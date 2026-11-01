Am heutigen Sonntag, dem 1. November 2026, empfängt der FC Liverpool den FC Arsenal an der Anfield Road. Das Topspiel des 9. Premier-League-Spieltags beginnt um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Für Titelverteidiger Arsenal geht es um die Tabellenführung. Die Gunners haben 21 Punkte, genauso viele wie Spitzenreiter Manchester City, und sind nur wegen des schlechteren Torverhältnisses Zweiter. Liverpool steht unter dem neuen Trainer Andoni Iraola mit 15 Punkten auf Platz vier. Mit einem Heimsieg könnten die Reds den Abstand zur Spitze verkürzen.

Im deutschen Free-TV läuft die Partie nicht. Zwei Sender im Ausland zeigen das Spiel aber kostenlos im Livestream, mit einem VPN erreichst du sie auch aus Deutschland. Hier erfährst du, welche Sender das sind, damit du Liverpool gegen Arsenal kostenlos schauen kannst.

Anstoß heute um 17:30 Uhr Richte dein VPN schon vor dem Anpfiff ein, damit du keine Minute in Anfield verpasst. Premier League gratis schauen mit NordVPN

Wo kann ich Liverpool gegen Arsenal kostenlos schauen?

Diese Sender zeigen FC Liverpool gegen FC Arsenal heute kostenlos im Livestream:

Sender Land Preis Idman TV Aserbaidschan Kostenlos Setanta Sports Philippinen Kostenlos (Registrierung erforderlich)

Wie kann ich FC Liverpool gegen FC Arsenal kostenlos schauen?

Wähle ein VPN mit schnellen und stabilen Servern. Meine Empfehlung ist NordVPN, aktuell 78% günstiger. Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit einem Server in Aserbaidschan für Idman TV oder auf den Philippinen für Setanta Sports. Öffne den Livestream und schaue Liverpool gegen Arsenal live und kostenlos.

Die besten VPNs für Premier-League-Streams 2026/27

NordVPN: Für das Spitzenspiel in Anfield ist NordVPN meine erste Wahl. Die Server sind schnell und halten das Bild auch dann stabil, wenn um 17:30 Uhr weltweit Millionen Fans gleichzeitig einschalten. Server in Aserbaidschan und auf den Philippinen findest du in der App mit wenigen Klicks. Surfshark: Surfshark erlaubt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig. Du kannst Liverpool gegen Arsenal also auf dem Fernseher schauen und nebenbei Highlights ohne ein zweites Abo auf dem Smartphone verfolgen. Die Streams liefen in unseren Tests konstant ohne Abbrüche. Proton VPN: Wer viel Wert auf Datenschutz legt, ist mit dem Schweizer Anbieter gut bedient. Proton VPN arbeitet mit einer strengen No-Logs-Policy und bietet trotzdem genug Bandbreite für HD-Livestreams. Damit hältst du auch die Nachspielzeit am Sonntagabend ohne Ruckler durch. IPVanish: IPVanish bietet ebenfalls unbegrenzt viele gleichzeitige Verbindungen und ist damit gut für Fußballabende mit Freunden oder Familie. Mit dem WireGuard-Protokoll baut der Dienst schnell eine Verbindung auf. Das ist praktisch, wenn du erst kurz vor dem Anstoß einschaltest. Norton VPN: Norton VPN richtet sich an alle, die eine möglichst einfache Lösung wollen. Die App ist übersichtlich und in wenigen Minuten startklar. Wer ohnehin Norton 360 nutzt, hat das VPN häufig schon im Paket und kann direkt nach Anfield schalten.

Warum brauche ich ein VPN, um Liverpool gegen Arsenal kostenlos zu schauen?

Idman TV und Setanta Sports zeigen ihre Gratisstreams nur Zuschauern im eigenen Sendegebiet. Ob du dazugehörst, prüfen die Plattformen anhand deiner IP-Adresse. Wenn du aus Deutschland zugreifst, bleibt der Bildschirm schwarz oder es erscheint ein Hinweis auf Geoblocking.

Ohne VPN blockiert Idman TV den Livestream in Deutschland

Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server in Aserbaidschan oder auf den Philippinen und gibt dir eine lokale IP-Adresse. Für den Sender sieht es dann so aus, als würdest du vor Ort zuschauen, und der Stream startet.

