Am heutigen Freitag, dem 13. November 2026, spielt Serbien gegen Deutschland in der Ligaphase der Nations League 2026/27. Angepfiffen wird um 20:45 Uhr im Belgrader Stadion Rajko Mitić. Wegen einer UEFA-Strafe bleiben die Ränge leer.

Für die DFB-Elf steht einiges auf dem Spiel. Als Gruppendritter mit fünf Punkten braucht das Team von Jürgen Klopp einen Sieg, um im Rennen um das Viertelfinale zu bleiben. Das Hinspiel in München gewann Deutschland mit 2:0. Serbien wartet nach vier Niederlagen weiter auf den ersten Punkt.



Hierzulande zeigt RTL die Partie im Free-TV, den Livestream gibt es bei RTL+. Wer gerade im Ausland ist, kommt an den Stream allerdings nicht heran. Mit einem VPN umgehst du die Ländersperre und kannst Serbien gegen Deutschland im Ausland schauen.

Anstoß heute um 20:45 Uhr RTL beginnt die Übertragung bereits um 20:15 Uhr. Richte dein VPN am besten schon vorher ein. NordVPN ist in etwa zwei Minuten startklar. Jetzt NordVPN sichern und Serbien gegen Deutschland live streamen

Wo kann ich Serbien gegen Deutschland im Ausland schauen?

Hier läuft Serbien gegen Deutschland live:

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Wie kann ich Serbien gegen Deutschland im Ausland schauen?

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Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Mit Tausenden Servern an 224 Standorten verteilt NordVPN den Ansturm zum Anpfiff auf viele Schultern. Selbst wenn um 20:45 Uhr unzählige Fans gleichzeitig auf RTL+ zugreifen, bleibt das Bild aus Belgrad scharf und läuft ohne Ruckler. Surfshark: Surfshark punktet mit stabilen Verbindungen nach Deutschland und in die Schweiz. Dazu erlaubt der Dienst beliebig viele Geräte pro Konto. Ideal, wenn im Urlaub mehrere Leute Serbien gegen Deutschland auf eigenen Geräten verfolgen wollen. Proton VPN: Der Anbieter aus der Schweiz verbindet starke Verschlüsselung mit einer unabhängig geprüften No-Logs-Richtlinie. Durch seine Wurzeln in der Schweiz passt er besonders gut zum Gratisstream über Zattoo. IPVanish: IPVanish bietet kurze Wege zu europäischen Serverstandorten und begrenzt die Zahl der Geräte nicht. Für den Länderspielabend ist der Dienst ein solider Allrounder, mit dem du flexibel zwischen RTL+ und RTS wechselst. Norton VPN: Das Servernetz fällt kleiner aus, deckt die wichtigsten europäischen Standorte für Serbien gegen Deutschland aber ab. Im Paket mit Norton 360 lohnt sich der Dienst vor allem für Einsteiger, die Virenschutz und VPN aus einer Hand wollen.

Warum brauche ich ein VPN für Serbien gegen Deutschland?

RTL+, Zattoo und RTS gleichen bei jedem Aufruf deine IP-Adresse mit ihrem Lizenzgebiet ab. Greifst du von außerhalb zu, bleibt der Bildschirm schwarz oder es erscheint ein Hinweis auf die Ländersperre.

Ohne deutsche IP-Adresse blockiert RTL+ den Livestream

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im gewünschten Land. Der Streamingdienst erkennt dann eine lokale IP-Adresse und gibt den Livestream von Serbien gegen Deutschland frei.

Wie streame ich Serbien gegen Deutschland auf RTL+?

RTL+ ist die naheliegende Wahl, weil du das Spiel dort in HD und mit deutschem Kommentar siehst. Für Livesport brauchst du allerdings mindestens RTL+ Premium für 9,99 € im Monat.

So schaust du Serbien gegen Deutschland auf RTL+:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Deutschland. Melde dich mit deinem Premium-Konto bei RTL+ an. Öffne den RTL-Livestream und verfolge Serbien gegen Deutschland live.

Mit einem deutschen NordVPN-Server ist RTL+ in wenigen Sekunden freigeschaltet

Tipp: Lädt der Stream nicht, wechsle auf einen anderen deutschen Server. Oft helfen auch ein Inkognito-Fenster, gelöschte Cookies oder ein kurz deaktivierter Adblocker.

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Serbien gegen Deutschland kostenlos schauen: Zattoo und RTS

Ohne RTL+-Abo bleiben dir zwei Gratisalternativen. In der Schweiz gehört RTL zum kostenlosen Paket Zattoo Free, allerdings nur in SD-Qualität. Verbinde dich dafür mit einem Schweizer Server, lege ein kostenloses Zattoo-Konto an und schalte auf RTL um.

Die zweite Option ist der serbische Sender RTS, der die Partie mit serbischem Kommentar überträgt. Dafür brauchst du einen Server in Serbien.

Analyse: Serbien gegen Deutschland – wer gewinnt?

Serbien ist nach vier Niederlagen Tabellenletzter und kämpft gegen den direkten Abstieg aus Liga A. Rückenwind von den Rängen gibt es nicht: Wegen rassistischen Verhaltens seiner Fans muss das Team von Veljko Paunović in Belgrad ohne Zuschauer antreten. Mit dem Rücken zur Wand dürfte Serbien kompakt verteidigen und auf Konter lauern.

