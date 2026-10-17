Am heutigen Samstag, dem 17. Oktober 2026, spielt SV Werder Bremen gegen SC Paderborn 07 am 6. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff im Weserstadion ist um 15:30 Uhr.

An der Weser ist die Stimmung nach dem Saisonstart gut. Werder hat aus den ersten vier Spielen sieben Punkte geholt und beide Heimspiele gewonnen, zuletzt ein 3:2 gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand. Paderborn blieb in den ersten drei Partien ohne eigenes Tor. Gegen Hoffenheim gelang dann mit einem 3:1 der erste Bundesligasieg seit mehr als sechs Jahren.

Hierzulande bleibt die Partie hinter der Sky-Bezahlschranke. Gratis zu sehen ist sie dagegen im Ausland. Ein VPN ermöglicht den Zugriff auf diese Streams, damit du Werder gegen Paderborn kostenlos schauen kannst.

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Wo kann ich Werder gegen Paderborn kostenlos schauen?

Diese Anbieter übertragen das Spiel live, gratis und ohne Abo:

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Wie kann ich Werder gegen Paderborn kostenlos schauen?

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NordVPN: Samstags um 15:30 Uhr laufen fünf Bundesligaspiele gleichzeitig und entsprechend voll sind die VPN-Server. NordVPN hat in meinen Tests auch zu diesen Spitzenzeiten das stabilste Bild geliefert. Durch die große Auswahl an Servern in Irland findest du schnell eine Alternative, falls ein Standort einmal hakt. Surfshark: Bietet in diesem Vergleich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Abo kannst du beliebig viele Geräte verbinden. Das ist praktisch, wenn ein Teil der Familie in Grün-Weiß vor dem Fernseher sitzt und der Rest unterwegs auf dem Handy mitfiebert. Proton VPN: Der Anbieter sitzt in der Schweiz und lässt seine No-Logs-Richtlinie regelmäßig von unabhängigen Prüfern kontrollieren. Beim Streaming bleibt die Verbindung auch über 90 Minuten konstant, damit dir kein Kopfball von Niclas Füllkrug durch ein eingefrorenes Bild entgeht. IPVanish: Umgeht Ländersperren meist schon beim ersten Versuch. Auch hier gibt es kein Gerätelimit. Werder gegen Paderborn kann also auf dem Fernseher laufen, während du auf dem Laptop die Zwischenstände der Parallelspiele verfolgst. Norton VPN: Die App ist übersichtlich und auch für Einsteiger in wenigen Minuten eingerichtet, selbst wenn dir das Spiel erst kurz vor dem Anpfiff einfällt. Wer Norton 360 nutzt, hat das VPN bereits im Paket.

Warum brauche ich ein VPN für Werder gegen Paderborn?

Wenn du einen Livestream öffnest, liest YouTube deine IP-Adresse aus und erkennt daran dein Land. Die Bundesliga darf ihre Gratisübertragungen nur in bestimmten Regionen anbieten. Aus Deutschland bekommst du deshalb nur einen Sperrhinweis statt des Spiels.

Ohne VPN blockiert YouTube den Gratisstream von Werder gegen Paderborn

Ein VPN verschlüsselt deinen Datenverkehr und schickt ihn über einen Server im Ausland. Beim Aufruf des Streams prüft der Anbieter deine IP-Adresse – die zeigt dann nach Irland, in die USA oder nach Brasilien. Damit fällt das Geoblocking weg und die Übertragung startet.

Wie streame ich Werder gegen Paderborn kostenlos auf YouTube?

In Irland zeigt die Bundesliga ausgewählte Partien live und kostenlos auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal, am 6. Spieltag auch Werder gegen Paderborn. Du brauchst dafür weder ein Abo noch ein Nutzerkonto. Mit aktivem VPN funktioniert das auch aus Deutschland.

So schaust du SV Werder Bremen gegen SC Paderborn 07 gratis auf YouTube:

Verbinde dein VPN mit einem Server in Irland. Rufe den offiziellen Bundesliga-Kanal auf YouTube auf. Starte den Livestream von Werder Bremen gegen Paderborn.

Mit NordVPN läuft Werder gegen Paderborn gratis auf YouTube

Tipp: Lädt der Stream nicht, wechsle auf einen anderen Server in Irland. Hilft das nicht, melde dich bei YouTube ab oder öffne die Seite in einem privaten Browserfenster. Sonst können die Standortangaben deines Google-Kontos die VPN-Verbindung überlagern.