Wie kann ich Liverpool gegen Arsenal kostenlos bei Idman TV schauen?

Der aserbaidschanische Sportsender Idman TV überträgt das Duell an der Anfield Road kostenlos im Livestream. Ein Konto oder Abo brauchst du nicht, eine aserbaidschanische IP-Adresse reicht aus. Die Bildqualität war im Test einwandfrei.

So schaust du Liverpool gegen Arsenal bei Idman TV:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Aserbaidschan. Öffne Idman TV im Browser oder in der App. Starte den Livestream und schaue Liverpool gegen Arsenal kostenlos.

Mit einer aserbaidschanischen IP-Adresse läuft die Premier League bei Idman TV

Tipp: Lädt der Stream nicht sofort, wechsle auf einen anderen Server in Aserbaidschan oder öffne die Seite in einem privaten Browserfenster. Auch das Löschen der Cookies und das Deaktivieren des Adblockers helfen oft, weil gespeicherte Daten deinen echten Standort verraten können.

Idman TV kostenlos freischalten mit NordVPN

Wie kann ich Liverpool gegen Arsenal kostenlos bei Setanta Sports schauen?

Setanta Sports hält auf den Philippinen die Übertragungsrechte an der Premier League und zeigt die Spiele auf seiner eigenen Streamingplattform. Für den Gratisstream brauchst du nur ein kostenloses Nutzerkonto, das du mit einer philippinischen IP-Adresse anlegst. Die Plattform läuft im Browser, auf dem Smartphone und auf Smart-TVs.

So schaust du Liverpool gegen Arsenal bei Setanta Sports:

Verbinde dein VPN mit einem Server auf den Philippinen. Rufe die Website oder App von Setanta Sports auf. Lege ein kostenloses Konto an und melde dich an. Starte den Livestream und schaue Liverpool gegen Arsenal kostenlos.

Tipp: Lege dein Konto am besten schon vor dem Spieltag an. Dann musst du am Sonntag kurz vor 17:30 Uhr nur noch das VPN verbinden und den Stream öffnen.

Setanta Sports kostenlos freischalten mit NordVPN

Premier League 2026/27 – der 9. Spieltag im Überblick

Hier sind alle Begegnungen des 9. Spieltags in deutscher Zeit:

Spiel Datum und Uhrzeit FC Chelsea – Manchester United Samstag, 31. Oktober, 13:30 Uhr AFC Bournemouth – Leeds United Samstag, 31. Oktober, 16:00 Uhr FC Brentford – Nottingham Forest Samstag, 31. Oktober, 16:00 Uhr Coventry City – AFC Sunderland Samstag, 31. Oktober, 16:00 Uhr Hull City – Ipswich Town Samstag, 31. Oktober, 16:00 Uhr Manchester City – Brighton & Hove Albion Samstag, 31. Oktober, 16:00 Uhr Tottenham Hotspur – Crystal Palace Samstag, 31. Oktober, 18:30 Uhr Aston Villa – FC Fulham Samstag, 31. Oktober, 21:00 Uhr FC Liverpool – FC Arsenal Sonntag, 1. November, 17:30 Uhr Newcastle United – FC Everton Montag, 2. November, 21:00 Uhr

Mit einem VPN kannst du übrigens nicht nur Liverpool gegen Arsenal verfolgen. Auch viele weitere Premier-League-Spiele lassen sich so kostenlos streamen.

Analyse: FC Liverpool gegen FC Arsenal – wer gewinnt?

Der FC Liverpool hatte unter Andoni Iraola einen durchwachsenen Saisonstart. Nach acht Spieltagen stehen vier Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche, die Bilanz liegt bei 11:8 Toren. Der Tiefpunkt war das 0:3 gegen Manchester City an der Anfield Road. Seitdem haben die Reds aber zwei Ligaspiele in Folge gewonnen, zuletzt 2:0 gegen Brighton. In der Champions League sind sie bislang ungeschlagen. Viel hängt an Alexander Isak, der bereits sechs Ligatore erzielt hat.

