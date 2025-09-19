VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli Livestream kostenlos schauen: Bundesliga 2025-26
Mit fundierten Analysen und praxisnahen VPN-Tests haben unsere Cybersecurity-Experten und unser Research-Team in den letzten Jahren über 750 Artikel verfasst.
Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.Mehr erfahren
Der 4. Spieltag der Bundesliga beginnt am heutigen Freitag, den 19. September 2025, mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli. Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MHPArena in Stuttgart.
Während der VfB in dieser Saison erneut Richtung Europapokal schielt, ist St. Pauli aktuell auf Platz 4 der Tabelle und möchte weiter zeigen, dass sie eine feste Größe in der 1. Bundesliga sind. Weil ich mir das Spiel auch gerne anschauen möchte, habe ich nach den besten Gratis-Streams gesucht, da ich kein Sky-Abo besitze, und ich bin fündig geworden.
Lies jetzt weiter, wenn du wissen möchtest, wie auch du über ein VPN VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli kostenlos schauen kannst.
Wo kannst du Stuttgart – St. Pauli kostenlos schauen?
Bei diesen Sendern kannst du den Bundesliga-Auftakt des 4. Spieltags kostenlos im Livestream sehen:
|Sender
|Land
|Preis
|BBC iPlayer
|Großbritannien
|Kostenlos
|Digi Sport 4
|Rumänien
|Kostenlos
Stuttgart – St. Pauli live schauen mit VPN: Anleitung
- Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit ist NordVPN, aktuell 73% günstiger
- Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien für BBC iPlayer oder in Rumänien für Digi Sport 4
- Starte den Stream und genieße Stuttgart gegen St. Pauli live und gratis
Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025-26
- NordVPN: Sehr schnelles VPN mit riesigem Servernetz und unser Testsieger für Bundesliga-Streams in der Saison 2025-26
- Surfshark: Günstig und mit unbegrenzten vielen Geräten gleichzeitig nutzbar. Ideal für Familien oder WGs, die gerne Fußball schauen
- Proton VPN: Sicherer und transparenter Anbieter aus der Schweiz. Schnelle Server, großes Netzwerk und damit ideal für Livestreams
- ExpressVPN: Extrem stabiles und beliebtes VPN, etwas teurer, dafür sehr zuverlässig und eine gute Alternative für Streaming jeder Art
- CyberGhost: Günstiges VPN mit vielen Streaming-Servern und nur minimal langsamer als die Konkurrenz
Warum du für Stuttgart gegen St. Pauli ein VPN brauchst
In Deutschland wird das Spiel VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli nur im Pay-TV gezeigt. Im Ausland läuft das Spiel jedoch kostenlos, etwa bei BBC iPlayer (UK) oder Digi Sport 4 (Rumänien). Da diese Streams durch Geoblocking gesperrt sind, brauchst du ein VPN.
Mit der VPN-Software änderst du deine IP-Adresse, wählst einen Server im passenden Land und schaltest den kostenlosen Livestream frei, legal und sicher.
So entsperrst du Stuttgart gegen St. Pauli kostenlos bei BBC iPlayer
Der BBC iPlayer ist in Großbritannien einer der beliebtesten Streaming-Dienste und zeigt regelmäßig Sport-Highlights – darunter auch Bundesliga-Spiele wie VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli.
So entsperrst du BBC iPlayer in Deutschland:
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Großbritannien (UK).
- Gehe zur Website von BBC iPlayer.
- Starte den Live-Stream Stuttgart vs. St. Pauli.
- Genieße das Spiel live und kostenlos.
Hier siehst du, wie ich die Bundesliga bei BBC iPlayer problemlos mit NordVPN entsperrt habe.
Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.
Bundesliga 2025 Spielübersicht am 4. Spieltag
Hier findest du die restlichen Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.
|Spiel
|Datum und Zeit
|Sender
|Augsburg – Mainz
|Samstag, 20. September, 15:30 Uhr
|Bein Sports (Philippinen)
|Hoffenheim – Bayern
|Samstag, 20. September, 15:30 Uhr
|Digi Sport 1 (Rumänien), CazeTV (Brasilien)
|Hamburger SV – Heidenheim
|Samstag, 20. September, 15:30 Uhr
|
Bein Sports (Philippinen)
|Werder – SC Freiburg
|Samstag, 20. September, 15:30 Uhr
|
Canal Goat via YouTube (Brasilien)
|RB Leipzig – Köln
|Samstag, 20. September, 18:30 Uhr
|
Canal Goat via YouTube (Brasilien), Sporty TV (Nigeria), PPTV HD 36 (Thailand)
|Eintracht Frankfurt – Union Berlin
|Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr
|Abema TV (Japan), Canal Goat via YouTube (Brasilien)
|Leverkusen – Mönchengladbach
|Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr
|Digi Sport 4 (Rumänien), Abema TV (Japan), PPTV HD 36 (Thailand), RedeTV (Brasilien), Canal Goat via YouTube (Brasilien)
|Dortmund – Wolfsburg
|Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr
|Digi Sport 4 (Rumänien), CazeTV (Brasilien)
Funktioniert ein Gratis-VPN für Stuttgart gegen St. Pauli?
