Heute, am Sonntag, den 26. Oktober 2025, spielt Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg. Anpfiff ist um 15:30 Uhr im "Schmuckkästchen" (BayArena), der Heimat von Bayer 04.

Nach einem starken Saisonauftakt ist Leverkusen in den Top 5. Freiburg ist der Außenseiter in dieser Begegnung, spielt aber eine ordentliche Saison. Beide Teams sind bekannt für attraktiven, offensiven Fußball. Perfekte Voraussetzungen für ein spannendes Spiel am Sonntagnachmittag.

In Deutschland läuft die Partie nur im Pay-TV, doch über Sender im Ausland kannst du Leverkusen gegen Freiburg kostenlos im Livestream verfolgen. Wie das geht, verrate ich jetzt.

Wo kannst du Leverkusen gegen Freiburg kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern im Ausland kannst du das Bundesliga-Spiel Leverkusen gegen Freiburg per VPN im Gratis-Livestream schauen:

Sender Land Preis Digi Sport 3 Rumänien Kostenlos Abema TV Japan Kostenlos CazeTV Brasilien Kostenlos Bundesliga über YouTube Myanmar Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Leverkusen gegen Freiburg kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, ich empfehle NordVPN, aktuell 74% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem VPN-Server. Wähle Rumänien für Digi Sport 3 oder Japan für Abema TV. Starte den Stream. Öffne die Website des Senders und genieße Leverkusen gegen Freiburg live und kostenlos.

Die besten VPNs für Leverkusen gegen Freiburg

NordVPN: Das schnellste VPN mit über 8300 Servern in aller Welt. Ideal für Bundesliga-Livestreams bei Sendern im Ausland. Surfshark: Ein sehr günstiges VPN mit guter Performance. Ohne Verbindungslimit heißt, Freunde und Familien können mitschauen, jeder auf seinem Gerät. Proton VPN: Das VPN des bekannten E-Mail-Anbieters aus der Schweiz. Wer beim Streaming Wert auf maximale Privatsphäre legt, ist hier richtig. ExpressVPN: Eines der beliebtesten VPNs der Welt. Kostet etwas mehr, ist aber immer eine gute Alternative für Fußballstreams wie Leverkusen gegen Freiburg. CyberGhost: Speziell optimierte Server für Streaming, günstige Preise und einfache Bedienung. Insgesamt ein sehr gutes VPN für Einsteiger.

Warum du für Leverkusen gegen Freiburg ein VPN brauchst

Um alle Bundesliga-Spiele zu sehen, brauchst du drei verschiedene Pay-TV-Abos. Im Ausland sieht's besser aus, dort laufen viele Spiele kostenlos online. Diese sind in Deutschland durch Geoblocking gesperrt. Der Sender erkennt deine deutsche IP-Adresse und blockiert dich. Versuchst du, den Stream aufzurufen, bekommst du eine Fehlermeldung.

Digi Sport 3 ohne VPN in Deutschland

Ein VPN ermöglicht dir, diese Beschränkungen zu umgehen, indem du dich virtuell mit einem Server im Ausland verbindest. So erhältst du Zugriff auf den offiziellen Livestream in guter Qualität und ohne teures Pay-TV-Abo.

So schaust du Leverkusen vs. Freiburg kostenlos bei Digi Sport 3

Der beste Sender, um Leverkusen gegen Freiburg zu schauen, ist Digi Sport 3. Der Sender überträgt Bundesliga-Streams in guter Qualität online, jedoch nur für Zuschauer in Rumänien. Ich habe den Sender getestet und er funktioniert sehr gut.

So entsperrst du Digi Sport 3 in Deutschland:

Verbinde dein VPN mit Rumänien. Gehe zur Digi Sport 3-Website. Streame Leverkusen vs. Freiburg live und gratis.

So siehst es aus, wenn du den Stream mit NordVPN entsperrst.

