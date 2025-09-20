Am Samstag, den 20. September 2025, um 15:30 Uhr spielt Werder Bremen gegen SC Freiburg im Weserstadion.

Beide Teams sind mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Saison gestartet: Bremen will vor heimischem Publikum punkten, während Freiburg nach einem durchwachsenen Auftakt dringend den Anschluss sucht.

In Deutschland läuft die Partie nur im Pay-TV, doch mit einem VPN kannst du den kostenlosen Livestream aus dem Ausland freischalten. Ich habe es getestet und erkläre, wie es geht. Lies jetzt weiter, wenn du wissen willst, wie du Werder gegen Freiburg kostenlos schauen kannst.

Wo kannst du Werder gegen Freiburg kostenlos anschauen?

Hier ist der beste Sender, um die Begegnung Werder Bremen gegen SC Freiburg gratis zu streamen:

Sender Land Preis Canal GOAT via YouTube Brasilien Kostenlos

Bremen–Freiburg live schauen mit NordVPN

So streamst du Werder vs. Freiburg gratis: Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie unseren Testsieger NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Verbinde dich mit einem VPN-Server, für Canal GOAT brauchst du eine Verbindung nach Brasilien. Starte den Stream. Öffne einfach die Website des Senders und schau Werder gegen Freiburg live und kostenlos.

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/2026

NordVPN: Mein Favorit für Fußball und Live-Sport, dank schnellen, stabilen Server in Brasilien, perfekt für Werder Bremen vs. Freiburg Surfshark: Sehr günstiger Anbieter, erlaubt unbegrenzt viele Geräte pro Account. Perfekt, um mehrere Streams gleichzeitig zu schauen Proton VPN: Das sichere VPN aus der Schweiz mit vielen Servern und sehr benutzerfreundlich, ideal für Bundesliga-Streams ExpressVPN: Top-Leistung, sehr stabil und zuverlässig. Preislich etwas höher angesiedelt, aber eine starke Alternative CyberGhost: Einfach zu bedienen, mit Streaming-optimierten Servern und damit ebenfalls ein Top-Fußball-VPN

Warum du für Werder Bremen gegen SC Freiburg ein VPN brauchst

In Deutschland zeigen ausschließlich Pay-TV-Anbieter die Bundesliga. Kostenlose Übertragungen wie bei Canal Goat via YouTube in Brasilien sind hier gesperrt. Mit einem VPN kannst du diese Geoblocks umgehen: Das Programm verschleiert deine deutsche IP-Adresse und gibt dir virtuell eine brasilianische. So wird der Stream freigeschaltet, während deine Verbindung gleichzeitig verschlüsselt und geschützt bleibt.

Solange du dich auf offizielle Quellen wie YouTube beschränkst, bewegst du dich damit absolut legal. Ein VPN macht es also möglich, Werder gegen Freiburg stabil, sicher und gratis zu sehen.

So entsperrst du Werder Bremen gegen Freiburg kostenlos bei Canal GOAT

Canal GOAT aus Brasilien ist die beste Möglichkeit, das Spiel live und gratis zu verfolgen. Der Sender streamt Bundesliga-Spiele frei auf YouTube. Ohne Kosten, ohne Anmeldung, einfach einschalten.

So schaust du Canal GOAT via YouTube in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in Brasilien. Rufe das Spiel Bremen vs. Freiburg bei Canal GOAT auf. Starte den Live-Stream. Genieße die Bundesliga live und kostenlos.

Hier siehst du, wie ich die Bundesliga bei CanalGOAT innerhalb von Sekunden mit NordVPN entsperren konnte.

Sollte es nicht funktionieren, versuche den Server zu wechseln oder öffne den Stream im Inkognito-Modus. Klappt es immer noch nicht, deaktiviere deinen Adblocker/Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten.

Bundesliga 2025 Kalender – nächste Spiele (Auszug)

Hier eine Übersicht über alle anderen Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag. Schau am besten vor jedem Bundesliga-Wochenende bei uns vorbei. So bleibst du in dieser Saison auf dem neuesten Stand und verpasst keine kostenlosen Bundesliga-Streams.

