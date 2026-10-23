Am heutigen Freitag, dem 23. Oktober 2026, eröffnen der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach den 7. Spieltag der Bundesliga. Angepfiffen wird das Flutlichtspiel in der MHPArena um 20:30 Uhr.

Beide Traditionsklubs laufen den eigenen Ansprüchen hinterher. Stuttgart steht nach zwei Siegen und vier Niederlagen nur auf Rang 13 und verlor zuletzt 0:1 beim HSV. Unter der Woche zeigte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß beim 1:1 gegen Atlético Madrid aber, was in ihr steckt. In Gladbach ist die Lage noch deutlich ernster: Sechs Spiele, sechs Niederlagen, die Borussia ist Tabellenletzter und wartet weiter auf den ersten Punkt.

In Deutschland zeigt Sky das Freitagsspiel, ohne Abo geht hier also nichts. Im Ausland sieht es anders aus. Dort übertragen gleich mehrere Sender die Partie kostenlos im Stream. Mit einem VPN greifst du von zu Hause aus auf diese Angebote zu und kannst Stuttgart gegen Gladbach kostenlos schauen.

Anstoß heute Abend um 20:30 Uhr Richte dein VPN am besten schon vor dem Anpfiff ein. Mit NordVPN dauert das nur rund zwei Minuten. Jetzt NordVPN sichern und Stuttgart gegen Gladbach gratis streamen

Wo kann ich Stuttgart gegen Gladbach kostenlos schauen?

Diese sieben Sender zeigen das Freitagsspiel live, in voller Länge und ohne Abo:

Sender Land Kommentarsprache Preis Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos BBC iPlayer Großbritannien Englisch Kostenlos Fandango USA Englisch Kostenlos DAZN Kanada Englisch Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Rumänisch Kostenlos CazéTV auf YouTube Brasilien Portugiesisch Kostenlos SABC Plus Südafrika Englisch Kostenlos

Wie kann ich Stuttgart gegen Gladbach kostenlos schauen?

