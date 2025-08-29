So kannst du das Derby Hamburger SV vs. FC St. Pauli kostenlos live streamen: Bundesliga 2025/26
Heute, am Freitag, den 29. August 2025, kommt es im Volksparkstadion zum wohl emotionalsten Spiel des zweiten Bundesliga-Spieltags: dem Hamburger Stadtderby HSV gegen FC St. Pauli. Anstoß ist um 20:30 Uhr und die ganze Stadt fiebert mit.
Das Duell hat längst Kultstatus. Es geht nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige, Stolz und die Frage, wer sich in Hamburg für die kommenden Monate „Nummer eins“ nennen darf. Während St. Pauli mit guter Frühform in die Partie geht, will der HSV vor heimischer Kulisse Paroli bieten.
Das Spiel läuft exklusiv bei Sky, im Ausland wird das Derby aber kostenlos übertragen. Mit einem VPN kannst du den Gratis-Livestream auch in Deutschland freischalten. Ich habe es ausprobiert und teile meine Erfahrungen.
Wo kannst du HSV – St. Pauli kostenlos schauen?
Hier die besten Sender, die das Spiel gratis zeigen. Mit einem VPN kannst du dich virtuell ins jeweilige Land versetzen und das Geoblocking umgehen:
|Sender
|Land
|Preis
|Digi Sport 3
|Rumänien
|Kostenlos
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Kostenlos
|Canal GOAT
|Brasilien
|Kostenlos
|DAZN
|Kanada
|Kostenlos
Mit einem VPN verbindest du dich mit UK, Rumänien oder Kanada, öffnest den Stream und schaust HSV vs. St. Pauli live. Du bezahlst nur ein paar Euro für dein VPN-Abo, der Stream ist kostenlos.
HSV – St. Pauli gratis über VPN schauen: Schritt-für-Schritt
- VPN auswählen – Abonniere ein VPN mit schnellen Servern in UK, Brasilien und Kanada, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- VPN-Software installieren – Lade die VPN-App auf Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV und folge den Anweisungen.
- Wähle den richtigen Standort, also einen UK-Server für BBC iPlayer, Kanada für DAZN oder Brasilien für Canal GOAT.
- Stream starten – Öffne die Website, erstelle einen Account (DAZN, BBC) und genieße HSV gegen St. Pauli live und gratis.
Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025
- NordVPN: ultraschnell, stabil und mit den wichtigsten Servern am Start. Für Sportstreams die vielseitigste Lösung.
- Surfshark: kleiner Preis, unbegrenzt viele Geräte. Praktisch, wenn du mit Freunden oder Familie mehrere Spiele gleichzeitig schauen willst.
- Proton VPN: schweizerisch solide, keine Spielereien, dafür richtig zuverlässig bei Live-Sport.
- ExpressVPN: ein Premium-VPN, das fast immer funktioniert. Ideal, wenn du Wert auf maximale Stabilität legst.
- CyberGhost: benutzerfreundlich, viele Streaming-Profile, perfekt für alle, die einfach nur einschalten wollen.
Warum du für HSV – St. Pauli ein VPN brauchst
Die Fernsehrechte sind dieses Jahr noch komplizierter als je zuvor und Sky hat die exklusiven Rechte am Hamburger Stadtderby. Ohne Abo, kein Livestream in Deutschland.
BBC iPlayer, Digi Sport 3 Rumänien, DAZN Kanada und Canal GOAT Brasilien dürfen das Spiel kostenlos zeigen, aber nur in ihrem Land. Das sogenannte Geoblocking erkennt anhand deiner IP-Adresse, dass du in Deutschland bist, und sperrt den Zugang.
Ein VPN trickst das System aus: Du wechselst virtuell nach UK, Kanada oder Brasilien und schaltest den legalen Stream frei. So sicherst du dir den vollen Derby-Abend kostenlos und ohne unseriöse Streaming-Seiten nutzen zu müssen.
HSV – St. Pauli kostenlos bei BBC iPlayer sehen
BBC iPlayer aus Großbritannien ist ein sehr zuverlässiger Sender und überträgt in dieser Saison alle Freitagsspiele der 1. Deutschen Bundesliga einschließlich des Hamburger Derbys.
So entsperrst du BBC iPlayer in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien.
- Rufe das Spiel HSV vs. St. Pauli auf.
- Starte den Live-Stream.
- Genieße das Derby live und kostenlos.
Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.
Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele
In dieser Übersicht findest du alle Bundesliga-Spiele für dieses Wochenende. Schau am besten vor dem Anpfiff nochmal bei uns vorbei, so bleibst du auf dem neuesten Stand und verpasst keine neuen kostenlosen Bundesliga-Streams.
|Spiel
|Datum
|Hoffenheim vs. Frankfurt
|30. August 2025, 15:30 Uhr
|RB Leipzig vs. Heidenheim
|30. August 2025, 15:30 Uhr
|Werder Bremen vs. Leverkusen
|30. August 2025, 15:30 Uhr
|Stuttgart vs. Gladbach
|30. August 2025, 15:30 Uhr
|Augsburg vs. FC Bayern
|30. August 2025, 18:30 Uhr
|Wolfsburg vs. Mainz
|31. August 2025, 15:30 Uhr
|Dortmund vs. Union Berlin
|31. August 2025, 17:30 Uhr
|Köln vs. Freiburg
|31. August 2025, 19:30 Uhr
Brauche ich unbedingt ein kostenpflichtiges VPN oder genügt ein Gratis-Anbieter?
Die Versuchung ist natürlich groß, einfach ein Gratis-VPN zu probieren. In meinen Test hatte ich damit aber keinen Erfolg: überlastete Server, begrenzte Datenvolumen und Streams, die im entscheidenden Moment einfrieren, willst du beim Derby garantiert nicht erleben.
Kostenpflichtige VPNs sind hier klar überlegen. Sie haben tausende schnelle Server und halten die Verbindung über die ganze Spielzeit. Außerdem bist du durch Verschlüsselung und Anonymität besser geschützt. Für ein paar Euro im Monat bekommst du damit deutlich mehr Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ein fairer Deal, wenn du dafür das Derby gratis sehen kannst.
NordVPN ist ideal, wenn du dir noch unsicher bist. Über die Geld-zurück-Garantie von 30 Tagen kannst du das Derby HSV – St. Pauli live streamen und danach selbst entscheiden, ob du beim Abo bleibst oder wieder kündigst und eine Rückerstattung beantragst.
Ist es legal, mit VPN Bundesliga zu streamen?
Ja, die Nutzung eines VPN ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern, um Inhalte wie BBC iPlayer, DAZN Kanada oder Canal GOAT freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du legale Streams nutzt, die in anderen Ländern kostenlos verfügbar sind. Strafbar machst du dich damit nicht.
Manche Plattformen verbieten VPNs zwar in ihren Nutzungsbedingungen, doch ein Gesetz brichst du damit nicht. Mit einem seriösen Anbieter wie NordVPN oder Surfshark schützt du deine Verbindung außerdem gegen Datensammler und andere Gefahren im Internet.
Zusammenfassung
Am Freitag, den 29. August 2025, steht im Volksparkstadion das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli an. Ein Duell, das weit über drei Punkte hinausgeht. Heute geht es um Stolz, Prestige und die Vorherrschaft in Hamburg. Sportlich spricht vieles für ein enges Match: Der HSV setzt auf Heimstärke, St. Pauli bringt defensive Stabilität und Selbstvertrauen mit.
In Deutschland läuft das Spiel normalerweise nur bei Sky. Du kannst es aber auch bei BBC iPlayer, DAZN Kanada oder Canal GOAT kostenlos schauen. Mit einem VPN schaltest du diese Streams günstig und mit wenigen Klicks frei und genießt das Derby im Gratis-Livestream.
Wenn du heute dabei sein willst, folge einfach unserer Anleitung und genieße das vielleicht spannendste Spiel am 2. Spieltag.
FAQ
Wie schaue ich HSV – St. Pauli kostenlos?
Zuerst brauchst du ein VPN. Damit verbindest du dich mit einem Server in UK, Kanada oder Brasilien und schaltest so BBC iPlayer, DAZN oder Canal GOAT frei. Der Stream selbst ist kostenlos, du zahlst nur dein VPN-Abo.
Welches VPN eignet sich am besten fürs Derby?
NordVPN ist die stabilste Wahl: ultraschnell, viele Server und zuverlässig beim Freischalten der Streams. Surfshark ist ebenfalls eine gute Option, wenn du eine günstigere Lösung suchst. Beide kannst du dank Geld-zurück-Garantie risikofrei testen.
Brauche ich ein Konto bei Canal GOAT, DAZN Kanada oder BBC iPlayer?
Bei Canal GOAT nicht, der Stream läuft frei auf YouTube. Für BBC iPlayer oder DAZN Kanada brauchst du einen kostenlosen Account, den du mit einer britischen oder kanadischen IP anlegen kannst. Mit VPN bist du in zwei Minuten drin.