Der FC Arsenal kommt mit drei Siegen in Folge nach Liverpool, zuletzt gab es ein 2:0 gegen Everton. Sieben Siege aus acht Spielen und nur fünf Gegentore zeigen, dass die Mannschaft von Mikel Arteta nach dem Meistertitel weiter sehr stabil auftritt. Manchester City spielt schon am Samstag gegen Brighton. Arsenal weiß deshalb beim Anpfiff genau, was ein Sieg in Anfield für den Kampf um die Spitze wert ist.

Nach der Form ist Arsenal leicht favorisiert. In Anfield haben aber schon viele Favoriten Punkte liegen lassen. Liverpool muss vor allem die starke Defensive der Gunners knacken, Arsenal darf sich von der Heimkulisse nicht beeindrucken lassen. Ich rechne mit einem engen Spiel, ein Unentschieden wäre keine Überraschung.

Worauf solltest du bei VPNs für Premier-League-Streams achten?

Bei einem Topspiel wie Liverpool gegen Arsenal ist ein ruckelnder Stream besonders ärgerlich. Achte bei der Wahl deines VPNs deshalb auf diese Punkte:

Serverstandorte : Für dieses Spiel brauchst du schnelle Server in Aserbaidschan oder auf den Philippinen. Je mehr Länder ein Anbieter abdeckt, desto flexibler bist du auch bei anderen Spielen.

: Für dieses Spiel brauchst du schnelle Server in Aserbaidschan oder auf den Philippinen. Je mehr Länder ein Anbieter abdeckt, desto flexibler bist du auch bei anderen Spielen. Geoblocking : Nicht jedes VPN umgeht Ländersperren zuverlässig. NordVPN und Surfshark haben in unseren Tests regelmäßig überzeugt.

: Nicht jedes VPN umgeht Ländersperren zuverlässig. NordVPN und Surfshark haben in unseren Tests regelmäßig überzeugt. Kompatibilität : Das VPN sollte auf allen gängigen Geräten laufen, vom PC über Smartphone und Tablet bis zu Smart-TV und Router.

: Das VPN sollte auf allen gängigen Geräten laufen, vom PC über Smartphone und Tablet bis zu Smart-TV und Router. Sicherheit: Seriöse Anbieter verschlüsseln deine Verbindung und speichern keine Nutzerdaten (No-Logs-Policy). Gerade beim Streaming über ausländische Plattformen ist das ein klarer Vorteil.

Kann ich die Premier League mit einem Gratis-VPN schauen?

Für ein Spiel wie Liverpool gegen Arsenal sind kostenlose VPNs meist keine gute Wahl. Server in Aserbaidschan oder auf den Philippinen fehlen oft ganz, die Verbindung schwankt und Datenlimits unterbrechen den Stream mitten im Spiel. Kostenpflichtige Anbieter laufen stabiler, haben mehr Standorte und umgehen Geoblocking zuverlässiger.

VPN testen ohne Risiko NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst Liverpool gegen Arsenal also live schauen und dir danach den Betrag erstatten lassen, falls du das VPN nicht mehr brauchst

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland nicht verboten. Beide hier genannten Sender haben in ihrem Land offizielle Übertragungsrechte.

Ein VPN gibt dir eine andere IP-Adresse und ist nicht nur für dieses Spiel nützlich. Du erreichst damit Tausende internationale Gratisstreams, etwa von der Bundesliga oder der Formel 1.

Zusammenfassung

Liverpool gegen Arsenal ist das Topspiel des 9. Premier-League-Spieltags. Titelverteidiger Arsenal kann mit einem Sieg in Anfield die Tabellenführung angreifen. Liverpool will vor eigenem Publikum zeigen, dass mit den Reds im Titelrennen weiter zu rechnen ist.

Wer kein Pay-TV-Abo hat, kann die Partie am Sonntag ab 17:30 Uhr per VPN kostenlos streamen. Das geht bei Idman TV aus Aserbaidschan oder bei Setanta Sports von den Philippinen. Du wählst einfach den passenden Server, öffnest den Stream und schaust Liverpool gegen Arsenal kostenlos.

Viel Spaß beim Mitfiebern!

Sichere dir die besten VPN-Deals der Woche Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% Rabatt Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren

FAQ