Am Samstag, den 13. September 2025, steigt im Allianz Stadium in Turin das Topspiel des 3. Serie-A-Spieltags: Juventus Turin gegen Inter Mailand. Anstoß ist um 18:00 Uhr.

Beide Teams gehören zu den Titelanwärtern in der italienischen Fußballliga. Juventus bringt sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen mit und ist defensiv extrem stark. Inter hat das erste Spiel gewonnen, dann gegen Udinese verloren. Das heutige Auswärtsspiel könnte zur Bewährungsprobe werden.

Das Spiel läuft nicht im deutschen Free-TV, im Ausland gibt es aber mehrere Sender, die Juventus gegen Inter kostenlos streamen. In meiner Anleitung erfährst du, welches die besten Sender sind und wie du sie einfach und günstig per VPN freischaltest. Los geht's!

Wo kannst du Juventus gegen Inter kostenlos sehen?

Offiziell läuft das Spiel nur im Pay-TV. Mit einem kleinen Trick kannst du das Spiel aber auch gratis verfolgen:

Sender Land Preis Digi Sport 1 Rumänien Kostenlos Puls 4 via Joyn Österreich Kostenlos DAZN Deutschland 19,99 €/Monat

Juventus vs. Inter gratis schauen mit NordVPN

Im Ausland kannst du Juventus – Inter gratis online streamen. Mit einem VPN kannst du deine IP-Adresse virtuell ändern und den Stream freischalten.

Wie streamt man Juventus vs. Inter in der Serie A gratis?

Abonniere ein VPN – Wähle einen zuverlässigen Anbieter wie den Testsieger NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server, für Digi Sport 1 brauchst du eine Verbindung nach Rumänien, für Puls 4 via Joyn nach Österreich. Starte den Stream. Öffne Joyn oder Digi Sport 1 und schau Juventus Turin vs. Inter Mailand live und kostenlos.

Die besten VPNs für Juventus gegen Inter Mailand (Serie A)

NordVPN: Sehr hohe Geschwindigkeiten und zahlreiche Server in Rumänien. Ideal, um Fußballspiele wie Juve vs. Inter in HD ohne Verzögerungen zu streamen. Surfshark: Preisgünstig und mit unbegrenzten Geräten nutzbar. Perfekt, wenn mehrere Haushaltsmitglieder gleichzeitig Sportstreams schauen wollen. Proton VPN: Seriöser Anbieter aus der Schweiz, mit Premium-Servern auch in Osteuropa. Gute Wahl für User, die neben Streaming auch Wert auf Sicherheit legen. ExpressVPN: Extrem stabil und bekannt für starke Performance bei Sportstreams. Mit rumänischen Highspeed-Servern zuverlässig für Digi Sport 1. CyberGhost: Benutzerfreundlich und mit Streaming-optimierten Servern. Praktisch für Einsteiger, die Juventus vs. Inter entsperren wollen.

Warum du für Juventus gegen Inter ein VPN brauchst

In Deutschland werden Serie-A-Spiele normalerweise nicht im Fernsehen übertragen und auch Juventus gegen Inter läuft nur im Pay-TV. Kostenlose Streams aus dem Ausland sind jedoch gesperrt in Deutschland.

Ein VPN verschleiert deine deutsche IP-Adresse und verbindet dich virtuell mit einem Server im gewünschten Land. Dann sieht es so aus, als würdest du dich dort aufhalten und der Stream wird freigeschaltet. So kannst du Fußballspiele aus aller Welt, gratis und in HD sehen, ohne auf zwielichtige Seiten ausweichen zu müssen.

So schaust du Juventus gegen Inter kostenlos bei Digi Sport 1

Digi Sport ist ein Streaming-Kanal aus Rumänien, der ausgewählte Serie-A-Spiele kostenlos online sendet. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du ein VPN.

So entsperrst du Digi Sport 1 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Besuche die Website von Digi Sport 1. Klicke auf den Stream Juventus vs. Inter. Genieße das Spiel live und kostenlos.

Ohne VPN erhältst du nur eine Fehlermeldung. Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Beachte: Bei Puls 4 Österreich wird das Spiel mit deutschem Kommentar übertragen. Wir haben den Livestream noch nicht getestet, sind aber sehr zuversichtlich, dass es funktioniert!

Serie A Spielplan – 3. Spieltag

Hier die Spielübersicht für den 3. Serie-A-Spieltag in der Saison 2025/2026.

