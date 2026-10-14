Am Mittwochabend, dem 14. Oktober 2026, empfängt Bodø/Glimt Borussia Dortmund zum zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League. Der Anpfiff im Aspmyra Stadion erfolgt um 21:00 Uhr.

Der BVB kommt mit Rückenwind in den hohen Norden. Zum Auftakt der Ligaphase setzte sich die Mannschaft von Niko Kovač nach torloser erster Hälfte mit 3:2 gegen den FC Villarreal durch. Bodø/Glimt musste dagegen beim FC Bayern eine 0:5-Lehrstunde hinnehmen und will vor eigenem Publikum die ersten Punkte holen.

Einen deutschen Free-TV-Sender gibt es für diese Begegnung nicht. Gratis siehst du das Spiel dennoch: Prima Sport 4 überträgt die Partie in Rumänien über OrangeTV im freien Livestream. Ein VPN bringt dich aus Deutschland an dieses Angebot, womit du Bodø/Glimt gegen Dortmund kostenlos schauen kannst.

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Wo läuft Bodø/Glimt gegen Dortmund kostenlos?

Bei diesem Sender läuft Bodø/Glimt gegen Dortmund heute gratis:

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Wie kann ich Bodø/Glimt gegen Dortmund kostenlos schauen?

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Warum brauche ich ein VPN, um Bodø/Glimt gegen Dortmund kostenlos zu schauen?

Anhand deiner IP-Adresse bestimmen Streamingportale dein Aufenthaltsland. Prima Sport gibt seine Livestreams über OrangeTV ausschließlich für Zuschauer in Rumänien frei. Rufst du die Seite aus Deutschland auf, erscheint statt des Spiels nur der Hinweis, dass der Inhalt gesperrt ist.

Ohne VPN zeigt Prima Sport 4 in Deutschland nur eine Sperrmeldung statt des Livestreams

Diese Hürde nimmst du mit einem VPN. Dein Datenverkehr läuft dann über einen Server in Rumänien und du erhältst eine rumänische IP-Adresse. Prima Sport ordnet dich damit dem rumänischen Publikum zu und schaltet den Stream frei.

Wie kann ich Bodø/Glimt gegen Dortmund bei Prima Sport 4 schauen?

In Rumänien hält Prima Sport Rechte an der Champions League und stellt ausgewählte Spiele gratis als Livestream bereit. Heute zählt das Duell zwischen Bodø/Glimt und dem BVB dazu, zu sehen auf Prima Sport 4 über OrangeTV. Die Kommentierung erfolgt auf Rumänisch.

So schaust du Bodø/Glimt gegen Dortmund bei Prima Sport 4:

Suche in deiner VPN-App einen Serverstandort in Rumänien aus. Rufe den Livestream-Bereich von Prima Sport 4 bei OrangeTV auf. Verfolge Bodø/Glimt gegen Dortmund live und gratis.

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Champions League: Der Mittwoch im Überblick

Am Mittwoch stehen neun Partien auf dem Programm, zwei davon schon um 18:45 Uhr. Hier siehst du das Spiel in Bodø und alle weiteren Begegnungen des Abends mit Anstoßzeit.

Spiel Datum und Uhrzeit Feyenoord Rotterdam – Como 1907 Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr LASK – FC Liverpool Mittwoch, 14. Oktober, 18:45 Uhr AS Rom – Real Madrid Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Schachtar Donezk – AEK Athen Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Manchester City – Paris Saint-Germain Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Real Betis – FC Porto Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr Slovan Bratislava – VfB Stuttgart Mittwoch, 14. Oktober, 21:00 Uhr

Bodø/Glimt gegen Dortmund ist längst nicht das einzige Spiel, für das sich ein VPN lohnt. Nach demselben Prinzip kommst du an Gratisstreams vieler weiterer Partien der Königsklasse.

Analyse: Bodø/Glimt gegen Borussia Dortmund – wer gewinnt?

Borussia Dortmund erlebt einen Saisonstart nach Maß. In der Bundesliga holte die Mannschaft von Niko Kovač aus den ersten vier Spielen vier Siege und auch der Einstieg in die Königsklasse gelang: Gegen den FC Villarreal stand es zur Pause noch 0:0, am Ende jubelte der BVB über ein 3:2. Kovač hat die Defensive spürbar stabilisiert, vorn sorgt Serhou Guirassy für Torgefahr. Der Terminkalender bleibt allerdings eng. Am Samstag geht es zu Union Berlin, drei Tage später steht in der Champions League die Reise zu Sabah FK nach Baku an.