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Werder gegen Paderborn ist eines von fünf Spielen am Samstagnachmittag. Hier ist der komplette Spieltag:

Spiel Datum und Uhrzeit Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln Freitag, 16. Oktober 2026, 20:30 Uhr Hamburger SV – VfB Stuttgart Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Elversberg – FC Augsburg Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr SV Werder Bremen – SC Paderborn 07 Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr FC Bayern München – RB Leipzig Samstag, 17. Oktober 2026, 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg Sonntag, 18. Oktober 2026, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim Sonntag, 18. Oktober 2026, 17:30 Uhr

Mit einem VPN kannst du neben Werder gegen Paderborn viele weitere Fußballspiele über Gratisstreams aus dem Ausland schauen.

Analyse: Werder gegen Paderborn – wer gewinnt?

Nach einer schwierigen Vorsaison mit Trainerwechsel im Februar ist der SV Werder Bremen unter Daniel Thioune gut gestartet. Gegen Augsburg hat das Team gezeigt, dass es Rückstände drehen kann: Marco Grüll bereitete in der Nachspielzeit das 3:2 durch den eingewechselten Mitchell Weiser vor. Im Sturm ist Rückkehrer Niclas Füllkrug gesetzt. In der Länderspielpause sind allerdings einige Spieler ausgefallen.

Der SC Paderborn 07 ist über die Relegation in die Bundesliga zurückgekehrt. Trainer Ralf Kettemann setzt auf Ballbesitz und Spielkontrolle. Damit tat sich der Aufsteiger anfangs schwer: In den ersten drei Partien fiel kein eigenes Tor, in Dortmund verlor Paderborn 0:3. Gegen Hoffenheim klappte es dann. Santiago Castañeda, Stefano Marino und Joker Steffen Tigges trafen zum 3:1.

Die Bilanz spricht für Werder. Von vier Bundesligaduellen gewann Bremen zwei, Paderborn eines. Auch das letzte Pflichtspiel, die 2. Runde im DFB-Pokal 2024/25, gewann Werder mit 1:0. Im Sommertest trennten sich beide Teams 2:2. Bremen hat den Heimvorteil und mit Füllkrug einen Stürmer, der im Strafraum den Unterschied machen kann. Paderborn geht nach dem Sieg gegen Hoffenheim aber mit Selbstvertrauen ins Spiel. Mein Tipp ist ein knapper Heimsieg für Werder.

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Kann ich ein Gratis-VPN für die Bundesliga nutzen?

Möglich ist es, ich rate aber davon ab. Kostenlose VPNs haben wenige Server für sehr viele Nutzer. Am Samstagnachmittag, wenn mehrere Spiele gleichzeitig laufen, sind diese Server schnell überlastet. Dann ruckelt das Bild, die Auflösung sinkt oder der Stream bricht ab, oft genau vor einer wichtigen Szene. Mit einem Premium-VPN wie NordVPN oder Surfshark läuft das Spiel deutlich zuverlässiger.

Ist es legal, Werder gegen Paderborn über ein VPN zu schauen?

Ein VPN zu nutzen, ist in Deutschland erlaubt. Die Ländersperren der Streamingdienste ergeben sich aus Lizenzverträgen, nicht aus einem Gesetz. Mit dem VPN schaust du das offizielle Angebot des Rechteinhabers über eine verschlüsselte Verbindung. Das ist deutlich sicherer als zweifelhafte Streamingseiten.

Zusammenfassung

Werder will nach dem guten Saisonstart auch zu Hause weiter punkten und muss dafür einige Ausfälle ausgleichen. Paderborn reist nach dem ersten Bundesligasieg mit neuem Mut nach Bremen. Im Weserstadion treffen damit ein Team mit Heimstärke und ein Aufsteiger mit Rückenwind aufeinander.

Sky hält die deutschen Rechte und zeigt die Partie ausschließlich im Abo. Gratis läuft sie beim Bundesliga-Kanal auf YouTube in Irland, bei Fandango in den USA sowie bei Canal GOAT und Jovem Pan Esportes in Brasilien. Ein zuverlässiges VPN öffnet dir den Zugang zu diesen Streams.

Stelle die Verbindung zu einem Server in Irland, den USA oder Brasilien her, rufe den Livestream auf und sei um 15:30 Uhr dabei, wenn im Weserstadion angepfiffen wird. Viel Spaß beim Spiel!

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