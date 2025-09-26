Heute beginnt der 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26 mit einem Klassiker: FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Der Anpfiff erfolgt heute Abend, am Freitag, den 26. September 2025 um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. Die Bayern haben die ersten vier Spiele der Saison gewonnen und führen die Tabelle an. Werder liegt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen momentan nur auf Rang 14.

Im Dschungel der Pay-TV-Sender ist es schwierig, Bundesliga gratis zu streamen. Es gibt aber offizielle Free-TV-Sender im Ausland, die das Spiel übertragen. Mit einem VPN kannst du den Gratis-Livestream in Deutschland freischalten.

Ich habe es probiert und erkläre, wie du Bayern gegen Werder kostenlos schauen kannst.

Wo kannst du FC Bayern gegen Werder Bremen kostenlos schauen?

Hier die besten Sender für dieses Match:

Sender Land Preis BBC iPlayer Großbritannien Kostenlos Digi Sport 2 Rumänien Kostenlos SABC Südafrika Kostenlos DAZN Kanada Kostenlos CazéTV via YouTube Brasilien Kostenlos

Bundesliga Gratis-Stream mit NordVPN

Wie schaust du Bayern gegen Werder live und kostenlos?

Abonniere ein VPN mit schnellen Servern, mein Favorit NordVPN, ist jetzt für kurze Zeit 73% günstiger Installiere das VPN auf deinem PC, Laptop, Handy, Tablet oder Smart-TV Klicke auf einen VPN-Server. Für BBC iPlayer brauchst du eine Verbindung nach Großbritannien für die anderen Sender das entsprechende Land Öffne die Website des Senders, gehe zum Live-Bereich und genieße Bayern – Werder gratis in guter Qualität

Die besten VPNs für Bundesliga-Streams 2025/26

NordVPN: Das beste VPN für Sportstreams. Extrem schnelle Server, einzigartiger Funktionsumfang. Entsperrt BBC iPlayer und Digi Sport 2 zuverlässig Surfshark: Unbegrenzt viele Geräte mit einem Account. Praktisch, wenn du Bundesliga-Streams parallel auf mehreren Geräten schauen willst Proton VPN: Das VPN des bekannten Schweizer E-Mail-Providers. Gilt als sicher, schnell und betreibt stabile Server in aller Welt ExpressVPN: Ein sehr beliebtes VPN, bekannt für schnelle Server und ist daher eine gute Alternative für Fußball-Livestreams CyberGhost: Weniger Funktionen und Server, dafür sehr anfängerfreundlich. Perfekt für Einsteiger ohne große IT-Kenntnisse

Warum du für Bayern – Werder ein VPN brauchst

In Deutschland läuft Bayern gegen Werder am 5. Spieltag der Bundesliga 2025/26 ausschließlich im Pay-TV bei DAZN. Im Ausland übertragen aber gleich mehrere Sender die Partie kostenlos online. Doch diese Streams sind in Deutschland durch Geoblocking gesperrt.

BBC iPlayer ohne VPN in Deutschland

Mit einem VPN kannst du diese Sperren umgehen. Indem du dich mit einem Server in Großbritannien, Rumänien, Kanada, Südafrika oder Brasilien verbindest, erhältst du Zugriff auf die offiziellen Free-TV-Streams.

So schaust du FC Bayern – Werder Bremen kostenlos bei BBC iPlayer

BBC iPlayer aus Großbritannien überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga 2025/2026 live und gratis, auch FC Bayern gegen Bremen. Die Qualität ist meist sehr gut und du musst dich nicht registrieren.

So schaust du BBC iPlayer in Deutschland:

Verbinde dein VPN mit Großbritannien. Gehe zur Website von BBC iPlayer. Starte den Live-Stream. Genieße FC Bayern – Werder Bremen live und gratis.

Hier siehst du, wie ich ein Fußballspiel bei BBC iPlayer problemlos mit NordVPN entsperrt habe.

Tipp: Sollte es nicht klappen, hilft manchmal ein Serverwechsel oder du öffnest den Stream im Inkognito-Fenster. Auch der Adblocker oder deine Cookies können den Stream blockieren. Einfach ausschalten, bzw. löschen, spätestens dann sollte es laufen.

Bundesliga 2025 Spielübersicht am 5. Spieltag

Mit einem VPN kannst du nicht nur FC Bayern gegen Werder Bremen kostenlos schauen, sondern auch viele andere Bundesliga-Spiele. Hier eine Übersicht aller Begegnungen am 5. Spieltag.

