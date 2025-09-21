Am Sonntag, den 21. September 2025, kommt es in der BayArena zum rheinischen Derby: Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 17:30 Uhr.

Leverkusen geht als Favorit ins Spiel, doch Derbys haben ihre eigenen Gesetze und Gladbach will unbedingt Punkte mitnehmen. Eine ereignisreiche Partie ist quasi vorprogrammiert.

In Deutschland läuft die Übertragung exklusiv im Pay-TV. Wer das Spiel kostenlos sehen möchte, kann auf ausländische Streams ausweichen. Wie das geht, welches die besten Sender sind und wie du Leverkusen gegen Gladbach kostenlos schauen kannst, erfährst du jetzt.

Wo kannst du Leverkusen gegen Mönchengladbach kostenlos schauen?

Bayer 04 gegen Gladbach wird im Ausland kostenlos live im Internet übertragen. Dies sind die besten Optionen.

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos PPTV HD 36 Thailand Kostenlos RedeTV Brasilien Kostenlos Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Leverkusen gegen Gladbach kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV Verbinde dich mit einem VPN-Server. Für Digi Sport 4 brauchst du eine rumänische IP, für AbemaTV eine japanische-IP Öffne die Website des Senders, klicke auf den Livestream und genieße Leverkusen gegen Gladbach kostenlos in guter Qualität

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26

NordVPN: Mein Top-Pick für Sportstreams. Extrem schnelle Server in beiden relevanten Ländern, starke Sicherheit und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie Surfshark: Unbegrenzte Geräte, solide Geschwindigkeit und sehr zuverlässig für Bundesliga-Livestreams bei Digi Sport und AbemaTV Proton VPN: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Transparenz und Sicherheit, ebenfalls mit schnellen Verbindungen für Sportstreams ExpressVPN: Etwas teurer, aber extrem stabil und vielseitig, ideal wenn du neben Fußball auch andere internationale Streams freischalten willst CyberGhost: Besonders nutzerfreundlich mit Streaming-optimierten Servern, perfekt für Einsteiger ohne große IT-Kenntnisse

Warum du für Leverkusen gegen Mönchengladbach ein VPN brauchst

In Deutschland läuft das rheinische Derby ausschließlich hinter der Paywall. Kostenlose Streams aus dem Ausland sind hierzulande durch Geoblocking gesperrt.

Ein VPN verschleiert deine echte IP-Adresse und verbindet dich mit einem Server im gewünschten Land. So glaubt der Streamingdienst, dass du dich tatsächlich in Rumänien oder Japan befindest und schaltet den Livestream frei.

Dann kannst du Leverkusen gegen Mönchengladbach kostenlos schauen, ohne teures Abo und ohne dich auf dubiose Streaming-Portale verlassen zu müssen.

So schaust du Leverkusen vs. Gladbach kostenlos bei Digi Sport 4

Digi Sport 4 aus Rumänien überträgt regelmäßig Bundesliga-Spiele live und gratis, auch Leverkusen gegen Gladbach. Die Qualität ist in aller Regel sehr gut und die Streams laufen stabil. Du musst dich nicht einmal registrieren.

So schaust du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Website von Digi Sport 4. Starte den Live-Stream. Genieße Leverkusen vs. Gladbach live und gratis.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei Digi Sport 4 problemlos mit NordVPN entsperrt habe.

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 4. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Leverkusen gegen Mönchengladbach sehen, sondern die komplette Bundesliga-Saison verfolgen. Auch heute stehen noch weitere spannende Begegnungen an.

Spiel Datum und Zeit Eintracht Frankfurt – Union Berlin Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr Leverkusen – Mönchengladbach Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Dortmund – Wolfsburg Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Eignen sich Gratis-VPNs für Bundesliga-Streams?

Theoretisch kannst du auch mit einem kostenlosen VPN versuchen, Leverkusen gegen Mönchengladbach freizuschalten. Praktisch scheitert das oft: Die Server sind überlastet, die Geschwindigkeit reicht nicht für HD-Streams und wichtige Standorte wie Rumänien oder Japan fehlen meist komplett.

Gute Fußball-VPNs bieten dagegen schnelle, stabile Server und die nötigen Standorte. Für ein Spiel wie Leverkusen gegen Gladbach bedeutet das: flüssige HD-Übertragung, keine Aussetzer und Zugang zu den legalen Free-TV-Sendern im Ausland. Wer die Bundesliga regelmäßig schauen will, spart sich mit einem Premium-Anbieter jede Menge Frust.

VPN testen ohne Risiko? Der große Vorteil bei Top-VPNs wie NordVPN: Du gehst keinerlei Risiko ein. Der Anbieter hat eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst Leverkusen gegen Gladbach kostenlos live streamen und bekommst danach dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden bist.

Ist es legal, Leverkusen gegen Mönchengladbach mit VPN zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell nach Rumänien oder Japan versetzen, um den offiziellen Stream bei Digi Sport 4 oder AbemaTV freizuschalten. Wichtig ist nur, dass du dich an legale Anbieter hältst. Illegale Streamingseiten bergen hohe Risiken wie Viren, Abmahnungen oder miserable Bildqualität.

Mit einem seriösen VPN bist du auf der sicheren Seite und kannst Leverkusen gegen Mönchengladbach bedenkenlos genießen. Zugleich erhältst du kostenlosen Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP, Tennis und die Champions League.

Zusammenfassung

Das rheinische Derby Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach hat alles, was ein Bundesliga-Spiel braucht: Traditionsclubs, starke Rivalität und zwei Teams, die offensiv auftreten. Während Leverkusen mit Heimvorteil ins Spiel geht, will Gladbach die Chance nutzen, den Favoriten zu ärgern.

In Deutschland läuft das Spiel exklusiv im Pay-TV. Mit einem VPN kannst du jedoch kostenlose Streams aus dem Ausland freischalten und das Spiel online verfolgen. So verpasst du keine Minute vom Derby und hast die ganze Saison über Zugriff auf die besten Fußballstreams.

Viel Spaß beim Spiel!

