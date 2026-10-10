Am heutigen Samstag, dem 10. Oktober 2026, empfängt der 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen am 5. Bundesliga-Spieltag. Anstoß in der MEWA ARENA ist um 15:30 Uhr.

Nach vier Spieltagen stehen beide Teams bei sieben Punkten und sind in Reichweite der Europapokalplätze. Mainz kommt mit dem Schwung des 4:3-Siegs in Mönchengladbach aus der Länderspielpause. Leverkusen will unter dem neuen Trainer Carles Martínez Novell zeigen, dass die Werkself wieder ganz oben mitspielen kann.

RTL zeigt die Partie im Free-TV. Einen kostenlosen Livestream gibt es in Deutschland aber nicht: Online läuft das Spiel hierzulande nur hinter der Bezahlschranke. Im Ausland sieht es anders aus. In den USA, in Irland, Brasilien und Japan streamen Sender das Duell gratis. Mit einem VPN erreichst du diese Angebote und kannst Mainz gegen Leverkusen kostenlos online streamen.

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Wo kann ich Mainz gegen Leverkusen kostenlos online streamen?

Diese Sender übertragen 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen gratis im Livestream:

Sender Land Kommentarsprache Preis Fandango USA Englisch Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos Canal GOAT auf YouTube Brasilien Portugiesisch Kostenlos Abema Japan Japanisch Kostenlos

Wie kann ich Mainz gegen Leverkusen kostenlos online streamen?

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Warum brauche ich ein VPN für Mainz gegen Leverkusen?

Ausländische Gratisstreams erkennen an deiner IP-Adresse, aus welchem Land du zugreifst. Rufst du sie aus Deutschland auf, bleibt der Player wegen fehlender Lizenz gesperrt.

Ohne VPN sperrt Fandango den Gratisstream von Mainz gegen Leverkusen

Mit einem VPN läuft dein Datenverkehr über einen Server im Zielland. Der Sender sieht dann eine amerikanische, irische, brasilianische oder japanische IP-Adresse und gibt den Stream frei. Mit einer US-IP kannst du zum Beispiel das komplette Spiel bei Fandango verfolgen.

Wie streame ich Mainz gegen Leverkusen kostenlos bei Fandango?

Fandango zeigt die Bundesliga in den USA kostenlos und ohne Abo. Laut offiziellem Spielplan gehört Mainz gegen Leverkusen zu den Partien, die dort laufen. Aus Deutschland kannst du den Stream aufrufen, sobald dein VPN verbunden ist.

So streamst du 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen gratis bei Fandango:

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Mit einem US-Server von NordVPN läuft Mainz gegen Leverkusen gratis bei Fandango

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Läuft Mainz gegen Leverkusen auch kostenlos in Deutschland?

Ja, aber nur im klassischen Fernsehen. RTL überträgt die Partie im Free-TV, die Sendung beginnt um 15:00 Uhr. Einen kostenlosen Livestream bietet RTL nicht an. Online läuft das Spiel in Deutschland bei Sky Go und WOW, beide nur mit kostenpflichtigem Abo.

Wenn du unterwegs bist oder keinen Fernseher in der Nähe hast, sind die ausländischen Gratisstreams per VPN die beste Möglichkeit, Mainz gegen Leverkusen kostenlos online zu sehen.

Bundesliga 2026/27: Der 5. Spieltag im Überblick

Mainz gegen Leverkusen ist eine von neun Partien am 5. Spieltag. Hier sind alle Begegnungen:

Spiel Datum und Uhrzeit Borussia Dortmund – SV Werder Bremen Freitag, 9. Oktober 2026, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Hamburger SV Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – SV Elversberg Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern München Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr RB Leipzig – Eintracht Frankfurt Samstag, 10. Oktober 2026, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach Sonntag, 11. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Schalke 04 Sonntag, 11. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN kannst du nicht nur Mainz gegen Leverkusen streamen, sondern auch viele weitere Bundesliga-Spiele.

Analyse: Mainz gegen Leverkusen – wer gewinnt?

Der 1. FSV Mainz 05 ist unter Urs Fischer stark gestartet. Auf das 5:0 gegen den HSV folgte zwar ein 1:3 gegen Frankfurt, doch beim spektakulären 4:3 in Mönchengladbach hat die Mannschaft Moral gezeigt. Nadiem Amiri ist weiter der Taktgeber und vorn treffen die Mainzer verlässlich: Zehn Tore nach vier Spielen sind ein starker Wert.

Bayer 04 Leverkusen befindet sich unter Carles Martínez Novell noch im Umbau, steht nach vier Spieltagen aber ebenfalls bei sieben Punkten und hat mit fünf Gegentoren die etwas stabilere Abwehr. Die Statistik spricht für die Werkself: Mainz wartet seit 2022 auf einen Heimsieg gegen Leverkusen. Die beiden Duelle der Vorsaison hatten es in sich. In Mainz gewann Leverkusen mit 4:3, im Rückspiel glich Jarell Quansah erst in der 88. Minute zum 1:1 aus.

Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch mit Toren auf beiden Seiten. Leverkusen hat individuell die etwas besseren Spieler, Mainz dafür den Heimvorteil und den Schwung aus Gladbach. Mein Tipp ist ein Unentschieden, wobei ein knapper Auswärtssieg nicht überraschen würde.

Wer behält am Ende die Oberhand? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich ab. Kostenlose VPNs verteilen sehr viele Nutzer auf wenige Server, und das sieht man den Streams an: Ruckler, reduzierte Auflösung oder ein Abbruch kurz vor dem entscheidenden Tor kommen häufig vor. Für 90 Minuten Bundesliga ist ein Premium-Anbieter wie NordVPN oder Surfshark die deutlich zuverlässigere Lösung.

Ist es legal, Mainz gegen Leverkusen über ein VPN zu schauen?

VPNs sind in Deutschland erlaubt. Die Ländersperren der Sender beruhen auf Lizenzverträgen, nicht auf einem gesetzlichen Verbot. Mit dem VPN rufst du ein offizielles Angebot eines echten Rechteinhabers ab; deine Verbindung ist dabei verschlüsselt. Das ist deutlich sicherer als dubiose Streamingseiten.

Zusammenfassung

Mainz und Leverkusen haben beide sieben Punkte und treffen sich auf Augenhöhe. Für Mainz geht es darum, die Negativserie gegen die Werkself zu beenden, für Leverkusen um den Anschluss an die Spitzengruppe.

In Deutschland zeigt RTL das Spiel nur im linearen Free-TV, online brauchst du hierzulande ein Abo. Gratis streamen kannst du die Partie im Ausland: bei Fandango in den USA, beim Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, bei Canal GOAT auf YouTube in Brasilien und bei Abema in Japan.

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