Bundesliga-Spiel Datum und Zeit FC Bayern – Werder Bremen Freitag, 26. September, 20:30 Uhr Mainz 05 – Borussia Dortmund Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Heidenheim – Augsburg Samstag, 27. September, 15:30 Uhr St. Pauli – Leverkusen Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Wolfsburg – RB Leipzig Samstag, 27. September, 15:30 Uhr Mönchengladbach – Frankfurt Samstag, 27. September, 18:30 Uhr Freiburg – Hoffenheim Sonntag, 28. September, 15:30 Uhr Köln – VfB Stuttgart Sonntag, 28. September, 17:30 Uhr Union Berlin – HSV Sonntag, 28. September, 19:30 Uhr

Alle Gratis-Spiele und Sender findest du auch in unserem Artikel mit den besten kostenlosen Bundesliga-Streams. Schau am besten immer vorher bei uns vorbei, damit du nie wieder ein Spiel verpasst.

Analyse: FC Bayern gegen Werder Bremen – Wer gewinnt?

Bayern München geht als klarer Favorit in dieses Spiel. Der Rekordmeister ist auch 2025/2026 eine Klasse für sich. Mit Harry Kane, Jamal Musiala und Leroy Sané gehört Bayerns Offensive zu den gefährlichsten Europas.

Werder Bremen startete wechselhaft in die Saison. Zwar konnte die Offensive um Marvin Ducksch und Nick Woltemade Akzente setzen, defensiv offenbart Werder aber immer wieder Schwächen. Ein großes Risiko gegen Spitzenmannschaften wie Bayern.

Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache: In den letzten zehn Duellen holte Bayern neun Siege, nur einmal erzwang Werder ein Remis. Bayern hat heute zudem den Heimvorteil. Dass die Bremer Bayerns Dominanz kontern können, ist eher unwahrscheinlich.

Kann ich Bundesliga mit einem Gratis-VPN streamen?

Auf den ersten Blick klingen Gratis-VPNs nach einer cleveren Lösung, um Bayern gegen Werder Bremen kostenlos zu sehen. In der Realität sind sie aber für Bundesliga-Streams kaum geeignet. Begrenztes Datenvolumen, überlastete Server und fehlende Standorte sorgen dafür, dass Streams ruckeln, abbrechen oder gar nicht starten.

Gute Fußball-VPNs verfügen überschnelle, stabile Server in den richtigen Ländern. Für Bundesliga-Livestreams bedeutet das: flüssige Übertragung, keine Aussetzer und Zugang zu legalen Free-TV-Sendern im Ausland. Wer regelmäßig Bundesliga schauen will, sollte sich wirklich ein günstiges und zuverlässiges VPN holen.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN ist aktuell 73% reduziert und kommt mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das heißt, du kannst den Livestream FCB gegen Werder kostenlos schauen und bekommst hinterher dein Geld zurück, falls du dich entscheidest wieder zu kündigen.

Ist es legal, Bundesliga mit VPN zu streamen?

Ja! Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland legal. Du darfst deine IP-Adresse verschleiern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um dort zu streamen. Das gilt auch für offizielle Free-TV-Sender die Bundesliga-Spiele live und kostenlos übertragen.

Mit einem seriösen VPN bist du auf der sicheren Seite und kannst Fußball bedenkenlos bei ausländischen Programmen genießen. Zugleich bekommst du Zugriff auf viele weitere Sport-Livestreams wie Formel 1, MotoGP oder die Champions League.

Zusammenfassung

Bayern München gegen Werder Bremen ist ein traditionelles Duell. Der Rekordmeister gegen die Rivalen aus dem Norden. Bayern will in der Allianz Arena seine Favoritenrolle bestätigen, Werder strebt die große Überraschung an.

Historisch spricht alles für die Münchner, doch Werder hat häufiger bewiesen, dass sie die Bayern zumindest phasenweise fordern können. Auch diesmal dürfte die Partie spannende Momente bieten, selbst wenn die Ausgangslage eindeutig scheint.

Fans ohne Pay-TV-Abo können das Spiel mit einem VPN kostenlos online schauen. Einfach mit dem richtigen Server verbinden und schon läuft FC Bayern gegen Werder Bremen im Gratis-Livestream.