Ein kostenloses VPN kann verlockend sein: „Ich will nur das eine Spiel sehen.“ Aber in der Bundesliga-Praxis bedeutet das meistens Frust.
Gratisdienste sind oft überlastet, bieten geringe Bandbreite und haben keine Server in Großbritannien oder Rumänien. Kurz gesagt: es ist den Stress nicht wert.
Premium-VPNs kosten nur wenige Euro pro Monat, haben dafür aber stabile Server in Großbritannien und Rumänien. damit schaust du Stuttgart vs. St. Pauli ohne Ruckeln und in Top-Qualität. Zugleich erhältst du kostenlosen Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie die Formel 1, MotoGP, Tennis und die Champions League.
NordVPN gibt eine großzügige 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für seine Tarife. Das heißt, du kannst Stuttgart – St. Pauli gratis schauen und danach immer noch entscheiden, ob du das Abo wieder kündigst und eine Rückerstattung beantragst.
Ist es legal, Stuttgart gegen St. Pauli mit VPN zu schauen?
Ja, die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf offizielle Streams wie BBC iPlayer oder Digi Sport 4 zuzugreifen.
Entscheidend ist nur, dass du legale Sender nutzt, die das Spiel auch wirklich lizenziert haben. So kannst du Stuttgart gegen St. Pauli kostenlos schauen, ohne ein teures Sportpaket zu abonnieren oder dich zu gefährden.
Zusammenfassung
Das Freitagsspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli wird mit großer Spannung erwartet, vor allem bei den Fans aus Hamburg, denn die Kiezkicker sind aktuell auf Platz 4 der Tabelle! Stuttgart hingegen will im eigenen Stadion die Heimstärke ausspielen.
Für Fans in Deutschland läuft das Spiel ausschließlich im Pay-TV, doch mit einem VPN lassen sich legale Free-TV-Sender wie BBC iPlayer oder Digi Sport 4 entsperren. So kannst du Stuttgart gegen St. Pauli kostenlos im Livestream verfolgen.
Also, VPN installieren, Stream starten und Bundesliga-Action live und gratis genießen. Viel Spaß!
Das könnte dich auch interessieren:
Viaplay in Deutschland schauen
SKY Austria in Deutschland schauen
BBC iPlayer in Deutschland nutzen
Holländische 1. Fußball-Liga streamen
Davis Cup Deutschland vs. Japan live
FAQ
Wo läuft Stuttgart gegen St. Pauli live im TV und Stream?
In Deutschland überträgt nur Sky bzw. WOW die Partie. Mit einem zuverlässigen VPN wie NordVPN kannst du den kostenlosen Stream bei BBC iPlayer aus UK oder Digi Sport aus Rumänien freischalten.
Welches VPN ist am besten für das Spiel geeignet?
NordVPN und Surfshark sind die zuverlässigsten Optionen. Beide betreiben schnelle Server in Großbritannien und Rumänien, genau was du für dieses Spiel brauchst. Zudem entsperren sie Livestreams ohne Probleme und sind auch preislich sehr attraktiv. Surfshark ist besonders günstig, NordVPN bietet dafür noch mehr Performance.
Kann ich VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli auch auf dem Smart-TV schauen?
Ja. Installiere die VPN-App direkt aus dem App-Store deines Androis-TVs oder einem vergleichbaren Gerät. Funktioniert das nicht, kannst du das VPN auch auf deinem Router installieren und alle Geräte absichern. Eine andere Lösung ist, deinen Computer mit einem brasilianischen Server zu verbinden und den Livestream einfach über ein HDMI-Kabel oder Chromecast an deinen Smart-TV zu übertragen.
Was tun, wenn der Stream nicht funktioniert?
Wechsle den Server innerhalb Großbritanniens, lösche deine Cookies oder starte den Browser im Inkognito-Modus. Oft reicht schon ein frischer Verbindungsaufbau, damit BBC iPlayer wieder läuft. Falls es immer noch nicht klappt, überprüfe auch deinen Adblocker oder deaktiviere den Bedrohungsschutz in deiner VPN-Software. Mehr Problemlösungen findet du in unserem Artikel zu den grundlegenden VPN-Funktionen.