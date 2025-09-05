MotoGP Katalonien 2025 Fr, 5. September: Training, 15.00 Uhr Sa, 6. September: Qualifikation, 10:50 Uhr So, 7. September: Rennen, 14:00 Uhr Gratis-Stream: ServusTV, u.a. Bestes VPN: NordVPN mit 73% Rabatt

Die Motorrad-Weltmeisterschaft 2025 geht langsam aber sicher auf die Zielgerade und dieses Wochenende erwartet uns ein echter europäischer Klassiker: der Große Preis von Katalonien vom 5. bis 7. September in Barcelona.

MotoGP-Fans in Deutschland streamen das Rennen exklusiv bei Sky. Über Sender im Ausland geht es aber auch kostenlos! Per VPN verlegst du deinen Standort ins Ausland und schaust legale Gratis-Livestreams in Top-Qualität.

Ich habe es getestet und verrate, welche Sender den MotoGP Katalonien übertragen, wie du Geoblocking umgehst und welches VPN am besten funktioniert.

Wo kannst du den MotoGP Katalonien kostenlos anschauen?

Hier sind die besten ausländischen Sender, die MotoGP live und kostenlos übertragen. Mit einem VPN kannst du den Grand Prix Katalonien auch in Deutschland schauen.

TV-Sender Land MotoGP-Streams ServusTV Österreich Überträgt Training, Qualifying, Sprint und Rennen mit deutschem Kommentar SRF Schweiz Zeigt die MotoGP 2025 kostenlos mit deutschem/Schweizer Kommentar RTL Zwee Luxemburg Bietet kostenlose Streams der Motorrad-Weltmeisterschaft RTBF Belgien Französischer Kommentar, komplette Berichterstattung über das Rennwochenende in Spanien

MotoGP Katalonien 2025 im Gratis-Livestream – Anleitung

Abonniere ein gutes MotoGP-VPN – Wähle ein schnelles, zuverlässigen VPN, das den Stream entsperren kann, wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN – Installiere die Software auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Router oder Smart-TV. Stelle eine Verbindung her – Für ServusTV verbindest du dich mit einem Server in Österreich, für SRF mit der Schweiz und so weiter. Genieße das Rennen! – Öffne die Website des Senders, starte den Stream und genieße das gesamte MotoGP-Wochenende aus Barcelona live.

Die besten VPNs für den MotoGP Katalonien

NordVPN – Schnell, stabil und mit Servern in allen relevanten Ländern. Ideal für HD-Streams ohne Buffering. Surfshark – Super günstig und erlaubt unbegrenzt viele Geräte. Perfekt für Familien oder Haushalte mit mehreren Zuschauern. Proton VPN – Sehr sicheres VPN mit Open-Source-Software und großem Netzwerk, ideal für die Motorrad-Weltmeisterschaft. ExpressVPN – Premium-Qualität mit Top-Performance, aber etwas teurer. Kann sich aber lohnen, wenn du häufiger Sport streamst. CyberGhost VPN – Einsteigerfreundlich mit speziell optimierten Servern für Sportstreams. Einfach anschließen und MotoGP kostenlos schauen.

So schaust du den MotoGP Katalonien kostenlos bei ServusTV

ServusTV ist der beste kostenlose Sender für die Motorrad-Weltmeisterschaft 2025. Der Sender zeigt Training, Quali und Rennen in voller Länge mit deutschem Kommentar.

So schaust du MotoGP auf ServusTV in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Österreich. Besuche ServusTV ON über die Website oder die App. Gehe zum Live-Bereich. Genieße den MotoGP Katalonien live und kostenlos.

Mit NordVPN habe ich den Stream innerhalb von Sekunden entsperrt.

Sollte es nicht gleich klappen, deaktiviere deinen Adblocker, öffne den Stream im Inkognito-Modus, wechsle den Server oder lösche deine Cookies. Bisher hat jeder Stream in der Saison 2025 tadellos funktioniert!

MotoGP-Kalender 2025

Mit einem VPN kannst du nicht nur den MotoGP Katalonien sehen, sondern die komplette Saison. Hier die verbleibenden Rennen für 2025:

Großer Preis Strecke Datum Großer Preis von San Marino Misano Weltrennstrecke Marco Simoncelli 12.-14. September Großer Preis von Japan Mobilitätszentrum Motegi 26.-28. September Großer Preis von Indonesien Mandalika International Street Circuit 03.–05. Oktober Großer Preis von Australien Phillip Island Circuit 17.–19. Oktober Großer Preis von Malaysien Sepang International Circuit 24.–26. Oktober Großer Preis von Portugal Autódromo Internacional do Algarve 07.–09. November Großer Preis von Valencia Circuit Ricardo Tormo 14.–16. November

Bleib mit unserem MotoGP-Streaming-Guide auf dem Laufenden, damit du kein einziges Rennen in der Saison 2025 verpasst!

Kannst du ein kostenloses VPN nutzen, um den MotoGP Katalonien zu schauen?

In der Theorie ja, in der Praxis eher nicht. Kostenlose VPNs sind meist zu langsam, die Server ständig überlastet und Streams brechen dauernd ab. Dazu kommen fragwürdige Geschäftsmodelle, Werbung oder eingeschränkte Server-Standorte: Österreich, die Schweiz, Belgien oder Luxemburg fehlen fast immer.

Das einzige brauchbare Gratis-VPN ist Proton VPN, allerdings funktioniert die Free-Version aufgrund der begrenzten Standorte auch nicht für den MotoGP in Barcelona. Für stabile HD-Streams ohne Frust ist ein günstiges Premium-VPN zweifelsfrei die bessere Lösung.

Ohne Risiko testen? Die günstigste Variante von NordVPN kostet nur 3.09 €/Monat, und kommt mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Falls du das VPN nach dem MotoGP Katalonien wieder kündigst, kannst du dein Abo wieder beenden und bekommst dein Geld zurück.

Kannst du mit einem VPN auch andere Sportarten kostenlos schauen?

Definitiv. Mit einem VPN entsperrst du nicht nur MotoGP, sondern auch viele andere Sportarten, die im Ausland gratis laufen. Champions-League, Bundesliga, Premier League, Formel 1 und viele andere Sportstreams sind bei ausländischen Free-TV-Sendern kostenlos verfügbar.

Auf diese Weise zahlst du kein teures Pay-TV-Abo, sondern nutzt einfach die offiziellen Free-TV-Angebote aus anderen Ländern. Ein VPN ändert deinen virtuellen Standort, und schon kannst du internationale Livestreams ohne Einschränkungen schauen. Und es kostet nur wenige Euro pro Monat.

Zusammenfassung

Barcelona ist immer ein Highlight, sowohl bei der Action auf der Strecke, als auch für die Fans. Lokalmatador Marc Márquez reist mit Rückenwind an. Zehn Siege hat er dieses Jahr bereits zu verbuchen. Doch mit neun spanischen Fahrern im Feld, einem hungrigen Bagnaia auf Rang 3 und der technisch anspruchsvollen Strecke ist alles möglich.

Spannend wird es auf jeden Fall! Doch wer in Deutschland live dabei sein möchte, ist auf teure Pay-TV-Sender angewiesen. Doch mit einem kleinen Trick kannst du die MotoGP in Barcelona kostenlos schauen.

Mit einem VPN wie NordVPN entsperrst du legale Gratis-Livestreams in Top-Qualität. Also: VPN aktivieren, Stream starten und Renn-Action genießen.

