preis von Japan dabei.

