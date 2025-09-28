Zum Abschluss des 5. Spieltags empfängt Union Berlin den Hamburger SV heute im Stadion An der Alten Försterei. Anpfiff ist am Sonntag, den 28. September 2025, um 19:30 Uhr.

Die Union hatte sich vermutlich mehr vom Start in die neue Saison erhofft und möchte dringend Punkte sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der HSV ist als Aufsteiger noch dabei seinen Platz zu finden, hat aber vergangenes Wochenende gegen Heidenheim gewonnen und ist hungrig auf mehr. Viel Stoff für ein spannendes Spiel!

In Deutschland läuft die Partie nur bei DAZN. Mit einem VPN kannst du Union gegen HSV kostenlos schauen, für den Livestream brauchst du aber ein VPN. Ich habe es getestet und verrate, wie es geht.

Wo kannst du Union Berlin gegen HSV kostenlos schauen?

Hier wird das Sonntagabendspiel Union Berlin gegen den HSV kostenlos übertragen.

Sender Land Preis Digi Sport 4 Rumänien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Union Berlin gegen HSV kostenlos?

Abonniere ein zuverlässiges VPN, so wie NordVPN, jetzt kurze Zeit 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien, um Digi Sport 4 freizuschalten. Gehe zur Digi Sport 4-Website, starte den Livestream und genieße Union Berlin gegen den HSV kostenlos.

Die besten VPNs für Union gegen HSV in der Bundesliga

NordVPN: Das beste VPN für Bundesliga-Streams. Extrem schnelle Server, sehr zuverlässig, guter Preis und einfache Bedienung Surfshark: Kein Limit bei der Anzahl der Geräte, etwas weniger Funktionen, aber solide Streaming-Leistung und sehr günstig Proton VPN: Der bekannte Schweizer Anbieter mit optimalem Datenschutz, guter Geschwindigkeit und großem Netzwerk ExpressVPN: Beliebt wegen seiner Zuverlässigkeit, ideal für große Downloads, aber auch eine gute Alternative für Streaming CyberGhost: Leicht zu bedienen und dank Streaming-optimierter Server auch ideal für Bundesliga-Streaming über Rumänien

Warum du für Union Berlin – HSV ein VPN brauchst

In Deutschland läuft das Spiel ausschließlich im Pay-TV. Viele kostenlose Streams aus dem Ausland sind hierzulande durch Geoblocking gesperrt.

Digi Sport 4 Rumänien ohne VPN in Deutschland

Ein VPN umgeht diese Sperre, indem es dir eine IP-Adresse im Ausland zuweist. So denkt der Sender, dass du dich vor Ort befindest, und du erhältst Zugriff auf den offiziellen Free-TV-Stream. Das Ganze ist legal, sicher und in HD-Qualität nutzbar.

Union Berlin gegen HSV kostenlos bei Digi Sport 4 schauen

Digi Sport 4 ist ein Streaming-Kanal aus Rumänien, der viele Fußballspiele kostenlos online ausstrahlt. Um den Sender in Deutschland zu entsperren brauchst du ein VPN.

So entsperrst du Digi Sport 4 in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien. Gehe zur Digi Sport-Website. Klicke auf den Stream bei Digi Sport 4. Schau Union vs. HSV live und kostenlos.

Mit NordVPN kannst du den Stream in wenigen Sekunden entsperren.

Digi Sport 4 in Deutschland, entsperrt mit NordVPN

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur Union Berlin gegen HSV kostenlos schauen, sondern viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht der verbleibenden Begegnungen am heutigen Sonntag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit Freiburg – Hoffenheim Sonntag, 28. September, 15:30 Uhr Köln – VfB Stuttgart Sonntag, 28. September, 17:30 Uhr Union Berlin – HSV Sonntag, 28. September, 19:30 Uhr

Alle Spiele und Gratis-Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Union Berlin gegen HSV: Analyse am 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26

Union Berlin baut traditionell auf Heimstärke und mannschaftliche Geschlossenheit. In der aktuellen Saison hapert es aber noch an Konstanz, besonders in der Defensive und auch vergangenes Jahr retteten sich die Berliner nur knapp vor der Relegation. Vor heimischem Publikum will das Team gegen den Aufsteiger nicht enttäuschen.

Der HSV reist nach dem ersten Saisonsieg mit mehr Selbstvertrauen an. Als Aufsteiger überraschten die Hamburger in den ersten Spielen mit mutigem Pressing und schnellem Umschaltspiel, auch wenn es bisher nur für Platz 15 der Tabelle reicht. Ob das genügt, um der Union heute das Wasser zu reichen, ist aber eher unklar. Eine Überraschung ist aber nicht unmöglich.

Gibt es ein Gratis-VPN, mit dem ich Union vs. HSV streamen kann?

Klar, ein Gratis-VPN für Union gegen den HSV klingt verlockend. Doch die Ernüchterung folgt schnell: Kostenlose Anbieter drosseln deine Daten, ihre Server kriechen im Schneckentempo und Standorte wie Rumänien? Fehlanzeige. Ein ruckelfreier Bundesliga-Stream bleibt Wunschdenken.

Die hier empfohlenen VPNs spielen in einer anderen Liga. Sie liefern ausreichende Geschwindigkeit, Stabilität und Server genau dort, wo du sie brauchst. Wer Union Berlin gegen den HSV in HD genießen will, ohne dass der Stream im entscheidenden Moment abbricht, fährt mit einer günstigen Premium-Lösung deutlich besser.

VPN ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle Neukunden. Das bedeutet, du kannst den heutigen Bundesliga-Match Union Berlin gegen HSV kostenlos live streamen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du nicht zufrieden sein solltest und rechtzeitig kündigst.

Ist es legal, Union Berlin – HSV per VPN zu streamen?

VPNs sind in Deutschland zu 100% legal. Kein Problem also, deine IP zu maskieren und virtuell nach Rumänien zu reisen, um Digi Sport 4 oder andere offizielle Free-TV-Sender zu empfangen. Die goldene Regel: Bleib bei legalen Quellen.

Finger weg von dubiosen Streaming-Seiten! Die bringen nur Ärger. Abmahnungen, Viren, verpixeltes Bild? Brauchst du nicht. Mit einem guten VPN greifst du sicher auf legale Sender zu und schaust Union gegen den HSV ohne schlechtes Gewissen oder böse Überraschungen. Übrigens gibt es im Ausland noch viele andere Gratis-Livestreams, darunter die Formel 1, MotoGP und die Champions League.

Zusammenfassung

Union gegen den HSV: das riecht nach Drama am 5. Spieltag. Zwei Kultvereine krachen im Olympiastadion aufeinander, da brennt die Luft. Die Union will sich oben festbeißen, der HSV muss sich ranhalten, um such nach dem Aufstieg wieder in der 1. Liga zu beweisen.

Leider gibt es das Spiel nicht im Free-TV, per VPN holst du dir das Spektakel aber trotzdem legal und gratis auf den heimischen Bildschirm. Bonus: Du knackst damit nicht nur dieses Match, sondern bekommst auch viele andere Bundesliga-Spiele frei Haus.

Alle hier genannten VPNs haben im Test funktioniert. Einfach installieren, es dauert nur wenige Minuten, schon kannst du Union gegen HSV kostenlos live streamen.

