Union Berlin gegen Köln kostenlos schauen: Bundesliga live am 01.11.2026
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Heute, am Sonntag, dem 1. November 2026, empfängt der 1. FC Union Berlin den 1. FC Köln zum 8. Bundesliga-Spieltag. Angepfiffen wird um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei.
Nur fünf Tage nach dem 5:0 der Kölner im DFB-Pokal treffen beide Teams erneut aufeinander. Union steht mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz, der FC hat zwei Zähler mehr und reist mit viel Rückenwind nach Köpenick.
In Deutschland überträgt DAZN die Partie, allerdings nur im Abo. Drei Sender im Ausland zeigen sie dagegen gratis. Mit einem VPN erreichst du diese Streams auch von zu Hause aus und kannst Union Berlin gegen Köln kostenlos schauen.
Union gegen Köln ist heute Nachmittag das einzige Bundesliga-Spiel um diese Zeit, entsprechend viele Fans drängen gleichzeitig in die Gratisstreams. Richte NordVPN am besten schon vorher ein. In rund zwei Minuten bist du startklar.Jetzt NordVPN sichern und Union gegen Köln gratis schauen
Wo kann ich Union Berlin gegen Köln kostenlos schauen?
Diese drei Sender zeigen das Spiel ohne Abo und ohne Kosten:
|Sender
|Land
|Kommentarsprache
|Preis
|Fandango
|USA
|Englisch
|Kostenlos
|Bundesliga auf YouTube
|Irland
|Englisch
|Kostenlos
|Canal GOAT auf YouTube
|Brasilien
|Portugiesisch
|Kostenlos
Wie kann ich Union Berlin gegen Köln kostenlos schauen?
- Wähle einen zuverlässigen VPN-Anbieter. Ich empfehle NordVPN, aktuell mit 78% Rabatt.
- Lade die App auf dein Smartphone, Tablet, Laptop oder deinen Smart-TV.
- Verbinde dich mit einem Server in den USA, in Irland oder in Brasilien.
- Öffne den Stream und schaue Union gegen Köln gratis.
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Die besten VPNs für die Bundesliga 2026/27
- NordVPN: Da heute um 15:30 Uhr nur dieses eine Spiel läuft, landen viele Bundesliga-Fans auf denselben Auslandsstreams. NordVPN hat mir auch unter dieser Last ein ruckelfreies HD-Bild geliefert. Dank Servern in den USA, in Irland und in Brasilien erreichst du alle drei Gratissender.
- Surfshark: Mit einem einzigen Surfshark-Abo verbindest du beliebig viele Geräte. Läuft Union gegen Köln im Wohnzimmer auf dem Fernseher, kann jemand anderes im Haushalt parallel auf dem Tablet zuschauen. Preislich liegt der Dienst unter den meisten Premium-Konkurrenten.
- Proton VPN: Der Schweizer Anbieter lässt seine No-Logs-Richtlinie regelmäßig von unabhängigen Prüfern kontrollieren. In meinem Test lief der Stream bis zum Abpfiff ohne Unterbrechung. Im Kellerduell kann schon ein einziges Tor über die Stimmung der nächsten Wochen entscheiden, da willst du keine Szene verpassen.
- IPVanish: IPVanish knackt Geosperren in meinen Tests meist direkt beim ersten Versuch. Ein Gerätelimit gibt es nicht. Während Union gegen Köln auf dem großen Bildschirm läuft, hast du auf dem Smartphone die Tabelle im Blick.
- Norton VPN: Norton VPN passt zu allen, die sich nicht mit Einstellungen beschäftigen wollen. Die App ist in wenigen Minuten eingerichtet, danach reicht ein Klick zur Verbindung. Das ist ideal, wenn du dich erst kurz vor dem Anpfiff in Köpenick für den Livestream entscheidest.
Warum brauche ich ein VPN für Union Berlin gegen Köln?
Fandango, der Bundesliga-Kanal auf YouTube und Canal GOAT dürfen die Bundesliga nur in ihrem eigenen Land zeigen. Rufst du die Streams aus Deutschland auf, bekommst du einen schwarzen Bildschirm oder die Meldung, dass der Inhalt in deiner Region nicht verfügbar ist.
Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Ausland um. Der Streamingdienst sieht dann eine IP-Adresse aus den USA, Irland oder Brasilien und gibt das Spiel frei.
Wie streame ich Union Berlin gegen Köln kostenlos auf Fandango?
Fandango zeigt jede Woche ausgewählte Bundesliga-Partien gratis, am 8. Spieltag gehört Union gegen Köln dazu. Mit einem US-Server nutzt du das Angebot auch in Deutschland.
So schaust du 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln kostenlos auf Fandango:
- Verbinde dein VPN mit einem Server in den USA.
- Rufe Fandango im Browser oder in der App auf.
- Starte den Livestream von Union gegen Köln.
Tipp: Lädt der Stream nicht, wechsle zu einem anderen US-Server und leere den Browser-Cache. Hilft das nicht, weichst du auf den Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland oder auf Canal GOAT in Brasilien aus.