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Liveticker: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Abpfiff: Gladbach sichert sich Sieg gegen Stuttgart In Stuttgart ist alles vorbei! Die Gastgeber werfen alles rein, doch Borussia Mönchengladbach setzt sich mit einem knappen 3:2 durch. Spannende Partie – Gladbach nimmt die Punkte mit! Halbzeitwende: Stuttgart liegt gegen Gladbach zurück Der Schlusspfiff der zweiten Halbzeit ertönt! Stuttgart drückt, aber Borussia Mönchengladbach holt sich den 3:2-Sieg. Was für ein Krimi – Stuttgart scheitert daheim nur knapp. Undav schießt in der Nachspielzeit drüber Große Chance für Stuttgart in der Nachspielzeit! Deniz Undav zieht aus dem Zentrum des Strafraums mit links ab, doch sein Schuss geht deutlich über das Tor. Chris Führich hatte ihn gut in Szene gesetzt, aber der Abschluss fehlte. Die Gladbach-Fans können aufatmen! Abseits bremst Gladbach-Angriff aus Gladbach wähnt sich durch, doch Robin Hack wird wegen Abseits zurückgepfiffen! Die Fahne des Assistenten beendet den vielversprechenden Angriff abrupt. Hack in den Schlussminuten gefoult Robin Hack von Borussia M'gladbach wird in der Nachspielzeit wegen eines Fouls zurückgepfiffen. Stuttgart bleibt in den letzten Minuten standhaft. Stuttgart holt späten Freistoß heraus Angelo Stiller sichert einen wichtigen Freistoß für Stuttgart in der eigenen Hälfte, während das Spiel in die Schlussphase geht! Entlastung für die Hausherren. Chabot kommt spät für Stuttgart ins Spiel Später Wechsel bei Stuttgart! Jeff Chabot kommt für Finn Jeltsch ins Spiel, um die letzten Minuten gegen Borussia Mönchengladbach abzusichern. Frische Kräfte auf dem Platz! Demirović trifft erneut für Stuttgart! Stuttgart verkürzt den Rückstand! Demirović köpft nach einer präzisen Flanke von Leweling ein brillantes Tor aus nächster Nähe. Der Spielstand lautet nun 2:3 gegen Borussia M'gladbach. Kann Stuttgart noch ausgleichen? Ullrich verwarnt in Stuttgart gegen Gladbach Gelbe Karte! Lukas Ullrich von Borussia Mönchengladbach wird vom Schiedsrichter verwarnt. Die Spannung steigt, das Spiel wird hitziger – mal sehen, wie sich das auf Gladbachs Taktik auswirkt! Mohya baut Gladbachs Führung gegen Stuttgart aus Tor für Gladbach! Wael Mohya kommt am Ende einer Hereingabe von Scally zum Kopfball und versenkt den Ball aus kurzer Distanz im Netz. Nach diesem souveränen Abschluss in die linke untere Ecke führt Gladbach nun 3:1 gegen Stuttgart! Scally sieht Gelb für hartes Einsteigen Gelbe Karte! Joe Scally wird für ein ruppiges Foul an einem Stuttgarter Spieler vom Schiedsrichter verwarnt. Das ist eine Warnung, die die Gäste im hitziger werdenden Spiel ernst nehmen sollten! Gelbe Karte für Zento Uno! Verwarnung für Borussia M'gladbach! Zento Uno wird nach einem Foul vom Schiedsrichter verwarnt. Das ist eine gelbe Karte – jetzt muss er aufpassen! Die Spannung steigt im Duell Stuttgart gegen M'gladbach! Machino bringt Gladbach gegen Stuttgart in Führung Tor für Gladbach! Shuto Machino trifft mit einem fantastischen Linksschuss in den Winkel und bringt die Gäste mit 2:1 gegen Stuttgart in Führung. Großartige Vorlage von Wael Mohya! Die Auswärtsfans jubeln, denn Gladbach übernimmt in diesem packenden Spiel die Führung. Gladbachs Mohya scheitert außerhalb des Strafraums Wieder eine Chance für Gladbach! Wael Mohya zieht mit rechts aus der Distanz ab, doch die Stuttgarter Abwehr blockt den Schuss. Die Gäste drücken kurz vor dem Pausenpfiff ordentlich! Halbzeit-Gleichstand: Stuttgart vs Gladbach 1:1 Zur Pause steht es unentschieden! Sowohl Stuttgart als auch Borussia M'gladbach gehen nach einer lebhaften ersten Hälfte mit einem 1:1 in die Kabinen. Wer kann das Spiel nach dem Restart entscheiden? Bleiben Sie dran! Gladbach holt späten Eckball in der ersten Halbzeit! Borussia M'gladbach bekommt in der Nachspielzeit eine Ecke, nachdem Dennis Seimen den Ball nicht im Spiel halten kann. Können sie kurz vor der Pause gegen Stuttgart daraus Kapital schlagen? Gelbe Karte für Neuhaus: Gladbach in Schwierigkeiten Florian Neuhaus von Borussia M’gladbach sieht nach einem harten Foul die gelbe Karte. Der