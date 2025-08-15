Gleich zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison sorgt dieses Duell für große Spannung. Heute, am Freitag, den 15. August 2025, spielt Liverpool gegen Bournemouth. Anpfiff ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Für Liverpool geht es unter ihrem neuem Trainer Gareth Taylor, zuvor bei Manchester City, um einen soliden Start in den Titelkampf für diese Saison. Der AFC Bournemouth möchte hingegen ein Ausrufezeichen gegen einen der größten Klubs Englands setzen. Das wollen eingefleischte Fans sich natürlich nicht entgehen lassen. Ohne VPN ist der Stream in Deutschland jedoch nicht erreichbar!

Deshalb habe ich verschiedene VPNs für die Premier League getestet und nach Sendern gesucht, die das Spiel kostenlos zeigen. In diesem Artikel erkläre ich, wie auch du Liverpool gegen Bournemouth in Deutschland kostenlos schauen kannst, ganz ohne teures Pay-TV-Abo.

Wo kannst du Liverpool gegen Bournemouth in Deutschland kostenlos streamen?

Hier die besten Programme, die Liverpool vs. Bournemouth kostenlos übertragen:

Idman TV (Aserbaidschan)

Liverpool vs. Bournemouth mit NordVPN streamen

Liverpool gegen Bournemouth in Deutschland schauen – So geht’s

VPN abonnieren – Wähle einen schnellen, sicheren Anbieter mit stabilen Verbindungen, wie NordVPN, derzeit 73% günstiger. Installiere die VPN-Software – Lade die App auf dein Gerät (PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV) und melde dich an. Mit dem VPN-Server verbinden – So bekommst du eine IP-Adresse. Um das Geoblocking von Idman TV zu umgehen, wähle einen Server in Aserbaidschan. Stream starten – gehe zum Livestream und schaue Liverpool gegen Bournemouth live und kostenlos in HD.

Die besten VPNs für Liverpool gegen Bournemouth

NordVPN – Sehr schnell, große Serverauswahl, ideal für Sport-Streams wie die Premier League Surfshark – Sehr preiswertes VPN, das unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig unterstützt Proton VPN – Höchster Datenschutzstandard, gute Geschwindigkeit, ideal für Live-Fußball

So schaust du Liverpool vs. Bournemouth kostenlos bei Idman TV

Der Livestream von Idman TV ist die einfachste Möglichkeit, Liverpool gegen Bournemouth gratis zu sehen. Die Übertragung ist in guter Qualität verfügbar, allerdings nur für Zuschauer in Aserbaidschan freigeschaltet.

So entsperrst du den Stream in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Aserbaidschan.

Öffne die Idman TV Website und gehe zum Live-Bereich.

Starte den Stream und genieße das Spiel live und kostenlos.

NordVPN hat den Stream bei mir auf Anhieb entsperrt.

Diese Methode funktioniert auch mit den anderen kostenlosen Sendern im Ausland. Tipp: Falls der Stream nicht sofort funktioniert, wechsle den Serverstandort, lösche den Browser-Cache oder nutze den Inkognito-Modus.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was solltest du nutzen?

Kostenlose VPNs klingen verlockend, haben aber gleich mehrere Nachteile: geringe Geschwindigkeit, stark begrenzte Datenmengen, wenig Serverstandorte und oft fragwürdige Datenschutzpraktiken. Für Live-Fußball sind sie daher ungeeignet – Aussetzer, niedrige Auflösung oder Verbindungsabbrüche sind vorprogrammiert.

Übrigens funktioniert ein VPN nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für die Formel 1, die FIFA Klub-WM, die Bundesliga und zahllose andere, internationale Live-Übertragungen.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Kunden eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn du dir nur das Spiel ansehen willst und das VPN hinterher wieder kündigst, bekommst du trotzdem dein Geld zurück.

Ist es legal, das Spiel mit einem VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Es gibt keine Gesetze, die es verbieten, deine IP-Adresse zu ändern, um auf legale Streams aus dem Ausland zuzugreifen. Ob du das VPN für Datenschutz, Sicherheit oder zum Streamen nutzt, bleibt dir überlassen.

Einige Streaming-Dienste versuchen zwar, VPNs zu blockieren, aber die hier empfohlenen Anbieter umgehen solche Sperren zuverlässig. Deine Verbindung bleibt verschlüsselt, schnell und stabil. Einfach perfekt, um das Spiel ohne Störungen zu genießen.

Zusammenfassung

Das Premier-League-Auftaktspiel Liverpool gegen Bournemouth verspricht ein spannendes Duell. Die Reds wollen unter neuer Führung in eine erfolgreiche Saison starten, während Bournemouth den Favoriten ärgern will. Aber wer weiß, vielleicht gibt es eine Überraschung!

Dank der kostenlosen Übertragung auf Idman TV kannst du das Spiel auch in Deutschland sehen. Mit einem VPN, das Geoblocking umgeht, bist du live dabei und zahlst nur die günstigen Gebühren für dein VPN statt für ein teures Sportpaket. Einfach mit einem aserbaidschanischen Server verbinden, den Stream starten und kostenlos genießen.