Wer aus dem 0:5 in München auf einen entspannten Abend für den BVB schließt, unterschätzt Bodø/Glimt. Auf dem Kunstrasen im Aspmyra Stadion sind die Norweger eine Macht. In der vergangenen Saison schlugen sie dort Manchester City (3:1), Inter Mailand (3:1) und Sporting Lissabon (3:0) und stießen bis ins Achtelfinale vor. Trainer Kjetil Knutsen setzt auf intensives Pressing und schnelles Umschalten, in der Eliteserien liefert sich sein Team gerade ein enges Titelrennen mit Viking Stavanger.

Beide Klubs kennen sich: In der Ligaphase der Vorsaison trennten sie sich im Dezember 2025 in Dortmund 2:2. Für den BVB sprechen die starke Form und der breitere Kader, für Bodø/Glimt der für Gäste ungewohnte Kunstrasen, die lange Anreise und die beeindruckende Heimbilanz gegen Europas Spitzenklubs. Ich erwarte ein umkämpftes Spiel, in dem Dortmund knapp favorisiert ist. Ein Punktgewinn der Gastgeber würde mich aber nicht überraschen.

Wer behält im hohen Norden die Oberhand? Erlebe es live!

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Was muss ein gutes VPN für die Champions League bieten?

Wenn um 21 Uhr in ganz Europa die Spiele beginnen, geraten viele VPN-Server an ihre Grenzen. Gerade dann zeigt sich, welche Anbieter schnell, stabil und sicher bleiben.

Servernetzwerk : Entscheidend ist die Standortauswahl eines Anbieters. Den Livestream von Prima Sport 4 erreichst du nur über einen Server in Rumänien. Fehlt dieser im Netzwerk, bleibt dir der Stream verschlossen.

: Entscheidend ist die Standortauswahl eines Anbieters. Den Livestream von Prima Sport 4 erreichst du nur über einen Server in Rumänien. Fehlt dieser im Netzwerk, bleibt dir der Stream verschlossen. Geoblocking : Nicht alle Dienste kommen an Ländersperren vorbei. NordVPN und Surfshark schafften das in meinen Tests verlässlich.

: Nicht alle Dienste kommen an Ländersperren vorbei. NordVPN und Surfshark schafften das in meinen Tests verlässlich. Kompatibilität : Gute Anbieter liefern Apps für sämtliche gängigen Plattformen – PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. Damit bestimmst du selbst, ob du die Partie unterwegs oder auf dem Sofa verfolgst.

: Gute Anbieter liefern Apps für sämtliche gängigen Plattformen – PC, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router. Damit bestimmst du selbst, ob du die Partie unterwegs oder auf dem Sofa verfolgst. Sicherheit: Aktuelle Verschlüsselung und eine No-Logs-Politik gehören zum Standard. Beim Stream eines offiziellen Rechteinhabers wie Prima Sport benötigst du beides nicht zwingend, doch beides zeigt, wie gewissenhaft ein Anbieter arbeitet.

Kann ich die Champions League mit einem Gratis-VPN schauen?

Das würde ich nicht empfehlen. Bei kostenlosen VPNs kannst du den Serverstandort oft nicht selbst bestimmen und an Champions-League-Abenden sind die wenigen Server schnell überlastet. Hinzu kommen Datenlimits, die bei einem HD-Stream schon zur Pause erreicht sein können. Bezahlte Dienste bieten volles Tempo, unbegrenztes Datenvolumen und verlässliche Standorte, und das für wenige Euro im Monat.

Ist es legal, ausländische Fußballstreams per VPN zu schauen?

Ja. In Deutschland sind VPNs zulässig, und Prima Sport zeigt die Champions League in Rumänien als offizieller Rechteinhaber. Dein Zugang bleibt auch nach diesem Abend nützlich: Über dieselbe Verbindung erreichst du zahlreiche weitere legale Gratisstreams, von der Bundesliga bis zur Formel 1.

Zusammenfassung

Nach der deutlichen Niederlage in München zählt für Bodø/Glimt im ersten Heimspiel der Ligaphase jeder Punkt. Dortmund reist als Favorit an und will mit dem zweiten Sieg einen großen Schritt in Richtung Top 8 machen.

Pay-TV brauchst du für diese Partie nicht. Wähle einen VPN-Server in Rumänien, dann gibt dir Prima Sport 4 über OrangeTV den Stream frei, als säßest du in Bukarest vor dem Fernseher.

Bis zum Anpfiff fehlen nur wenige Schritte: VPN starten, rumänischen Server wählen, Prima Sport 4 bei OrangeTV öffnen und den Champions-League-Abend am Polarkreis verfolgen.

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