Schiedsrichter greift in der Nachspielzeit zur Tasche! Die Stuttgarter Fans toben – die Spannung steigt. Neuhaus verwarnt: Foul für Gladbach Foul an Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Die Spieler des VfB Stuttgart nutzen die Situation und bereiten kurz vor der Halbzeit einen schnellen Freistoß vor! Demirovic zieht Freistoß für Stuttgart Ermedin Demirovic wird gefoult und holt tief in der eigenen Hälfte einen Freistoß für Stuttgart heraus. Das Team kann sich nun sammeln und einen neuen Angriff aufbauen! Scally verschafft Gladbach einen Freistoß Joe Scally macht das gut und holt einen Freistoß in der eigenen Hälfte von Borussia Mönchengladbach heraus. Damit verschafft er seiner Mannschaft etwas Luft, während Stuttgart nach vorne drängt! Demirovic im Fokus: Foul für Stuttgart! Stuttgarts Ermedin Demirovic wird kurz vor der Halbzeit für ein Foul zurückgepfiffen. Gladbach bekommt in den letzten Momenten der ersten Halbzeit die Gelegenheit, sich neu zu sortieren. Die Spannung steigt weiter! Karazor sieht Gelb für Stuttgart Atakan Karazor wird nach einem Foul vom Schiedsrichter verwarnt! Der Stuttgarter Mittelfeldspieler muss im weiteren Verlauf des Spiels gegen Gladbach nun vorsichtig sein. Vier Minuten Nachspielzeit im Stuttgart-Krimi Die Offiziellen zeigen vier Minuten Nachspielzeit an! Stuttgart und Mönchengladbach haben vor der Halbzeit noch ein paar Chancen, das Ergebnis durcheinander zu bringen. Kann eine der beiden Mannschaften daraus Kapital schlagen? Gladbach bekommt Freistoß in der Offensive Lukas Ullrich gewinnt für Borussia M'gladbach einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte! Können sie diese Standardsituation gegen Stuttgart nutzen? Karazors Foul stoppt Gladbacher Angriff Atakan Karazor von Stuttgart greift ein und verursacht ein Foul, wodurch das Gladbacher Momentum gestoppt wird, während das Spiel an Intensität gewinnt. Sauer wegen hartem Foul verwarnt Verwarnung! Leo Sauer vom VfB Stuttgart sieht nach einem harten Einsteigen gegen Borussia Mönchengladbach die Gelbe Karte. Der Schiedsrichter zögert mit der Strafe keine Sekunde! Scally trifft: Stuttgart und Gladbach wieder gleichauf Joe Scally trifft mit einem präzisen Rechtsschuss aus der Strafraummitte ins Netz! Borussia M'gladbach gleicht gegen Stuttgart aus – es steht jetzt 1:1! Das Spiel ist wieder offen! Stuttgart gelingt Blitzstart gegen Gladbach Was für ein Start für Stuttgart! Demirovic bringt sein Team früh in Führung mit einem sehenswerten Rechtsschuss aus der Distanz, der im oberen Zentrum des Tores einschlägt. Eine brillante Vorlage per Kopf von Pejcinovic. Nun muss Gladbach einem Rückstand hinterherlaufen! VfB Stuttgart Aufstellung bekanntgegeben! So läuft Stuttgart heute auf! Ramon Hendriks, Angelo Stiller, Ermedin Demirovic, Bilal El Khannouss, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Lorenz Assignon, Jeff Chabot, Deniz Undav, Finn Jeltsch und Dennis Seimen stehen für den VfB Stuttgart bereit und sind startklar. Gladbachs Startelf steht fest! Borussia Mönchengladbach-Fans, hier ist eure Startelf! Nicolas steht im Tor, mit Chiarodia, Diks und Scally in der Abwehr. Im Mittelfeld dirigiert Neuhaus zusammen mit Sander und Mohya, während Machino, Ullrich, Bolin und Uno vorne stürmen. Mal sehen, was diese Aufstellung leisten kann! Gladbach sucht Rettung, Stuttgart setzt auf Heimstärke Gladbach reist voller Verzweiflung nach Stuttgart, um den katastrophalen Saisonstart zu beenden – bislang gab es sechs Niederlagen in Folge und es droht ein Vereinsrekord. Blessin fordert seine Mannschaft auf, alles zu geben und Verantwortung zu übernehmen, während Stuttgart nach dem Champions-League-Einsatz vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung hofft. Die Schwaben bauen dabei auf ihre starke Heimbilanz und die gute Serie gegen die Fohlen. Gladbach gegen Stuttgart: Anpfiff-Fieber! Willkommen zu unserem Live-Blog! Seien Sie dabei, wenn Borussia Mönchengladbach auf den VfB Stuttgart trifft. Wir versorgen Sie mit allen spannenden Momenten, Highlights und Top-Action. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Spiel mit uns!

