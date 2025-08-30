Heute, am Samstag, den 30. August 2025, spielt der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der MHPArena in Stuttgart, Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

Die Schwaben wollen im ersten Heimspiel der Saison Wiedergutmachung leisten, während die Fohlen ihren soliden Start ausbauen möchten. Stuttgart hat nach einer schwierigen Auftaktpartie einiges gutzumachen und setzt dabei auf die Unterstützung der eigenen Fans. Mönchengladbach reist mit Rückenwind an und möchte den ersten Saisonsieg einfahren. Die Historie spricht leicht für die Gäste, doch im eigenen Stadion ist mit Stuttgart immer zu rechnen.

Für Fans ohne Sky-Abo gibt es aber schlechte Nachrichten, denn das Spiel läuft nirgendwo anders im deutschen Fernsehen. Im Ausland wird das Spiel hingegen kostenlos übertragen. Mit einem VPN kannst du diese Streams auch in Deutschland freischalten und Stuttgart gegen Gladbach gratis verfolgen.

Wie der Trick genau funktioniert und welches die besten legalen Sender im Ausland sind, verrate ich in diesem Artikel.

Wo kannst du Stuttgart – Gladbach kostenlos schauen?

Hier die beiden besten Sender im Ausland, die das Spiel VfB Stuttgart gegen Gladbach gratis zeigen.

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos AbemaTV Japan Kostenlos SindoNews Indonesien Kostenlos

Wähle einen rumänischen oder japanischen Server, öffne den Stream und schon läuft Stuttgart gegen Gladbach kostenlos und live, auch von Deutschland aus.

Bundesliga gratis schauen mit NordVPN

So kannst du Stuttgart – Gladbach gratis über VPN schauen: Schritt für Schritt

So einfach holst du dir das Bundesliga-Spiel ins Wohnzimmer. Ohne Sky, ohne Zusatzkosten.

VPN auswählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN mit schnellen Servern in Rumänien und Japan, z.B. NordVPN, aktuell mit 73% Rabatt. Software installieren – Lade die App von der offiziellen Website herunter und richte sie auf Handy, Laptop, Tablet oder Smart-TV ein. Server verbinden – Wähle Rumänien für Digi Sport 4 oder Japan für AbemaTV. Stream starten – Öffne den Sender online und verfolge Stuttgart gegen Gladbach live und kostenlos.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025

NordVPN: Schnell, stabil und mit Servern in über 126 Ländern, darunter auch Rumänien und Japan. Perfekt für HD-Streams ohne Ruckeln. Surfshark: Sehr günstig und auf unbegrenzt vielen Geräten nutzbar. Ideal, wenn du mit Freunden oder Familie gleichzeitig schauen willst. Proton VPN: Solide Performance, sichere Verschlüsselung, Freemium-Version zum Testen und sehr zuverlässig bei Live-Sport. ExpressVPN: Etwas teurer, dafür sehr einfach zu bedienen und mit konstant hoher Geschwindigkeit. Eine gute, alternative Premium-Lösung. CyberGhost: Benutzerfreundlich, mit speziellen Streaming-Profilen und einer langen Geld-zurück-Garantie zum risikofreien Testen.

Warum du für Stuttgart – Gladbach ein VPN brauchst

In Deutschland hat Sky die alleinigen Rechte an der Bundesliga-Übertragung. Das heißt: Ohne Pay-TV-Abo kannst du Stuttgart gegen Gladbach normalerweise nicht in Deutschland schauen. Digi Sport 4 in Rumänien und AbemaTV in Japan dürfen die Partie dagegen kostenlos zeigen, allerdings nur für Nutzer in ihrem Land. Von Deutschland aus bekommst du sofort eine Fehlermeldung wegen Geoblocking.

Ein VPN ist der Schlüssel: Du änderst deine IP-Adresse, verbindest dich mit einem Server in Rumänien oder Japan, und schon schaltest du die Streams frei. So kannst du das Spiel legal und kostenlos genießen, ganz ohne Pay-TV oder zweifelhafte Streaming-Seiten.

So kannst Stuttgart – Gladbach kostenlos bei Digi Sport 4 schauen

Digi Sport 4 aus Rumänien ist einer meiner ausländischen Lieblingssender, um Bundesliga live zu schauen – kein Abo, keine Anmeldung, einfach einschalten.

So schaust du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Öffne die Digi Sport 4-Website. Klicke auf den Livestream. Genieße Stuttgart gegen Gladbach live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei Digi Sport 4 innerhalb weniger Sekunden mit NordVPN entsperrt habe.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele

In dieser Übersicht findest du alle anderen 1. Bundesliga-Spiele für dieses Wochenende. Schau am besten vor dem Anpfiff nochmal bei uns vorbei, so verpasst du keine neuen kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum Hoffenheim vs. Frankfurt 30. August 2025, 15:30 Uhr Werder Bremen vs. Leverkusen 30. August 2025, 15:30 Uhr RB Leipzig vs. Heidenheim 30. August 2025, 15:30 Uhr Augsburg vs. FC Bayern 30. August 2025, 18:30 Uhr Wolfsburg vs. Mainz 31. August 2025, 15:30 Uhr Dortmund vs. Union Berlin 31. August 2025, 17:30 Uhr Köln vs. Freiburg 31. August 2025, 19:30 Uhr

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – was lohnt sich?

Gratis-VPNs klingen verlockend, doch beim Bundesliga-Streaming kommen sie schnell an ihre Grenzen: langsame Server, begrenztes Datenvolumen und instabile Verbindungen. Spätestens wenn Stuttgart gegen Gladbach in der heißen Phase ist, willst du sicher keine Aussetzer im Stream haben.

Premium-VPNs bieten dagegen stabile Geschwindigkeit, eine große Serverauswahl und genug Bandbreite für HD-Streams. Für ein paar Euro im Monat bekommst du eine zuverlässige Lösung, mit der du nicht nur dieses Spiel, sondern auch viele andere Bundesliga-Partien entspannt und legal sehen kannst.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN kannst du dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie problemlos testen und sogar nach dem Spiel dein Geld zurückfordern. So streamst du Stuttgart – Gladbach komplett kostenlos und ohne jedes Risiko.

Ist es legal, Stuttgart – Gladbach mit VPN zu streamen?

Ja, VPNs sind in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und so auf Streams zugreifen, die in anderen Ländern frei verfügbar sind, wie Digi Sport 4 in Rumänien oder AbemaTV in Japan. Wichtig ist nur, dass du offizielle Sender nutzt. Illegale Plattformen bergen Risiken und sind rechtlich problematisch.

Mit seriösen Anbietern wie NordVPN oder Surfshark schützt du deine Verbindung außerdem gegen Datensammler und andere Gefahren im Internet.

Zusammenfassung

Heute spielt der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der MHPArena auf heimischem Boden. Sportlich spricht vieles für ein offenes Duell. Gladbach hat zuletzt in den direkten Begegnungen oft die Nase vorn gehabt, Stuttgart setzt auf den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans. Ein Spiel, das Spannung bis in die Schlussphase verspricht.

Zum Ärger vieler Fans läuft die Partie in Deutschland exklusiv bei Sky. Über ein VPN und Sender im Ausland kannst du sie jedoch kostenlos sehen.

Bist du meiner Anleitung gefolgt? Dann kannst du die Spiele des 2. Spieltages in der Bundesliga-Saison 2025/2026 auch kostenlos streamen. VPN an – Stream an – Anstoß!

