Der 4. Spieltag der Bundesliga beginnt am heutigen Freitag, den 19. September 2025, mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli. Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MHPArena in Stuttgart.

Während der VfB in dieser Saison erneut Richtung Europapokal schielt, ist St. Pauli aktuell auf Platz 4 der Tabelle und möchte weiter zeigen, dass sie eine feste Größe in der 1. Bundesliga sind. Weil ich mir das Spiel auch gerne anschauen möchte, habe ich nach den besten Gratis-Streams gesucht, da ich kein Sky-Abo besitze, und ich bin fündig geworden.

Lies jetzt weiter, wenn du wissen möchtest, wie auch du über ein VPN VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli kostenlos schauen kannst.

Wo kannst du Stuttgart – St. Pauli kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern kannst du den Bundesliga-Auftakt des 4. Spieltags kostenlos im Livestream sehen:

Sender Land Preis BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Stuttgart – St. Pauli live schauen mit VPN: Anleitung

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien für BBC iPlayer oder in Rumänien für Digi Sport 4 Starte den Stream und genieße Stuttgart gegen St. Pauli live und gratis

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025-26

NordVPN: Sehr schnelles VPN mit riesigem Servernetz und unser Testsieger für Bundesliga-Streams in der Saison 2025-26 Surfshark: Günstig und mit unbegrenzten vielen Geräten gleichzeitig nutzbar. Ideal für Familien oder WGs, die gerne Fußball schauen Proton VPN: Sicherer und transparenter Anbieter aus der Schweiz. Schnelle Server, großes Netzwerk und damit ideal für Livestreams ExpressVPN: Extrem stabiles und beliebtes VPN, etwas teurer, dafür sehr zuverlässig und eine gute Alternative für Streaming jeder Art CyberGhost: Günstiges VPN mit vielen Streaming-Servern und nur minimal langsamer als die Konkurrenz

Warum du für Stuttgart gegen St. Pauli ein VPN brauchst

In Deutschland wird das Spiel VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli nur im Pay-TV gezeigt. Im Ausland läuft das Spiel jedoch kostenlos, etwa bei BBC iPlayer (UK) oder Digi Sport 4 (Rumänien). Da diese Streams durch Geoblocking gesperrt sind, brauchst du ein VPN.

Mit der VPN-Software änderst du deine IP-Adresse, wählst einen Server im passenden Land und schaltest den kostenlosen Livestream frei, legal und sicher.

So entsperrst du Stuttgart gegen St. Pauli kostenlos bei BBC iPlayer

Der BBC iPlayer ist in Großbritannien einer der beliebtesten Streaming-Dienste und zeigt regelmäßig Sport-Highlights – darunter auch Bundesliga-Spiele wie VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli.

So entsperrst du BBC iPlayer in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien (UK). Gehe zur Website von BBC iPlayer. Starte den Live-Stream Stuttgart vs. St. Pauli. Genieße das Spiel live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich die Bundesliga bei BBC iPlayer problemlos mit NordVPN entsperrt habe.

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 4. Spieltag

Hier findest du die restlichen Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Spiel Datum und Zeit Sender Augsburg – Mainz Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Bein Sports (Philippinen) Hoffenheim – Bayern Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Digi Sport 1 (Rumänien), CazeTV (Brasilien) Hamburger SV – Heidenheim Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Bein Sports (Philippinen)

Werder – SC Freiburg Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Canal Goat via YouTube (Brasilien)

RB Leipzig – Köln Samstag, 20. September, 18:30 Uhr Canal Goat via YouTube (Brasilien), Sporty TV (Nigeria), PPTV HD 36 (Thailand)

Eintracht Frankfurt – Union Berlin Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr Abema TV (Japan), Canal Goat via YouTube (Brasilien) Leverkusen – Mönchengladbach Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Digi Sport 4 (Rumänien), Abema TV (Japan), PPTV HD 36 (Thailand), RedeTV (Brasilien), Canal Goat via YouTube (Brasilien) Dortmund – Wolfsburg Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr Digi Sport 4 (Rumänien), CazeTV (Brasilien)

Funktioniert ein Gratis-VPN für Stuttgart gegen St. Pauli?

Ein kostenloses VPN kann verlockend sein: „Ich will nur das eine Spiel sehen.“ Aber in der Bundesliga-Praxis bedeutet das meistens Frust.

Gratisdienste sind oft überlastet, bieten geringe Bandbreite und haben keine Server in Großbritannien oder Rumänien. Kurz gesagt: es ist den Stress nicht wert.

Premium-VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat, haben dafür aber stabile Server in Großbritannien und Rumänien. damit schaust du Stuttgart vs. St. Pauli ohne Ruckeln und in Top-Qualität. Zugleich erhältst du kostenlosen Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP, Tennis und die Champions League.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst Stuttgart – St. Pauli gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und eine Rückerstattung beantragst.

Ist es legal, Stuttgart gegen St. Pauli mit VPN zu schauen?

Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf offizielle Streams wie BBC iPlayer oder Digi Sport 4 zuzugreifen.

Entscheidend ist nur, dass du legale Sender nutzt, die das Spiel auch wirklich lizenziert haben. So kannst du Stuttgart gegen St. Pauli kostenlos schauen, ohne ein teures Sportpaket zu abonnieren oder dich zu gefährden.

Zusammenfassung

Das Freitagsspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli wird mit großer Spannung erwartet, vor allem bei den Fans aus Hamburg, denn die Kiezkicker sind aktuell auf Platz 4 der Tabelle! Stuttgart hingegen will im eigenen Stadion die Heimstärke ausspielen.

Für Fans in Deutschland läuft das Spiel ausschließlich im Pay-TV, doch mit einem VPN lassen sich legale Free-TV-Sender wie BBC iPlayer oder Digi Sport 4 entsperren. So kannst du Stuttgart gegen St. Pauli kostenlos im Livestream verfolgen.

Also, VPN installieren, Stream starten und Bundesliga-Action live und gratis genießen. Viel Spaß!

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