Bundesliga-Stream bei Digi Sport 3 entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 8. Spieltag

Mit einem VPN kannst du Leverkusen gegen Freiburg kostenlos schauen. Viele weitere Spiele und Gratis-Sender findest du in unseren besten kostenlosen Bundesliga-Streams.

Hier die Übersicht für den 8. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Werder Bremen – Union Berlin Freitag, 24. Oktober, 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Bayern München Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Augsburg – RB Leipzig Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Hamburger SV – Wolfsburg Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Hoffenheim – Heidenheim Samstag, 25. Oktober, 15:30 Uhr Dortmund – Köln Samstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 26. Oktober, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Mainz Sonntag, 26. Oktober, 17:30 Uhr

Prognose: Leverkusen gegen Freiburg am 8. Spieltag - Wer gewinnt?

Leverkusen ist traditionell eines der stärksten Teams der Liga und ist auch in dieser Saison vorne mit dabei. Mit schnellem Umschaltspiel, präzise Pässen und einer eingespielten Offensive um Christian Kofane und Patrik Schick dominiert die Werkself viele schwächere Teams der Liga von Beginn an. Das 7:2 gegen PSG am letzten Dienstag hat aber sicher viel Kraft gekostet.

Freiburg ist das Chamäleon der Liga. Manchmal diszipliniert, defensiv stark und brandgefährlich bei Standards. An anderen Tagen unkonzentriert und ohne echte Gefahr für die Gegner. Dass es gegen Leverkusens Tempo ausreicht ist eher unwahrscheinlich.

Meine Prognose: Freiburg wird sich nicht verstecken, aber Leverkusen spielt zu Hause und muss sich nach der Niederlage in der Champions League rehabilitieren. Ein 2:0 für Bayer 04 scheint realistisch.

Kann ich ein Gratis-VPN für Leverkusen gegen Freiburg nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Bundesliga-Livestreams meist unbrauchbar. Das Datenlimit reicht kaum für eine Partie, meist ist zur Halbzeit Schluss. Die nötigen Server fehlen und ohne den richtigen Standort funktioniert der Stream nicht. Zudem sind sie überlastet, was zu Aussetzern und Bildstörungen führt. Oder das Gratis-VPN wird komplett geblockt.

Die hier empfohlenen VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat. Für zuverlässiges Bundesliga-Streaming sind sie die bessere Lösung. Mit der Geld-zurück-Garantie bleibst du zudem flexibel.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du kannst das ganze Bundesliga-Wochenende einschließlich Bayer Leverkusen gegen Freiburg kostenlos live streamen und bekommst dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest.

Ist es legal, Leverkusen gegen Freiburg mit VPN zu schauen?

Streaming über VPN in Deutschland ist nicht strafbar, urheberrechtlich ist es aber eine Grauzone. Verstöße von Privatpersonen werden praktisch nie geahndet. Solange du dich auf offizielle, Sender beschränkst, ist das Risiko minimal. Trotzdem gilt: Verantwortungsbewusst streamen und keine illegalen Plattformen nutzen!

Mit einem guten VPN kannst du Leverkusen gegen Freiburg kostenlos streamen. VPNs anonymisieren deine Verbindung und geben dir Zugriff auf Sport-Livestreams wie die Bundesliga, Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Heute treffen in Leverkusen zwei Teams mit viel Offensivgeist, aber klar unterschiedlichem Niveau aufeinander. Leverkusen kämpft um die vorderen Plätze, Freiburg ist froh um jeden Punkt. Mit etwas Finesse könnten die Breisgauer den Platzhirsch aber durchaus ärgern.

Das Spiel läuft in Deutschland nicht im Free-TV. Mit einem VPN und offizielle Streams im Ausland kannst du trotzdem live dabei sein und Leverkusen gegen Freiburg kostenlos schauen, ohne Paywall, in stabiler Qualität.

Einfach VPN verbinden, Stream starten, zurücklehnen und das Spiel genießen. Viel Spaß!

Sichere dir die besten BLACK FRIDAY VPN-Deals: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -74% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