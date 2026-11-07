Du willst Stuttgart gegen Werder kostenlos schauen? Das klappt über Gratisstreams aus dem Ausland. Drei Sender zeigen die Bundesliga-Partie ohne Abo und ohne Kosten: Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland und Sporty TV auf YouTube in Nigeria. Aus Deutschland sind diese Streams gesperrt. Mit einem VPN rufst du sie trotzdem auf.

Das Spiel steht am Samstag, dem 7. November 2026, im Bundesliga-Programm, Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Wie du den Stream freischaltest, welche Anbieter sich dafür eignen und worauf du achten solltest, erfährst du hier.

Anpfiff um 18:30 Uhr: VPN rechtzeitig einrichten Richte dein VPN am besten vor dem Anstoß ein. Dann musst du um 18:30 Uhr nicht mehr nach einem Server suchen und kannst direkt die ersten Minuten sehen. Jetzt NordVPN sichern und Stuttgart gegen Werder gratis sehen

Wo kann ich Stuttgart gegen Werder kostenlos schauen?

Diese drei Sender zeigen das Spiel ohne Abo und ohne Kosten:

Sender Land Kommentarsprache Preis Fandango USA Englisch Kostenlos Bundesliga auf YouTube Irland Englisch Kostenlos Sporty TV auf YouTube Nigeria Englisch Kostenlos

Wie kann ich Stuttgart gegen Werder kostenlos schauen?

Wähle einen zuverlässigen VPN-Anbieter. Ich empfehle NordVPN, aktuell mit 78% Rabatt. Installiere die App auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem Server in den USA, in Irland oder in Nigeria. Starte den Stream und schaue Stuttgart gegen Werder gratis.

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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27

NordVPN: Weil Stuttgart gegen Werder am Samstagabend allein im Programm steht, greifen viele Fans auf dieselben Gratisstreams zu. NordVPN blieb in meinen Tests auch zu diesen Zeiten stabil in HD. Mit Servern in den USA, in Irland und in Nigeria erreichst du jeden Gratisstream für Stuttgart gegen Werder. Surfshark: Surfshark erlaubt mit einem einzigen Abo beliebig viele gleichzeitige Verbindungen. So schaut die ganze VfB- oder Werder-Runde auf eigenen Geräten zu, ohne dass jemand rausfliegt. Preislich liegt Surfshark außerdem unter den meisten Premium-Konkurrenten. Proton VPN: Wer Wert auf Datenschutz legt, ist bei Proton VPN gut aufgehoben: Der Anbieter hat seinen Sitz in der Schweiz und lässt seine No-Logs-Richtlinie regelmäßig von unabhängigen Prüfern bestätigen. In meinem Test gab es über die gesamten 90 Minuten keinen einzigen Ruckler. Das zählt, wenn in der Nachspielzeit noch einmal alles auf ein Tor geht. IPVanish: IPVanish überwindet Geosperren in meinen Tests meist schon beim ersten Versuch. Da es kein Gerätelimit gibt, läuft das Spiel auf dem großen Bildschirm, während du auf dem Handy die Bundesliga-Konferenz vom Nachmittag nachschaust. Norton VPN: Norton VPN richtet sich an alle, die ohne Technikfummelei zum Stream wollen. Nach der Installation genügt ein Klick, Feineinstellungen sind nicht nötig. Ideal, wenn dir erst kurz vor 18:30 Uhr einfällt, dass du noch keinen Zugang zum Spiel in der MHP Arena hast.

Warum brauche ich ein VPN für Stuttgart gegen Werder?

Fandango, der Bundesliga-Kanal auf YouTube und Sporty TV besitzen die Übertragungsrechte nur für ihr jeweiliges Land. Öffnest du die Streams in Deutschland, siehst du meist einen schwarzen Bildschirm oder den Hinweis, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.

Ohne VPN sperrt Fandango den Stream von Stuttgart gegen Werder in Deutschland

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Ausland. Der Sender erkennt dann eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Land und gibt die Partie frei.

Wie streame ich Stuttgart gegen Werder kostenlos auf Fandango?

Fandango zeigt in den USA Bundesliga-Spiele gratis. Mit einem US-Server nutzt du das Angebot auch von Deutschland aus.

So siehst du VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen kostenlos auf Fandango:

Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA. Öffne Fandango im Browser oder in der App. Starte den Livestream von Stuttgart gegen Werder.

