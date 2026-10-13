Viking vs. Bayern kostenlos schauen – Champions League 2026/27
Mit fundierten Analysen und praxisnahen VPN-Tests haben unsere Cybersecurity-Experten und unser Research-Team in den letzten Jahren über 750 Artikel verfasst.
Unser Ziel ist, den Lesern mit Fachwissen aus erster Hand zu helfen, damit sie eine wohl informierte Kaufentscheidung treffen können.Mehr erfahren
Am heutigen Dienstag, den 13. Oktober 2026, empfängt Viking Stavanger den FC Bayern München in der Champions League 2026/27. Es ist der zweite von acht Spieltagen und das Spiel beginnt um 21:00 Uhr in der Lyse Arena in Stavanger.
Bayern ist der klare Favorit, wirkt aber weniger solide als vergangene Saison. Für die Norweger ist es die erste Teilnahme an der Champions-League-Ligaphase. Die fehlende Erfahrung ersetzen sie jedoch durch Motivation. Eine lösbare Aufgabe für Bayern, aber sicher kein Selbstläufer.
In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei Amazon Prime. VPN-Nutzer mit Zugriff auf Sender im Ausland können Viking gegen Bayern kostenlos schauen. Ich habe getestet, welche VPNs zuverlässig funktionieren.
Wo kann ich Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos schauen?
Hier kannst du das Champions-League-Spiel Viking Stavanger gegen FC Bayern München heute kostenlos schauen:
|Sender
|Land
|Preis
|Digi Sport 4
|Rumänien
|Kostenlos
|DAZN
|Kanada
|Kostenlos
|Prima Sport 2 über OrangeTV
|Rumänien
|Kostenlos
Wie kann ich Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos schauen?
- Abonniere ein schnelles VPN mit vielen Servern. Ich empfehle NordVPN, aktuell 73% günstiger.
- Installiere das VPN auf deinem PC, Handy, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet.
- Verbinde dich mit einem VPN-Server in Rumänien, um Digi Sport 4 freizuschalten.
- Starte den Stream und schaue Viking Stavanger gegen FC Bayern München live und kostenlos.
Die besten VPNs für Champions-League-Streams 2026/27
- NordVPN: Testsieger für Streaming. Schnelle, stabile Server in Rumänien und weiteren relevanten Ländern – zuverlässig für Champions-League-Streams in HD.
- Surfshark: Ohne Gerätebegrenzung und mit guter Serverabdeckung – praktisch, wenn mehrere Personen gleichzeitig streamen.
- Proton VPN: Schweizer Anbieter mit starkem Datenschutz und solider Übertragungsqualität für störungsfreie Fußball-Livestreams.
- IPVanish: Sehr gute Alternative zum Entsperren ausländischer Sender und Live-Sport wie dem heutigen Champions-League-Stream.
- Norton VPN: Kleineres Netzwerk, aber benutzerfreundlich und durchaus für Spiele wie Viking Stavanger vs. Bayern geeignet.
Warum brauche ich ein VPN, um Viking Stavanger vs. Bayern kostenlos zu schauen?
Streamingdienste erkennen deinen Standort über die IP-Adresse. Kostenlose Fußballstreams aus dem Ausland sind in Deutschland in der Regel durch Geoblocking gesperrt.
Ein VPN leitet deine Verbindung über einen Server im Zielland, weist dir dort eine lokale IP-Adresse zu und schaltet den gesperrten Stream damit frei.
Wie kann ich Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos bei Digi Sport 4 schauen?
Digi Sport 4 aus Rumänien ist der verfügbare Sender, um Viking Stavanger gegen FC Bayern München live zu verfolgen. Der Kanal überträgt das Spiel kostenlos im Livestream.
So schaust du Viking Stavanger gegen Bayern bei Digi Sport 4:
- Verbinde dein VPN mit einem Server in Rumänien.
- Rufe die Website von Digi Sport 4 auf.
- Schaue Viking vs. Bayern kostenlos.
Tipp: Startet der Stream nicht sofort, wechsle den VPN-Server oder öffne die Seite im Inkognito-Modus. Ein deaktivierter Adblocker und gelöschte Browser-Cookies können ebenfalls helfen, um den Stream zum Laufen zu bringen.
Champions League 2026/27 – Ligaphase
Hier eine Übersicht zum zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions-League-Saison 2026/27.
|Spiel
|Datum und Uhrzeit
|Lens – Sporting CP
|Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr
|Sabah – Slavia Prag
|Dienstag, 13. Oktober, 18:45 Uhr
|Galatasaray – FC Barcelona
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|RB Leipzig – PSV Eindhoven
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|FC Arsenal – LOSC Lille
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Atlético Madrid – Manchester United
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|FC Villarreal – SSC Napoli
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Viking Stavanger – FC Bayern München
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|Inter – Club Brügge
|Dienstag, 13. Oktober, 21:00 Uhr
|LASK – FC Liverpool
|Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr
|Feyenoord – Como
|Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr
|Schachtar Donezk – AEK Athen
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Real Betis – FC Porto
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|AS Roma – Real Madrid
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Aston Villa – Fenerbahçe
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|Manchester City – PSG
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
|FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund
|Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr
Mit einem VPN kannst du übrigens nicht nur dieses Spiel live sehen. Du kannst nahezu alle Champions-League-Spiele kostenlos streamen.
Analyse und Prognose: Viking Stavanger gegen FC Bayern München – Wer gewinnt?
Viking Stavanger kommt in starker Verfassung in die Lyse Arena. In der norwegischen Eliteserien liegt das Team von Trainer Morten Jensen punktgleich mit Bodø/Glimt auf Platz 1. Das letzte Champions-League-Duell gegen den VfB Stuttgart endete jedoch mit einer 1:3-Niederlage.
