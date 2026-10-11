Heute, am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, spielt der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach im rheinischen Derby im RheinEnergieStadion. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

Die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein. Köln hat aus vier Spielen vier Punkte geholt, wartet aber seit drei Partien auf einen Sieg und steht im unteren Mittelfeld. Gladbach ist nach vier Niederlagen und 6:16 Toren punktloser Tabellenletzter und schickt mit Alexander Blessin einen neuen Trainer ins Derby.

In Deutschland zeigt DAZN das Rheinderby nur im Abo. Mehrere Plattformen im Ausland übertragen das Spiel dagegen kostenlos. Mit einem VPN umgehst du die Ländersperre und kannst Köln gegen Gladbach kostenlos schauen.

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Wo kann ich Köln gegen Gladbach kostenlos schauen?

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Wie kann ich Köln gegen Gladbach kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN für Köln gegen Gladbach?

Kostenlose Streams aus dem Ausland lesen zuerst deine IP-Adresse aus und bestimmen darüber deinen Standort. Liegt dieser außerhalb des Lizenzgebiets, bleibt der Player gesperrt.

Ohne VPN sperrt Fandango den Gratisstream von Köln gegen Gladbach

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Mit einer amerikanischen IP-Adresse schaltest du die kostenlose Übertragung des Spiels 1. FC Köln gegen Gladbach frei.

Wie streame ich Köln gegen Gladbach kostenlos bei Fandango?

In den USA zeigt Fandango die Bundesliga gratis und ohne Abo. Aus Deutschland erreichst du das Angebot, sobald dein VPN aktiv ist.

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Über einen US-Server läuft Köln gegen Gladbach kostenlos bei Fandango

Tipp: Bleibt der Player schwarz, wähle einen anderen US-Server. Klappt es dann noch immer nicht, lösche deine Cookies oder öffne Fandango in einem privaten Fenster. Gespeicherte Standortdaten können die VPN-Verbindung sonst überlagern.

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Bundesliga 2026/27: Sonntag, 5. Spieltag

Das Rheinderby ist die vorletzte Partie des 5. Spieltags. Diese Begegnungen stehen am heutigen Sonntag an:

Spiel Datum und Uhrzeit 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach Sonntag, 11. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Schalke 04 Sonntag, 11. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN schaltest du neben Köln gegen Gladbach zahlreiche weitere Fußball-Livestreams aus dem Ausland frei.

Analyse: Köln gegen Gladbach – wer gewinnt?

Beim 1. FC Köln ist die Stimmung gedämpft. Vier Punkte aus vier Spielen sind solide, doch seit drei Partien wartet die Mannschaft von René Wagner auf einen Sieg. Vor der Länderspielpause setzte es ein 1:2 beim Hamburger SV, danach folgte im Testspiel gegen Drittligist Viktoria Köln ein doppelter Rückschlag. Thijs Dallinga erlitt einen Kreuzbandriss und droht für den Rest der Saison auszufallen, Ragnar Ache fehlt mit einer Muskelverletzung. Zudem ist Rechtsverteidiger Alessio Castro-Montes verletzt, für ihn dürfte Sebastian Sebulonsen beginnen.

Bei Borussia Mönchengladbach ist die Lage noch ernster: null Punkte, 6:16 Tore und Platz 18. Seit dem 22. September steht deshalb Alexander Blessin als Nachfolger von Eugen Polanski an der Seitenlinie. Er ist der erste Gladbach-Trainer überhaupt, der sein Debüt ausgerechnet im Derby gegen Köln gibt. Immerhin kehrt Kapitän Tim Kleindienst nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück.

Für den FC sprechen der Heimvorteil in Müngersdorf und die bessere Ausgangslage, das Fehlen beider Mittelstürmer wiegt allerdings schwer. Wagner muss improvisieren: Marius Bülter, Luca Waldschmidt oder eine Doppelspitze mit Said El Mala und Neuzugang Mikey Moore sind denkbar. Gladbach wiederum ist seit drei Derbys ungeschlagen und setzt auf den Effekt des Trainerwechsels. Ich sehe Köln leicht vorn, ein Remis wäre in diesem emotional aufgeladenen Duell aber keine Überraschung.

Zündet der Blessin-Effekt oder schickt Köln den Rivalen noch tiefer in die Krise? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Lieber nicht. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf, und genau das bekommst du beim Livestream zu spüren. Ruckler, eine heruntergeschraubte Auflösung oder ein Abbruch im entscheidenden Moment sind dort an der Tagesordnung. Für die vollen 90 Minuten bist du mit einem Premium-Dienst wie NordVPN oder Surfshark deutlich besser aufgestellt.

Ist es legal, Köln gegen Gladbach über ein VPN zu schauen?

In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs erlaubt. Die Ländersperren der Streamingdienste beruhen auf Lizenzverträgen, nicht auf einem gesetzlichen Verbot. Über das VPN nutzt du das offizielle Angebot eines Rechteinhabers und bist dabei verschlüsselt unterwegs – ein klarer Sicherheitsgewinn gegenüber dubiosen Streamingseiten.

Zusammenfassung

Köln will nach drei sieglosen Spielen vor eigenem Publikum die Wende schaffen, Gladbach braucht nach vier Niederlagen dringend die ersten Punkte. Im RheinEnergieStadion trifft damit ein ersatzgeschwächter FC ohne gelernten Mittelstürmer auf einen Tabellenletzten, der mit neuem Trainer den Neustart sucht.

Hierzulande läuft das Derby nur bei DAZN im Abo. Im Ausland ist es dagegen kostenlos zu sehen: bei Fandango in den USA, auf dem Bundesliga-Kanal bei YouTube in Irland und bei CazéTV auf YouTube in Brasilien. Mit einem zuverlässigen VPN kannst du Köln gegen Gladbach gratis schauen.

Wähle einen Server in den USA, in Irland oder in Brasilien, öffne den Livestream und fiebere ab 15:30 Uhr mit, wenn es um die Vorherrschaft am Rhein geht. Viel Spaß beim Derby!

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