Warum brauche ich ein VPN für Stuttgart gegen Gladbach?

Die kostenlosen Übertragungen sind lizenzbedingt an bestimmte Länder gebunden. Sobald du einen Livestream startest, liest der Anbieter deine IP-Adresse aus und erkennt daran deinen Standort. Aus Deutschland bekommst du deshalb statt Bundesliga-Fußball nur eine Sperrmeldung zu sehen.

Ohne VPN sperrt YouTube den Bundesliga-Gratisstream in Deutschland

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Wie streame ich Stuttgart gegen Gladbach kostenlos auf YouTube?

In Irland zeigt die Bundesliga ausgewählte Partien live und gratis auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal. Am 7. Spieltag ist das Freitagsspiel zwischen Stuttgart und Gladbach dabei. Du brauchst weder ein Abo noch ein Nutzerkonto, nur eine aktive VPN-Verbindung.

So schaust du VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach gratis auf YouTube:

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Stuttgart gegen Gladbach eröffnet das Wochenende. Danach geht es so weiter:

Spiel Datum und Uhrzeit VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Freitag, 23. Oktober 2026, 20:30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt Samstag, 24. Oktober 2026, 18:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 25. Oktober 2026, 15:30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München Sonntag, 25. Oktober 2026, 17:30 Uhr

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Analyse: Stuttgart gegen Gladbach – wer gewinnt?

Beim VfB Stuttgart klafft eine auffällige Lücke zwischen Liga und Königsklasse. In der Champions League holten die Schwaben sieben Punkte aus drei Spielen, zuletzt das 1:1 gegen Atlético Madrid. Jamie Leweling brachte Stuttgart in Führung, Julián Álvarez glich aus, doch trotz fast halbstündiger Überzahl gelang kein zweiter Treffer. In der Bundesliga stehen dagegen erst sechs Zähler und acht Tore zu Buche. Kapitän Deniz Undav nannte die fehlende Kaltschnäuzigkeit als Hauptproblem. Nach dem Kraftakt am Dienstag dürfte Hoeneß rotieren. Verzichten muss er unter anderem auf Justin Diehl und Tiago Tomás.

Für Borussia Mönchengladbach geht es um mehr als drei Punkte. Sechs Niederlagen zum Auftakt und 20 Gegentore bedeuten die schwächste Abwehr der Liga. Auch unter Alexander Blessin, seit Ende September im Amt, kam die Wende noch nicht: Am vergangenen Sonntag unterlag die Borussia mit 1:2 gegen Hoffenheim, obwohl Wael Mohya zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Dazu fehlen mit Enzo Leopold und Jan Leszczyński wichtige Spieler langfristig.

Die Rollen sind klar verteilt. Stuttgart hat vier der letzten fünf direkten Duelle gewonnen und mit Undav, Ermedin Demirović und Leweling genug Qualität, um die wacklige Gladbacher Defensive zu knacken. Ganz harmlos sind die Fohlen aber nicht: Mit acht Toren haben sie genauso oft getroffen wie der VfB. Mein Tipp ist ein 3:1-Heimsieg für Stuttgart.

Beendet Gladbach in Stuttgart die Negativserie oder nimmt der VfB den Schwung aus der Champions League endlich mit in die Liga? Sei live dabei!

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Möglich ist es, ratsam aber nicht. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf. Am Freitagabend, wenn halb Europa Fußball streamt, sind diese Kapazitäten schnell erschöpft. Die Folge: Das Bild ruckelt, die Auflösung sinkt oder der Stream bricht ab, oft genau dann, wenn es vor dem Tor brenzlig wird. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark kommst du deutlich entspannter durch die 90 Minuten.

Ist es legal, Stuttgart gegen Gladbach über ein VPN zu schauen?

Ein VPN zum Streamen zu nutzen, verstößt in Deutschland gegen kein Gesetz. Die Ländersperren der Sender ergeben sich aus Lizenzverträgen, nicht aus gesetzlichen Vorgaben. Du schaust mit dem VPN das offizielle Angebot des Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung. Das ist wesentlich sicherer als jede zwielichtige Streamingseite.

Zusammenfassung

Stuttgart braucht gegen Gladbach dringend einen Heimsieg, um nicht weiter in Richtung Tabellenkeller zu rutschen. Die Borussia reist als punktloses Schlusslicht in die MHPArena und will die Negativserie endlich beenden. Für beide Teams ist das Freitagsspiel richtungsweisend.

In Deutschland läuft die Partie nur für Sky- und WOW-Kunden. Kostenlos läuft die Partie auf dem Bundesliga-YouTube-Kanal in Irland, BBC iPlayer in Großbritannien, Fandango in den USA, DAZN in Kanada, Digi Sport 2 in Rumänien, CazéTV auf YouTube in Brasilien und SABC Plus in Südafrika. Ein zuverlässiges VPN öffnet dir diese Streams und du schaust Stuttgart gegen Gladbach kostenlos.

Verbinde dich mit einem Server im passenden Land, starte den Livestream und sei ab 20:30 Uhr dabei, wenn in Stuttgart unter Flutlicht der Ball rollt. Viel Spaß beim Spiel!

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