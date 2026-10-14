Heute, am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, spielt Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der UEFA Champions League 2026/27. Angepfiffen wird um 21:00 Uhr, Schauplatz ist das Etihad Stadium in Manchester. Beide Klubs zählen zu den Schwergewichten und die Begegnung ist das Spitzenspiel des 2. Spieltages.

City wird zu Hause auf frühes Pressing setzen, während Paris mit Kontern antwortet. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden können. Verständlicherweise wollen viele Fans live dabei sein.

In Deutschland läuft die Partie leider nicht im Free-TV. Mit einem VPN kannst du Sender im Ausland freischalten und Man City gegen PSG kostenlos schauen. Ich habe acht Streams gefunden und erfolgreich getestet.

Wo kann ich Manchester City gegen PSG kostenlos schauen?

Diese Sender übertragen Manchester City gegen Paris Saint-Germain heute gratis im Livestream:

Sender Land Preis RTÉ2 Irland Kostenlos RTL Play Belgien Kostenlos VTM 2 Belgien Kostenlos TV8 Italien Kostenlos HRT Kroatien Kostenlos bTV Action Bulgarien Kostenlos RTS Serbien Kostenlos Ictimai TV Aserbaidschan Kostenlos

Champions League schauen mit NordVPN

Wie kann ich Manchester City gegen PSG kostenlos schauen?

Hol dir ein VPN mit schnellen Servern. Meine Empfehlung ist NordVPN, aktuell 73% günstiger. Richte die App ein – auf PC, Handy, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Irland für RTÉ2 oder wähle einen der sieben anderen Sender auf der Liste. Öffne den Livestream und verfolge Man City gegen PSG live und gratis.

Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2026/27

NordVPN: Unser Testsieger fürs Streaming. Die Server in Irland, Belgien und Italien liefern konstant hohe Geschwindigkeiten und halten den Champions-League-Stream in HD stabil. Surfshark: Erlaubt unbegrenzt viele Geräte und deckt alle Sendeländer dieser Partie ab. Ideal, wenn mehrere Haushaltsmitglieder parallel zuschauen. Proton VPN: Schweizer Anbieter mit striktem Datenschutz. Die Bandbreite reicht problemlos für ruckelfreie 90 Minuten Fußball. IPVanish: Entsperrt ausländische Free-TV-Sender zuverlässig und ist eine stabile Alternative für Sport-Streaming aller Art. Norton VPN: Das Netzwerk fällt kleiner aus, die Bedienung ist dafür simpel. Für Spiele wie Manchester City gegen PSG reicht die Leistung aus.

Warum brauche ich ein VPN, um Manchester City vs. PSG kostenlos zu schauen?

Jeder Streamingdienst liest deine IP-Adresse aus und bestimmt daraus dein Land. Gratis-Übertragungen ausländischer Sender bleiben in Deutschland deshalb per Geoblocking gesperrt.

RTÉ-Livestream ohne VPN in Deutschland nicht erreichbar

Ein VPN schickt deinen Datenverkehr über einen Server im Sendeland, vergibt dir eine dortige IP-Adresse und öffnet damit den blockierten Stream.

Wie kann ich Manchester City gegen PSG kostenlos bei RTÉ2 schauen?

Der irische Sender RTÉ2 gehört zu den einfachsten Wegen, Manchester City gegen Paris Saint-Germain live zu sehen. Die Übertragung läuft dort ohne Abo und ohne Gebühr im Stream.

In drei Schritten zum Gratis-Stream bei RTÉ2:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland. Öffne das Angebot von RTÉ2 im RTE Player. Verfolge Manchester City vs. PSG kostenlos.

RTÉ-Fußball-Livestream entsperrt mit VPN

Tipp: Bleibt das Bild schwarz, nimm einen anderen Server im selben Land oder öffne die Seite in einem privaten Fenster. Auch ein abgeschalteter Adblocker und geleerte Cookies bringen den Stream häufig zum Laufen.

Champions League 2026/27 – 2. Spieltag der Ligaphase, Spielübersicht

Alle Begegnungen am heutigen Mittwoch des zweiten Spieltags der Ligaphase in der Champions-League-Saison 2026/27 auf einen Blick.