Bayern München reist mit einem Dämpfer an. In der Bundesliga liegt der Rekordmeister hinter Freiburg und Dortmund aktuell nur auf Rang drei. Beim 2:2 in Augsburg lag die Mannschaft nach einem Torwartfehler bereits nach acht Sekunden zurück (neuer Bundesliga-Rekord). Die Münchner drückten danach pausenlos, scheiterten aber mehrfach am Videoassistenten. Der souveräne Champions-League-Auftakt gegen Bodø/Glimt und ein überragender Michael Olise sprechen aber klar für die Münchner.
Der beste Hebel der Norweger ist Bayerns Anfälligkeit nach eigenen Fehlern. Peter Christiansen ist schnell genug, um Geschenke im Mittelfeld zu bestrafen. Simen Kvia-Egeskog und Kapitän Zlatko Tripić sollten die Bayern ebenfalls im Auge behalten. Trotz kleinerer Schwächen in letzter Zeit stehen die Chancen gut, dass die Münchner heute triumphieren.
Worauf solltest du bei VPNs für die Champions League achten?
Beim Fußball-Streaming sind schnelle, stabile und sichere Verbindungen das A und O. Große Spiele wie Viking Stavanger vs. FC Bayern werden von Millionen Fans gleichzeitig verfolgt. Verlässliche Server sind entscheidend für stressfreie Online-Streams:
- Servernetzwerk: Ein breites Netzwerk ist wichtig. Für den kostenlosen Stream von Viking Stavanger vs. Bayern brauchst du stabile VPN-Server in Rumänien.
- Geoblocking: Nicht jedes VPN umgeht regionale Sperren zuverlässig. Anbieter wie NordVPN oder Surfshark haben sich in unseren Tests wiederholt bewährt.
- Kompatibilität: Das VPN sollte auf allen gängigen Geräten laufen – PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router.
- Sicherheit: Seriöse VPNs verschlüsseln die Verbindung und halten eine strikte No-Logs-Policy ein. Beim Zugriff auf legale Auslandsstreams ist das nachrangig, aber ein Merkmal jedes empfehlenswerten Anbieters.
Kann ich Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?
Kostenlose VPNs sind für Champions-League-Streams wie Viking Stavanger gegen Bayern nicht geeignet. Es fehlen Server in den benötigten Ländern, Verbindungen brechen häufig ab, und das Datenlimit reicht selten für eine volle Halbzeit. Kostenpflichtige VPNs liefern das, was für Fußballstreams nötig ist: schnelle Server, unbegrenztes Datenvolumen und wirksames Entsperren von Geoblocking – für nur wenige Euro im Monat.
NordVPN bietet allen Neukunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst Viking Stavanger gegen Bayern live schauen und danach kündigen, falls du das VPN nicht weiter benötigst.
Ist es legal, Fußball per VPN im Ausland zu streamen?
Alle Sender in unserer Tabelle verfügen über offizielle Sendelizenzen. Sie beschränken den Zugriff zwar in ihren Nutzungsbedingungen, dagegen zu verstoßen, bricht aber kein deutsches Gesetz. Außerdem anonymisiert ein VPN deine Verbindung.
Ein VPN beschränkt sich übrigens nicht auf dieses eine Spiel – damit lassen sich zahlreiche internationale Free-Streams freischalten, darunter die Bundesliga und die Formel 1.
Zusammenfassung
Das Aufeinandertreffen von Viking Stavanger und dem FC Bayern München ist eines der interessantesten Duelle des zweiten Spieltags der Champions-League-Ligaphase 2026/27. Bayern ist der klare Favorit, Viking Stavanger tritt jedoch vor eigenem Publikum in der Lyse Arena an und wird sich sicher nicht kampflos ergeben.
Ohne Pay-TV-Abo kannst du das Spiel über Digi Sport 4 aus Rumänien per VPN kostenlos verfolgen. Einfach einen Server in Rumänien wählen und Viking Stavanger gegen Bayern gratis streamen.
Ich drücke Bayern die Daumen.
Das könnte dich auch interessieren:
FC Bayern-Spiele kostenlos schauen
Formel 1 live und kostenlos schauen
Nations League im Gratis-Livestream
FAQ
Wie kann ich Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos schauen?
Installiere ein VPN und verbinde dich mit einem Server in Rumänien. Rufe Digi Sport 4 auf, starte den Livestream und schaue das Spiel live. Der Stream ist in Deutschland gesperrt, aber mit einem VPN kannst du Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos schauen.
Wo kann ich Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos schauen?
Digi Sport 4 aus Rumänien überträgt das Spiel kostenlos im Livestream. Per VPN-Verbindung wählst du deinen virtuellen Standort frei und rufst den Sender aus Deutschland auf. Für nahezu jedes Champions-League-Spiel gibt es kostenlose Streams im Ausland.
Kann ich Viking Stavanger gegen Bayern auf meinem Smartphone oder Smart-TV schauen?
Ja. Alle empfohlenen VPN-Anbieter bieten Apps für iPhone und Android an. Den Stream kannst du mobil über WLAN oder mobile Daten starten und Viking Stavanger gegen Bayern kostenlos auf dem Handy schauen. Falls dein Fernseher die VPN-App nicht im Store anbietet, installiere das VPN auf deinem Router oder übertrage das Bild per Screencast oder HDMI vom Computer oder Smartphone.
Welche VPNs sind die besten für Fußball-Streams?
NordVPN bietet die schnellsten Server und eignet sich am besten für Streams wie Viking Stavanger gegen Bayern in der Champions League. Die anderen VPNs im Test haben den Stream ebenfalls zuverlässig entsperrt, sind aber teils teurer oder bieten weniger Zusatzfunktionen.