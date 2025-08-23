Manchester City eröffnet sein erstes Heimspiel der Premier-League-Saison 2025/26 mit einem echten Kracher: Am heutigen Samstag, den 23. August, spielt Man City gegen Tottenham Hotspur im Etihad Stadium. Anpfiff ist um 13:30 Uhr deutscher Zeit.

Für City geht es darum, die Titelambitionen gleich zu Beginn klar zu unterstreichen, mit Erling Haaland als Torgarant. Die Spurs wollen mit ihrem neuen Trainer Thomas Frank und Neuzugang Mohammed Kudus dagegenhalten.

Wer das Spiel in Deutschland sehen möchte, braucht allerdings einen kleinen Trick, denn ohne VPN ist der Livestream hierzulande nicht frei verfügbar. In diesem Artikel erkläre ich, wie du Man City gegen Tottenham kostenlos schauen kannst, live, in HD und ganz ohne teures Pay-TV-Abo.

Wo kannst du Man City gegen Tottenham in Deutschland kostenlos streamen?

Hier die besten Programme, die Man City gegen Tottenham kostenlos übertragen:

Idman TV (Aserbaidschan)

Amazon Prime Niederlande (Prime-Mitgliedschaft erforderlich)

Man City gegen Tottenham streamen mit NordVPN

Man City gegen Tottenham in Deutschland schauen – So geht’s

Abonniere ein schnelles, sicheres VPN mit stabilen Servern in den benötigten Länden, so wie NordVPN, derzeit 73% günstiger. Installiere die VPN-Software auf deinem PC, Smartphone, Tablet, Router oder Smart-TV und logge dich ein. Mit dem VPN-Server verbinden – Für Idman TV brauchst du einen Server in Aserbaidschan, für Amazon Prime NL einen Server in den Niederlanden. Stream starten – Öffne den Player und genieße Manchester City gegen Tottenham live in HD.

Die besten VPNs für Man City gegen Tottenham

NordVPN – Sehr schnell, riesige Serverauswahl, ideal für Sportstreams wie die Premier League. Perfekt, um Idman TV in Aserbaidschan oder Amazon Prime NL freizuschalten. Surfshark – Preiswert und unterstützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig. Gut für Familien oder Haushalte mit mehreren Zuschauern. Proton VPN – Starke Datenschutz-Features, gute Performance und zuverlässig beim Streamen von Fußballspielen.

So schaust du Man City vs. Tottenham kostenlos bei Idman TV

Idman TV ist ein Sender aus Aserbaidschan, der viele Premier-League-Spiele live und kostenlos überträgt, auch Manchester City gegen Tottenham. Der Stream ist nur in Aserbaidschan verfügbar. Mit einem VPN umgehst du die Ländersperre.

So entsperrst du Idman TV in Deutschland:

Abonniere ein zuverlässiges VPN

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Aserbaidschan

Öffne Idman TV und gehe zum Live-Bereich

Starte den Stream und genieße Man City vs. Tottenham live und kostenlos

NordVPN hat den Stream bei mir im ersten Versuch entsperrt. Download, Installation und Verbindung waren in fünf Minuten erledigt.

Falls der Stream einmal nicht direkt lädt, hilft es meist, den Server zu wechseln oder den Inkognito-Modus zu verwenden. Geht auch das nicht, deaktiviere deinen Adblocker oder lösche deine Browser-Cookies und den Cache.

Gratis- vs. Premium-VPNs – was solltest du nutzen?

Kostenlose VPNs sind für Live-Fußball ungeeignet, da sie nur wenige Server haben, die Geschwindigkeit drosseln oder den Nutzern strenge Datenlimit auferlegen. Das führt zu niedriger Bildqualität oder Verbindungsabbrüchen mitten im Spiel.

Ein kostenpflichtiges VPN ist die bessere Wahl, da sie hohe Geschwindigkeiten, Serverstandorte in Aserbaidschan und Holland bieten und Geoblocking zuverlässig umgehen.

Übrigens funktionieren Premium-VPNs nicht nur für dieses Spiel, du kannst auch Formel 1, MotoGP, Bundesliga, Champions League und zahllose andere, internationale Live-Übertragungen kostenlos streamen.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet allen Kunden eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn du dir nur das Spiel ansehen willst und das VPN hinterher nicht behalten möchtest, kannst du wieder kündigen und bekommst dein Geld zurück.

Ist es legal, das Spiel mit einem VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland nicht verboten. Es gibt keine Gesetze, die es verbieten, deine IP-Adresse zu ändern, um auf Streams aus dem Ausland zuzugreifen. Ob du ein VPN für Sicherheit, Datenschutz oder zum Freischalten von Sportübertragungen nutzt, bleibt dir überlassen.

Wichtig: Manche Anbieter versuchen, VPN-Verbindungen zu blockieren. Die hier empfohlenen VPNs umgehen solche Sperren jedoch zuverlässig. Deine Verbindung bleibt dabei verschlüsselt, anonym und stabil. Optimale Voraussetzungen, um Man City gegen Tottenham zu streamen.

Zusammenfassung

Das Duell Manchester City gegen Tottenham am 23. August 2025 ist eines der ersten großen Highlights für Fans der Premier-League. City will mit Haaland und Co. die Tabellenführung festigen, während die Spurs unter Thomas Frank ein Ausrufezeichen setzen wollen.

In Deutschland wird das Spiel nicht kostenlos übertragen. Mit einem kleinen Trick kannst du es trotzdem live sehen. Ein Premium-VPN wie NordVPN sorgt dafür, dass du Gratis-Sender im Ausland nutzen kannst. Also los: VPN an, Stream aufrufen und Live-Fußball-Action genießen!

