Heute, am Freitag, den 29. August 2025, kommt es im Volksparkstadion zum wohl emotionalsten Spiel des zweiten Bundesliga-Spieltags: dem Hamburger Stadtderby HSV gegen FC St. Pauli. Anstoß ist um 20:30 Uhr und die ganze Stadt fiebert mit.

Das Duell hat längst Kultstatus. Es geht nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige, Stolz und die Frage, wer sich in Hamburg für die kommenden Monate „Nummer eins“ nennen darf. Während St. Pauli mit guter Frühform in die Partie geht, will der HSV vor heimischer Kulisse Paroli bieten.

Das Spiel läuft exklusiv bei Sky, im Ausland wird das Derby aber kostenlos übertragen. Mit einem VPN kannst du den Gratis-Livestream auch in Deutschland freischalten. Ich habe es ausprobiert und teile meine Erfahrungen.

Wo kannst du HSV – St. Pauli kostenlos schauen?

Hier die besten Sender, die das Spiel gratis zeigen. Mit einem VPN kannst du dich virtuell ins jeweilige Land versetzen und das Geoblocking umgehen:

Sender Land Preis Digi Sport 3 Rumänien Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Canal GOAT Brasilien Kostenlos DAZN Kanada Kostenlos

Mit einem VPN verbindest du dich mit UK, Rumänien oder Kanada, öffnest den Stream und schaust HSV vs. St. Pauli live. Du bezahlst nur ein paar Euro für dein VPN-Abo, der Stream ist kostenlos.

HSV – St. Pauli gratis über VPN schauen: Schritt-für-Schritt

VPN auswählen – Abonniere ein VPN mit schnellen Servern in UK, Brasilien und Kanada, so wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. VPN-Software installieren – Lade die VPN-App auf Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV und folge den Anweisungen. Wähle den richtigen Standort, also einen UK-Server für BBC iPlayer, Kanada für DAZN oder Brasilien für Canal GOAT. Stream starten – Öffne die Website, erstelle einen Account (DAZN, BBC) und genieße HSV gegen St. Pauli live und gratis.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025

NordVPN: ultraschnell, stabil und mit den wichtigsten Servern am Start. Für Sportstreams die vielseitigste Lösung. Surfshark: kleiner Preis, unbegrenzt viele Geräte. Praktisch, wenn du mit Freunden oder Familie mehrere Spiele gleichzeitig schauen willst. Proton VPN: schweizerisch solide, keine Spielereien, dafür richtig zuverlässig bei Live-Sport. ExpressVPN: ein Premium-VPN, das fast immer funktioniert. Ideal, wenn du Wert auf maximale Stabilität legst. CyberGhost: benutzerfreundlich, viele Streaming-Profile, perfekt für alle, die einfach nur einschalten wollen.

Warum du für HSV – St. Pauli ein VPN brauchst

Die Fernsehrechte sind dieses Jahr noch komplizierter als je zuvor und Sky hat die exklusiven Rechte am Hamburger Stadtderby. Ohne Abo, kein Livestream in Deutschland.

BBC iPlayer, Digi Sport 3 Rumänien, DAZN Kanada und Canal GOAT Brasilien dürfen das Spiel kostenlos zeigen, aber nur in ihrem Land. Das sogenannte Geoblocking erkennt anhand deiner IP-Adresse, dass du in Deutschland bist, und sperrt den Zugang.

Ein VPN trickst das System aus: Du wechselst virtuell nach UK, Kanada oder Brasilien und schaltest den legalen Stream frei. So sicherst du dir den vollen Derby-Abend kostenlos und ohne unseriöse Streaming-Seiten nutzen zu müssen.

HSV – St. Pauli kostenlos bei BBC iPlayer sehen

BBC iPlayer aus Großbritannien ist ein sehr zuverlässiger Sender und überträgt in dieser Saison alle Freitagsspiele der 1. Deutschen Bundesliga einschließlich des Hamburger Derbys.

So entsperrst du BBC iPlayer in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien. Rufe das Spiel HSV vs. St. Pauli auf. Starte den Live-Stream. Genieße das Derby live und kostenlos.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Übersicht findest du alle Bundesliga-Spiele für dieses Wochenende. Schau am besten vor dem Anpfiff nochmal bei uns vorbei, so bleibst du auf dem neuesten Stand und verpasst keine neuen kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum Hoffenheim vs. Frankfurt 30. August 2025, 15:30 Uhr RB Leipzig vs. Heidenheim 30. August 2025, 15:30 Uhr Werder Bremen vs. Leverkusen 30. August 2025, 15:30 Uhr Stuttgart vs. Gladbach 30. August 2025, 15:30 Uhr Augsburg vs. FC Bayern 30. August 2025, 18:30 Uhr Wolfsburg vs. Mainz 31. August 2025, 15:30 Uhr Dortmund vs. Union Berlin 31. August 2025, 17:30 Uhr Köln vs. Freiburg 31. August 2025, 19:30 Uhr

Brauche ich unbedingt ein kostenpflichtiges VPN oder genügt ein Gratis-Anbieter?

Die Versuchung ist natürlich groß, einfach ein Gratis-VPN zu probieren. In meinen Test hatte ich damit aber keinen Erfolg: überlastete Server, begrenzte Datenvolumen und Streams, die im entscheidenden Moment einfrieren, willst du beim Derby garantiert nicht erleben.

Kostenpflichtige VPNs sind hier klar überlegen. Sie haben tausende schnelle Server und halten die Verbindung über die ganze Spielzeit. Außerdem bist du durch Verschlüsselung und Anonymität besser geschützt. Für ein paar Euro im Monat bekommst du damit deutlich mehr Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ein fairer Deal, wenn du dafür das Derby gratis sehen kannst.

Ist es legal, mit VPN Bundesliga zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPN ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern, um Inhalte wie BBC iPlayer, DAZN Kanada oder Canal GOAT freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du legale Streams nutzt, die in anderen Ländern kostenlos verfügbar sind. Strafbar machst du dich damit nicht.

Manche Plattformen verbieten VPNs zwar in ihren Nutzungsbedingungen, doch ein Gesetz brichst du damit nicht. Mit einem seriösen Anbieter wie NordVPN oder Surfshark schützt du deine Verbindung außerdem gegen Datensammler und andere Gefahren im Internet.

Zusammenfassung

Am Freitag, den 29. August 2025, steht im Volksparkstadion das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli an. Ein Duell, das weit über drei Punkte hinausgeht. Heute geht es um Stolz, Prestige und die Vorherrschaft in Hamburg. Sportlich spricht vieles für ein enges Match: Der HSV setzt auf Heimstärke, St. Pauli bringt defensive Stabilität und Selbstvertrauen mit.

In Deutschland läuft das Spiel normalerweise nur bei Sky. Du kannst es aber auch bei BBC iPlayer, DAZN Kanada oder Canal GOAT kostenlos schauen. Mit einem VPN schaltest du diese Streams günstig und mit wenigen Klicks frei und genießt das Derby im Gratis-Livestream.

Wenn du heute dabei sein willst, folge einfach unserer Anleitung und genieße das vielleicht spannendste Spiel am 2. Spieltag.