Mit NordVPN und einem US-Server läuft die Bundesliga kostenlos auf Fandango

Tipp: Startet der Stream nicht, wähle einen anderen US-Server und leere den Browser-Cache. Hilft das nicht, wechsle zum Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) oder zu Sporty TV auf YouTube (Nigeria).

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Stuttgart gegen Werder ist Teil der Samstagspartien am 9. Spieltag. Hier findest du alle Begegnungen im Überblick:

Spiel Datum und Uhrzeit Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach Freitag, 6. November, 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München Samstag, 7. November, 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt Samstag, 7. November, 15:30 Uhr RB Leipzig – FC Augsburg Samstag, 7. November, 15:30 Uhr Borussia Dortmund – SV Elversberg Samstag, 7. November, 15:30 Uhr VfB Stuttgart – Werder Bremen Samstag, 7. November, 18:30 Uhr 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 8. November, 15:30 Uhr SC Freiburg – 1. FC Union Berlin Sonntag, 8. November, 17:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 Sonntag, 8. November, 19:30 Uhr

Ein VPN öffnet dir nicht nur diesen Stream, sondern auch viele weitere Fußballspiele bei Sendern im Ausland.

Analyse: VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen – wer gewinnt?

Stuttgart bleibt bisher klar hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Aus acht Spielen holten die Schwaben nur drei Siege, Rückenwind gibt aber der 4:2-Erfolg in Leverkusen vom vergangenen Wochenende. Zu Hause wartet Sebastian Hoeneß noch auf den zweiten Heimsieg der Saison. Personell wird es im Zentrum eng: Angelo Stiller fällt mit einer Adduktorenverletzung weiter aus, Atakan Karazor ist wegen Muskelproblemen fraglich. Deshalb könnte Toptalent Yanik Spalt erneut auf der Doppelsechs auflaufen.

Werder Bremen ist die Überraschung der ersten Saisonwochen. Mit vier Siegen und drei Remis aus acht Spielen steht das Team von Daniel Thioune mit 15 Punkten auf Platz fünf. Zuletzt gab es ein 2:0 gegen Hoffenheim. Hoeneß bezeichnet die Bremer als „die Mannschaft der Stunde“ und warnt vor allem vor Niclas Füllkrug.

In den letzten drei Duellen hat jede Seite einmal gewonnen: Werder siegte im April 2025 mit 2:1 in Stuttgart, der VfB gewann im Dezember 2025 mit 4:0 in Bremen, und im April 2026 trennten sich beide Teams 1:1. Nach dem Sieg in Leverkusen traue ich dem VfB einen knappen Heimsieg zu. Gegen die stabilen Bremer wäre aber auch ein erneutes Remis keine Überraschung.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Davon rate ich dir ab. Kostenlose VPNs verteilen wenige Server auf sehr viele Nutzer. Gerade bei beliebten Livestreams sind diese Server schnell ausgelastet. Dann stockt das Bild, die Auflösung bricht ein oder die Verbindung reißt ab, oft genau im falschen Moment. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark siehst du die 90 Minuten deutlich entspannter.

Ist es legal, Stuttgart gegen Werder über ein VPN zu schauen?

In Deutschland darfst du ein VPN grundsätzlich nutzen. Geosperren beruhen auf Lizenzverträgen der Sender und nicht auf gesetzlichen Vorgaben.. Du rufst über eine verschlüsselte Verbindung den offiziellen Stream eines Rechteinhabers auf. Das ist deutlich sicherer als zweifelhafte Streamingseiten voller Pop-ups und Schadsoftware.

Zusammenfassung

Der VfB Stuttgart will vor der Länderspielpause gegen Werder Bremen nachlegen. Nach dem 4:2 in Leverkusen soll die nächste Überraschung folgen, diesmal gegen den Tabellenfünften, der bereits sechs Punkte mehr gesammelt hat als der VfB. Die Bremer wollen dagegen beweisen, dass ihr starker Saisonstart kein Zufall ist.

In Deutschland läuft das Spiel nur im Abo bei Sky. Kostenlose Streams gibt es dagegen in den USA, in Irland und in Nigeria. Mit einem VPN erreichst du sie auch von zu Hause aus und kannst Stuttgart gegen Werder kostenlos schauen.

So einfach geht’s: VPN installieren, mit einem Server in einem der drei Länder verbinden, Stream starten und um 18:30 Uhr live dabei sein, wenn in der MHPArena angepfiffen wird.

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