Für Deutschland geht es um den Anschluss an die Gruppenspitze. Nach nur einem Sieg aus vier Spielen steht Jürgen Klopp unter Zugzwang, zumal die Niederlande und Griechenland mit je acht Punkten parallel in Amsterdam aufeinandertreffen. Kapitän Joshua Kimmich kehrt zurück, im Sturm gilt Kai Havertz als gesetzt. Mit Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug steht zudem ein echter Strafraumstürmer bereit. Verletzt fehlt dagegen Waldemar Anton.

Im Hinspiel setzte sich Deutschland mit 2:0 durch, doch im leeren Stadion Rajko Mitić gelten eigene Regeln. Ob Klopps Team seine Favoritenrolle bestätigt oder Serbien endlich die ersten Punkte holt, entscheidet sich heute Abend.

Sei live dabei, wenn es für Klopp und die DFB-Elf um alles geht!

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Nations League: Spielplan und Termine

Mit deinem VPN bist du nicht nur bei Serbien gegen Deutschland dabei. Bis zum Ende der Ligaphase stehen in Liga A unter anderem diese Partien an:

Spiel Datum Anstoß (MEZ) Gruppe Ort Serbien – Deutschland Freitag, 13. November 20:45 Uhr A2 Stadion Rajko Mitić, Belgrad Niederlande – Griechenland Freitag, 13. November 20:45 Uhr A2 Johan Cruijff ArenA, Amsterdam Portugal – Dänemark Samstag, 14. November 20:45 Uhr A4 Estádio Municipal de Braga, Braga Belgien – Italien Sonntag, 15. November 20:45 Uhr A1 König-Baudouin-Stadion, Brüssel Frankreich – Türkei Sonntag, 15. November 20:45 Uhr A1 Stade Matmut Atlantique, Bordeaux Kroatien – Tschechien Sonntag, 15. November 20:45 Uhr A3 Opus Arena, Osijek Spanien – England Sonntag, 15. November 20:45 Uhr A3 Metropolitano, Madrid Deutschland – Niederlande Montag, 16. November 20:45 Uhr A2 Olympiastadion, Berlin Griechenland – Serbien Montag, 16. November 20:45 Uhr A2 Panthessaliko-Stadion, Volos Wales – Portugal Dienstag, 17. November 20:45 Uhr A4 Cardiff City Stadium, Cardiff

Alle Übertragungen und weitere Begegnungen der UEFA Nations League 2026/27 findest du in unserer vollständigen Streamingübersicht zur Nations League.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Für einen ruckelfreien Fußballabend zählen vor allem hohe Geschwindigkeit, eine stabile Leitung und zuverlässiges Entsperren. Gerade bei Länderspielen greifen zum Anpfiff Tausende Fans gleichzeitig auf dieselben Streams zu.

Servernetzwerk : Für dieses Spiel brauchst du Standorte in Deutschland, der Schweiz oder Serbien. Je mehr Server pro Land zur Verfügung stehen, desto geringer ist das Risiko überlasteter Verbindungen.

: Für dieses Spiel brauchst du Standorte in Deutschland, der Schweiz oder Serbien. Je mehr Server pro Land zur Verfügung stehen, desto geringer ist das Risiko überlasteter Verbindungen. Geoblocking umgehen : RTL+ und Zattoo erkennen viele VPN-IP-Adressen. NordVPN und Surfshark umgehen diese Sperren regelmäßig.

: RTL+ und Zattoo erkennen viele VPN-IP-Adressen. NordVPN und Surfshark umgehen diese Sperren regelmäßig. Kompatibilität : Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten selbstverständlich sein. So schaust du Serbien gegen Deutschland auf dem Gerät, das gerade zur Hand ist.

: Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router sollten selbstverständlich sein. So schaust du Serbien gegen Deutschland auf dem Gerät, das gerade zur Hand ist. Sicherheit: Seriöse Anbieter speichern keine Aktivitätsprotokolle und verschlüsseln deinen gesamten Datenverkehr. Ein externes Audit bestätigt, dass dieses Versprechen auch gehalten wird.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Für Livefußball sind Gratis-VPNs keine gute Wahl. Häufig fehlen Server in den benötigten Ländern, die Geschwindigkeit bricht bei Livebildern ein und das Datenlimit ist oft schon vor der Pause erreicht. Ein Premium-VPN bietet dagegen unbegrenztes Datenvolumen, schnelle Server und zuverlässiges Entsperren, also alles, was du für 90 Minuten Nations League brauchst.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

In Deutschland ist die Nutzung eines VPNs erlaubt. Alle hier genannten Sender und Plattformen besitzen offizielle Übertragungsrechte und zeigen das Spiel auf legalem Weg. Zusätzlich erschließt dir ein VPN viele weitere offizielle Streams, von den übrigen Nations-League-Partien über die Bundesliga bis zur Champions League.

Zusammenfassung

Am 5. Spieltag der Nations League 2026/27 trifft Serbien am Freitag, dem 13. November 2026, um 20:45 Uhr in Belgrad auf Deutschland. Die DFB-Elf muss gewinnen, um im Kampf um das Viertelfinale zu bleiben. Das punktlose Serbien spielt ohne Zuschauer gegen den Abstieg.

In Deutschland läuft die Partie bei RTL und im Livestream auf RTL+, kostenlos ist sie außerdem über Zattoo in der Schweiz und bei RTS in Serbien zu sehen. Außerhalb des jeweiligen Landes greift die Sperre. Ein VPN löst das Problem in wenigen Minuten: Server im passenden Land wählen, Stream starten und das Spiel verfolgen, wo immer du gerade bist.

Dann bleibt nur noch eins: VPN einschalten, zurücklehnen und Serbien gegen Deutschland live genießen. Viel Spaß!

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