Alle Spiele des 8. Bundesliga-Spieltags 2026/27
Union gegen Köln eröffnet den Sonntag, danach folgt nur noch eine Partie. Hier siehst du den kompletten Spieltag:
|Spiel
|Datum und Uhrzeit
|SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05
|Freitag, 30. Oktober 2026, 20:30 Uhr
|FC Augsburg – SC Freiburg
|Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07
|Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|FC Schalke 04 – RB Leipzig
|Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim
|Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart
|Samstag, 31. Oktober 2026, 15:30 Uhr
|FC Bayern München – Borussia Dortmund
|Samstag, 31. Oktober 2026, 18:30 Uhr
|1. FC Union Berlin – 1. FC Köln
|Sonntag, 1. November 2026, 15:30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – Hamburger SV
|Sonntag, 1. November 2026, 17:30 Uhr
Mit einem VPN siehst du nicht nur Union gegen Köln, sondern auch viele weitere Fußballspiele bei Sendern im Ausland.
Analyse: Union gegen Köln – wer gewinnt?
Union Berlin steckt tief im Tabellenkeller. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli hat erst ein Ligaspiel gewonnen – ein 1:0 gegen Elversberg – und kommt bei 6:18 Toren auf sechs Punkte. Auf das 1:1 gegen Augsburg folgte am Dienstag das 0:5 im Pokal in Köln.
Beim 1. FC Köln stand Trainer René Wagner nach dem 0:0 gegen Schalke und lauten „Wagner raus“-Rufen massiv unter Druck. Die Pokal-Gala mit einem Doppelpack von Said El Mala hat ihm Luft verschafft, in der Liga hat Köln aber erst zweimal gewonnen.
Die Bilanz spricht für Union: Von den 20 Duellen vor dem Pokalspiel gewannen die Eisernen zehn, Köln nur sechs. Die Form dagegen spricht klar für die Gäste, deshalb tippe ich auf einen knappen 2:1-Auswärtssieg für Köln.
Kann Union die Pokal-Pleite vergessen machen oder legt Köln nach? Sei live dabei!
Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?
Das würde ich dir nicht empfehlen. Kostenlose VPNs teilen wenige Server unter sehr vielen Nutzern auf. Um 15:30 Uhr läuft heute nur Union gegen Köln, die Gratisstreams sind also stark gefragt und die Server entsprechend schnell überlastet. Dann friert das Bild ein, die Qualität sinkt oder die Verbindung bricht ab, oft gerade in der entscheidenden Szene. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark schaust du die 90 Minuten deutlich entspannter.
Ist es legal, Union Berlin gegen Köln über ein VPN zu schauen?
In Deutschland ist es erlaubt, ein VPN zum Streamen zu nutzen. Geosperren entstehen durch Lizenzverträge der Sender, nicht durch ein Gesetz. Mit dem VPN rufst du über eine verschlüsselte Verbindung den offiziellen Stream eines Rechteinhabers auf. Das ist wesentlich sicherer als dubiose Streamingseiten mit Pop-ups und Schadsoftware.
Zusammenfassung
Union braucht nach dem Pokal-Debakel dringend eine Reaktion, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Köln will den Schwung aus dem 5:0 mitnehmen und Trainer Wagner weiter stärken.
In Deutschland siehst du das Spiel nur im Abo bei DAZN. Kostenlos zeigen es Fandango in den USA, der Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland und Canal GOAT auf YouTube in Brasilien. Mit einem zuverlässigen VPN schaltest du alle drei Streams frei und siehst Union gegen Köln gratis.
Verbinde dich mit einem Server in den USA, in Irland oder in Brasilien, starte den Stream und sei um 15:30 Uhr dabei, wenn an der Alten Försterei der Ball rollt. Viel Spaß beim Spiel!
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FAQ
Wie kann ich 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln kostenlos schauen?
Mit einem VPN wie NordVPN schaltest du die Gratisstreams aus dem Ausland frei. Kostenlos zeigen das Spiel Fandango (USA), der Bundesliga-Kanal auf YouTube (Irland) und Canal GOAT auf YouTube (Brasilien).
Läuft Union gegen Köln im Free-TV?
Nein. In Deutschland überträgt nur DAZN die Partie, und zwar im Abo. Kein deutscher Free-TV-Sender zeigt das Spiel, gratis geht es nur über die Streams im Ausland.
Wann ist Anstoß bei Union gegen Köln?
Anpfiff ist am Sonntag, 1. November 2026, um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Es ist das erste von zwei Sonntagsspielen des 8. Bundesliga-Spieltags.
Brauche ich ein VPN für den Gratisstream?
Ja. Fandango, YouTube und Canal GOAT erkennen an deiner IP-Adresse, dass du in Deutschland bist, und sperren den Stream. Mit einem Server in den USA, in Irland oder in Brasilien wird er verfügbar.
Welches VPN eignet sich für Bundesliga-Streams?
Meine erste Wahl ist NordVPN, weil es auch bei großem Andrang stabil bleibt und Server in allen drei relevanten Ländern bietet. Gute Alternativen sind Surfshark, Proton VPN, IPVanish und Norton VPN.