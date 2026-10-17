Schalke vs. Mainz kostenlos schauen – Bundesliga 2026/27

Am heutigen Samstag, den 17. Oktober 2026, spielt Schalke gegen Mainz am 6. Spieltag der Bundesliga 2026/27. Der Anpfiff erfolgt um 15:30 Uhr in der Veltins-Arena (AufSchalke) in Gelsenkirchen.

Schalke hat sich nach dem Aufstieg im Mittelfeld der Tabelle etabliert und will heute seinen Heimvorteil nutzen. Mainz ist ebenfalls gut im Rennen und könnte mit einem Sieg heute weiter zur Führungsgruppe aufschließen.

Viele Fans warten gespannt auf das Spiel, in Deutschland läuft es allerdings exklusiv bei Sky. Falls du nicht das richtige Pay-TV-Abo hast, kannst du Sender im Ausland per VPN nutzen und Schalke vs. Mainz gratis streamen.

Wo kann ich Schalke vs. Mainz kostenlos schauen?

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Bundesliga via YouTube (Irland), gesperrt in Deutschland

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Wie kann ich Schalke vs. Mainz bei Bundesliga via YouTube schauen?

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Bundesliga-Spielübersicht am 6. Spieltag 2026/27

Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 gehört zum Samstagsprogramm der Bundesliga. Hier ist der Überblick aller Begegnungen an diesem Wochenende:

Spiel Datum und Uhrzeit Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln Freitag, 16. Oktober, 20:30 Uhr Hamburger SV – VfB Stuttgart Samstag, 17. Oktober, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – Mainz 05 Samstag, 17. Oktober, 15:30 Uhr Union Berlin – Borussia Dortmund Samstag, 17. Oktober, 15:30 Uhr SV Elversberg – FC Augsburg Samstag, 17. Oktober, 15:30 Uhr Werder Bremen – SC Paderborn Samstag, 17. Oktober, 15:30 Uhr FC Bayern München – RB Leipzig Samstag, 17. Oktober, 18:30 Uhr Bayer Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 18. Oktober, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim Sonntag, 18. Oktober, 17:30 Uhr

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Analyse und Prognose: Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 – Wer gewinnt?

Aufsteiger Schalke geht als 13. mit fünf Punkten in den Spieltag. In der Veltins-Arena wartet die Mannschaft von Miron Muslić noch auf den ersten Dreier: Gegen den FC Bayern und Mitaufsteiger Elversberg blieb es jeweils beim 0:0, zuletzt setzte es in Freiburg eine späte 1:2-Niederlage.

Mainz 05 reist als Tabellenachter mit sieben Punkten an. Auswärts ist das Team von Urs Fischer noch ungeschlagen und gewann beim HSV mit 5:0, daheim gab es vergangene Woche allerdings ein wildes 3:4 gegen Bayer Leverkusen.

Die Rollen sind damit klar verteilt. Schalke hat erst vier Tore erzielt und lebt bislang von der Defensivarbeit, Mainz stellt mit 13 Treffern die deutlich produktivere Offensive. Für die Königsblauen geht es darum, die Heimstärke aus der Aufstiegssaison endlich auch im Oberhaus zu bestätigen, für die 05ER um den Anschluss an die Europapokalplätze. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – entsprechend eng dürfte die Partie werden.

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Zusammenfassung

Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, trifft Schalke 04 in der Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05. Für den Gastgeber geht es darum, die Position im oberen Tabellendrittel abzusichern, für Mainz um Punkte gegen die schwankende Form.

In Deutschland führt am Pay-TV-Abo kein Weg vorbei. Über ein VPN und Bundesliga via YouTube (Irland) verfolgst du Schalke gegen Mainz dagegen gratis – von jedem Ort der Welt aus. Als zweite Option steht Fandango in den USA bereit.

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