Spiel Datum und Zeit Augsburg – Mainz Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Hoffenheim – Bayern Samstag, 20. September, 15:30 Uhr Hamburger SV – Heidenheim Samstag, 20. September, 15:30 Uhr RB Leipzig – Köln Samstag, 20. September, 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt – Union Berlin Sonntag, 21. September, 15:30 Uhr Leverkusen – Mönchengladbach Sonntag, 21. September, 17:30 Uhr Dortmund – Wolfsburg Sonntag, 21. September, 19:30 Uhr

Worauf solltest du bei VPNs für die Bundesliga achten?

Ein gutes VPN ist unerlässlich, denn Fußball-Streaming benötigt eine schnelle, stabile und sichere Verbindung. Hier einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du ein VPN für Spiele wie Werder Bremen gegen Freiburg kaufst:

Servernetzwerk : Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für dieses Spiel brauchst du nur eine Internetverbindung und einen stabilen VPN-Server in Brasilien.

: Ein großes Netzwerk ist wichtig, um auf die benötigten Länder zugreifen zu können. Für dieses Spiel brauchst du nur eine Internetverbindung und einen stabilen VPN-Server in Brasilien. Schnelle Server : Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen.

: Nutze ein VPN, dass sich für Live-Streaming bewährt hat. So genießt du das Spiel in bester Qualität, ohne nervige Ladepausen oder Unterbrechungen. Geoblocking umgehen : Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können.

: Um Geoblocking zu umgehen, muss der Anbieter seine Server gut tarnen. Wähle nur VPNs, die Sender im Ausland wirklich entsperren können. Kompatibilität : Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router.

: Das VPN muss auf deinem Gerät laufen, egal ob PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Router. Sicherheit: Gute VPNs verschlüsseln deine Verbindung und speichern niemals private Daten (No-Logs-Policy), auch wenn dies für Streaming nicht essenziell ist.

Gratis- vs. Premium-VPNs für die Bundesliga

Auf den ersten Blick wirken Gratis-VPNs verlockend. Für Fußball-Streams taugen sie aber selten: Datenlimits sind schnell aufgebraucht, die Server überlastet und Standorte wie Brasilien fehlen fast immer. Das bedeutet schlechte Qualität oder gar keinen Zugriff auf den Stream.

Premium-VPNs kosten nur ein paar Euro im Monat, bieten dafür aber genau das, was du für Spiele wie Werder Bremen gegen SC Freiburg brauchst: schnelle Verbindungen, stabile Server und gute Verschlüsselung.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Damit kannst du dieses Spiel live schauen, hinterher wieder kündigen und dir deine Rückerstattung holen.

Ist es legal, Bundesliga per VPN im Ausland zu streamen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland vollkommen legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um auf legale Free-TV-Übertragungen zuzugreifen.

Wichtig ist nur, dass du dich an offizielle Sender hältst. Mit unseriösen Streams setzt du dich hingegen zahlreichen Risiken aus, darunter Viren, Abmahnungen, Werbetracker, Datensammler oder schlechte Qualität. Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark geben dir Zugriff auf Streams aus aller Welt und schützen deine Verbindung.

Zusammenfassung

Werder Bremen gegen den SC Freiburg ist ein Bundesliga-Duell mit Brisanz, auch wenn beide Teams aktuell noch ihren Rhythmus suchen. Während Werder im heimischen Weserstadion auf den Heimvorteil setzt, hofft Freiburg auf mehr Effizienz in der Offensive. Spannend wird es auf jeden Fall!

Für Fans in Deutschland gibt es leider keinen Zugang im regulären Fernsehen oder online, es sei denn mit einem teuren Pay-TV-Abo. Doch über Canal in Brasilien kannst du Bremen gegen Freiburg kostenlos streamen. Alles, was du brauchst, ist ein VPN, schon holst du dir den Livestream legal und bequem nach Hause. Wer regelmäßig Bundesliga schaut, vermeidet mit einem guten VPN viel Frust. Außerdem kannst auch andere Gratis-Streams sehen, darunter Formel 1, MotoGP oder Champions League.

Also, einfach ein günstiges VPN installieren und Bundesliga kostenlos schauen.

Die besten VPN Angebote diese Woche: Derzeit beliebt 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Sonderangebot Angebot sichern 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Sonderangebot Angebot sichern

Das könnte dich auch interessieren:

FAQ