Spiel Datum und Uhrzeit LASK – FC Liverpool Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr Feyenoord – Como Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr Schachtar Donezk – AEK Athen Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Real Betis – FC Porto Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr AS Roma – Real Madrid Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Slovan Bratislava – VfB Stuttgart Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Aston Villa – Fenerbahçe Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Manchester City – Paris Saint-Germain Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr

Dein VPN taugt übrigens für weit mehr als diese eine Begegnung. Praktisch sämtliche Champions-League-Spiele kannst du kostenlos streamen.

Analyse und Prognose: Man City gegen Paris Saint-Germain – Wer gewinnt?

Manchester City ist zu Hause nur schwer zu schlagen und spielt eine extrem starke Frühsaison in der Premier-League: sechs Spiele, sechs Siege. Das hohe Tempo der Citizens ist das perfekte Mittel gegen strategisch agierende Teams wie Paris.

Paris Saint-Germain ist in der Ligue 1 aktuell nur auf Platz 6. Der 6:1-Auftakt gegen Slovan Bratislava war aber eine deutliche Ansage in Richtung Manchester. Nicht zuletzt ist PSG amtierender CL-Meister. Entscheidend wird, wie gut Paris dem Dauerdruck standhält.

Die Zweikampfquote im Mittelfeld und etwas Glück vor dem Tor könnten heute den Ausschlag geben. Interessant zu wissen: Gianluigi Donnarumma läuft heute für Manchester City auf und steht erstmals gegen seinen früheren Klub im Tor.

Worauf solltest du bei VPNs für die Champions League achten?

Beim Fußball-Streaming zählen Tempo, Stabilität und eine sichere Verbindung. Topspiele wie Manchester City gegen PSG ziehen Millionen Zuschauer gleichzeitig an, entsprechend belastet sind die Server. Darauf solltest du achten:

Servernetzwerk : Je breiter das Netz, desto besser. Für den Gratis-Stream dieser Partie brauchst du Standorte in Irland, Belgien, Italien, Kroatien, Bulgarien, Serbien oder Aserbaidschan.

: Je breiter das Netz, desto besser. Für den Gratis-Stream dieser Partie brauchst du Standorte in Irland, Belgien, Italien, Kroatien, Bulgarien, Serbien oder Aserbaidschan. Geoblocking : Ländersperren knackt längst nicht jeder Anbieter. NordVPN und Surfshark haben sich in unseren Tests wiederholt durchgesetzt.

: Ländersperren knackt längst nicht jeder Anbieter. NordVPN und Surfshark haben sich in unseren Tests wiederholt durchgesetzt. Kompatibilität : Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zum Pflichtprogramm.

: Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router gehören zum Pflichtprogramm. Sicherheit: Starke Verschlüsselung und eine geprüfte No-Logs-Politik kennzeichnen jeden seriösen Anbieter, auch wenn sie beim Zugriff auf legale Auslandsstreams zweitrangig sind.

Kann ich Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Für ein Spiel wie Manchester City gegen PSG taugen Gratis-VPNs nicht. Ihnen fehlen Server in den nötigen Ländern, die Verbindung bricht regelmäßig ab und das Datenvolumen ist oft vor der Halbzeitpause aufgebraucht. Bezahlte Dienste bringen genau das mit, was Live-Fußball verlangt: hohe Geschwindigkeiten, unbegrenzten Traffic und verlässliches Entsperren – zu Kosten von wenigen Euro pro Monat.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gewährt Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du schaust Manchester City gegen PSG live und kündigst danach, falls du das VPN nicht länger brauchst.

Ist es legal, Fußball per VPN im Ausland zu streamen?

Sämtliche Sender aus unserer Übersicht senden mit offizieller Lizenz. Manche versuchen zwar, VPN-Nutzer zu sperren, gegen deutsches Recht verstößt Streaming über VPN aber nicht. Zusätzlich verbirgt ein VPN deine Verbindungsdaten.

Ein VPN beschränkt sich übrigens nicht auf dieses eine Spiel – damit lassen sich zahlreiche internationale Free-Streams freischalten, darunter die Bundesliga und die Formel 1.

Zusammenfassung

Manchester City gegen Paris Saint-Germain ist das Topspiel des zweiten Ligaphase-Spieltags der Champions League 2026/27.

Du willst live dabei sein und hast nicht das richtige Pay-TV-Abo? Per VPN erreichst du Gratis-Sender im Ausland. Wähle einfach einen Server im passenden Land, öffne den Stream und du kannst Man City gegen PSG kostenlos verfolgen.

Wir berichten im Liveticker ab etwa einer Stunde vor dem Spiel.

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