Spiel Datum Cagliari – Parma Samstag, 13. September, 15:00 Uhr Fiorentina – Napoli Samstag, 13. September, 20:45 Uhr Roma – Torino Sonntag, 14. September, 12:30 Uhr Atalanta – Lecce Sonntag, 14. September, 15:00 Uhr

Pisa – Udinese Sonntag, 14. September, 15:00 Uhr

Sassuolo – Lazio Sonntag, 14. September, 18:00 Uhr

Milan – Bologna Sonntag, 14. September, 20:45 Uhr

Verona – Cremonese Montag, 15. September, 18:30 Uhr Como – Genoa Montag, 15. September, 20:45 Uhr

Worauf du bei VPNs für Serie-A-Streams achten solltest

Damit das Spiel Juventus – Inter bei Streaming-Kanälen im Ausland flüssig läuft, sollte dein VPN einige Punkte erfüllen:

Server in den richtigen Ländern – Nur mit einem großen Netzwerk, dass Server in den richtigen Ländern hat, kannst du den kostenlosen Stream entsperren.

– Nur mit einem großen Netzwerk, dass Server in den richtigen Ländern hat, kannst du den kostenlosen Stream entsperren. Hohe Geschwindigkeit – Fußball in HD braucht eine stabile Verbindung ohne Ruckeln und Aussetzer. Die Performance des VPNs ist daher entscheidend.

– Fußball in HD braucht eine stabile Verbindung ohne Ruckeln und Aussetzer. Die Performance des VPNs ist daher entscheidend. Zuverlässiges Entsperren – Nicht jedes VPN kommt an Geoblocking vorbei, Premium-Anbieter mit starker Verschlüsselung sind hier klar im Vorteil.

– Nicht jedes VPN kommt an Geoblocking vorbei, Premium-Anbieter mit starker Verschlüsselung sind hier klar im Vorteil. Kompatibilität – Das VPN sollte auf allen deinen Geräten laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Smart-TV oder Router.

– Das VPN sollte auf allen deinen Geräten laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Smart-TV oder Router. Sicherheit – Verschlüsselung und Schutz vor DNS-Leaks geben dir zusätzliche Stabilität. Das ist weniger wichtig für Streaming, aber es ist doch ein willkommener Zusatz.

Gratis- vs. Premium-VPNs für Juventus – Inter

Kostenlose VPNs wirken auf den ersten Blick attraktiv, sind fürs Fußballschauen aber kaum geeignet. Datenlimits, zu geringe Geschwindigkeiten und nicht die richtigen Server sind nur der Anfang. Manche Anbieter verkaufen sogar deine Daten. Das ist auch meiner Sicht ein No-Go für ein VPN.

Viele der besten VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat und bieten alles, was du für das Match Juventus Turin gegen Inter Mailand brauchst.

Übrigens kannst du nicht nur Serie A über kostenlos schauen, sondern auch Bundesliga, Champions League, Formel 1, MotoGP und viele andere Gratis-Streams.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN kommt mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. So kannst du Juventus vs. Inter entsperren, den Livestream kostenlos sehen und danach entscheiden, ob du das Abo behältst. Bist du nicht zufrieden, holst du dir dein Geld einfach zurück – völlig ohne Risiko.

Ist es legal, Juventus – Inter mit VPN zu streamen?

Ja. Die Nutzung eines VPN ist in Deutschland legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern, um auf ausländische Sender zuzugreifen. Wichtig ist nur, dass du offizielle Quellen nutzt. Illegale Streaming-Seiten bergen Risiken wie Viren oder Abmahnungen. Im besten Fall wirst du von Werbung überflutet. All das vermeidest du mit einem gute VPN.

Kurz gesagt: Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung.

Zusammenfassung

Das Derby d'Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand am 13. September 2025 ist das Highlight des 3. Serie-A-Spieltags.

Juve geht mit weißer Weste in die Partie, während Inter nach einem Rückschlag in Udine auf Wiedergutmachung aus ist. Juventus hat die stabilere Abwehr, Inter hingegen die gefährlichere Offensive. Vieles spricht dafür, dass es ein enges Match wird, meine Prognose lautet daher: Unentschieden.

Dank kostenloser Streams über Puls 4 oder Digi Sport kannst du das Spiel kostenlos im Livestream sehen, selbst wenn du kein DAZN-Abo hast. Folge einfach unserer Anleitung, schalte dein VPN ein, rufe den Online-Sender auf und genieße feinste Fußball-Action aus der 1. italienischen Liga.

